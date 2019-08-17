Тьма и свет. Петля времени в сытой Бундеслиге

вчера, 17:30

«Соккер.ру» жаль, что веселая лига не всем по душе - напоминаем о плюсах и минусах немецкого клубного футбола.

Пока «Бавария» проигрывает «Ливерпулю», а «Боруссия» Д – «Тоттенхэму», то никто не вспомнит неудачников в матчах с финалистами ЛЧ , а запомнят английские финалы еврокубков. Немцы даже в Лиге Европы не светятся в решающих матчах, «Айнтрахт» ведь тоже проиграл будущему чемпиону.

Бундеслига точно не первая лига в мире футбола. Италия в девяностых была чемпионатом номер один – на ее матчах росли. АПЛ завоевала сердца и сейчас лидирует, но вспомните лучшие сезоны «Реала» и «Барселоны» - противостояние привлекло к Ла Лиге, не только к Эль Класико.

При этом богатство ПСЖ не меняет статус французской Лиги 1, а Бундеслига сейчас не котируется так высоко, чтобы выходить на международный рынок. Глобальная проблема, которая позволяет смотреть на немецкий футбол как на передовой и при этом – со своими минусами.

Бундеслига – космос!

1. Заполненные арены. В АПЛ средняя посещаемость на 5 тысяч ниже, а Бундеслига на пороге показателя в 44 000 зрителей за игру. В РПЛ будут рады 20 тысячам в будущем, а немцы так любят ходить на футбол, что их второй дивизион на седьмом месте по посещаемости в Европе – выше, чем первый российский. Серия А и Ла Лига отстают от главной Бундеслиги, у немцев есть деньги, чтобы поддерживать клубы и живой футбол. Что влияет на картинку, ведь кто не хвалит фанатов из Дортмунда? Красиво болеют – заслужили.

2. Мастерство воспитывать. Муштровать немцы умеют, и в футболе это плюс, а не минус. Им не важно, немецкий игрок или приезжий, Санчо, Хаверц, Киммих, Тьяго, Эрнандес, Вернер, Зюле, Гнабри, Алаба, Горецка, Брандт, Толиссо и остальные легко или выросли, или смогут вырасти в цене, играя в Германии. Оценочная суммарная стоимость игроков 18 клубов Бундеслиги – 4.54 млн евро, и сразу десять команд, чей состав оценен дороже 200 млн евро. Для сравнения, в РПЛ такая команда одна – «Зенит», и то благодаря новым покупкам, вроде Азмуна и Малкома.

3. Стабильный рост доходов. Денег в их футболе – завались, что напоминает о силе немецкой экономики. Последний опубликованный отчет гласит, что немцы заработали рекордные 4.42 миллиарда евро по итогам финансового сезона 2017/18. Это суммарные доходы двух Бундеслиг, и первая откусила себе 3.81 миллиарда (211 миллионов евро на клуб). Понятно, что основную часть поступлений генерирует продажа медийных прав, но с 2011 года почти удвоили доход. Причем утверждают, что не всех Буратино вытрясли – стригут капусту без остановок.

4. Яркий голевой стиль игры. В 2017 году в АПЛ забивали по 2.8 гола за игру, а в этом сезоне лишь мечтают повторить тот результат. В Бундеслиге в матче-открытии «Бавария» и «Герта» сочинили четыре гола, а средний показатель прошлого сезона – 3.04. Было как-то 3.16, что невероятно много. По яркости и результативности Бундеслига опережает все серьезные европейские лиги. Причем наличие сильных вратарей подразумевает, что некоторые отличные моменты не могут реализовать, и приходится подключать фантазию – красивые голы в Бундеслиге не являются редкостью.

Бундеслига – так себе…

1. Вечный чемпион из Мюнхена. Отсутствие интриги не добавляет лиге фанатов. У «Боруссии» Д ценный состав – стоит около 650 млн евро, и даже вроде как зареклись отдавать футболистов в «Баварию». Но хватит ли сил для реальной конкуренции? Хенесс ведь выдал деньги на прощание на дорогие трансферы – пришли Эрнандес, Коутиньо, Перишич и Павар, а еще переход Сане сорвался из-за травмы. Так что, невзирая на уход Рибери и Роббена, а также логичные вопросы к тренеру Ковачу, команда из Мюнхена – фаворит сезона. А провалят старт – приедет Жозе Моуриньо и станет чемпионом Германии, как были Анчелотти и Гвардиола. 13 из 19 турниров в 21 веке выиграла «Бавария» - скучно. И еще серия эта в семь титулов...

2. Суперзвезды к ним не поедут. Немцы не смогут заполучить Мбаппе, как не могли заполучить юного Неймара, хотя Гвардиола настаивал. У них нет на данный момент в свежем поколении никого интереснее, чем Хаверц и Санчо, и за них пока 126 млн евро, как за Фелиша, не платили. Немцы варятся в собственном соку, хотя достаточно Клоппа в АПЛ и Крооса в Ла Лиге (за вычетом прошлого сезона), чтобы понять, насколько вкусный и ценный этот суп. Вот только Хамес или Коутиньо – те, кто уже не был нужен в Испании, а наличие чемпионов мира Эрнандеса и Павара не значит, что в Бундеслигу поедут лучшие из лучших.

3. Потеряли крутых тренеров. Гвардиола покинул Мюнхен, Клопп и Тухель (хотя Томас не ровня Хосепу и Юргену) уехали в Ливерпуль и Париж. Добавьте то, что сейчас в Бундеслиге нет фигур уровня Хитцфельда или Хайнкеса, и станет очевидным, что Бундеслига может похвастаться молодыми перспективными тренерами – «Лейпциг» своровал у «Хоффенхайма» Нагельсманна, но нельзя заявить, что Фавр в десятке лучших тренеров мира. Да и Питер Бош не тот, кто вывел «Аякс» в полуфинал Лиги чемпионов, а лишь человек из финала Лиги Европы. Лучшие из лучших в тренерском ремесле не спешат в Германию.

4. Слабый интерес вне Германии. Бундеслига дико популярный и прибыльный проект в родной стране – что круто и всегда выручит, раз у немцев есть деньги. Но в Австралии, Канаде или США , есть такие подозрения, смотрят АПЛ , как и в Азии с Африкой. Еще Ла Лигу оценивают фанаты конкретно «Реала» и «Барселоны», а матчи «Ювентуса» - поклонники клуба, который даже логотип поменял, изучив вкусы азиатских фанатов. Бывают вершины, куда невероятно трудно забраться, но практически невозможно спуститься, чтобы следовать дальше и покорять новый пик. И Бундеслига на одной из таких гор – вниз нельзя, выше - некуда. У них есть все, кроме идеи, как из успешного локального продукта сделать глобальный.

Мнение читателей. А вам интересна Бундеслига?

Немецкий футбол многие смотрят по принципу: «Когда ни приду в церковь – куличи освящают»? В том смысле, что редко. Например, когда играют между собой «Бавария» и «Боруссия» Д, или случается рурское дерби. Хотя и первый, и второй матчи, если параллельно играют «Манчестер Юнайтед» против «Ливерпуля», никто в мире особо не увидит.

Сами по себе немецкие игроки крутые, но даже титул чемпионов мира не сильно повлиял на их статус. АПЛ собирает не всегда сильнейших – еще посмотрим, что Азар покажет в «Реале», зато суммарно там есть чем похвастаться, поскольку к деньгам добавили тренерские идеи. У итальянцев кризис жанра – популярность упала, а Бундеслига никогда и не была первой.

Количество вкусных продуктов на футбольном рынке мешает успеть уследить за всеми, но если есть среди вас фанаты Бундеслиги и немецких клубов – респект за выбор, ведь речь о яркой лиге, где есть очень важная особенность, позволяющая считать ее национальной, невзирая на легионеров. Ни один клуб Бундеслиги невозможно выкупить полностью, не нарушив древний закон.

Правило «50+1» позволяет сохранять право голоса за клубом и людьми, которые его создают годами, одно юридическое или физическое лицо не захватит ни «Баварию», ни «Шальке», ведь закону уже 20 лет. В результате получаете чемпионат, где есть берлинский «Унион» - фанаты в прошлом сами ремонтировали стадион и собирали деньги на оплату кредитов, в том числе, сдавая кровь. Немцы любят футбол, а их искренняя привязанность подкупает.

Пусть не покидает ощущение, что они, как в самом популярном в мире немецком сериале «Тьма», попали во временную петлю, где прошлое завязано на настоящем и будущем, Бундеслига дышит своей веселой, насыщенной и небедной жизнью. Присоединяйтесь!