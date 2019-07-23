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Антисборная 2-го тура: вчерашние герои и много Евгениев

вчера, 16:00
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Анюков Александр
Анюков Александр
Защитник
Ионов Алексей
Ионов Алексей
Полузащитник
Семёнов Андрей
Семёнов Андрей
Защитник

Здорово проявившие себя в 1-м туре Городов, Бериша и Ионов теперь в антисборной, а вокруг достойные люди. «Соккер.ру» - о тех, для кого 2-й тур РПЛ выдался неудачным.

Внимание-внимание! Сегодня антисборная «играет» по схеме 5-3-2! 

Вратарь

Евгений Городов («Ахмат»)

Лучший вратарь первого тура по нашей версии сменил светлую сторону на темную. Сначала Городову не повезло пропустить «в раздевалку» - Ильина бросили в одиночестве на дальней штанге, а Евгений не успел встать на пути мяча, а вот на исходе часа игры Городов мог сыграть лучше, когда отбил мяч прямо на ногу Эль-Кабиру. В эпизоде с третьим голом у голкипера был шанс сыграть на выходе, ведь мяч летел высоко и долго, но и здесь Евгений, как кажется, принял не оптимальное решение. 

Защитники

Александр Анюков («Крылья Советов»)

Против ЦСКА ветеран сыграл бодро и смело, а вот матч с «Арсеналом» Анюкову не удался. Александр часто оказывался вне игры, в смысле не в офсайде, а в пассивных позициях, причем речь и об обороне, и об атаке. Это подтверждается статистикой: у обычно цепкого Анюкова ни одного отбора, а точность передач не совсем завидная – 60%. 

Андрей Семенов («Ахмат»)

Защитник сборной России провалился в Екатеринбурге с треском. У Рахимова будет много вопросов к Семенову на тактическом разборе игры, ведь Андрей регулярно терял позицию, из-за чего комкались редуты «Ахмата». Добавьте к систематическим просчетам результативную ошибку – вторая голевая атака «Урала» началась с детской потери Семенова на своей половине поля. 

Иван Миладинович («Сочи»)

Александр Точилин заменил сербского защитника в перерыве матча с «Зенитом» от греха подальше, Миладинович был совсем плох, действовал словно слон в посудной лавке. Это Иван не смог догнать Азмуна и прыгнул ему в ноги, когда форвард уже сбросил скорость из-за встречи с вратарем Заболотным и заострил угол. 

Роман Евгеньев («Динамо»)

Вообще, во втором туре защитники выступили любопытно, особенно два парня с грузинскими корнями – Табидзе и Джикия. Центрбек «Уфы» забил в ворота «Краснодара» сам, а в концовке стал автором автогола; капитан «Спартака» поразил ворота «Ростова», его гол мог стать победным, но в концовке Георгий потерял концентрацию и Александра Зуева, который принес «желто-синим» ничью. Но у этих ребят плюс на минус, а в состав антисборной включим Романа Евгеньева, который сыграл непростительно пассивно за секунды до финального свистка матча с «Рубином». Мог предотвратить угрозу, перекрыв траекторию передачи, но не включил голову и оказался статистом. 

Евгений Чернов («Ростов»)

Непростой оппонент был у Чернова: Зелимхан Бакаев раскручивал защитника «Ростова» и уходил от него на скорости, фол Евгения привел к назначению пенальти в ворота команды Карпина. Когда Бакаев во втором тайме устал, Чернову стало проще, но впереди его ждал еще один удар: Джикия забил свой гол именно «из-под» Евгения, который проспал рывок капитана «Спартака». После этого сомнений относительно выбора левого защитника для антисборной не осталось: у Чернова был черный день. 

Полузащитники

Евгений Песегов («Сочи»)

Против «Спартака» Песегов показал цельную, качественную и грамотную игру, а в матче с «Зенитом» капитан «Сочи» выглядел неумехой на фоне полузащиты «Зенита». Конечно, противники были серьезные, но никто и не обещал, что в РПЛ будет легко. Вообще, для команды, игравшей вторым номером против фаворита, «Сочи» совершил преступно мало отборов – всего лишь 6 на всю команду! Капитан не подал хорошего примера, поэтому дебютирует в антисборной.

Евгений Башкиров («Рубин»)

Уже на третьей минуте Башкиров допустил технический брак, а в попытке исправить ситуацию обзавелся «горчичником». До перерыва Евгений не доиграл, и, хотя можно спорить о том, насколько серьезным был контакт с ногой Паршивлюка, бесспорно то, что Евгений сыграл глупо и безрассудно, прыгнув в такой отбор. Подвел свою команду, пусть «Рубин» героическими усилиями и вырвал победу. 

Бернард Бериша («Ахмат»)

В этом весь Бериша: шикарный матч против «Краснодара» в первом туре и тотальная неудача в Екатеринбурге, где Бернард как-то потерял половину своих умений. Где скорость? Где взрывной дриблинг? В матче с «Уралом» нестабильный Бериша потерялся и даже не доиграл до конца. 

Нападающие

Алексей Ионов («Ростов»)

Валерий Карпин после матча сказал, что если бы Ионов забивал все свои моменты, то играл бы в «Барселоне». Но можно же забивать хотя бы один из трех, выступая в «Ростове»? Алексей действительно мог хоронить «Спартак» еще в первом тайме, когда мог забить трижды, но все попытки – в «молоко». 

Эсекель Понсе («Спартак»)

Выступление Понсе, как и футбол Ионова, нельзя назвать полным провалом, но и пользы командам прямо сейчас мало. Эсекель неплохо цеплялся за мячи, действовал агрессивно и смело, но, когда оказался на ударной позиции, не смог пробить акцентированно, а еще чересчур стеснялся тащить мяч вперед, сбивая темп встречных атак остановками и поперечными передачами. 

Тренер

Дмитрий Хохлов («Динамо»)

Неудачи преследуют Дмитрия Хохлова: во втором туре подряд «Динамо» пропускает в концовке матча, на этот раз получилось особенно досадно, ведь «Рубин» играл в меньшинстве и забил за 10 секунд до истечения добавленного времени. Говорят, Хохлова вызвали «на ковер» к руководству, а в прессе уже мелькают фамилии возможных сменщиков. Якобы «Динамо» могут возглавить чемпионы России Бердыев или Каррера. 

Позор тура. Организация матча в Ростове-на-Дону

Отвратительная история омрачила эмоциональную и событийную игру «Ростова» и «Спартака»: на «Ростов Арене» не смогли организовать выход болельщиков с гостевого сектора, полчаса держали сотни человек в душных подтрибунных помещениях якобы для того, чтобы найти нескольких нарушителей спокойствия – тех, кто взрывал петарды. Конфликты и недовольство, естественным образом возникшие на такой благодатной почве, погасили ОМОНовцы и стюарды в балаклавах. И сделали они это не с помощью цветов и бесплатного мороженого. Желаем виновным в ужасной организации понести соразмерное наказание. Это еще счастье, что обошлось без трагических последствий, ведь был риск возникновения давки. 

Удивляет и поражает позиция ФК «Ростов», который в своем официальном заявлении подчеркнул, что «матч был омрачен поведением отдельных болельщиков „Спартака“». О действиях ОМОНа ни слова, о выходе с сектора - тоже. Удручает и такая позиция: «Спартачи сами нарвались». То есть все 2000 человек должны нести коллективную ответственность друг за друга и получать дубинками по голове из-за нескольких нарушителей порядка? На месте спартаковцев могли оказаться болельщики «Зенита» или ЦСКА, поэтому злорадства со стороны футбольных соперников и оправдание беспредела – это диагноз нашему обществу. Ситуация полностью располагает к болельщицкой солидарности. Но ее нет. И это тоже позор. 

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Все комментарии
амурец
амурец
   132 / 826
сегодня в 02:10
всё верно
Николай 86
Николай 86
   193 / 826
вчера в 22:27
"На месте спартаковцев могли оказаться болельщики «Зенита» или ЦСКА, поэтому злорадства со стороны футбольных соперников и оправдание беспредела – это диагноз нашему обществу. Ситуация полностью располагает к болельщицкой солидарности. Но ее нет. И это тоже позор."
Самое адекватное мнение из всего, что я читал на соккере за много лет
spartach n1
spartach n1
   4 / 826
вчера в 22:22
Сочи полным составом,помогли спонсору взять три очка ,и ростовский мамон главные антигерои этого тура !
Roger Young
Roger Young
   139 / 826
вчера в 21:57
Ионов бревно не только в этом туре. Это его перманентное состояние
Рефери
Рефери ответил RomM84
   786 / 826
вчера в 20:27
А что Дима опять надел бутсы? Так даже когда играл никогда не был напом...
поправили, спасибо
112910415
112910415
   47 / 826
вчера в 20:22
как-то так
pomor45
pomor45
   108 / 826
вчера в 20:14
То есть все 2000 человек должны нести коллективную ответственность друг за друга и получать дубинками по голове из-за нескольких нарушителей порядка?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Всё в соответствии с фанатским девизом: один за всех и все за одного. Эти 2000 весь матч спокойно наблюдали за бесчинствами своих одноклубников, слова поперёк не вымолвили - значит соучастники, как минимум - сочувствующие.
OLESOCC
OLESOCC
   253 / 826
вчера в 19:05
В Спарте виновен, не виновен убивали каждого десятого ... Чтоб не повадно было "отступать".
ЦСКА 06
ЦСКА 06
   225 / 826
вчера в 18:31
Позор тура это судейство в матче Ростов Спартак
Питер Ман
Питер Ман ответил Сп62
   23 / 826
вчера в 18:03
Под диктовку Федуна и Госдепа. У нас принято так.
    RamonCSKA
    RamonCSKA
       45 / 826
    вчера в 17:57
    где Васин?
    Сп62
    Сп62 ответил Питер Ман
       140 / 826
    вчера в 17:52
    Под диктовку Федуна и Госдепа. У нас принято так.
    МКС
    МКС
       73 / 826
    вчера в 17:52
    Отличная статья

    Браво Чистяков

    Ну а Понсе пока не "вкатился" будем посмотреть
    Сп62
    Сп62
       140 / 826
    вчера в 17:50
    Я бы Хохлова не трогал. Команда подготовлена неплохо. Моменты создаются постоянно, значит игра поставлена. Реализация, она подводит иногда даже самых крутых мастеров. Нужно терпение и Хохлову и болельщикам. Привет от спартаковцев.
    Питер Ман
    Питер Ман
       23 / 826
    вчера в 17:43
    Тут должно быть 11 пупсиков, Пиджак и Левников. В ином случае эта статья написана под диктовку Федуна
    Сп62
    Сп62 ответил FROLL 001
       140 / 826
    вчера в 17:41
    Я понимаю, что параноя трудно лечится, но надо всё-таки стараться, может с помощью гипноза. А?
    Bastardo
    Bastardo ответил steelhead
       277 / 826
    вчера в 17:39
    Вот вроде и обоснованно все, но в стопроцентные лузеры можно разве что Хохлова записать. Ахмат, кстати, при определенных обстоятельствах треху легко мог отгрузить оппоненту, но это футбол, так бывает, что счет вообще не по игре, и записывать годных футболистов в антисборную - ну должны быть аргументы и кроме счета. Наличие игроков Ростова в антисборной - это вообще нонсенс, как мне кажется.
    Ионов в концовке первого тайма, кажется, вечность возился. Мог сразу пробивать, но выжидал время, делал дополнительные касания и его ожидаемо встретил игрок Спартака. Просто потому что дал время приблизиться к себе.

    Чернов не закрыл Джикию, а до этого сделал пенальти в ворота своей команды. А больше ничем не запомнился.

    Так что всё закономерно. Можно было бы вписать Ерёменко и Нормана за разрывы в центре, но те заработали Асисты. Да и Попова убрали вполне оправданно.
    grroznyi85
    grroznyi85
    вчера в 17:31
    А где Табидзе?
    Tostao
    Tostao ответил steelhead
       131 / 826
    вчера в 17:16
    А что Хохлов? Он видел, что команду на тайм хватает, и, вероятно, дал команду начать спокойно. Вроде бы и логично, а не все так линейно, как кажется. И проблема в Динамо - уровень игроков, а не скилы Хохлова.
    Чтобы развеять ваше отношение к гению Хохлова, почитайте статью на fcdin.com -
    "Ожидаемый позор. Как комплектуется "Динамо" и почему такой результат на старте логичен."
    Р.S: Если команде не хватает сил на второй тайм, значит так её в предсезонье готовил сам тренер. Претензии к кому?
    RomM84
    RomM84
       370 / 826
    вчера в 17:10
    Хех, вполне возможно))))
    steelhead
    steelhead ответил Tostao
       245 / 826
    вчера в 17:09
    Это оговорка по Фрейду. Многим становится ясно, что Хохлов - не тренер.
    А что Хохлов? Он видел, что команду на тайм хватает, и, вероятно, дал команду начать спокойно. Вроде бы и логично, а не все так линейно, как кажется. И проблема в Динамо - уровень игроков, а не скилы Хохлова.
    Tostao
    Tostao ответил RomM84
       131 / 826
    вчера в 17:07
    Хохлов у нас кто? Тренер а где вписан? В напы...
    Это оговорка по Фрейду. Многим становится ясно, что Хохлов - не тренер.
    FROLL 001
    FROLL 001
       3 / 826
    вчера в 17:06
    Цорн впарил Федуну очередного бестолкового Понсе. Нам нравиться как работает Цорн. Все на благо соперников. Гыгыгы
    steelhead
    steelhead
       245 / 826
    вчера в 17:05
    Вот вроде и обоснованно все, но в стопроцентные лузеры можно разве что Хохлова записать. Ахмат, кстати, при определенных обстоятельствах треху легко мог отгрузить оппоненту, но это футбол, так бывает, что счет вообще не по игре, и записывать годных футболистов в антисборную - ну должны быть аргументы и кроме счета. Наличие игроков Ростова в антисборной - это вообще нонсенс, как мне кажется.
    FROLL 001
    FROLL 001
       3 / 826
    вчера в 17:03
    Не читая вся страна определила антисборная это свиньи в полном составе + Левников. Гыгыгы
    RomM84
    RomM84 ответил RomM84
       370 / 826
    вчера в 16:59
    Уже изменили)))
    RomM84
    RomM84 ответил Ploomber
       370 / 826
    вчера в 16:58
    Хохлов у нас кто? Тренер а где вписан? В напы...
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       5 / 826
    вчера в 16:46
    Самое ужасное, что стюарды угорали над толпой и провоцировали, на видео четко видно. И согласен с автором, от трагедии спасли минуты или омон.
    kts
    kts
       431 / 826
    вчера в 16:39
    Кстати почему то только на соккере спартак в таблице выше Ростова. Во всех других СМИ - наоборот ((((
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       5 / 826
    вчера в 16:38
    Чистякову пять с плюсом, особенно за постскриптумы.
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