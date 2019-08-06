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Малком и Шюррле не впечатлят РПЛ 

вчера, 20:00
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Роналду Криштиану
Роналду Криштиану
Нападающий
Месси Лионель
Месси Лионель
Нападающий
Дзюба Артём
Дзюба Артём
Нападающий

«Соккер.ру» обращает внимание на особенность чемпионата в форме новой традиции. Давно нет своих Азара, Левандовски, Месси и Роналду. 

Лучшие футболисты нестабильные

Малкому и Шюррле – и любым другим звездам, будет сложно впечатлить РПЛ, став лучшими на длительной дистанции, и задержаться в статусе местных Месси и Роналду. Здесь суперзвездой, скорее, станет форвард Дзюба с кучей аренд за карьеру. Или нападающий Азмун, что в «Рубине» отдавал голевой пас сопернику, а в «Зените» расцвел. Но надолго ли их правление? 

В Испании, Англии и Германии ситуация зачастую другая. Остаются «небожители» и выпрыгивают ситуативные герои. Азар выдавал неудачные матчи и целый сезон в АПЛ, но в большинстве случаев был суперзвездой. Агуэро годами терроризирует защитные линии соперников МС. Салах пережил кризис второго сезона, настроен всех разрывать дальше. Многих можно вспомнить, кто сохраняет лидерские позиции, не будучи Месси и Роналду. 

А в РПЛ, даже если сделать поправку на уровень чемпионата – заметно ниже, чем в АПЛ или Ла Лиге, огромные проблемы с последовательной игрой лучших футболистов отдельно взятых сезонов. Форвард Смолов весной 2016 года был автором 20 голов и 7 ассистов? А сейчас его могут заменить на молодого Комличенко, пусть Федор в нормальной форме. Звезда прошлого Фернандеш не подписал новый контракт с командой Семина…

Защитники тоже не выручают. Кутепов выделялся в чемпионском сезоне «Спартака» и потерялся, у Васина в «Уфе» получалось, хотя позже в ЦСКА без травм не обошлось. Тут как у Кокорина, который до травмы в сезоне 2017/18 был в десятке лучших игроков РПЛ. Александр мог мечтать о продолжении банкета, но знаете, где оказался. Даже разрушители, вроде Самба Соу – впечатлял в «Динамо» поначалу, не могут долго играть круто. 

В результате москвичи подписали Каборе, у малийца был конфликт с Хохловым, не нашлось места в основе – и Соу, так и не раскрыв потенциал в РПЛ на сто процентов, покидает чемпионат России. Не местный Канте или Каземиро. Впрочем, это не уникальные примеры. Во Франции в силу оттока кадров и в Италии из-за тактический вязкости – даже Роналду не смог обогнать Квальяреллу по голам, лучшие из лучших каждый год разные. Так что выражение «стабильность – признак мастерства» - не только о РПЛ

Зато в Италии и Франции есть вечные чемпионы, и в их составах – стабильные суперзвезды лиги. А в России каждый год новый футбольный король, что усложняет задачу игрока быть лучшим всегда. 

Проблемы с повышением уровня

Специально не упоминались выше те, кто уже давно уехал. За последние годы – после 2014, РПЛ пережила массовых отток людей, задавал темп футбола. Достаточно перечислить фамилии, чтобы понять, почему нет наследственной стабильности и «аристократии» – когорты футболистов, показывающих крутой футбол годами, как лидеры «Атлетико» в Испании, например. 

В РПЛ больше не играют Халк, Вальбуэна, Кришито, Вернблум, Промес, Витиньо, Паредес, Луис Адриано, Головин, Фернандо, Гранквист, Зе Луиш и Ингасон, хотя каждый на определенном этапе показывал приличный футбол и бывал в списках лучших. Но разве ушли на повышение? Да и те яркие ребята, кто пока остался – как Классон или Раванелли, вместо легких шагов наверх получили сложные травмы. 

Как видите, после РПЛ лучшие футболисты не оказываются в основных составах великих клубов. История Витселя, попавшего в знаменитую «Боруссию» - исключение, ведь оказался в Дортмунде транзитом и после ЧМ-18. А Паредес пока не заиграл в ПСЖ и вряд ли его шансы на успех выросли после Кубка Америки и подписания Гуйе к Верратти. 

Хочется  пожелать успехов Головину в «Монако» - чтобы новый сезон принес положительные эмоций, но таких примеров мало. В списке самых дорогих продаж РПЛ до сих пор есть Виллиан, хотя его назвать выпускником российской школы смешно. Изначально почти нет людей для топ-уровня, что огорчает. И Чалов, если уйдет, то в состав середняка АПЛ, не в «Манчестер Сити», к сожалению. 

Транзит Зинченко из «Уфы» в АПЛ – редчайшее исключение. Хотя тут скорее школа «Шахтера», чем отпечаток подготовки в России. Это Промес ковался годами в РПЛ, и его попытку в «Севилье» увидели. Удачи братухе в «Аяксе», где ему придумывают интересную посильную роль. 

Нагрянула резкая смена поколений

Это теперь есть Влашич, Дриусси, Шомуродов, Малком, Вильена, Азмун – нестарые легионеры, которые в теории могут перейти в топ-5 после успешных матчей в РПЛ. Но многие из перечисленных выше, как Кришито или Гранквист, по возрасту не могли зайти в «Ювентус» и МЮ, как зашли Пеллегрини или Линделеф. 

Также упустили свой шанс люди поколений Денисова, Акинфеева или Дзагоева. Следовательно, проходит смена футбольных эпох. Раньше многие клубы РПЛ были по среднему возрасту куда старше, чем сейчас. Не только «Спартак», ЦСКА, «Рубин» или «Краснодар» используют юных футболистов. В лиге в новом сезоне более чем 40 игрокам нет 22 лет – люди для молодежки, как говорит Черчесов. 

Влашич, Обляков, Сафонов, Кварацхелия, Давиташвили, Дивеев, Бенито, Ахметов, Евгеньев, Максименко, Чалов, Шимански, Игнатьев, Сулеймнов, Бистрович, Степанов, Сигурдссон и многие другие получают практику. Причем сами видите – нередко молодежь выпускают в клубах первой пятерки. А если поднять планку до тех, кому нет 25, то в списке уже Дриусси, Миранчуки, Соболев, Вильена, Баринов, Норманн, Азмун, Вандерсон, Данченко, Уремович или Сорокин.

Точно нет причин жаловаться на нехватку талантов. Так что где-то потеряли – меньше громких имен, а где-то находят. И опытные тоже есть – Бикфалви, Жиго, Еременко, Крыховяк, Шунич, Эль-Кабир и Дзюба делают РПЛ сильнее. Причем многие с прошлого сезона форму в целом сохранили. Конечно, Халк, Данни и Вальбуэна украшали российский футбол, но их время прошло. 

Непоследовательность вместо новизны

«Спартак» не мог рассчитывать на Фернандо до 34 лет. Он не Фернандиньо. Не круто, что «Зениту» надо верить в нестабильного в предыдущих клубах Малкома в поисках нового Халка, а старый обменял бесценное спортивное время на юани, хотя до сих пор крут. Но вынужденное омоложение имеет свои плюсы. Да, таких стабильных звезд, как у «Реала», «Атлетико» или «Барселоны», у лидеров РПЛ нет, за что расплата в еврокубках. 

Зато каждый год у многих все с чистого листа. «Спартак» стал первым после пятого места в таблице. «Локомотив» прыгнул на вершину с восьмого места, а «Зенит» - с пятого, причем благодаря существенным зимним перестановкам, ведь Ракицкий, Оздоев, Барриос и Азмун зашли в основу, а Чернов и Набиуллин не потянули слева, поэтому играл Жирков. Плюс Ригони неожиданно вернулся из аренды и тоже выходил справа. 

Если у чемпиона такое количество перестановок, а изменения продолжаются, то чему удивляться? Обстоятельства сложились так, что каждый год тренерам невероятно сложно. Скорее окончательный вариант команды можно увидеть весной, чем осенью – летняя пауза короткая, может быть скомкана ЧМ или Евро. Трансферы до конца августа, а играть надо намного раньше. 

Зато непредсказуемости больше, ведь прямо сейчас все 16 команд загадочные. Коллектив Семака мечтает стать местной «Баварией» - сгребая титулы, но после радикального омоложения ЦСКА в лиге нет команд с опытом нескольких чемпионств. В таких условиях парень, за которого отстегнули 45 млн евро, легко может оказаться 30-м в списке лучших игроков РПЛ по средним оценкам. Так было десятки раз, в России сложный чемпионат, поскольку постоянно другой. 

С нового года «Зенит» сумел заметно изменить состав, «Спартак» будет совсем другим, «Краснодар» принципиально меняет кадры. Семь месяцев прошло, а только «Локомотив» и ЦСКА плюс-минус, как были. Так что не стоит удивляться, если люди с именем, вроде форварда «Барселоны» - Малком, или автора 22 голов за  сборную Германии - Шюррле, не станут главными. Быть может, такие ставки даже лишние для РПЛ, умнее вкладывать в тех, кому хочется раскрыть потенциал, как Тиль. 

В этом случае подвести может цена – станут требовать, как от рекордного новичка, попрекая новое руководство клуба решением старого отпустить Еременко. Но вспомните, даже великие Роберто Карлос и Это'О ничего невероятного РПЛ не подарили, просто пенсионные деньги для будущих правнуков заработали. Нет места для имен, но стоит ринг – четыре чемпиона за четыре года, и «Краснодар» на низком старте. А поскольку тут давно не потасовка стариков в баре, а жесткая студенческая драка, то впереди много неожиданных поворотов. 

И это замечательно, ведь последние сезоны РПЛ нескучные. Малкому и Шюррле в такой лиге будет невероятно сложно, к чему требовательные фанаты «Зенита» и «Спартака» должны морально готовиться, но за сезон на поле выходит по 450 человек – кандидатов в герои полно.

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Все комментарии
ilhom0566
ilhom0566
сегодня в 15:10
...За последние годы – после 2014, РПЛ пережила массовых отток людей, задавал темп футбола...
Не понял кто(или что) задавал(о) темп футбола. Дальше не стал читать.
igGA
igGA
   317 / 867
сегодня в 13:14
Все так ждали, а этот Малком оказался просто никакущий! За 18 минут не смог обыграть "Краснодар"! Не раскрылся при Семаке вобщем. Пусть обратно едет в свою "Барселону".
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty
   301 / 867
сегодня в 07:23
    Правдин Семён
    Правдин Семён ответил Контуженый
       75 / 867
    вчера в 22:33
    Кажется, он как-то Смолову мяч отдал случайно.
    Правдин Семён
    Правдин Семён
       75 / 867
    вчера в 22:29
    1. Как статья связана с названием ? (Жалкие потуги в последнем абзаце не предлагать).
    2."Во Франции в силу оттока кадров и в Италии из-за тактический вязкости – даже Роналду не смог обогнать Квальяреллу по голам"-что значит эта фраза? Роналду соревновался с Квальяреллой не только в Италии, но и во Франции???
    3."РПЛ пережила массовых отток людей, задавал темп футбола"-а это что значит?
    4."В РПЛ больше не играют Халк, Вальбуэна, Кришито, Вернблум, Промес, Витиньо, Паредес, Луис Адриано, Головин, Фернандо, Гранквист, Зе Луиш и Ингасон, хотя каждый на определенном этапе показывал приличный футбол и бывал в списках лучших. Но разве ушли на повышение?"-как минимум, Вальбуэна,Промес,Паредес,Головин и Зе Луиш ушли на повышение в разных смыслах.
    5."даже великие Роберто Карлос и Это'О ничего невероятного РПЛ не подарили"..-чего именно невероятного? Отыграли на высоком уровне, не уронив свою планку.
    В общем, статья -фигня.
    Roger Young
    Roger Young
       205 / 867
    вчера в 22:00
    еще Муса, Думбия очень неплохо играли. Умар Ниасс, Лассина Диара и Буссуфа в Локомотиве
    d_fincher
    d_fincher
       42 / 867
    вчера в 21:37
    Может и не впечатлят. Зато разница впечатлит: Шюррле стоит столько, сколько в год зарабатывает Малком. Меня больше всего впечатляет, что у Зенита игроки по 40 миллионов, а он раз в 3 года выигрывает РПЛ. В остальное время сидит в ЛЕ, но и там проваливается с треском.
    Absinthe2
    Absinthe2 ответил Контуженый
       164 / 867
    вчера в 21:28
    Азмун блистал до Зенита и в Рубине, и у нас. Гонит Багров)
    Karkaz
    Karkaz
       203 / 867
    вчера в 21:11
    Всё будет зависеть от того, найдёт ли Шуррле мотивацию вернуть былую форму, если да, то будет тащить Спартак.
    pomor45
    pomor45
       77 / 867
    вчера в 21:07
    Языком трепать - не на поле пахать.
    pomor45
    pomor45 ответил Олег Борткевич
       77 / 867
    вчера в 21:04
    Единственный минус Малкома( за 18 минут игры) - он пока совершенно не понимает партнеров. А в остальном он мне понравился и думаю не только мне.
    Что же в этом странного за 18 минут? Удивительно было бы наоборот.
    Ярославъ Ивановъ
    Ярославъ Ивановъ
       210 / 867
    вчера в 20:59
    Малком вышел на замену и сыграл всего несколько минут,как можно вообще об этом сейчас судит?!?
    или писакам надо хоть какую нибудь чушь нести....
    за шурли-мырли сказать нечего,не слежу за тарасней..
    Контуженый
    Контуженый
       540 / 867
    вчера в 20:59
    Багров, назовите матч, в котором Азмун, играя за "Рубин", отдал голевой пас сопернику. Сдаётся, что вы приврали
    Олег Борткевич
    Олег Борткевич
       213 / 867
    вчера в 20:59
    Единственный минус Малкома( за 18 минут игры) - он пока совершенно не понимает партнеров. А в остальном он мне понравился и думаю не только мне.
    Литейный 4
    Литейный 4
       1 / 867
    вчера в 20:50
    Шюррле сбитый летчик . У него всё в прошлом. Малком еще набьет полную авоську свиньям. У него всё впереди. гыгыгы
    parallels
    parallels
       9 / 867
    вчера в 20:38
    сейчас малком обживётся, потренируется на спартаке, в лч - и во второй половине сезона станет лидером. халки тоже не сразу начинали. по факту зенит потратил не так уж и много, 40 лямов в 2012 за халка и 40 лямов в 2019 - совсем разные вещи. уже даже тарасовские покупают нонэймов за 20 и арендуют за 10 давно завершивших карьеру после большого титула. вывод может быть только один: позор спартаку.
    Так Себе Аналитик 2
    Так Себе Аналитик 2
       262 / 867
    вчера в 20:24
    Очень сумбурная статья от Вадима, из которой только можно сделать вывод, что идет смена поколений.

    По факту Малком и Шюррле и не должны особо впечатлять, ведь это люди, которые приехали в Россию потому, что из-за своего спада не пригодились сами в более сильных лигах.

    Если вспомнить прошлое, пришедшиеся ко двору Халк и Витцель уезжали в "Зенит" "на пике", Карадениз, Данни, Нобоа выросли в топ-игроков в РПЛ. При этом Данни как раз был один из редких молодых игроков, скупленных тогда Федорычевым, а вот огромное число португальцев "на спаде" не заиграло.
    112910415
    112910415
       69 / 867
    вчера в 20:23
    круто у нас )
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