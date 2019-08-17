Плохо и ещё хуже. Вальверде, Месси, «Барселона»

вчера, 12:30

Без Лионеля и Бускетса чемпионов Испании одним ударом обыграл 38-летний форвард. «Соккер.ру» не сомневается, что это только начало.

Резерв совсем не работает

Восемь, девять, десять, еще раз десять и целых двенадцать. Это не комбинация, которую нужно разгадывать, а количество матчей, в которых «Барселона» потеряла очки за последние пять сезонов в Примере. Наивно списывать все на рост конкуренции, ведь каталонцы побеждали в четырех сезонах из пяти, а теряли пункты не всегда с мадридцами.

Но прежняя «Барселона» - Луиса Энрике и с трио в атаке, оступилась в 8 случаях, а через пять лет увеличила количество брака в полтора раза. В прошлом сезоне соперники собрали 9 ничьих и 3 победы, и это без участия «Реала». «Барселоне» явно не хватает сил, что в матче-открытии Ла Лиги увидела вся Испания.

Роберто и Аленья не тянут, Дембеле и Ракитич на чемоданах, Коутиньо уехал. Конечно, Бильбао – сложный выезд, но дело не в месте проведения, а в качестве футбола. У каталонцев 2 удара в створ и 11 всего, у «Атлетика» - 5 точных и тоже 11 в сумме. Целых 72 % времени с мячом возились гости, но контроль давно не ведет к разгромам.

Из 673 пасов «Барселоны» только 9 были под удары, в среднем 1 из 75. Сравните с соотношением «Атлетика» - 1 из 32, более чем в два раза лучше. Стоит ли удивляться, что Адурису хватило одного навеса для гола-красавца?

Без Месси – бледные тени

Нечестно прямо унижать игроков класса тер Штегена, Альбы, Пике, Гризманна или Суареса, ведь тут у всех, кроме Антуана, есть победы в ЛЧ за плечами. И не только в этом турнире! Но без Месси «Барселона» теряет изюминку, а поскольку в прошлом сезоне Вальверде сделал все, чтобы соперники боялись Лионеля, а не целую команду, то пожнут плоды.

Пока аргентинец в песочнице готовит ноги к длинному сезону и пропускает старт Примеры, каталонцы обречены на сравнения команды с ним и без него. Впрочем, вчера дело было не только в отсутствии Месси. Есть еще один игрок, без которого «Барселона» не похожа на саму себя. Бускетс не сыграл в Бильбао. Де Йонг отпахал, как умеет, но у него другое амплуа, «Аякс» играл иначе.

Вальверде выбрал схему, которая превратила каталонскую команду в невротическую машину коротких пасов – 577 аккуратных передач, но ни Альба, ни Семеду, ни любой из тройки хавбеков, не говоря о Гризманне или Дембеле, не могут похвастаться умными и опасными решениями. Шутят, что если без Роналду «Реал» финишировал в Примере на третьем месте, то «Барселона» могла без Месси стоять на вылет?

Сами построили команду, где без тер Штегена, Бускетса и Месси остается предсказуемая команда, где не хватает лидеров, а их поиски свелись к торгам за Гризманна, де Йонга и Неймара, которые заработают, лишь если на поле будет приведенное выше трио. Замкнутый круг.

Эрнесто – не воин и не лидер

Ключевая ошибка Бартомеу? И вряд ли случайная. Неприметный на вид счетовод мог оставить Вальверде после провала в Ливерпуле именно из-за того, что придумал план на этот сезон – приобрести к де Йонгу еще Гризманна и Неймара. Не закрыли другие проблемные позиции, и если затея с подписаниями дорогих мастеров провалится, то Бартомеу нужен крайний.

Вальверде подходит идеально, ведь он - Капитан Очевидность. Нулевое влияние на трансферную политику, понятия не имеем, как выглядит игрок под этого наставника, хотя можем описать типажи для Клоппа, Симеоне или Гвардиолы. Также не увидели успешных попыток изменить «Барселону» стилистически, хотя старую изучили еще в 2009 году, десять лет назад.

Менялся Месси (смотрите рисунок ниже), и поскольку Лионель фантастически прибавил в умении руководить игрой по сравнению с временами, когда был крутым правым вингером, то держал «Барселону» на плаву. Но если копнуть глубже, то чемпионы Испании не имеют чемпионского характера, что показывает ЛЧ . Вспомните, как вылетали – безвольно, позорно, удивительно. А в остальных случаях прятались за величием Лионеля.



А Вальверде, причастный к последним провалам, всегда лишь наблюдатель. Месси решает – победа, «Реал» в Эль Класико развалился – выиграют иногда и без Лионеля. Но общая проблема как раз в области класса и психологии, в чем легко убедиться.

Команда середняков

Семеду – футболист уровня «Барселоны»? Посмотрите, как дед Алвес отпахал на Кубке Америки, как его встречали в Сан-Паулу, и тогда поймете, что португалец и близко не замена Дани. Или сопоставьте игру Нельсона и Александера-Арнольда – двадцатилетнего мальчишки с двумя финалами ЛЧ за плечами.

Ленгле - идеальный напарник Пике? Умтити то уходил, то оставался, но мощного защитника в центр не привезли. А представляете, что случится с «Барселоной», если Жерар, хоть он в не идеальной форме, пропустит несколько месяцев? Французская пара может довести тер Штегена до белого каления, да и у любого сочетания хватает ляпов.

Нынешнему Альбе не случайно подписали Фирпо – Жорди то один из лучших, то никакой. Вечные чемпионы Пике, Альба, Бускетс, Месси и Суарес банально устали? У них почти нет передышки годами, они не видят подстраховку, которая позволит не работать всегда на пике возможностей. Отсюда травмы, пропуски матчей, неготовность. Суарес получил повреждение, разве есть равноценная замена?

Игра с трио Гризманн - Месси - Неймар не обязательно впечатлит соперников. А Дембеле, Перес, Рафинья, Фирпо, Семеду, Ленгле, Пенья, Аленья или Роберто – середняки или нераскрытые таланты, когда говорим об уровне «Барселоны» как фаворита ЛЧ и Ла Лиги.

Системные ошибки могут аукнуться

«Барселону» выручает, что «Атлетико» и «Реал» тоже не без греха – и так много лет, но каталонцев ведь критикуют собственные фанаты, не только эксперты, которые сравнивают показатели и смотрят на динамику. Конечно, команда, где Умтити, Бускетс, Альба, Пике, де Йонг, Гризманн, Месси, Суарес и Неймар на пике формы – фавориты всех турниров, где играют.

Но стабильного состава и лучшего момента нужно дождаться, а пока констатируем, что «Атлетик» сделал то, что будут делать почти все соперники «Барселоны» в Испании – не испугался отдать мяч, был более нацеленным и дождался удачной подачи, идеального удара в падении через себя. Хотя не нужно быть командой из Бильбао, чтобы не бояться отобрать у чемпиона очки.

Середняки Ла Лиги будут прибавлять. Лишь сейчас ощутили новые правила раздела денег от продажи телевизионных прав. Например, «Бетис» потратил 88 млн евро, «Валенсия» и «Севилья» не стали слабее, от сезона к сезону могут себе позволить качественных игроков. Их класса хватит, чтобы упираться против фаворитов, особенно проблемных.

Каталонцам нужен был новый тренер, раз нет свежей концепции, задумали транзит власти в центре поля – от Бускетса к де Йонгу. Также этот человек должен был взяться на правый фланг обороны – явное слабое место, особенно если в итоге справа окажется Гризманн, слева – Неймар, а Месси станет формальным третьим полузащитником. Не работает академия, да и Вальверде - это не Гвардиола по работе с юными мастерами.

Входить в сезон без замены Суаресу, хотя в прошлом у Луиса были скверные отрезки – глупость. Неймар не факт, что нужен этой команде так, как нужен мощный центрбек. Только если все ужасно, то бразилец, конечно же, станет козырем. Но в конечном итоге все сводится к нерешенным проблемам с резервом, к безликости тренера Вальверде и к тому, что соперники не видят в «Барселоне» непобедимую команду.

Бартомеу не прочитал этот сигнал? Вместо команды и Месси как украшение получаем Лионеля и придатки, которые позволяют ему вписаться в правила футбола, где играют 11 на 11.

Ставка на индивидуальный класс

Гризманн и де Йонг могут стать важными самостоятельными фигурами, если будут тащить и спасать. Но оборона у каталонцев – дно дна. Пике ничем не лучше Рамоса в последние годы в защите и хуже в атаке, а бедняга Марк-Андре всегда не спасет. И это еще травм нет! В оптимальном составе, когда все свежие, то «Барселона» - монстр и фаворит. А шаг вправо, шаг влево – 38-летний форвард одним ударом сбил чемпионскую спесь.

«Барселона» часто плохо играет в футбол в Ла Лиге, команда-наркоман – полная зависимость от Месси, а сам Лионель в решающих матчах давно и часто бесхарактерный, точно не капитан. Лидеров мало, хотя их и пытаются купить за деньги, а должны были воспитать работой с психологией. Но Вальверде, будучи воспитанным, не стал тренером по мотивации. «Барселона» хороша, если все удачно складывается, а ломать игры разучились.

Мир футбола пошел в сторону прессинга, который «Барселоне» обеспечивали Хави и Иньеста. Мир играет вертикально в атаке и смело, но компактно в защите. «Барселона» отстает и по работе на флангах (особенно правом), и по роли Суареса – бывает неуместен, как в выездных матчах ЛЧ . Если банально не сработает индивидуальный класс, то не ждите каталонцев в финале ЛЧ .

В Примере могут выиграть, но только если «Реал» и «Атлетико» допустят еще больше ошибок. Каталонцы не поняли, что многие их победы – подарки Месси и соперников. Понимание нагрянет, когда начнет скатываться Бускетс, от которого тактика зависит сильнее, чем от свободного художника Лионеля. Может быть поздно. Серхио всего на год младше, чем Месси – могут уйти одновременно, и что тогда ждет «Барселону»?