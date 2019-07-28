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Первое столичное дерби сезона. ЦСКА vs «Локомотив»

28 июля 2019, 09:48

«Соккер.ру» собрал всю необходимую информацию о московском дерби, которое открывает серию горячих футбольных матчей!

«Локомотив» не сумел стартовать с двух побед после успешного финала Суперкубка, в котором обыграл «Зенит» в достойном для двух сторон поединке. А ЦСКА после стартовой неудачи в Самаре собрался и смог набрать три пункта против «Оренбурга», который играл и за себя, и за упомянутых в этом абзаце. Если бы не сэйв Акинфеева, то Ганчаренко мог стартовать без побед.

У «армейцев» есть явные ошибки, есть проблески в игре, а у «Локомотива» четкое понимание собственной игры. Но форму в конце июля ни одна команда поднять на самую вершину не может. И смысла нет, ведь еврокубки для этих московских команд стартуют лишь на групповых этапах. Тем сложнее угадать, кто сегодня фаворит и есть ли такой на самом деле?

Тактика и стартовые составы в дерби

Схема «4-3-3» не зашла ЦСКА в первом туре, хотя наигрывали ее на сборах. Поэтому ради победы над «Оренбургом» перешли на «3-4-2-1». Или ради «Локомотива»? Правильный вопрос. Хотя если сегодня Ганчаренко использует лишь двух центральных – не удивимся, готовы играть по любой из двух основных схем.

Если Акинфеева защитят три центральных, а Обляков займет место на левом фланге, то оборонцев выберут из четверки – Шарлия, Дивеев, Васин и Магнуссон. Бистрович и Ахметов тогда могут сыграть в центре поля, а Фернандес – на знакомом правом краю. И в атаке все просто – Сигурдссон и Влашич поддерживают форварда Чалова, а Федор – напарников.

У Семина основа тоже читается, поскольку нет метаний между схемами с разным количеством центральных защитников. «4-2-3-1» - их основной выбор. Живоглядов закрепился в качестве правого защитника, Рыбус выигрывает конкуренцию слева. Чорлука и Мурило – основные люди в центре защиты, хотя Кверквелия может побороться в будущем с бразильцем за место на поле.

Крыховяк и Баринов – основная пара центральных хавбеков. У братьев Миранчуков нет альтернативы в атакующей линии. А Смолов, если восстановился после микро-травмы, может выйти с первых минут. Остается фактически одна позиция. Фернандеш ждет, пока «Локомотив» разродится новым контрактом. Идет «поиск финансирования», как сказал агент португальца, а Фарфан в лазарете.

Поэтому Семин может поставить справа в атаке Игнатьева. Впрочем, Жемалетдинов тоже рядом с основой и в Суперкубке сыграл живенько. Поэтому именно эта позиция самая вариативная на две команды, если не учитывать правило старой школы не менять форварда, который забил. Эдер не так хорош в игре в пас, как Смолов, но отличился против «Тамбова». Но это мелочи, на 90 % составы понятны без учета форс-мажора.

Ориентировочные составы команд

ЦСКА (3-4-2-1): Акинфеев – Дивеев, Васин, Магнуссон – Фернандес, Бистрович, Ахметов, Обляков – Сигурдссон, Влашич – Чалов.

«Локомотив» (4-2-3-1): Гильерме – Живоглядов, Мурило, Чорлука, Рыбус – Баринов, Крыховяк – Жемалетдинов, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук – Смолов.

Факты накануне московского дерби

- ЦСКА последнюю победу над «Локомотивом» в основное время одержал в 2017 году, а после этого было пять матчей, в которых Семин проиграл лишь раз – в добавленное время в Суперкубке России, куда «армейцы» попали из-за разорения «Тосно»;

- в чемпионате России в 10 последних играх у команды Ганчаренко три победы, у Семина тоже три успеха, а еще четыре матча завершились с ничейным счетом. Что приятно, ни разу не видели нулевую ничью – играли или 1:1 (трижды), или 2:2;

- «Локомотив» одержал над ЦСКА две победы подряд на чужом поле в рамках чемпионата России. И хотя раньше у «армейцев» не было проблем при встрече с этим соседом – собрали даже серии из семи побед подряд, сейчас все изменилось, Семин отбирает очки у ЦСКА;

- примечательно, что в шестерке самых молодых составов РПЛ нового сезона четыре традиционных фаворита, кроме «стариков» из «Зенита». ЦСКА – самая молодая команда лиги, всего 23.32 года на брата, а «Локомотив» старше – 26.69. Хочется верить, энергии на дерби в третьем туре соперникам хватит;

- играют вторая и третья команды по защищенности от обстрела соперников. Гильерме встретился с 24 выстрелами включительно с неточными попытками, а вот Акинфеев всего с 16. Хотя ЦСКА умудрился пропустить в двух турах, только «Зенит» реже видел удары по своим воротам, причем разница всего лишь в один выстрел;

- только «Краснодар» чаще угрожал воротам соперников, ведь по среднему количеству ударов за матч ЦСКА на второй строчке в РПЛ. А «Локомотив» на шестом месте, но на одну позицию выше, чем «Зенит». Одним словом, не так все плохо у «армейцев», как можно судить, отталкиваясь от результатов – поражение и победа на грани обидной ничьей;

- у ЦСКА дома почти всегда получается забивать от двух мячей – так было в 9 из 10 последних поединков в рамках РПЛ. Но ради «Локомотива» делали исключения не раз, поскольку с соседями нередко видели менее трех голов за игру. Сегодня феерия возможна, только если заведутся и забудут об осторожности;

- по пять сэйвов сделали Гильерме и Акинфеев в первых двух турах. И голкипер «Локомотива», и страж ворот ЦСКА пока «сухарями» себя не баловали, только у Игоря на один пропущенный мяч больше – 2 против 3. У «армейцев» есть грубоватые ошибки в защите, но не самые частые;

- примечательно, что только 7 из 29 ударов ЦСКА оказались точными, тогда как у «Локомотива» этот показатель лучше – 10 выстрелов в створ после 33 попыток. Линия атаки «армейцев» недоработала, ведь количество есть, а качества моментам не хватает;

- цивилизация покоряет московские стадионы – сегодня главный арбитр встречи Вячеслав Безбородов сможет при случае использовать VAR для уточнения своих решений. Надеемся, все будет предельно чисто, ведь судейских скандалов на старте сезона хватает, больше не нужно;

- в 15 матчах этого года в рамках РПЛ у «Локомотива» всего одно поражение – против «Арсенала» в Туле в мае месяце. Играли с «Краснодаром», «Зенитом» и ЦСКА, и ни разу не уступили. В матчах с прямыми конкурентами всегда готовы согласиться на мировую, но обыграть команду Семина крайне сложно;

- из российских тренеров Ганчаренко чаще всего пересекался именно с Семиным. Провели 8 поединков и пока молодой наставник немножко впереди – 3 побед против 2, а еще три раза фиксировали ничьи. Если и сегодня будет мировая, то получится, что половине случаев встречи Юрия Павловича и Виктора Михайловича завершаются без определения победителя.

Прогноз «Соккер.ру»: Ставим на ничью, понимая, почему многие «грузят» на победу Семина. ЦСКА захочет не проиграть, как и «Локомотив», поэтому размен голами возможен. С другой стороны, что «армейцам» даст скучная мировая? Ничего, как и команде Семина.

Порой благородный риск оплачивается, но московские соседи пока не набрали форму. «Локомотив» в целом солиднее будет, но у ЦСКА есть запас для рывка. Поэтому от их состояния дерби, пожалуй, зависит сильнее. Сыграют плохо – влетят дома.

А если команда Ганчаренко задаст высокий темп и будет играть качественно, то «железнодорожники» ответят, как умеют. Большие сомнения, что любая из сторон бросится на чужие ворота без оглядки, но дерби может получиться интенсивным, хотя и сложным для соперников.

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Все комментарии
112910415
112910415
   66 / 800
28 июля в 18:39
близко к ничьей, да
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   39 / 800
28 июля в 13:36
Прогнозы дело скользкое, тем более в начале сезона. Поэтому просто пожелаю удачи любимой команде.
Qwеrty
Qwеrty
   156 / 800
28 июля в 12:53
поддержу ЦСКА
Faustello
Faustello ответил Pronto
   2 / 800
28 июля в 12:42
Не понимаю почему Горин пишет прогнозы на матчи ЦСКА. Это же идиотизм, Стас лошадиный поклонник, его точка зрения априори необъективна. Локо удачи сегодня. Уверен, что ничьи не будет.
Привет. Пусть будет ничья ))
Pronto
Pronto
   254 / 800
28 июля в 12:35
Не понимаю почему Горин пишет прогнозы на матчи ЦСКА. Это же идиотизм, Стас лошадиный поклонник, его точка зрения априори необъективна.
Локо удачи сегодня. Уверен, что ничьи не будет.
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