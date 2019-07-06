ГлавнаяНовости

Де Лигт переговорил с Сарри по телефону

сегодня, 21:22

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри поговорил по телефону с защитником «Аякса» Матийсом де Лигтом.

Стороны обсудили тактику «Ювентуса» на следующий сезон, Сарри заверил игрока, что голландец будет вписываться в его схему.

Считается, что «бьянконери» уже договорились с де Лигтом и поэтому теперь общаются с «Аяксом» с позиции силы. «Аякс» хочет получить за футболиста 75 млн евро, а «Юве» сделал предложение в размере 55 млн, которое было отклонено. На следующей неделе туринцы оформят новое предложение.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Интер» нанял бывшего тренера по фитнесу «Реала»
Сегодня, 14:28 Комментарии2
«Милан» заключил соглашение с крупной итальянской маркой по пошиву одежды
Сегодня, 11:36 ВидеоКомментарии4
Слухи«Аякс» отказался отпускать Овермарса в «Барселону»
Сегодня, 10:57 Комментарии2
Лэмпард провел первую тренировку в качестве главного тренера «Челси»
Вчера, 23:24 ВидеоКомментарии6
«Атлетико» выступил с заявлением по поводу Гризманна и «Барселоны»
Вчера, 22:06 Комментарии37
В тесноте и обиде
Вчера, 18:56Сергей Иванов в блоге Тактический лабиринтКомментарии12
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Камелошка
Камелошка
   267 / 733
сегодня в 21:29
Сарри лутше бы Наинголона подписать, с ним и покурит и буханёт.
Igo0rek
Igo0rek
   87 / 733
сегодня в 21:27
Де Лигт надел белую футболку и черные штаны. Это явно намек на переход в Юве.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100