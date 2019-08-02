Спартаковская распродажа. О трансферной политике «красно-белых»

вчера, 13:06

Логичность и последовательность в принятии решений трудно назвать сильной стороной менеджмента «Спартака». И именно это является главной проблемой команды. Блогер «Соккер.ру» Дмитрий Куратник рассуждает о трансферной политике «красно-белых».

Если задаться вопросом, является ли большой неожиданностью то, что сейчас происходит в «Спартаке», то ответ будет таким: скорее нет. С одной стороны, спартаковское руководство на протяжении всего XXI века (речь здесь не только о Федуне, но и о позднем Романцеве, и о совершенно одиозном Андрее Червиченко) приучает нас к тому, что логику в его действиях искать весьма затруднительно. Качество менеджмента – главный, роковой бич в новейшей истории «Спартака», тот пресловутый камень преткновения, который мешает команде стабильно добиваться больших побед, а не раз в 16 лет. Ведь если взять весь этот отрезок, то и состав у команды, как правило, был неплохим, да и тренеры не самые худшие. Но что-то постоянно мешало. Видимо, разруха в начальственных головах, которая естественным образом отражалась на жизни команды и её достижениях. Которых могло и должно было быть гораздо больше.

Сейчас «Спартак» в очевиднейшем и весьма глубоком кризисе. То, что мы имели сомнительное счастье лицезреть в Саранске, где «Спартак» показал безобразный футбол против новичка РПЛ , иначе как позором не назовёшь. И если бы после этого матча кто-то по примеру Дмитрия Аленичева дал интервью с заголовком «Кононов – тупик для „Спартака“», я бы, наверное, не сильно удивился. Но в сегодняшнем «Спартаке» таких людей нет. Уж не знаю, хорошо это или плохо. В конце концов, тренер в этой ситуации мне скорее видится заложником обстоятельств, чем главным виновником всех спартаковских бед. Да, команда играет плохо. Здесь вспоминается знаменитая фраза про «невнятный футбол» из интервью Мурата Якина. То, что «Спартак» показал в игре с «Тамбовом», выглядело крайне уныло и мрачно даже на фоне действительно довольно безликой игры времён швейцарского специалиста. И самое печальное, что пока в этом тёмном царстве не видно просвета. Но, опять-таки, Кононова в этих условиях скорее по-человечески жаль. Я не исключаю, что он уже неоднократно пожалел о своём решении возглавить «Спартак». Да, это почётная строчка в резюме – шанс стать главным тренером, как ни крути, самого популярного клуба на постсоветском пространстве, выпадает раз в жизни, да и то не каждому. Но этот крайне тяжёлый опыт может очень негативно сказаться на дальнейшей карьере этого самобытного и интересного тренера. После подобных ударов судьбы поднимаются далеко не все.

«Спартак» затеял полномасштабную перестройку состава, и отчасти это оправдано. Те же Луис Адриано или Фернандо в своём нынешнем виде мало чем могли помочь команде, и от них, наверное, нужно было избавляться, пока есть спрос. Зе Луиш также в последнее время мало напоминал самого себя лучших образцов. Пожалуй, главное разочарование в этой истории – Софьян Ханни. Человек с большими задатками и потенциалом, он так и не смог полностью раскрыть себя в «Спартаке», причём при разных тренерах. А гипотетически он мог бы принести команде огромную пользу. Но не сложилось. Бывает. Мельгарехо выдал в составе «Спартака» ряд удачных отрезков, но в целом, не сказать, что был в нём важной, определяющей фигурой. Словом, у всех проданных иностранцев своя история, но есть в них и кое-что общее. Во-первых, курс Леонида Федуна на экономию и сокращение бюджета, во-вторых – новый формат лимита. В этом смысле нынешняя массовая распродажа – ход на опережение, и идея здесь простая – продать товар, пока на него есть спрос. Потом это будет сделать гораздо сложнее.

Как бы там ни было, «красно-белые» строят новую, изрядно помолодевшую команду. Вектор, в принципе, правильный, но только в том случае, когда этот процесс идёт плавно и постепенно, а не по принципу «разрушим всё до основания, а затем…». В «Спартаке» же сейчас происходит именно это. Ставка на молодёжь, тем более собственного производства – ход красивый во многих отношениях, но здесь всё упирается в ряд принципиальных моментов, один из которых – уровень той самой молодёжи. А он, положа руку на сердце, пока не слишком впечатляет. Рассказов начал ярко, но затем, как кажется, заметно сбавил, и в последних играх редко обходится без серьёзных ошибок. Ломовицкому были выданы большие авансы, но молодой хавбек их явно не оправдал. Одно из свидетельств чего – его уход в аренду. Не сильно рискуя ошибиться, можно предположить, что Ломовицкий разделит долю огромного числа спартаковских воспитанников, не пригодившихся своему клубу и разбредшихся по городам и весям.

Вероятность подобного исхода весьма высока. У Бакаева видны неплохие задатки, но говорить о нём как сложившемся большом игроке абсолютно преждевременно. По сути, у него пока был в карьере всего один хороший полноценный сезон, и этого недостаточно, чтобы делать глобальные выводы. Тем более что это был сезон в средней команде, где Бакаев играл в сравнительно спокойных и комфортных условиях. А тут «Спартак» - как говорится, две большие разницы. Да к тому же Бакаев получил десятый номер, слишком ко многому обязывающий, да и вообще похоже на то, что Олег Кононов вознамерился строить новую команду именно вокруг Бакаева как центральной фигуры. Но молодой хавбек к такой роли пока явно не готов, и в стартовых матчах этого сезона он, скажем так, ничем в положительную сторону не выделялся на общем фоне. Да, пытался брать игру на себя, временами что-то удавалось, но в целом на данный момент Зелимхан далёк даже до своего прошлогоднего уровня, не говоря уже о чём-то большем, что требуется от лидера такой команды, как «Спартак».

Вот и получается, что, с одной стороны, такая трансферная кампания «Спартака» является вкладом в будущее команды, и с этой точки зрения её можно оценить положительно. Но вот настоящее «красно-белых» пока в тумане. Не совсем понятно, кто вообще в ближайшее время будет выходить на поле в составе «Спартака», делать его игру и давать результат. Если с обороной и полузащитой всё худо-бедно понятно, то с атакой картинка получается довольно печальная. Аргентинский новичок Понсе откровенно не впечатляет, и пока он весьма напоминает Педро Рошу. Мелкадзе, при всём к нему уважении, на сегодняшний день не тянет на уровень «Спартака». Приход Андре Шюррле теоретически может исправить ситуацию, но в этом есть большие сомнения. Спортивный директор «красно-белых» Томас Цорн (весьма загадочная личность, к слову), комментируя приобретение звёздного немца (правда, пока в аренду), сказал, что «к нам приходит чемпион мира, полуфиналист двух чемпионатов Европы и просто топовый футболист». Всё это так, да не совсем так. Несмотря на свой не самый старый возраст, последние годы Шюррле откровенно регрессирует, и сегодня звездой европейского футбола он уже не является. Поможет ли он команде, или повторит судьбу Клаудио Маркизио, который заработал за год приличные деньги, но ничем питерскому клубу не помог? Пока это вопрос без ответа, но сомнения есть. И притом большие.