Символическая сборная 3-го тура: Back in the USSR!

вчера, 19:00

Много россиян, представители Узбекистана и Грузии, тренер из Армении и даже у темнокожего футболиста грузинская фамилия. «Соккер.ру» от души постарался!

Вратарь

Андрей Лунев («Зенит»)

В матче против «Оренбурга» на «Зенит» сыпались подарки судьбы в виде результативной ошибки противников в самом дебюте встречи и пенальти от Сергея Карасева, но у ворот «сине-бело-голубых» бывало жарко. Андрей Лунев, в адрес которого в последнее время летело немало критических стрел, несколько раз выручил «Зенит», особенно зрелищную игру вратарь показал в первом тайме, когда совершал сэйвы на ленточке. После перерыва тоже был в игре, но в основном действовал на выходах и перехватах — тоже хладнокровно и безошибочно, недаром был назван лучшим игроком матча.

Защитники

Сергей Петров («Краснодар»)

Летом Сергей мог стать одноклубником Лунева, ведь «Зенит» прощупывал почву, хотел вернуть воспитанника, однако Петров предпочел остаться в «Краснодаре», где у него все получается. В матче с «Сочи» от Сергея не требовалось героических действий, нужна была просто качественная игра, которую он и показал. Впрочем, в ключевых эпизодах все-таки отметился: на Петрове заработал вторую желтую карточку Набиуллин, Петров же ассистировал Сулейманову, когда тот забивал свой гол.

Седрик Гогуа («Тамбов»)

Завидный дебют за «Тамбов» получился у ивуарийского защитника, чью фамилию можно принять за грузинскую. Помните, в РПЛ играл грузин Гогита Гогуа? В матче со «Спартаком» Седрик не только успешно оборонял владения своей команды, развернув в штрафной площади надежную систему ПВО — почти десяток выигранных единоборств в воздухе, но и в чужие ворота забил, откликнувшись на скидку после стандарта.

Тони Шунич («Динамо»)

Сегодня у нас в центре обороны символической сборной два «Короля воздуха», причем Шунич после ухода на пенсию Сесара Наваса вообще может считаться лучшим защитником РПЛ по игре на втором этаже. В матче против «Урала» динамовец красноречиво подтвердил свой неофициальный титул, добившись 13-ти побед в верховых дуэлях. Команды, которые собираются играть против «Динамо» с помощью фланговых навесов, обречены на провал. Ну, или надо иметь в штрафной хотя бы Яна Коллера.

Сослан Таказов («Тамбов»)

Сослана отмечаем по двум серьезным причинам. Во-первых, левый защитник «Тамбова» справился с самым резким игроком атаки «Спартака» - Зелимханом Бакаевым, который в рамках этого матча своему оппоненту уступил. Во-вторых, Таказов, как и Гогуа, отметился забитым мячом. Победу «Тамбову» принесли защитники, ловко сыгравшие на стандартах у чужих ворот. В первых турах «Спартак» сам уповал на Жиго и Джикию, а теперь получил от их коллег.

Полузащитники

Павел Карасев («Тамбов»)

Приветствуем новое лицо в РПЛ ! Павел — сформировавшийся футболист, у него за плечами солидный опыт выступлений в ФНЛ , вот теперь и до элитного российского футбола добрался. В матче со «Спартаком» полузащитник продемонстрировал высокий уровень игры по работе с мячом, мысли, скорости принятия решений, а еще выполнил результативную подачу с корнера на Сослана Таказова.

Павел Могилевец («Рубин»)

Нравится, каким дерзким и при этом уверенным в себе стал «Рубин» при Романе Шаронове, вот и Павел Могилевец, которому свойственны некоторые проявления инфантилизма, против «Ахмата» сработал по-мужски и без излишеств. Был сконцентрирован при работе с мячом, не убирал ноги, а когда подвернулся случай наказать старшего коллегу за нерасторопность, то отобрал мяч у зазевавшегося Олега Иванова и начал победную атаку казанцев.

Артур Юсупов («Динамо»)

По итогам этого тура в средней линии символической сборной полузащитники, выдавшие целостно качественные матчи. Юсупов — не исключение. «Динамо» - это сила в движении, а Артур был движущей силой «бело-голубых» в центре поля. У него здорово получалось наполнять зоны, оказываясь именно там, где он в данный момент нужнее всего команде, как на 16-й минуте игры с «Уралом», когда Юсупов открыл счет.

Зурико Давиташвили («Рубин»)

18-летний хавбек не забил и не отдал в матче с «Ахматом», но это, наверное, просто неудачное стечение обстоятельств. Зурико оставляет сильное впечатление своей игрой: лезет вперед, идет в дриблинг (8 удачных попыток), бьет по воротам (4 удара, 2 в створ), при этом и о партнерах не забывает (2 передачи под удар). Возможно, Давиташвили выдал самую зрелищную игру в 3-м туре. Играй красиво, Зурико, а голы обязательно придут!

Нападающие

Иван Игнатьев («Краснодар»)

Игнатьев обеспечил «Краснодару» победу еще в первом тайме матча против «Сочи», причем дважды Иван сыграл как заправский форвард, просто и эффективно. Отклеился от защитника, сработал на опережение — 1:0, сыграл на добивании после коварного удара Вильены — 2:0.

Эльдор Шомуродов («Ростов»)

В первом тайме игры Эльдор Шомуродов пару раз неловко встретился с мячом в штрафной площади «Арсенала», допустив технический брак, а перед самым перерывом упустил отличный момент, зато во второй половине узбекский нападающий стал героем. Во-первых, Эльдор отличной передачей вывел на ударную позицию Алексея Ионова, а потом и сам забил гол, который в итоге оказался победным.

Тренер

Александр Григорян («Тамбов»)