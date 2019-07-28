Первое столичное дерби сезона. ЦСКА vs «Локомотив»

28 июля 2019, 09:48

«Соккер.ру» собрал всю необходимую информацию о московском дерби, которое открывает серию горячих футбольных матчей!

«Локомотив» не сумел стартовать с двух побед после успешного финала Суперкубка, в котором обыграл «Зенит» в достойном для двух сторон поединке. А ЦСКА после стартовой неудачи в Самаре собрался и смог набрать три пункта против «Оренбурга», который играл и за себя, и за упомянутых в этом абзаце. Если бы не сэйв Акинфеева, то Ганчаренко мог стартовать без побед.

У «армейцев» есть явные ошибки, есть проблески в игре, а у «Локомотива» четкое понимание собственной игры. Но форму в конце июля ни одна команда поднять на самую вершину не может. И смысла нет, ведь еврокубки для этих московских команд стартуют лишь на групповых этапах. Тем сложнее угадать, кто сегодня фаворит и есть ли такой на самом деле?

Тактика и стартовые составы в дерби

Схема «4-3-3» не зашла ЦСКА в первом туре, хотя наигрывали ее на сборах. Поэтому ради победы над «Оренбургом» перешли на «3-4-2-1». Или ради «Локомотива»? Правильный вопрос. Хотя если сегодня Ганчаренко использует лишь двух центральных – не удивимся, готовы играть по любой из двух основных схем.

Если Акинфеева защитят три центральных, а Обляков займет место на левом фланге, то оборонцев выберут из четверки – Шарлия, Дивеев, Васин и Магнуссон. Бистрович и Ахметов тогда могут сыграть в центре поля, а Фернандес – на знакомом правом краю. И в атаке все просто – Сигурдссон и Влашич поддерживают форварда Чалова, а Федор – напарников.

У Семина основа тоже читается, поскольку нет метаний между схемами с разным количеством центральных защитников. «4-2-3-1» - их основной выбор. Живоглядов закрепился в качестве правого защитника, Рыбус выигрывает конкуренцию слева. Чорлука и Мурило – основные люди в центре защиты, хотя Кверквелия может побороться в будущем с бразильцем за место на поле.

Крыховяк и Баринов – основная пара центральных хавбеков. У братьев Миранчуков нет альтернативы в атакующей линии. А Смолов, если восстановился после микро-травмы, может выйти с первых минут. Остается фактически одна позиция. Фернандеш ждет, пока «Локомотив» разродится новым контрактом. Идет «поиск финансирования», как сказал агент португальца, а Фарфан в лазарете.

Поэтому Семин может поставить справа в атаке Игнатьева. Впрочем, Жемалетдинов тоже рядом с основой и в Суперкубке сыграл живенько. Поэтому именно эта позиция самая вариативная на две команды, если не учитывать правило старой школы не менять форварда, который забил. Эдер не так хорош в игре в пас, как Смолов, но отличился против «Тамбова». Но это мелочи, на 90 % составы понятны без учета форс-мажора.

Ориентировочные составы команд

ЦСКА (3-4-2-1): Акинфеев – Дивеев, Васин, Магнуссон – Фернандес, Бистрович, Ахметов, Обляков – Сигурдссон, Влашич – Чалов.

«Локомотив» (4-2-3-1): Гильерме – Живоглядов, Мурило, Чорлука, Рыбус – Баринов, Крыховяк – Жемалетдинов, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук – Смолов.

Факты накануне московского дерби

- ЦСКА последнюю победу над «Локомотивом» в основное время одержал в 2017 году, а после этого было пять матчей, в которых Семин проиграл лишь раз – в добавленное время в Суперкубке России, куда «армейцы» попали из-за разорения «Тосно»;

- в чемпионате России в 10 последних играх у команды Ганчаренко три победы, у Семина тоже три успеха, а еще четыре матча завершились с ничейным счетом. Что приятно, ни разу не видели нулевую ничью – играли или 1:1 (трижды), или 2:2;

- «Локомотив» одержал над ЦСКА две победы подряд на чужом поле в рамках чемпионата России. И хотя раньше у «армейцев» не было проблем при встрече с этим соседом – собрали даже серии из семи побед подряд, сейчас все изменилось, Семин отбирает очки у ЦСКА ;

- примечательно, что в шестерке самых молодых составов РПЛ нового сезона четыре традиционных фаворита, кроме «стариков» из «Зенита». ЦСКА – самая молодая команда лиги, всего 23.32 года на брата, а «Локомотив» старше – 26.69. Хочется верить, энергии на дерби в третьем туре соперникам хватит;

- играют вторая и третья команды по защищенности от обстрела соперников. Гильерме встретился с 24 выстрелами включительно с неточными попытками, а вот Акинфеев всего с 16. Хотя ЦСКА умудрился пропустить в двух турах, только «Зенит» реже видел удары по своим воротам, причем разница всего лишь в один выстрел;

- только «Краснодар» чаще угрожал воротам соперников, ведь по среднему количеству ударов за матч ЦСКА на второй строчке в РПЛ . А «Локомотив» на шестом месте, но на одну позицию выше, чем «Зенит». Одним словом, не так все плохо у «армейцев», как можно судить, отталкиваясь от результатов – поражение и победа на грани обидной ничьей;

- у ЦСКА дома почти всегда получается забивать от двух мячей – так было в 9 из 10 последних поединков в рамках РПЛ . Но ради «Локомотива» делали исключения не раз, поскольку с соседями нередко видели менее трех голов за игру. Сегодня феерия возможна, только если заведутся и забудут об осторожности;

- по пять сэйвов сделали Гильерме и Акинфеев в первых двух турах. И голкипер «Локомотива», и страж ворот ЦСКА пока «сухарями» себя не баловали, только у Игоря на один пропущенный мяч больше – 2 против 3. У «армейцев» есть грубоватые ошибки в защите, но не самые частые;

- примечательно, что только 7 из 29 ударов ЦСКА оказались точными, тогда как у «Локомотива» этот показатель лучше – 10 выстрелов в створ после 33 попыток. Линия атаки «армейцев» недоработала, ведь количество есть, а качества моментам не хватает;

- цивилизация покоряет московские стадионы – сегодня главный арбитр встречи Вячеслав Безбородов сможет при случае использовать VAR для уточнения своих решений. Надеемся, все будет предельно чисто, ведь судейских скандалов на старте сезона хватает, больше не нужно;

- в 15 матчах этого года в рамках РПЛ у «Локомотива» всего одно поражение – против «Арсенала» в Туле в мае месяце. Играли с «Краснодаром», «Зенитом» и ЦСКА , и ни разу не уступили. В матчах с прямыми конкурентами всегда готовы согласиться на мировую, но обыграть команду Семина крайне сложно;

- из российских тренеров Ганчаренко чаще всего пересекался именно с Семиным. Провели 8 поединков и пока молодой наставник немножко впереди – 3 побед против 2, а еще три раза фиксировали ничьи. Если и сегодня будет мировая, то получится, что половине случаев встречи Юрия Павловича и Виктора Михайловича завершаются без определения победителя.

Прогноз «Соккер.ру»: Ставим на ничью, понимая, почему многие «грузят» на победу Семина. ЦСКА захочет не проиграть, как и «Локомотив», поэтому размен голами возможен. С другой стороны, что «армейцам» даст скучная мировая? Ничего, как и команде Семина.

Порой благородный риск оплачивается, но московские соседи пока не набрали форму. «Локомотив» в целом солиднее будет, но у ЦСКА есть запас для рывка. Поэтому от их состояния дерби, пожалуй, зависит сильнее. Сыграют плохо – влетят дома.

А если команда Ганчаренко задаст высокий темп и будет играть качественно, то «железнодорожники» ответят, как умеют. Большие сомнения, что любая из сторон бросится на чужие ворота без оглядки, но дерби может получиться интенсивным, хотя и сложным для соперников.