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Символическая сборная 3-го тура: Back in the USSR!

вчера, 19:00
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Лунёв Андрей
Лунёв Андрей
Вратарь
Игнатьев Владислав
Игнатьев Владислав
Защитник
Юсупов Артур
Юсупов Артур
Полузащитник

Много россиян, представители Узбекистана и Грузии, тренер из Армении и даже у темнокожего футболиста грузинская фамилия. «Соккер.ру» от души постарался!

Вратарь

Андрей Лунев («Зенит»)

В матче против «Оренбурга» на «Зенит» сыпались подарки судьбы в виде результативной ошибки противников в самом дебюте встречи и пенальти от Сергея Карасева, но у ворот «сине-бело-голубых» бывало жарко. Андрей Лунев, в адрес которого в последнее время летело немало критических стрел, несколько раз выручил «Зенит», особенно зрелищную игру вратарь показал в первом тайме, когда совершал сэйвы на ленточке. После перерыва тоже был в игре, но в основном действовал на выходах и перехватах — тоже хладнокровно и безошибочно, недаром был назван лучшим игроком матча.  

Защитники

Сергей Петров («Краснодар»)

Летом Сергей мог стать одноклубником Лунева, ведь «Зенит» прощупывал почву, хотел вернуть воспитанника, однако Петров предпочел остаться в «Краснодаре», где у него все получается. В матче с «Сочи» от Сергея не требовалось героических действий, нужна была просто качественная игра, которую он и показал. Впрочем, в ключевых эпизодах все-таки отметился: на Петрове заработал вторую желтую карточку Набиуллин, Петров же ассистировал Сулейманову, когда тот забивал свой гол. 

Седрик Гогуа («Тамбов»)

Завидный дебют за «Тамбов» получился у ивуарийского защитника, чью фамилию можно принять за грузинскую. Помните, в РПЛ играл грузин Гогита Гогуа? В матче со «Спартаком» Седрик не только успешно оборонял владения своей команды, развернув в штрафной площади надежную систему ПВО — почти десяток выигранных единоборств в воздухе, но и в чужие ворота забил, откликнувшись на скидку после стандарта. 

Тони Шунич («Динамо»)

Сегодня у нас в центре обороны символической сборной два «Короля воздуха», причем Шунич после ухода на пенсию Сесара Наваса вообще может считаться лучшим защитником РПЛ по игре на втором этаже. В матче против «Урала» динамовец красноречиво подтвердил свой неофициальный титул, добившись 13-ти побед в верховых дуэлях. Команды, которые собираются играть против «Динамо» с помощью фланговых навесов, обречены на провал. Ну, или надо иметь в штрафной хотя бы Яна Коллера. 

Сослан Таказов («Тамбов»)

Сослана отмечаем по двум серьезным причинам. Во-первых, левый защитник «Тамбова» справился с самым резким игроком атаки «Спартака» - Зелимханом Бакаевым, который в рамках этого матча своему оппоненту уступил. Во-вторых, Таказов, как и Гогуа, отметился забитым мячом. Победу «Тамбову» принесли защитники, ловко сыгравшие на стандартах у чужих ворот. В первых турах «Спартак» сам уповал на Жиго и Джикию, а теперь получил от их коллег.

Полузащитники

Павел Карасев («Тамбов»)

Приветствуем новое лицо в РПЛ! Павел — сформировавшийся футболист, у него за плечами солидный опыт выступлений в ФНЛ, вот теперь и до элитного российского футбола добрался. В матче со «Спартаком» полузащитник продемонстрировал высокий уровень игры по работе с мячом, мысли, скорости принятия решений, а еще выполнил результативную подачу с корнера на Сослана Таказова. 

Павел Могилевец («Рубин»)

Нравится, каким дерзким и при этом уверенным в себе стал «Рубин» при Романе Шаронове, вот и Павел Могилевец, которому свойственны некоторые проявления инфантилизма, против «Ахмата» сработал по-мужски и без излишеств. Был сконцентрирован при работе с мячом, не убирал ноги, а когда подвернулся случай наказать старшего коллегу за нерасторопность, то отобрал мяч у зазевавшегося Олега Иванова и начал победную атаку казанцев. 

Артур Юсупов («Динамо»)

По итогам этого тура в средней линии символической сборной полузащитники, выдавшие целостно качественные матчи. Юсупов — не исключение. «Динамо» - это сила в движении, а Артур был движущей силой «бело-голубых» в центре поля. У него здорово получалось наполнять зоны, оказываясь именно там, где он в данный момент нужнее всего команде, как на 16-й минуте игры с «Уралом», когда Юсупов открыл счет. 

Зурико Давиташвили («Рубин»)

18-летний хавбек не забил и не отдал в матче с «Ахматом», но это, наверное, просто неудачное стечение обстоятельств. Зурико оставляет сильное впечатление своей игрой: лезет вперед, идет в дриблинг (8 удачных попыток), бьет по воротам (4 удара, 2 в створ), при этом и о партнерах не забывает (2 передачи под удар). Возможно, Давиташвили выдал самую зрелищную игру в 3-м туре. Играй красиво, Зурико, а голы обязательно придут!

Нападающие

Иван Игнатьев («Краснодар»)

Игнатьев обеспечил «Краснодару» победу еще в первом тайме матча против «Сочи», причем дважды Иван сыграл как заправский форвард, просто и эффективно. Отклеился от защитника, сработал на опережение — 1:0, сыграл на добивании после коварного удара Вильены — 2:0. 

Эльдор Шомуродов («Ростов»)

В первом тайме игры Эльдор Шомуродов пару раз неловко встретился с мячом в штрафной площади «Арсенала», допустив технический брак, а перед самым перерывом упустил отличный момент, зато во второй половине узбекский нападающий стал героем. Во-первых, Эльдор отличной передачей вывел на ударную позицию Алексея Ионова, а потом и сам забил гол, который в итоге оказался победным. 

Символическая сборная 3-го тура: Back in the USSR!

Тренер

Александр Григорян («Тамбов»)

Григоряна называли женским тренером, в него кидали петуха, а недавно сам Василий Уткин «наехал» на наставника «Тамбова», когда тот пришел на телевидение накануне игры своей команды. Но Александр Витальевич, получивший очередной шанс в РПЛ, работает, что подтверждают матчи против «Зенита» и «Локомотива», а теперь и победа над «Спартаком». Апатичная команда Кононова оказалась не готова к дерзкому «Тамбову».

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Все комментарии
Правдин Семён
Правдин Семён
   66 / 826
сегодня в 07:44
Заслужили все почти. В рамку-Сафонова.
Багров-брат
Багров-брат
   172 / 826
сегодня в 04:56
Вот антисборная всё по делу. Луис там отметился и уехал в солнечную Бразилию...)))
Багров-брат
Багров-брат
   172 / 826
сегодня в 04:53
Более объективная сборная тура у Футбола на куличках...)))
Андрей77 4
Андрей77 4 ответил oFANATo
   104 / 826
вчера в 23:57
Карасев извинился перед «Оренбургом» за ошибки в игре с «Зенитом» В матче «Оренбург» – «Зенит» я, к сожалению, допустил ошибки, которые повлияли на результат игры. Хотел бы принести за них извинения «Оренбургу», а также всем болельщикам команды.
да ты что))) Какой молодец, извинился, взял деньги и поехал на Мальдивы нервы лечить ))))
Ice van Reed
Ice van Reed
   167 / 826
вчера в 22:25
Ерёменко положил со штрафного, его нет в сборной, Ионов неплохо сыграл и забил, его нет в сборной! 18-летний хавбек не забил и не отдал в матче с «Ахматом» -он в сборной. БРАВО!!!
oFANATo
oFANATo ответил Сп62
   95 / 826
вчера в 22:06
Нет Безбородова, Вилкова и С.Карасёва.
Карасев извинился перед «Оренбургом» за ошибки в игре с «Зенитом»

В матче «Оренбург» – «Зенит» я, к сожалению, допустил ошибки, которые повлияли на результат игры. Хотел бы принести за них извинения «Оренбургу», а также всем болельщикам команды.
Leningrad 84
Leningrad 84 ответил FROLL 001
   82 / 826
вчера в 21:40
Знатно Тамбов отвозил свиней к праздничку ВМФ,
Да здравствует Военно-морской флот России!
Serg3.12
Serg3.12
   14 / 826
вчера в 21:31
Без кароля питеского футбола - это не сборная
Пас и гол искуснейшие сделал, (Генка соврать не даст))
А то какой-то Шомуродов...)))
-Хостинский-
-Хостинский- ответил Владимир_Спартак
   265 / 826
вчера в 21:27
Да как то был в прошлом чемпионате - игроком тура с забитым голом с пенальти))) смех да и только
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
   181 / 826
вчера в 21:27
А где Азмун???
-Хостинский-
-Хостинский-
   265 / 826
вчера в 21:25
Да и кстати Сафонов 4 сейва сделал с Сочи + надёжно сыграл, при чем тут Лунев, в подарочном матче против фэйка простоял семечки жуя
Пепс
Пепс
   166 / 826
вчера в 20:59
Ды.... Зурико как бразилец .... Неожиданно даж как то ...в 18 то лет .... красив с мячом....в Бакландию продадим
MAUS
MAUS ответил Владимир_Спартак
   90 / 826
вчера в 20:46
А Чалов где???😁
в Опа Ган-ган Стайл)))
Чалов вообще ни о чем, какие там им Ливерпули и МанСити интересуются))))
Сп62
Сп62
   128 / 826
вчера в 20:38
Нет Безбородова, Вилкова и С.Карасёва.
kastites
kastites
   99 / 826
вчера в 20:34
ЗЕНИТ ЧЕМПИОН !!!!!!!!!
Сборная тура это ЗЕНИТ
JackNorz
JackNorz
   441 / 826
вчера в 20:13
Карась где?
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   218 / 826
вчера в 20:02
Карасев не первый сезон играет в ПЛ. За СКА и Анжи тоже отметился уже, алло
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
   84 / 826
вчера в 20:01
А Чалов где???😁
Самедов Агил
Самедов Агил
   687 / 826
вчера в 19:58
Все по делу, но я бы крыховяка добавил сюда
FROLL 001
FROLL 001
   2 / 826
вчера в 19:51
Знатно Тамбов отвозил свиней к праздничку ВМФ,
Leningrad 84
Leningrad 84
   82 / 826
вчера в 19:48
Тамбов рулит!
Absinthe5
Absinthe5
   248 / 826
вчера в 19:32
Шома, безусловно, топ! Вопрос по Карасевым! Почему Павла включили в сборную, а Сергея - нет?)
Сергей Тихонов
Сергей Тихонов ответил А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
   150 / 826
вчера в 19:08
ахахахах Не одного бомжа и коня,хотя выиграли(Конечно не по делу,а за счет судей) СПРАВЕДЛИВО! ЧАЛОВУ нужно давать лучшего игрока тура,ведь сам пенальти забил)) АХАХАХ СТЫДНО
Лунев есть. Правда после такого цирка, я бы вообще поостерегся ставить кого-то из питерских в сборную тура
А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
   136 / 826
вчера в 19:07
А не алкаш в рамке,не увидел
А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
А КАК ЖЕ ЗУЛУСЫ
   136 / 826
вчера в 19:07
ахахахах
Не одного бомжа и коня,хотя выиграли(Конечно не по делу,а за счет судей) СПРАВЕДЛИВО!
ЧАЛОВУ нужно давать лучшего игрока тура,ведь сам пенальти забил))
АХАХАХ
СТЫДНО
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