Лионелю судьи мешают

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На Кубке Америки должен был случиться нервный срыв. У Бразилии или Аргентины. «Соккер.ру» - о слезах «альбиселесте».

На сборные Бразилии и Аргентины традиционно на каждом розыгрыше Кубка Америки оказывается колоссальное давление. От них всегда ждут многого. И если бразильцы добрались до финала и вроде как ожидания оправдывают, то сборная Аргентины снова пошла под откос вместе с Лионелем Месси. В итоге «альбиселесте» удалось отомстить Чили за прошлые поражения в решающих матчах, но победа была добыта только в матче за третье место, что, конечно, гораздо ниже амбиций аргентинцев.

Более того, даже после победного матча негатива из стана Аргентины лилось гораздо больше, чем позитива. Последней каплей стало удаление Месси за потасовку с Гари Меделем. Это была всего лишь вторая красная карточка для Лионеля, причем прямая, - первую он получил в дебютном матче за сборную. Медель тоже был удален – судья Марио Альберто Диас де Вивар не стал разбираться в том, кто стал зачинщиком, так объяснив сухим языком закона свои решения:

Про Месси: «Использование оскорбительной, ненормативной, унижающей лексики и/или жестов. Стычка с соперником в неигровом эпизоде без мяча. Сильный удар соперника плечом».

Про Меделя: «Использование оскорбительной, ненормативной, унижающей лексики и/или жестов. Стычка с соперником в неигровом эпизоде без мяча. Жёсткие удары соперника в грудь и руку, прежде чем его остановили партнёры по команде».

Кстати, эти его слова отчасти объясняют, почему он не стал сам смотреть видеоповтор, на что упирают сторонники теории антиаргентинского заговора. На повторе он бы не услышал того, что прекрасно подметил во время самого эпизода. Смотревшие инцидент могут сказать, что арбитру не стоило в поединке за третье место, который чуть ли не товарищеским считается многими, проявлять такую принципиальность. Достаточно было ограничиться желтыми карточками.

С другой стороны, рефери показал, что ему плевать на статус – перед законом все равны. И демонстрация этого в безобидном матче, кстати, играет на руку самому судье – на результат особо не повлиял, зато крутость свою показал и с обоснованием. Оно, впрочем, не особо убедило Месси и компанию. Форвард «Барселоны» после игры высказал все, что накипело, не придя также на церемонию награждения бронзовыми медалями Кубка Америки. Досталось всем: от арбитров до руководства КОНМЕБОЛ :

Возможно, была поставлена задача удалить меня из-за того, что я говорил. Я не пошел на церемонию награждения по многим причинам. Нет никаких сомнений в том, что всё подстроено в пользу сборной Бразилии. Надеюсь, что VAR и рефери не сыграют негативной роли в финале и Перу сможет побороться за победу, хотя это и будет очень сложно. Я не хотел быть частью этой коррупции, мы не должны считаться с неуважением, от которого пострадали во время Кубка Америки. Мы могли пройти дальше, но нам не позволили выйти в финал. Коррупционеры, судьи и остальные помешали людям наслаждаться футболом. Я всегда говорю правду, я честен, а потому спокоен. Если то, что я говорю, возымеет последствия, я в этом не виноват. Бразилия не была лучше нас. Судьи приняли множество бредовых решений, но даже не пользовались помощью VAR . Это невероятно. Такое происходило на протяжении всей игры. При малейшем контакте решения принимались в пользу сборной Бразилии, и эта чушь отвлекала нас от игры.

Большая часть выступления Месси касалась полуфинальной игры с Бразилией. Но тут Лионелю и его товарищам стоит спрашивать с себя. Что мешало бить не в штанги в игре с бразильцами, а в створ? Футбольное поле, на которое аргентинцы тоже вовсю жаловались? Но на него указывали пальцем и бразильцы, и уругвайцы – все. Оно было одинаковым для всех, как это принято говорить.

Что мешало Аргентине не устраивать цирк на групповом этапе и выходить из квартета так, чтобы столкнуться с Бразилией не в полуфинале? Бросаться обвинениями в адрес всех и вся, снабжая их словами «очевидно», «нет никаких сомнений» - это истерика, причем истерика ничем не подкрепленная. Все знают, что южноамериканские судьи в принципе персонажи специфические, способные на, мягко скажем, оригинальные решения.

И ВАР даже в Европе вызывает определенные нарекания, точнее его использование. За минувший сезон в той же самой Испании только ленивый со всех сторон не пинал видеоассистентов судей и их самих. Действительно, некоторые эпизоды применения ВАР на Кубке Америки казались странными. Но не только в игре Бразилии с Аргентиной и не только против Аргентины. Не нужно думать Месси, что весь мир вращается только вокруг него.

А обвинять КОНМЕБОЛ в том, что судье игры с Чили было дано указание удалить его – это за гранью смешного и только еще больше подставляет самого Месси, делая его заявления несостоятельными. Целая футбольная организация будет рисковать ради чего? Чтобы спровоцировать Месси на еще более громкие крики? Да если бы в его словах про Бразилию, вытаскиваемую КОНМЕБОЛ на победу, была доля правды, то организация, напротив, сидела бы тихо-тихо и спокойно дала бы победить Аргентине в матче за третье место, оберегая нежно Месси – чтобы не раскричался. И уж точно не вдавалась бы в мелкую месть, которая создаст еще больше шума на ровном месте, как это получилось. Так дела не делаются.