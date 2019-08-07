А «Краснодар» выйдет? «Быки» vs «Драконы» в Лиге чемпионов

вчера, 15:30

Истина познается в сравнении, «Соккер.ру» это точно знает, поэтому в нетерпеливом ожидании встречи «Краснодара» и «Порту» устраивает заочное сравнение двух команд.

Опыт в Лиге чемпионов — победа «Порту»

Как ни крути, а это очень важно для клуба, для команды, для футболистов. Важно иметь привычку постоянно играть в Лиге чемпионов, чтобы не испытывать ненужного пиетета перед соперниками и показывать максимум. Для «Краснодара» это первый розыгрыш ЛЧ в истории, для «Порту» - 40-й! «Драконы» дважды завоевывали Кубок чемпионов, в трех предыдущих сезонах они неизменно играли в плей-офф. Конечно, вы можете сказать, что это эфемерный параметр, и все решится на футбольном поле, где играют 11 на 11, но трудно отрицать тот факт, что традиции в Лиге чемпионов имеют огромную силу (взгляните хотя бы на список победителей), а новичкам здесь приходится туго.

Успешность в квалификации еврокубков — победа «Порту»

В четырех из пяти своих евросезонов «Краснодар» проходил квалификацию в Лиге Европы и не справился лишь однажды, в позапрошлом сезоне, когда «Црвена Звезда» прошла дальше благодаря правилу выездного гола. Не считая этой неудачи, «быки» действовали в отборочных матчах успешно, а в самом первом своем походе выиграли дуэль у «Реал Сосьедада», не будучи фаворитом пары. Но все это было в Лиге Европы, причем соперники обычно попадались «съедобные», а одна осечка у «Краснодара» имеется.

«Порту» не позволяет себе зазнайства в квалификационных раундах, причем они не раз добивались выхода в группу Лиги чемпионов сквозь дебри отбора, побеждая сильных противников. Последняя осечка датирована сезоном 2000/01, когда сильнее оказался «Андерлехт», но с тех пор «Порту» неизменно квалифицировался в ЛЧ , когда приходилось выдерживать этот экзамен. Трижды в XXI веке «драконы» участвовали в отборочных раундах ЛЧ и трижды проходили в групповой этап, в числе поверженных противников «Грассхоппер», «Лилль» и «Рома».

Стоимость состава – победа «Порту»

«Краснодар» и «Порту» в своих лигах занимают вторые места по такому параметру как «стоимость состава», уступая «Зениту» и «Бенфике» соответственно. «Краснодар» оценивается в 148 миллионов евро, «Порту» - в 269. Разница существенная, 120 миллионов евро. Конечно, в футбол играют не деньги, но этот параметр позволяет составить общее впечатление об уровне команд.

Сыгранность состава и игровой тонус — победа «Краснодара»

Летом в составах обеих команд произошли значимые изменения. В «Краснодаре» в основном затронута средняя линия, откуда ушли Каборе и Перейра, а Газинский не играет из-за травмы, как и Классон. Теперь погоду там должны делать Вильена, Камболов, Кабелья, Намли и Кайо — сплошные новички. Естественно, этому составу только предстоит сыграться. Но у «Порту» изменения еще более глобальные: ушли два ключевых защитника Эдер Милитао и Фелипе, завершил карьеру Касильяс, покинули команду Эктор Эррера, Оливер Торрес и Ясин Браими, зато пришел из «Спартака» Зе Луиш. Таким образом, у «драконов» изменения во всех линиях, а времени наладить взаимодействия практически не было. «Краснодар», который уже провел четыре официальных матча, должен быть более сыгранным и пользоваться преимуществом по части игрового тонуса, ведь «Порту» начинает футбольный сезон сезон в столице Кубани.

Игра в атаке — ничья

У «Краснодара» самая сильная в России позиционная атака, «быки» действительно умеют наступать разнообразно и грамотно, в их случае можно говорить об организованной игре в атаке. «Порту» тоже знает, как доставить мяч в чужие ворота, но здесь мы можем отталкиваться только от результатов прошлого сезона, по сравнению с которым «драконы» сильно перетряхнули состав. В чемпионате Португалии у «Порту» была результативность 2.17 гола за игру, у «Краснодара» - 1.83, но РПЛ куда более закрытая, чем Лига Сагреш. Вердикт скорее интуитивный: атакующий потенциал команд примерно равен.

Игра в обороне — победа «Порту»

Опять же, знаем и имеем в виду, что в защите «Порту» произошли серьезные изменения после ухода Эдера Милитао и Фелипе, а также вынужденного завершения карьеры Касильясом, но Сержиу Консейсау работает по методичке Диего Симеоне, его команда пляшет «от печки», а командует в защите сам Пепе. У «Краснодара» другая идеология, у «быков» оборона служит атаке, и хотя по меркам РПЛ Мартынович, Спайич, Рамирес, Петров — сильные игроки, но на уровне Лиги чемпионов их индивидуальный класс никого не впечатлит, а сам подход делает «Краснодар» уязвимым в защите.

Лидеры и их состояние — победа «Порту»

Кого можно назвать лидером нынешнего «Краснодара»? Мартынович — капитан, но у такой команды вожака нужно искать в атаке, где главным был травмированный ныне Классон. Идут поиски нового лидера и в центре поля, где временно нет Газинского, на эту роль претендует Вильена, Кабелья не собирается оставаться в тени. Но трудно стать королем в одночасье! У «Порту» костяк выделить проще, и все главари готовы выйти на поле в Краснодаре. Центральная ось, хребет команды считывается легко. Да, предстоит познакомиться с новым вратарем Маркесином, но дальше Пепе — Данило Перейра — Марега. Серьезная компания. Возможно, функционально эти парни не в идеальном состоянии на старте сезона, но в «Краснодаре» командная иерархия вообще только формируется.

Битва тренеров — победа «Порту»

Сложно поставить выше Мусаева, который даже своей командой не сможет руководить от кромки поля. У Консейсау богатый опыт в качестве футболиста, он играл не только в Португалии, но и в Италии, сыграл больше полусотни матчей за сборную, на тренерской работе Сержиу уже семь лет, он делал «Порту» чемпионом Португалии и выводил в четвертфинал Лиги чемпионов. Мусаева вообще пока сложно сравнивать с коллегами безотносительно «Краснодара», где грамотно выстроенная структура создает максимально благоприятные условия для тренеров и их идей, если они не идут вразрез с философией клуба. Впрочем, в футболе Давиды нередко побеждают Голиафов, а Мурад Мусаев уже выдавал интересные и неожиданные решения под конкретных противников.

Поддержка трибун — ничья

Конечно, у «Порту» больше болельщиков, но если говорить о двух матчах конкретного противостояния, «Краснодар» получит достаточно поддержки. Тем более, на сегодняшней игре в столице Кубани ожидается аншлаг, а вот заполнится ли «Драгау» через неделю — большой вопрос. Например, в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов, когда «Порту» играл с «Локомотивом», 52-тысячник посетили 34000 болельщиков (столько вмещает стадион «Краснодара»). Так это была групповая стадия, а сейчас на повестке дня третий квалификационный раунд.

Общий счет: 8:3 в пользу «Порту»

Юнес Намли считает, что шансы 50 на 50? Конечно, так можно сказать о любом противостоянии до его начала, и было бы глупо, гуляй в «Краснодаре» пораженческие настроения. Но если объективно, «Порту» - очевидный фаворит пары, причем примерно в такой пропорции, как показывает этот «баттл» — 70% на 30%. Хотя, у «быки» могут удивить «драконов», особенно, если те не станут углубляться в изучение российской команды и попытаются взять «Краснодар» с наскока.