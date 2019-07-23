Антисборная 2-го тура: вчерашние герои и много Евгениев

вчера, 16:00

Здорово проявившие себя в 1-м туре Городов, Бериша и Ионов теперь в антисборной, а вокруг достойные люди. «Соккер.ру» - о тех, для кого 2-й тур РПЛ выдался неудачным.

Внимание-внимание! Сегодня антисборная «играет» по схеме 5-3-2!

Вратарь

Евгений Городов («Ахмат»)

Лучший вратарь первого тура по нашей версии сменил светлую сторону на темную. Сначала Городову не повезло пропустить «в раздевалку» - Ильина бросили в одиночестве на дальней штанге, а Евгений не успел встать на пути мяча, а вот на исходе часа игры Городов мог сыграть лучше, когда отбил мяч прямо на ногу Эль-Кабиру. В эпизоде с третьим голом у голкипера был шанс сыграть на выходе, ведь мяч летел высоко и долго, но и здесь Евгений, как кажется, принял не оптимальное решение.

Защитники

Александр Анюков («Крылья Советов»)

Против ЦСКА ветеран сыграл бодро и смело, а вот матч с «Арсеналом» Анюкову не удался. Александр часто оказывался вне игры, в смысле не в офсайде, а в пассивных позициях, причем речь и об обороне, и об атаке. Это подтверждается статистикой: у обычно цепкого Анюкова ни одного отбора, а точность передач не совсем завидная – 60%.

Андрей Семенов («Ахмат»)

Защитник сборной России провалился в Екатеринбурге с треском. У Рахимова будет много вопросов к Семенову на тактическом разборе игры, ведь Андрей регулярно терял позицию, из-за чего комкались редуты «Ахмата». Добавьте к систематическим просчетам результативную ошибку – вторая голевая атака «Урала» началась с детской потери Семенова на своей половине поля.

Иван Миладинович («Сочи»)

Александр Точилин заменил сербского защитника в перерыве матча с «Зенитом» от греха подальше, Миладинович был совсем плох, действовал словно слон в посудной лавке. Это Иван не смог догнать Азмуна и прыгнул ему в ноги, когда форвард уже сбросил скорость из-за встречи с вратарем Заболотным и заострил угол.

Роман Евгеньев («Динамо»)

Вообще, во втором туре защитники выступили любопытно, особенно два парня с грузинскими корнями – Табидзе и Джикия. Центрбек «Уфы» забил в ворота «Краснодара» сам, а в концовке стал автором автогола; капитан «Спартака» поразил ворота «Ростова», его гол мог стать победным, но в концовке Георгий потерял концентрацию и Александра Зуева, который принес «желто-синим» ничью. Но у этих ребят плюс на минус, а в состав антисборной включим Романа Евгеньева, который сыграл непростительно пассивно за секунды до финального свистка матча с «Рубином». Мог предотвратить угрозу, перекрыв траекторию передачи, но не включил голову и оказался статистом.

Евгений Чернов («Ростов»)

Непростой оппонент был у Чернова: Зелимхан Бакаев раскручивал защитника «Ростова» и уходил от него на скорости, фол Евгения привел к назначению пенальти в ворота команды Карпина. Когда Бакаев во втором тайме устал, Чернову стало проще, но впереди его ждал еще один удар: Джикия забил свой гол именно «из-под» Евгения, который проспал рывок капитана «Спартака». После этого сомнений относительно выбора левого защитника для антисборной не осталось: у Чернова был черный день.

Полузащитники

Евгений Песегов («Сочи»)

Против «Спартака» Песегов показал цельную, качественную и грамотную игру, а в матче с «Зенитом» капитан «Сочи» выглядел неумехой на фоне полузащиты «Зенита». Конечно, противники были серьезные, но никто и не обещал, что в РПЛ будет легко. Вообще, для команды, игравшей вторым номером против фаворита, «Сочи» совершил преступно мало отборов – всего лишь 6 на всю команду! Капитан не подал хорошего примера, поэтому дебютирует в антисборной.

Евгений Башкиров («Рубин»)

Уже на третьей минуте Башкиров допустил технический брак, а в попытке исправить ситуацию обзавелся «горчичником». До перерыва Евгений не доиграл, и, хотя можно спорить о том, насколько серьезным был контакт с ногой Паршивлюка, бесспорно то, что Евгений сыграл глупо и безрассудно, прыгнув в такой отбор. Подвел свою команду, пусть «Рубин» героическими усилиями и вырвал победу.

Бернард Бериша («Ахмат»)

В этом весь Бериша: шикарный матч против «Краснодара» в первом туре и тотальная неудача в Екатеринбурге, где Бернард как-то потерял половину своих умений. Где скорость? Где взрывной дриблинг? В матче с «Уралом» нестабильный Бериша потерялся и даже не доиграл до конца.

Нападающие

Алексей Ионов («Ростов»)

Валерий Карпин после матча сказал, что если бы Ионов забивал все свои моменты, то играл бы в «Барселоне». Но можно же забивать хотя бы один из трех, выступая в «Ростове»? Алексей действительно мог хоронить «Спартак» еще в первом тайме, когда мог забить трижды, но все попытки – в «молоко».

Эсекель Понсе («Спартак»)

Выступление Понсе, как и футбол Ионова, нельзя назвать полным провалом, но и пользы командам прямо сейчас мало. Эсекель неплохо цеплялся за мячи, действовал агрессивно и смело, но, когда оказался на ударной позиции, не смог пробить акцентированно, а еще чересчур стеснялся тащить мяч вперед, сбивая темп встречных атак остановками и поперечными передачами.

Тренер

Дмитрий Хохлов («Динамо»)

Неудачи преследуют Дмитрия Хохлова: во втором туре подряд «Динамо» пропускает в концовке матча, на этот раз получилось особенно досадно, ведь «Рубин» играл в меньшинстве и забил за 10 секунд до истечения добавленного времени. Говорят, Хохлова вызвали «на ковер» к руководству, а в прессе уже мелькают фамилии возможных сменщиков. Якобы «Динамо» могут возглавить чемпионы России Бердыев или Каррера.

Позор тура. Организация матча в Ростове-на-Дону

Отвратительная история омрачила эмоциональную и событийную игру «Ростова» и «Спартака»: на «Ростов Арене» не смогли организовать выход болельщиков с гостевого сектора, полчаса держали сотни человек в душных подтрибунных помещениях якобы для того, чтобы найти нескольких нарушителей спокойствия – тех, кто взрывал петарды. Конфликты и недовольство, естественным образом возникшие на такой благодатной почве, погасили ОМОНовцы и стюарды в балаклавах. И сделали они это не с помощью цветов и бесплатного мороженого. Желаем виновным в ужасной организации понести соразмерное наказание. Это еще счастье, что обошлось без трагических последствий, ведь был риск возникновения давки.