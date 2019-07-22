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Сборная 2-го тура: Фернандо, Влашич и Еременко

сегодня, 22:00
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Еременко Роман
Еременко Роман
Полузащитник
Влашич Никола
Влашич Никола
Полузащитник
Комбаров Кирилл
Комбаров Кирилл
Защитник

«Соккер.ру» чествует лучших игроков второго тура РПЛ, который получился результативным и во всех отношениях любопытным. Да здравствуют голы, да здравствуют герои!

Вратарь

Юрий Дюпин («Рубин»)

Игорь Акинфеев уберег победу для ЦСКА, совершив чудесный сэйв в концовке матча с «Оренбургом», Александр Максименко в родном Ростове-на-Дону спасал «Спартак» даже после нечитаемых рикошетов, но первый номер в символической сборной получает Юрий Дюпин. Динамовцы – клиенты этого вратаря, в апреле он выдал чудо-матч в составе «Анжи», а на этот раз до последних секунд сохранял «Рубину» шансы на победы. Несколько раз Дюпин выручил казанцев, когда казалось, что «бело-голубые» точно откроют счет. Отлично, Юрий!

Защитники

Кирилл Комбаров («Арсенал»)

Классную игру в Самаре выдал капитан «Арсенала». Кирилл и в разрушении сработал более чем успешно – на его счету 7 отборов, цепкая игра на бровке. По части созидания Комбаров тоже не отставал: 90% точных передач, результативный пас, неутомимая работа по флангу. «Крылья Советов» анонсировали встречу как противостояние братьев Комбаровых, и Кирилл в этой дуэли явно превзошел Дмитрия. 

Дмитрий Чистяков («Ростов»)

Дебютант РПЛ демонстрирует солидную игру в своих первых матчах за «Ростов», а во встрече со «Спартаком» даже получил приз лучшему игроку в составе «желто-синих». Дмитрий действительно поработал на славу: выиграл 10 верховых единоборств, совершил три отбора. В пропущенных мячах вины Чистякова нет: на Бакаеве нарушил правила Чернов, а в эпизоде с голом Джикии центральный защитник опекал другого своего коллегу – Жиго. 

Филипп Уремович («Рубин»)

«Рубин» больше тайма играл в меньшинстве, «Динамо» оказывало существенное давление на оборону казанцев, которая выстояла героическими усилиями. Самым эффективным и надежным в предпоследней линии «Рубина» был Филипп Уремович, который успевал нейтрализовывать угрозы и «вверху», и «внизу». Тренер казанцев, а в прошлом сильный центральный защитник Роман Шаронов наверняка оценил классную работу молодого коллеги. 

Кристиан Рамирес («Краснодар»)

Можно выделить также Михаила Меркулова из «Урала», который отметился результативной передачей в победном матче с «Ахматом», но Кристиан Рамирес сделал возможной волевую победу «Краснодара»: после удара эквадорца мяч рикошетом от Табидзе влетел в ворота, счет стал 3:2, хотя «быки» по ходу встречи уступали 0:2. Что еще примечательно, левый защитник стал самым бьющим в составе обеих команд с шестью ударами в активе.

Полузащитники

Фернандо («Спартак»)

Появление на поле активного Гулиева развязало руки (или ноги?) Фернандо и Гулиеву, полузащитники выглядели гораздо интереснее, чем в компании с Джано, который почти не помогал в обороне. В Ростове Фернандо и перехваты на опыте делал, и фирменные диагонали выпиливал, и результативным пасом, как и в первом туре, отметился. Действительно классный игрок, чью потерю «Спартак» не сможет восполнить.

Тонни Вильена («Краснодар»)

Голландец постепенно прибирает нити игры «Краснодара» к своим рукам, через Вильену идет игра «быков», он много работает с мячом и выбирает направления атак. А когда не видит внятных продолжений, может бабахнуть метров с тридцати, как в матче с «Уфой». Красивейший дальний удар тура на счету Тонни, который не стал откладывать в долгий ящик дебютный гол за «Краснодар».

Сергей Ткачев («Арсенал»)

Хавбек «Арсенала» мощно сыграл против бывшей команды, уже к середине первого тайма Сергей записал на свой счет два результативных действия: открыл счет и отдал результативную передачу на Кангва. Можно сказать, именно Ткачев «затащил» матч в Самаре для туляков. Неделю назад ЦСКА проиграл «Крылышкам», а теперь хавбек, не пригодившийся армейцам, принес победу «Арсеналу». 

Роман Еременко («Ростов»)

«Спартак» так тщательно ищет плеймейкера, но в начале года избавился от Еременко, который в очных матчах с «красно-белыми» не уходит с поля без результативного действия. В апреле он ассистировал Шомуродову, когда тот забивал победный мяч, теперь помог отличиться Зуеву в самой концовке – «украл» победу у «Спартака». А если бы Роман забил слету после паса Попова в первом тайме, это мог быть гол тура!

Никола Влашич (ЦСКА)

В матче с «Оренбургом» был истинным лидером ЦСКА в атаке. Хорват забил важный гол, который пустил матч по сценарию, выгодному армейцам, а потом отдал передачу пяткой во второй голевой атаке. Хочу отметить также десяток обводок от Николы – в РПЛ футболисты редко пускаются в дриблинг, но Влашич не стеснялся против «Оренбурга» обыгрывать противников один в один. Блестящая игра!

Нападающий

Владимир Ильин («Урал»)

Многие нападающие забили по голу, выбрать одного было непросто, но споры родили в качестве основной кандидатуры Владимира Ильина. Во-первых, именно гол Владимира «в раздевалку» «Ахмата» - ключевое событие матча, во-вторых, Ильин непрестанно трудился на передней линии, оказывал давление на защитников, тормозил выход грозненцев в атаку. Заслужил.

Сборная 2-го тура: Фернандо, Влашич и Еременко

Тренер

Роман Шаронов («Рубин»)

Казанцы начали с двух матчей в Москве и привезут в Казань с двойного столичного выезда («Локомотив» и «Динамо») четыре очка. На «ВТБ Арене» команда Шаронова снова произвела приятное впечатление, и после удаления казанцы не рассыпались, а в концовке воспользовались своим шансом и вырвали три очка у незадачливых динамовцев. В последнее время в футбольной Казани было душно, этот «Рубин» - поток свежего воздуха. Хочется верить, и болельщики отплатят ему хорошей посещаемостью.

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Все комментарии
CSKA2012
CSKA2012
   162 / 829
сегодня в 22:37
Шаронов молодец , приемник Бердыева ))
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
   75 / 829
сегодня в 22:37
А Соболева забыли???
Самедов Агил
Самедов Агил
   376 / 829
сегодня в 22:36
Эээээээээ.... Где игроки Уфы....
25процентный клоун
25процентный клоун
   7 / 829
сегодня в 22:32
Краснодар выиграл из-за рикошета, Уфа была на голову мощнее
МКС
МКС
   108 / 829
сегодня в 22:30
Ну ерема то конечно классный пас отдал

Но Зуев забил из офсайда

А так все по делу
Мишаня Дмитриев
Мишаня Дмитриев ответил Проэкт Ман
   69 / 829
сегодня в 22:30
Что это за сборная тура? Где игроки Зенита? Откуда пупсик в сборной?
у вас 18 очков заочно что тебе еще надо?)))
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Проэкт Ман
   7 / 829
сегодня в 22:27
Матюнина забыли(((
25процентный клоун
25процентный клоун
   7 / 829
сегодня в 22:26
Все по делу, кого нибудь из Уфы я бы поставил сюда, они создали десяток голевых моментов у ворот команды из ЛЧ.
Проэкт Ман
Проэкт Ман
   212 / 829
сегодня в 22:26
Что это за сборная тура? Где игроки Зенита? Откуда пупсик в сборной?
Мишаня Дмитриев
Мишаня Дмитриев
   69 / 829
сегодня в 22:14
а чёйто я проект не вижу?)) стыдно стало?
RamonCSKA
RamonCSKA
   51 / 829
сегодня в 21:51
Влашич по делу, ещё можно было дивеева, отличный матч с точки зрения и атаки и защиты
Заполярный
Заполярный
   310 / 829
сегодня в 21:50
ХОРОШАЯ СБОРНАЯ ТА ГДЕ НЕТ БОМЖЕЙ
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