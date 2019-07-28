«Аякс» меняется и нет

28 июля 2019, 13:00

Одним из главных открытий всего европейского прошлого сезона был «Аякс». «Соккер.ру» - о том, сохранится ли очарование амстердамской команды в новом сезоне.

В Нидерландах сезон официально начался. С матча за Суперкубок страны. В нем сошлись две сильнейшие команды последних лет – «Аякс» и ПСВ . И, надо отметить,особой интриги не получилось. Амстердамцы не стали играть на нервах и демонстрировать нестабильность, а просто разобрали игру своего принципиального противника и уверенно победили со счетом 2:0.

Для людей, которые не привыкли следить постоянно за «Аяксом», состав амстердамцев мог показаться даже удивительным. Ведь известно, как живут голландские клубы: вырастили звезду, добились успеха, продали звезду, и все по кругу. Первые признаки смены парадигмы именно в работе «Аякса» появились при новом руководстве амстердамского клуба, в которое вошли те, кого мы совсем недавно сами наблюдали на футбольном поле.

И уже в прошлом сезоне мы подчеркивали, что секрет успеха «Аякса» не только в азартной лихой молодежи, но и в том, что ее здорово стабилизируют опытные игроки, введенные грамотно в состав. Плюс отказ «Аякса» от продажи любого по первому зову. Амстердамцы научились вести переговоры и добывать деньги. Говорилось многое о том, что «Аякс» мигом летом рассыплется. По факту же из ключевых исполнителей ушлитолько Френки де Йонг и Маттийс де Лигт.

На этом фоне потерялись даже продажи Максимилиана Вебера, Расмуса Кристенсена, Дэйли Синкгравена. В общей сложности «Аякс» заработал за лето к настоящему моменту более 181 миллиона евро. И вот еще одно изменение. Если раньше бы эти колоссальные деньги где-то растворились, а «Аякс» по копейкам выуживал новую молодежь или доставал только тех, кто воспитывается в его академии, то теперь он способен тратить и закрывать дыры реальными покупками.

Но не отказываясь от ключевых принципов. Ушел де Йонг – был куплен Разван Марин из «Стандарда». И если 23-летний бельгиец, который уже сыграл с ПСВ , сразу не заменит де Йонга, то рядом есть Дэйли Блинд и Донни ван де Бек – последний прямо на глазах вырос по ходу прошлого сезона, заставив чаще о себе говорить, чем о том же де Йонге.

Ушел де Лигт – приобретены сразу три замены – Эдсон Альварес из «Америки», Лисандро Мартинес из «Дефенсы» и Кик Пири из «Херенвена». Как раз в перестроении центра обороны видят потенциально слабые зоны «Аякса» в новом сезоне. По сути, придется по-новому выстраивать игру. Но проверка ПСВ пройдена успешно. Клубу из Эйндховена позволили нанести всего пять ударов по воротам, только один – в створ.

Для голландского футбола это почти беспомощность. Но даже не эти восстановительные покупки стали ключевыми для «Аякса». Его состав пополнил хорошо нам знакомый Квинси Промес. Если в предыдущих случаях приобретались люди на замену ушедшим, люди молодые, на вырост, для будущей продажи, то покупка Промеса – это усиление уже достаточно опытным и зрелым футболистом, которому нужно после пробуксовки перезапустить карьеру.

Такой была покупка Душана Тадича в свое время. И все прекрасно видели, какую роль серб сыграл в прошлом сезоне. Примерно такие же ожидания и от приобретения Промеса. Также это подстраховка на тот случай, если все же до конца трансферного периода уйдет кто-то из атакующей группы. Ведь слухи об интересе к Давиду Нересу, Хакиму Зийеху и Касперу Дольбергу ходят давно.

Кто-то наверняка еще уйдет, а Квинси позволит сохранить баланс и уже будет интегрирован в команду. К этим двум аспектам усиления добавился и традиционный для «Аякса» - выуживание из системы. В матче с ПСВ блистательно сыграл левый защитник Сержиньо Дест, который попал в каркас ворот соперника и был крайне опасен. 18-летний парень из молодежной команды. А в центр защиты начали наигрывать еще и 19-летнего Перра Схюрса. Так что грамотная трансферная политика «Аякса» постепенно перешла от однобокого подхода к более разностороннему и разумному с точки зрения восполнения потерь.

Еще одним фактором, который позволяет верить, что «Аякс» не посыплется, является сохранение тренера. Поначалу роль Эрика тен Хага недооценивали, однако по ходу минувшего сезона, наблюдая за его работой, за его решениями прямо по ходу матчей, можно было рассмотреть тренерские глубокие способности 49-летнего голландца. Обновляет «Аякс» он под себя, не ломая никаких устоев и завоеваний прошлого сезона.

По игре с ПСВ заметно, что в принципе подход к тактике остается прежним, схема тоже не меняется. Это интенсивное давление, это быстрые короткие передачи и проникновение к воротам за счет максимально вертикальных передач. «Аякс» может себе позволить планомерное обновление, используя три пути усиления: свою молодежь, покупку талантливой молодежи и покупку опытных игроков. В балансе это дает ту комбинацию, которая привела к успеху в прошлом сезоне. И нынешнее лето показывает, что отказываться от подхода амстердамцы не станут.

Продажи де Йонга и де Лигта, а также успешной игры в Лиге чемпионов «Аяксу» хватило, чтобы не бросаться за первым же предложением и продавать направо и налево. А изменение статуса за счет удачной игры позволяет удерживать футболистов в Амстердаме от стремления сбежать при все том же первом предложении. Так что есть надежда на возрождение грозного «Аякса» за счет грамотного управления.