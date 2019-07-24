Финальные правки. «Краснодар» перед стартом в ЛЧ

вчера, 16:00

«Соккер.ру» подмечает, что Мусаев может изменить, чтобы успешно руководить «быками» против «Порту» на расстоянии.

Мурат Олегович получил наказание от УЕФА из-за того, что представлялся главным тренером «Краснодара», ходил на пресс-конференции и руководил игрой, не имея соответствующей лицензии. Теперь не сможет находиться в технической зоне в Лиге чемпионов.

Серьезный удар по команде? Редкие коллективы могут без рулевого на бровке сыграть так же хорошо, как с наставниками. Путь это скорее психологический фактор, учитывая мобильную связь, но важный нюанс. С другой стороны, Мусаев будет готовить тактику до матчей, изучать соперников.

Хватит опыта? В ЛЧ попался худший соперник из возможных – «Порту», поэтому тренер один не справится, нужна идеальная работа всех и каждого. А до первого матча с португальцами всего две недели, также впереди поединки против «Сочи» и «Зенита».

Нужно экстренно набирать форму. Чтобы пройти «драконов», «быкам» необходимо добирать в игре с каждым туром до матчей с португальцами. Как это сделать? Во-первых, выдохнуть в обороне, лучше возить мяч. 27 ударов нанесли по воротам Сафонова в двух первых турах. Перебор, но важно смотреть на зоны ударов – только 9 выстрелов из-за штрафной площади, а сразу 17 – из штрафной площади.

«Краснодар» прижимался, что ему не свойственно. Мартынович и Спайич не начали сезон круто, хотя надо отметить – Камболов делает все, чтобы опорная зона без Каборе и Газинского не проседала. Но усилий Руслана мало, у «Краснодара» нет слаженности в середине. Так что скромное 12-е место по качеству допущенных моментов – хуже из топов только «Спартак», не удивляет.

Но если «Краснодар» плохо начал сезон в защите, что они могут противопоставить «Порту»? Во-первых, атаку, во-вторых, индивидуальный класс. Камболов и Вильена – лучшие игроки в команде на старте сезона. Добавьте спасительный финт Намли с «Уфой» и становится понятно, что травмы Газинского и Классона можно попытаться компенсировать правильной игрой новичков, их вкладом в успехи.

Руслану не нужно идеально понимать напарников, чтобы правильно отбирать мяч. А Тонни сам лупит по воротам в каждом матче. И хотя у него минусы Фернандо – не самый резкий, тяжеловатый хавбек, класс голландца не обсуждается. Не двигается словно 24-летний игрок, коим является, смотрится не так живо, как почти 30-летний Камболов, но новую игру Мусаев только ставит, наигрывая связки.

Напарники Камболова пропускали чужие атаки по центру, зато Намли добавляет изобретательности впереди. Но зачем тогда «Краснодару» еще один новичок? А потому что Вильена – игрок между линиями и задачами, примерно как Фернандеш был в «Локомотиве», Камболов – первый, куда пошлют, но в хорошем смысле. Да и не самый выносливый вингер Намли не управляет игрой.

А Кабелья игрой управляет. Так, как пробовал в лучших матчах Мамаев – были такие матчи у Павла, как умел Перейра, а также Классон, когда работал в качестве главной ударной силы, и даже Жоаозиньо в лучшие времена. Поскольку всех нет, нужны новые лидеры. Возможно, таким человеком станет 29-летний французский хавбек Кабелья. Речь о человеке из «Сент-Этьена», который в прошлом сезоне Лиги 1 играл в основном под нападающим.

Но умеет работать на острие, на флангах и в глубине. Очевидно, что если новый «Краснодар» без Газинского и Каборе не готов к агрессивному прессингу – «Уфа» красиво сработала, Евсеев учел, что если фланги «быков» не пустить к своим воротам, но при этом вертикально двигать мяч вперед, можно многого достичь. «Порту» тоже так умеет играть, хотя тут просто современный подход – и «Зенит» так мечтает работать, и «Локомотив».

Следовательно, если невозможен идеальный «Краснодар» в обороне, то нужна сильная разнообразная атака. Впрочем, когда Петров и Рамирес наберут форму к началу августа, а Спайич соберется, у Сафонова тоже может стать меньше работы. Сам Матвей хорош, без его крутой игры пройти «Порту» не получится, однако наивно надеяться на двадцатилетнего голкипера, если очевидно, что весь «Краснодар» далек от оптимальной формы.

Проще говоря, спасти может только ставка на индивидуалиста, который мгновенно поймет игру, на интуиции начнет стягивать на себя пасы, а за счет футбольного интеллекта будет обеспечивать результат. Намли и Вильена спасли матч против «Уфы», Камболов очень хорош на старте, а Берг и потенциальный новичок Кабелья достаточно опытные люди, чтобы покусать «Порту».

Можно резюмировать и сделать выводы после спаррингов и первых официальных матчей:

- пока базовой на старте стала схема «4-3-3». Без покупки опорника формата Каборе и без Газинского схема «4-2-3-1» в чистом виде опасна, поскольку Олссон не справляется с разрушением так, как цепкий Шарль, а Вильена физически не готов рубиться с Камболовым в опорной зоне без третьего игрока;

- покупки показывают, что усиление за счет иностранцев в первую очередь. В Лиге чемпионов не будет лимита, поэтому играть можно даже с девятью легионерами, например, если выйдет Берг вместо Ари с паспортом, а из россиян останутся только Петров и Сафонов. Плюс это или минус – увидим на поле;

- трансферы помогают обеспечить варианты. Не пойдет игра у Намли – можно выпускать другого легионера, не сработает Вильена – будет Кабелья, который может сыграть выше и по центру под нападающим. Как и поработать на фланге, где есть Сулейманов и Вандерсон;

- плохо, что нет четких связок на краях. Вандерсон понимает старых латералей, но если вдруг Скопинцев появляется слева – уже нет связи. А если Намли и Кабелья будут новичками именно на флангах, то снова видим свежие пары. Вся надежда на опыт Петрова и Рамиреса – должны тащить крылья схемы на себе;

- зато «Краснодар» неплохо работает на полуфлангах. И Вильена, и Намли правильно открывались, получали возможности то для ударов, то для передач. Допустили 27 ударов – много, но сами нанесли 41 выстрел. Но есть проблема с меткостью – только 8 ударов в створ, очень мало. И вот тут вступают Берг и Игнатьев;

- Реми Кабелья тоже нацелен на чужие ворота – 5 ударов за 2 игры выдавал в «Сент-Этьене», в четвертой команде Лиги 1. Француз очень точен в передачах, замечает напарников и контролирует мяч – по 58 передач за игру, много. Такой человек может повлиять на схему, если рассчитывает быть главным организатором игры;

- если вдруг Кабелья выстрелит, то лишь тогда возможна схема «4-2-3-1». Не исключено, что после возвращения к классике приоритет будет на покупке Берга – рослого форварда. Ари ведь лучше работает, если вингеры ближе, а шведу может быть комфортно в окружении Вильены, Вандерсона, Намли и Кабельи, хотя всех одновременно вряд ли логично выпускать;

- после всего двух официальных матчей важно не забывать о средней функциональной готовности. «Краснодар» сломал «Уфу», уступая 2:0, то есть характер есть. И пусть не за счет скорости победили, не потухли в конце матча, нашлись силы;

- привычно оборону пугают стандарты у ворот Сафонова. Настораживает традиционное отсутствие голов после штрафных и угловых у самих «быков». Тоже тактика, пусть и статичная. Вопрос к тренерам, которые готовят угловые и работу в штрафной площади, ведь на сборах были проблески;

- многое зависит от временного фактора. Успеют ли набрать форму? У «Порту» тоже перестановки, а официальные матчи впереди, но «Краснодар» легко может внедрить сразу пять новичков – Камболов, Намли, Вильена, Кабелья и Берг теоретически могут играть даже вместе. Стоит ли ругать Мусаева за осечки, если половина команды окажется новой?

Все знали, что старт будет адским – квалификация в ЛЧ для не чемпионов всегда невероятно сложная, а тут еще и со жребием не повезло. С другой стороны, у «Краснодара», в отличие от «Порту», есть такая роскошь, как официальные матчи. «Ахмат», «Уфа», «Сочи» и «Зенит» подготовят к старту, а класс новичков не ставим под сомнение.

Вся пятерка может оказаться в числе звезд сезона, поскольку их можно описать двумя словами: толковые футболисты. Скауты «Краснодара» работают хорошо, а решение выделить несколько десятков миллионов евро на трансферы - правильное. Дело не только в Лигах чемпионов или Европы – если не пройдут «Порту» или следующего соперника в квалификации, то в задачах будет Кубок России и РПЛ .

«Краснодар» не стал слабее, но перестраивается после ощутимых потерь. В принципе, если достойно сыграют против «Зенита», который с весны почти не менялся, то должны успеть наиграть или «4-3-3», или «4-2-3-1», чтобы матчи против «Порту» сложились достойно. «Краснодар» заслужил Лигу чемпионов, но еще в августе их ждут игры уровня плей-офф ЛЧ , поскольку «драконы» - команда из самого престижного раунда.

Выручить в таких условиях сможет индивидуальный класс, который у того же техничного Кабельи с высокой результативностью – 8 голов, 4 ассиста в чемпионате Франции, точно имеется. Состав подбирают с учетом атакующего вектора, так что будет весело!