Де Лигт переговорил с Сарри по телефону

сегодня, 21:22

Главный тренер «Ювентуса» поговорил по телефону с защитником «Аякса» .

Стороны обсудили тактику «Ювентуса» на следующий сезон, Сарри заверил игрока, что голландец будет вписываться в его схему.

Считается, что «бьянконери» уже договорились с де Лигтом и поэтому теперь общаются с «Аяксом» с позиции силы. «Аякс» хочет получить за футболиста 75 млн евро, а «Юве» сделал предложение в размере 55 млн, которое было отклонено. На следующей неделе туринцы оформят новое предложение.