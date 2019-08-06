Малком и Шюррле не впечатлят РПЛ 

вчера, 20:00

«Соккер.ру» обращает внимание на особенность чемпионата в форме новой традиции. Давно нет своих Азара, Левандовски, Месси и Роналду.

Лучшие футболисты нестабильные

Малкому и Шюррле – и любым другим звездам, будет сложно впечатлить РПЛ , став лучшими на длительной дистанции, и задержаться в статусе местных Месси и Роналду. Здесь суперзвездой, скорее, станет форвард Дзюба с кучей аренд за карьеру. Или нападающий Азмун, что в «Рубине» отдавал голевой пас сопернику, а в «Зените» расцвел. Но надолго ли их правление?

В Испании, Англии и Германии ситуация зачастую другая. Остаются «небожители» и выпрыгивают ситуативные герои. Азар выдавал неудачные матчи и целый сезон в АПЛ , но в большинстве случаев был суперзвездой. Агуэро годами терроризирует защитные линии соперников МС . Салах пережил кризис второго сезона, настроен всех разрывать дальше. Многих можно вспомнить, кто сохраняет лидерские позиции, не будучи Месси и Роналду.

А в РПЛ , даже если сделать поправку на уровень чемпионата – заметно ниже, чем в АПЛ или Ла Лиге, огромные проблемы с последовательной игрой лучших футболистов отдельно взятых сезонов. Форвард Смолов весной 2016 года был автором 20 голов и 7 ассистов? А сейчас его могут заменить на молодого Комличенко, пусть Федор в нормальной форме. Звезда прошлого Фернандеш не подписал новый контракт с командой Семина…

Защитники тоже не выручают. Кутепов выделялся в чемпионском сезоне «Спартака» и потерялся, у Васина в «Уфе» получалось, хотя позже в ЦСКА без травм не обошлось. Тут как у Кокорина, который до травмы в сезоне 2017/18 был в десятке лучших игроков РПЛ . Александр мог мечтать о продолжении банкета, но знаете, где оказался. Даже разрушители, вроде Самба Соу – впечатлял в «Динамо» поначалу, не могут долго играть круто.

В результате москвичи подписали Каборе, у малийца был конфликт с Хохловым, не нашлось места в основе – и Соу, так и не раскрыв потенциал в РПЛ на сто процентов, покидает чемпионат России. Не местный Канте или Каземиро. Впрочем, это не уникальные примеры. Во Франции в силу оттока кадров и в Италии из-за тактический вязкости – даже Роналду не смог обогнать Квальяреллу по голам, лучшие из лучших каждый год разные. Так что выражение «стабильность – признак мастерства» - не только о РПЛ .

Зато в Италии и Франции есть вечные чемпионы, и в их составах – стабильные суперзвезды лиги. А в России каждый год новый футбольный король, что усложняет задачу игрока быть лучшим всегда.

Проблемы с повышением уровня

Специально не упоминались выше те, кто уже давно уехал. За последние годы – после 2014, РПЛ пережила массовых отток людей, задавал темп футбола. Достаточно перечислить фамилии, чтобы понять, почему нет наследственной стабильности и «аристократии» – когорты футболистов, показывающих крутой футбол годами, как лидеры «Атлетико» в Испании, например.

В РПЛ больше не играют Халк, Вальбуэна, Кришито, Вернблум, Промес, Витиньо, Паредес, Луис Адриано, Головин, Фернандо, Гранквист, Зе Луиш и Ингасон, хотя каждый на определенном этапе показывал приличный футбол и бывал в списках лучших. Но разве ушли на повышение? Да и те яркие ребята, кто пока остался – как Классон или Раванелли, вместо легких шагов наверх получили сложные травмы.

Как видите, после РПЛ лучшие футболисты не оказываются в основных составах великих клубов. История Витселя, попавшего в знаменитую «Боруссию» - исключение, ведь оказался в Дортмунде транзитом и после ЧМ -18. А Паредес пока не заиграл в ПСЖ и вряд ли его шансы на успех выросли после Кубка Америки и подписания Гуйе к Верратти.

Хочется пожелать успехов Головину в «Монако» - чтобы новый сезон принес положительные эмоций, но таких примеров мало. В списке самых дорогих продаж РПЛ до сих пор есть Виллиан, хотя его назвать выпускником российской школы смешно. Изначально почти нет людей для топ-уровня, что огорчает. И Чалов, если уйдет, то в состав середняка АПЛ , не в «Манчестер Сити», к сожалению.

Транзит Зинченко из «Уфы» в АПЛ – редчайшее исключение. Хотя тут скорее школа «Шахтера», чем отпечаток подготовки в России. Это Промес ковался годами в РПЛ , и его попытку в «Севилье» увидели. Удачи братухе в «Аяксе», где ему придумывают интересную посильную роль.

Нагрянула резкая смена поколений

Это теперь есть Влашич, Дриусси, Шомуродов, Малком, Вильена, Азмун – нестарые легионеры, которые в теории могут перейти в топ-5 после успешных матчей в РПЛ . Но многие из перечисленных выше, как Кришито или Гранквист, по возрасту не могли зайти в «Ювентус» и МЮ , как зашли Пеллегрини или Линделеф.

Также упустили свой шанс люди поколений Денисова, Акинфеева или Дзагоева. Следовательно, проходит смена футбольных эпох. Раньше многие клубы РПЛ были по среднему возрасту куда старше, чем сейчас. Не только «Спартак», ЦСКА , «Рубин» или «Краснодар» используют юных футболистов. В лиге в новом сезоне более чем 40 игрокам нет 22 лет – люди для молодежки, как говорит Черчесов.

Влашич, Обляков, Сафонов, Кварацхелия, Давиташвили, Дивеев, Бенито, Ахметов, Евгеньев, Максименко, Чалов, Шимански, Игнатьев, Сулеймнов, Бистрович, Степанов, Сигурдссон и многие другие получают практику. Причем сами видите – нередко молодежь выпускают в клубах первой пятерки. А если поднять планку до тех, кому нет 25, то в списке уже Дриусси, Миранчуки, Соболев, Вильена, Баринов, Норманн, Азмун, Вандерсон, Данченко, Уремович или Сорокин.

Точно нет причин жаловаться на нехватку талантов. Так что где-то потеряли – меньше громких имен, а где-то находят. И опытные тоже есть – Бикфалви, Жиго, Еременко, Крыховяк, Шунич, Эль-Кабир и Дзюба делают РПЛ сильнее. Причем многие с прошлого сезона форму в целом сохранили. Конечно, Халк, Данни и Вальбуэна украшали российский футбол, но их время прошло.

Непоследовательность вместо новизны

«Спартак» не мог рассчитывать на Фернандо до 34 лет. Он не Фернандиньо. Не круто, что «Зениту» надо верить в нестабильного в предыдущих клубах Малкома в поисках нового Халка, а старый обменял бесценное спортивное время на юани, хотя до сих пор крут. Но вынужденное омоложение имеет свои плюсы. Да, таких стабильных звезд, как у «Реала», «Атлетико» или «Барселоны», у лидеров РПЛ нет, за что расплата в еврокубках.

Зато каждый год у многих все с чистого листа. «Спартак» стал первым после пятого места в таблице. «Локомотив» прыгнул на вершину с восьмого места, а «Зенит» - с пятого, причем благодаря существенным зимним перестановкам, ведь Ракицкий, Оздоев, Барриос и Азмун зашли в основу, а Чернов и Набиуллин не потянули слева, поэтому играл Жирков. Плюс Ригони неожиданно вернулся из аренды и тоже выходил справа.

Если у чемпиона такое количество перестановок, а изменения продолжаются, то чему удивляться? Обстоятельства сложились так, что каждый год тренерам невероятно сложно. Скорее окончательный вариант команды можно увидеть весной, чем осенью – летняя пауза короткая, может быть скомкана ЧМ или Евро. Трансферы до конца августа, а играть надо намного раньше.

Зато непредсказуемости больше, ведь прямо сейчас все 16 команд загадочные. Коллектив Семака мечтает стать местной «Баварией» - сгребая титулы, но после радикального омоложения ЦСКА в лиге нет команд с опытом нескольких чемпионств. В таких условиях парень, за которого отстегнули 45 млн евро, легко может оказаться 30-м в списке лучших игроков РПЛ по средним оценкам. Так было десятки раз, в России сложный чемпионат, поскольку постоянно другой.

С нового года «Зенит» сумел заметно изменить состав, «Спартак» будет совсем другим, «Краснодар» принципиально меняет кадры. Семь месяцев прошло, а только «Локомотив» и ЦСКА плюс-минус, как были. Так что не стоит удивляться, если люди с именем, вроде форварда «Барселоны» - Малком, или автора 22 голов за сборную Германии - Шюррле, не станут главными. Быть может, такие ставки даже лишние для РПЛ , умнее вкладывать в тех, кому хочется раскрыть потенциал, как Тиль.

В этом случае подвести может цена – станут требовать, как от рекордного новичка, попрекая новое руководство клуба решением старого отпустить Еременко. Но вспомните, даже великие Роберто Карлос и Это'О ничего невероятного РПЛ не подарили, просто пенсионные деньги для будущих правнуков заработали. Нет места для имен, но стоит ринг – четыре чемпиона за четыре года, и «Краснодар» на низком старте. А поскольку тут давно не потасовка стариков в баре, а жесткая студенческая драка, то впереди много неожиданных поворотов.