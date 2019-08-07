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«Драконы» на взлете

вчера, 10:30

«Краснодар» ждет тяжелейшее испытание – матч с «Порту». «Соккер.ру» - о состоянии соперника «быков» по квалификации Лиги чемпионов.

«Краснодар» добрался до исполнения мечты – игры в Лиге чемпионов. Правда, пока – в квалификации. И сразу же «быки» сталкиваются с соперником, которого представлять в качестве еврокубкового бойца не нужно. В принципе, появление «Порту» даже где-нибудь в полуфинале Лиги чемпионов никого не удивит. 

Например, в прошлом сезоне «драконы» добрались до четвертьфинала ЛЧ, где уступили только «Ливерпулю» - будущему победителю турнира. Этот клуб приучил к тому, что всегда играет на высоком уровне, всегда борется за самые престижные награды и никогда не позволяет списывать себя со счетов, с кем бы ни приходилось играть. 

Поэтому не удивляет, что на «Краснодар» мало кто ставит в этом противостоянии – «быкам» достался самый сильный из возможных соперников. Но ведь к этому «быки» и должны были готовиться, узнав, что попадают в Лигу чемпионов. Поэтому «Краснодар» и немного поменял тактику формирования состава, подписав, например, Тонни Вильену, Маркуса Берга. Краснодарская команда обновилась. 

Это может считаться и плюсом, и недостатком. Ведь требуется время на наигрывание новых сочетаний. С другой стороны, пополнение получилось достаточно качественным – это показали уже первые матчи сезона. К слову, о матчах. Обе команды находятся в немного разном тонусе. «Порту» еще не проводил официальных матчей, он в режиме отхода от предсезонной подготовки, ему еще нужно вкатиться в сезон. 

«Краснодар» же в нем находится, даже успел взять некоторый разгон. Тут скорее перевес «быков». Но он весьма условный: может сработать, а может и нет. Куда более весомым кажется соотношение опыта, которое в пользу «Порту». «Драконы», как уже говорилось, в еврокубках чувствуют себя как рыба в воде. 

Это очень опытная команда, знающая о том, как проводить ключевые матчи, как готовиться к ответственным противостояниям. «Краснодар» тоже успел получить опыт Лиги Европы. Однако он не идет в сравнение с тем, что имеет «Порту». К тому же «драконы» дома сыграют в ответном матче – это огромное преимущество для искушенного бойца. 

«Краснодару» может не хватить расчетливости на первый матч с удержанием в голове ответного. Но в конечном счете все будет определять состав. И тут есть о чем порассуждать. Про обновление «Краснодара» говорилось много. Можно обратить внимание на то, что происходило летом в «Порту». 

А там перестройка устроена даже более масштабная, чем в «Краснодаре». Конечно, для португальских команд вполне нормально каждое лето перерождаться. И все же даже с учетом этой традиции изменения в составе «Порту» очень сильные. В первую очередь речь о перестройке обороны. Ведь две самые крупные летние продажи «драконов» - это центральные защитники. 

«Порту» отправил Эдера Милитао в «Реал» за 50 миллионов евро, а Фелипе – в «Атлетико» за 20 миллионов. К «матрасникам» ушел из центра полузащиты Эктор Эррера, а Оливер Торрес, Ясин Браими и Адриан Лопес своими уходами обеднили несколько атакующие варианты «Порту». Завершил карьеру и вратарь Икер Касильяс – легендарный голкипер хотел еще сезон отыграть, но проблемы со здоровьем вынудили его отказаться от этой идеи. 

При этом по традиции прибыло подкрепление из второй команды «Порту». Закупка тоже была произведена. В первую очередь мы отмечаем приобретение у «Спартака» Зе Луиша за 8,5 миллиона евро. Также в «Порту» пришел из «Америки» колумбиец Матеус Урибе за 9 миллионов евро, полузащиту пополнил и перспективный японец Шоя Накаджима, за которого «Аль-Духайлу» было заплачено 12 миллионов евро. А опыта в обедневший центр обороны должен добавить Иван Маркано, за которого «Роме» заплатили 3 миллиона евро. 

На обновление защиты стоит обратить особенно пристальное внимание, поскольку в игре команды многое зависело именно от надежности последнего рубежа. В прошлом сезоне «Порту» в чемпионате Португалии в 34 матчах пропустил всего 20 мячей – меньше всех в лиге. Даже завоевавшая чемпионский титул «Бенфика» пропустила на 11 мячей больше. 

Привыкший к чуть ли не доминированию в Португалии «Порту» прошлый сезон завершил с ощущением досады и обиды. В чемпионате страны «драконы» до последнего бились за титул с «Бенфикой», но в итоге уступили ей всего два очка. Не менее обидно развивались события в Кубке Португалии, где «Порту» дошел до финала, там встретился с другим представителем «большой тройки» - «Спортингом». Матч завершился вничью со счетом 2:2, но в серии пенальти «драконы» уступили. 

В результате «Порту» остался ни с чем – редкий случай. Который наверняка еще больше злит и мотивирует команду Сержиу Консейсау. Сам тренер нарабатывает себе славное имя. Он уже на хорошем счету у специалистов и болельщиков со всей Европы. Подход Консейсау отличается особой вдумчивостью, рассудительностью. 

Так ведут себя и его команды на поле. Возможно, подопечные 44-летнего португальца не подарят какую-то феерию, как это делала в прошлом сезоне та же «Бенфика», зато постараются допустить минимум ошибок и покажут высокоорганизованную игру. С этой точки зрения «Порту» очень опасен. Но с ней же у «Краснодара» появляется шанс, поскольку в начале сезона перестроившийся «Порту», обновивший оборону, может испытывать как раз трудности с наигранностью и организацией. В силу естественных причин. И если «Краснодар» с присущей ему «песочностью» и живостью в атаке сможет раскроить защиту португальцев на лоскуты, шанс у «быков» появится.

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Все комментарии
ДА НУ
ДА НУ
   644 / 867
вчера в 13:43
против Быков Драконы летучие мыши. Крови попьют но проиграют.
ОПС
ОПС
   289 / 867
вчера в 12:28
Остается надеяться на лучшее. И на наше "Авось". Авось да пронесет и все получится хорошо. Будем ждать.
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 867
вчера в 12:24
Не так страшен черт, как его малюют. Гыгыгы
Hypnoz
Hypnoz
   107 / 867
вчера в 11:32
В Краснодаре не будет больно, 1:2 или 1:3 ! Основное блюдо, Порту оставит для домашней публики.
Обидно, но факт !
25процентный клоун
25процентный клоун
   8 / 867
вчера в 11:31
    амурец
    амурец
       195 / 867
    вчера в 11:07
    быкам будет очень и очень сложно, но мы все надеемся, что быки драконов оставят за бортом ЛЧ
    Правдин Семён
    Правдин Семён
       74 / 867
    вчера в 10:47
    Драконы вымерли давно. Чего не скажешь о быках.
    112910415
    112910415
       70 / 867
    вчера в 10:31
    очень сильны эти дреконы
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