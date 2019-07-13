«Спартак» отскочил, «Сочи» - бойцы!

сегодня, 21:45

Новичок из ФНЛ приехал в Москву за очками, а «красно-белые» заслужили свист трибун. Про ужасный футбол фаворита – на «Соккер.ру».

«Спартак» такой «Спартак»

Преждевременные выводы возможны, когда есть динамика, что-то меняется и трудно предугадать следующий поворот. А футбольная жизнь современного «Спартака» по прямой линии, как на печальной кардиограмме. Нельзя ошибиться, поспешив с оценками, ведь один сезон перетекает в другой.

Шутки ради всегда можно пророчить им прорыв и высокие места в таблице – порой ведь отскакивают, как сегодня. Но если быть серьезным, то похожие матчи видели много, много раз. А вот если фанатам «Спартака» захотелось уволить главного тренера в перерыве в приступе народовластия, обещанного Федуном в светлом будущем, то смею разочаровать.

Увольнять-то некого, а кого хочется уволить – того уволить невозможно. У «красно-белых» недавно появился хитрый молодой и амбициозный спортивный директор – раньше именно такого не было, хотя были всякие и разные. Но с главным наставником не срослось. Кононов тренирует, а главенства в нем столько, как волевого в выборе Джикии капитаном.

Георгия, за неимением других вариантов, на самом деле назначили фанаты, как и Зобнина – его замом. Всяко лучше, чем Глушаков. Но правильные оценки дают люди, что не всегда будут ходить на стадион, пока в клубе не поймут, почему народ недоволен. Нельзя все разрушить под корень, а потом прийти и делать вид, что ничего не произошло.

Какой может быть диалог после всего, что натворили? И как собираются в этом сезоне предъявить что-то дельное главным конкурентам, если собранная за пару дней команда из Сочи сыграла банально интереснее, чем «Спартак», что готовился к сезону не одну неделю? Да, стандарты поставить за пару дней Точилин не смог, но в этом ничего странного.

Кононов уповал на каких-то новичков, но где они и кто они? Бакаев – свой, Джано – свой, в чем тут новизна? Первый испугался давления, второй не бежит давно. Понсе готовит наставник, и в этом не преуспел. А в чем вообще преуспел, кроме пустых интервью?

Лучшего фаворита не ждите

Юран говорит, что команде нужно усиливать минимум четыре позиции. Но все знают, когда нет смысла менять состав, поскольку ничего нового не увидите. Когда у команды нет подходящего главного тренера. В таком сложном клубе, как «Спартак», нужен тот, кто попадает в каждую ноту.

А Кононов похож на ребенка без слуха, которого родители загнали учиться играть на скрипке. Наблюдение за его мучениями вызывает жалость, поскольку не может «Сочи» быть сильнее «Спартака», но может играть лучше. Сегодня тот случай, а Точилину – плюс в карму, как и его футболистам.

Олег Георгиевич провалился, хотя Жиго и выиграл. Ведь тренер не может выйти из себя в перерыве, как Карпин когда-то, или хотя бы за рамки примитивного подхода – много слов и мало реальных перемен в игре «Спартака» со времен худших матчей Карреры в прошлом году. Так что не ждите чуда, если в составе «красно-белых» будет пару изменений.

Их не спасет Хаджи – хитрые румыны, похоже, используют москвичей как подставку с финансовым именем, чтобы их лучше из Европы видели. Не спасет вратарь Гильерме. Странный трансфер, правда? Но все ближе к реальности, если Крицюк идет в «Локомотив». А вот продажа Фернандо китайцам, учитывая ужасный футбол, может стать катастрофой. Кто будет спасать подачами и ударами?

Даже если сегодня худший матч «Спартака» стартового отрезка сезона, то значительной разницы не будет. Изучения соперников – нет, оригинальных тактических ходов – нет. Откуда тогда возьмется серия красивых побед? Разве что по стечению обстоятельств, как сегодня.

Фаворит не заслужил победу

Дело не в справедливости, а в качестве футбола. Оценки не должны меняться от счета в таком поединке. Даже если бы «Сочи» сбавил физически – разница между ФНЛ и РПЛ есть, судя по «Енисею» и другим гостям из второй по счету лиги, а «Спартак» затолкал два-три мяча раньше, как бы это отменило унылый футбол от фаворита?

«Спартак» иначе сыграет против «Зенита» или ЦСКА , обыграв «Сочи» в один мяч? Попытки настроиться на фаворитов видели сто раз, но титулы упускали как раз против середняков разного уровня. «Сочи» Точилина, хотя команда собирается на ваших глазах, понравились явно больше. Толково начали, а просели в меру. Устали, конечно, но и у «Спартака» свежести не было.

При этом фаворит точно знал, кто дал денег на игроков ФК «Сочи». Имея это знание, надо было понимать, что для соперника именно сегодняшний матч принципиальный, и не только из-за стартового статуса. Но профессионализм и правильное отношение к соперникам это не про команду Кононова. Гол Жиго изменил счет на табло, но оставил в темном тоннеле.

Сыгранные должны обыгрывать несыгранного соперника иначе – железное правило, особенно когда разница в классе между командами была очевидной. Игроки у «Сочи» не элитные, но приличные, а у «Спартака» на замену спасать выходит Георгий Мелкадзе, у которого потенциал стать местным Заболотным. И ведь нельзя сказать, что «красно-белых» не предупреждали!

Будут более успешные матчи, будут проблески, но вот этот «Спартак» вот этого Кононова в целом почти всегда - футбольная печаль. Падали низко, падали позорно, падали несправедливо – и так бывало, а теперь уныло сползают и скучно отскакивают. Жаль парочку нормальных игроков, что дерутся в красных футболках, тратят время впустую. Но разве им поможет жалость?

Помогло бы назначение сильного наставника с умением принимать решения самостоятельно и доказывать позицию руководству. Такого нет, так что фанатам «Спартака» стоит готовиться к сезону, который вряд ли завершится успехом. Пусть Жиго забил на 93-й, использовав для прыжка оппонента, но команда Маргасова, Миладиновича, Новосельцева, Набиуллина, Песегова и Точилина – герои вечера, а «красно-белым» повезло.

Москвичи часто выигрывали по 1:0 в чемпионском сезоне, но с футболом такого качества, как при Кононове, вряд ли получится вернуть те времена. Двух мнений тут быть не может. «Спартак» сыграл ужасно, семь минут добавленного времени смотрелись странно. А если бы фаворит получил до перерыва пенальти в свои ворота – все могло завершиться первым и не последним поражением.

Результатом заслуженным, в отличие от победы «Спартака». Но теперь вам расскажут, что так и было задумано. Забудут про сэйв Джикии в первом тайме. Напомнят, что входить в сезон сложно, что крутой футбол вот-вот появится, что пустые места на 45-тысячной арене в Москве в первой домашней игре сезона - норма. Стандартная пресная лапша на уши, ничего нового. Даже победы такие бывали, но ничего в итоге не меняли.