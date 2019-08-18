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«Локомотив» не бежал, но Чип и Дейл пришли на помощь

вчера, 21:50
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Миранчук Алексей
Миранчук Алексей
Полузащитник
Миранчук Антон
Миранчук Антон
Полузащитник
Крыховяк Гжегош
Крыховяк Гжегош
Полузащитник

Братья Миранчуки перечеркнули бодрый старт «Динамо», а «Соккер.ру» интересно, готов ли Сёмин к Лиге чемпионов? 

Можно ли требовать одинаково сильный футбол от «Динамо» и «Локомотива», если между командами огромная разница? В основе первых было восемь летних новичков и резервный голкипер, только Рыков и Шунич играли раньше. А у Сёмина в старте ни единого человека, которому нужна адаптация. 

Конечно же, «бело-голубые» могли предложить рвение, старания, пока хватало сил. Или попытку поставить на индивидуальные качества – проходы Паршивлюка и Н’Жие двумя флангами, попытки Филиппа цепляться за мяч, отборы Шунича. Но «железнодорожникам» оставалось не сломаться под напором и дождаться шанса.

Так что равенство первого тайма – по количеству ударов, владению мячом и голам, а еще схожесть по нарушениям и точным выстрелам, это скорее маленький комплимент «Динамо», чем вице-чемпионам России. «Локомотиву» через месяц играть в ЛЧ, но не контролировали ход матча против команды, где девять новых людей в основе, а три важнейшие линии обновлены на 100 %. 

Конечно, «Динамо» по привычке могло завершить первый тайм без голов, однако Филипп красиво забил со штрафного – мяч отскочил от перекладины в Гильерме, а позже в ворота. А вот если бы Рыков не пошел в отбор – Крыховяк не получал возможность пробить, капитан «бело-голубых» поспешил, то «Локомотив» мог уйти на перерыв, уступая в один мяч.

Но пенальти по делу, а из забавного - судья заставил Алексея Миранчука исполнять приговор дважды (в первом случае игроки вбежали в штрафную до удара), и оба раза хавбек «Локомотива» совладал с нервами. Поскольку суммарно было всего 10 ударов на две команды за тайм, то дерби получалось напряженным, но без ворот. После перерыва добрали выстрелов, а самая главная перемена – «Локомотив» собрался и после своих ошибок заставлял ошибаться «Динамо». 

Цифровое измерение московского дерби

6 против 7 – счет по точным ударам чуть лучше отражает ход матча, чем разница в выстрелах в целом – 12:21. С Панченко на поле у «Динамо» могло быть еще 9 ударов мимо, а вот точные попытки лучше иллюстрируют структуру дерби. Но есть одна важная деталь…

0.48 против 2.35 – разница в опасности моментов в xG. Это значит, что подходы «Динамо» не были завершенными, гол забили после штрафного – не по центру ворот, теоретически не самый опасный. А вот Лещук вытащил непростой удар после стандарта и еще несколько раз спас. «Локомотив» был четче в завершении, что понятно – сыграннее. 

9 против 15 – разница по перехватам. Травма Шунича, как и отсутствие Шунина, повлияла на оборону «Динамо». В прошлом году Тони был в лучшей форме, чем сейчас, вся команда Хохлова успешнее держала удар. Сейчас смелее и линию держат выше, за что расплачиваются. И когда некому прочитать игру резко, то соперник получает преимущество. 

9 против 27 выносов от ворот. А вот этот показатель важен, поскольку «Локомотив» постоянно играл в защите примитивно. Хотя у них лучше владение и чуть больше передач, на самом деле подопечные Семина тоже много чудили – 20 потерь мяча против 11 у «Динамо», но дрались. И раз Гильерме пропустил лишь раз, то гостям хватило для победы двух ударов. 

Респект матча. Болельщики команд

В дебюте встрече отлично было слышно фанатов «Динамо». Они повлияли на темп старта, хорошо поддерживали команду. После игры футболисты пошли к поклонникам и построили диалог без слов на взаимных аплодисментах. Обидно уступать в дерби, но фанаты понимают – новая команда лишь создается. 

А на гостевом секторе «Локомотива» заметным был баннер, посвященный памяти известного фаната «Спартака». Нет сомнений, что «динамовцы» тоже сочувствуют родным и близким Алексея «Бахыта» Васюка, который погиб по дороге из футбольного выезда. Спортивное соперничество важно, но беда есть беда. 

Выделились. Крыховяк, Н’Жи, Лещук и братья Миранчуки

Гжегош – игрок очень высокого класса, у него даже ошибки со смыслом и пенальти хитро заработал, грамотно подставился. Н’Жи активно работал на фланге, хотя пока нет командной игры, то эффективностью похвастаться сложно. А братья Миранчуки, не будучи самыми заметными, сделали результат. Алексей реализовал пенальти (два раза подряд), а Антон забил победный мяч. Одного героя нет, но все перечисленные, а также Лещук с 5 сэйвами, отметились с положительной стороны.  

«Локомотив» успеет набрать форму к Лиге чемпионов?

Проиграли ЦСКА – молодежи из Лиги Европы. Обыграли «Зенит» в Суперкубке, но после того, как один игрок решил, что без трофея покидать стадион не собирается. С «Рубином» ничья (могло быть поражение, знай судья правила), с «Тамбовом» дома победа в один мяч. Против «Крыльев Советов» снова разница в один гол, и только «Урал» посыпался, разбили.

А с «Динамо» довольно вялый и непоследовательный футбол, что ставит представленный выше вопрос ребром. Успевает ли Сёмин подготовить «Локомотив» к ЛЧ, не будет стыдно за московский клуб? В прошлом году, хотя попалась самая легкая группа из возможных – благодаря нахождению в первой корзине, ничего не получилось, даже в плей-офф ЛЕ не забрались.

Теперь опыта больше, состав сыгранный. Но ошибки в обороне в наличии – начиная с непонятных разовых действий Гильерме. Опорная зона состоит из двух крутых игроков – Баринов и Крыховяк среди лучших в команде. Зато когда им нужно страховать другие зоны, то появляются пустоты, которыми быстрые соперники пользуются. Например, штрафной «Динамо» получило, когда Баринов оказался на правом фланге. 

Пенальти, штрафные и комбинации от братьев Миранчуков это плюс, но Игнатьев и Идову в обороне ошибались, а Федор Смолов не выделялся в атаке, хотя ему подвезли конкурента в лице Джорджевича для мотивации. «Локомотив» мог не наиграть на победу по таком дерби. И особенно удивило, что второй тайм прошел под девизом «родились уставшими». 

С минуты 70-й появились ошибки, которые характерны для 110-120 минут, когда все ждут пенальти и ползают полем. Темпа поединку не хватало, поскольку почти все участники матча набегались намного быстрее, чем рассчитывали тренеры. Не упрек, но констатация – видать, в середине августа функционально команды в точке, когда нельзя требовать большего.

«Динамо» в новом составе может сложиться в крутую команду? Отвечаем хором – если Орещук привезет результативного центрального форварда. Ну, и пора поиграть против середняков. Серия со «Спартаком», «Зенитом» и «Локомотивом» слишком жесткая для любого клуба РПЛ. Но если вдруг Хохлов не даст победный бой «Тамбову», «Крыльям Советов», «Уфе» и «Сочи», то вы знаете, что произойдет. 

Семина никто в отставку не отправит, а «Локомотив» теперь на втором месте – поравнялись с «Краснодаром», но на команду из Лиги чемпионов по качеству игры не похожи. А календарь-то у Юрия Павловича зловещий. Сначала «Краснодар» и «Ростов», а потом «Сочи» и «Оренбург». И вы знаете, за кого будут рубиться середняки в матче с конкурентом «Зенита». Так что вымученная победа с «Динамо» не повод расслабляться, хотя повод похвалить братьев Миранчуков.

Даже в матче, где игра у них в целом не получилась, молодые хавбеки нашли моральные силы, чтобы идеально сработать в завершении.

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Все комментарии
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы
   354 / 988
сегодня в 09:08
Как это локомотиву удается? Игра не выразительная, играют не все. Похоже какие то тёрки в руководстве тлеют. Но они вторые. Скорей всего в чемпионской лиге повозят и отмутузят. Дай бог если ошибаюсь.
AMaaa_777
AMaaa_777
   78 / 988
сегодня в 09:06
Статистика..
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Hesus_4erez_us
   23 / 988
сегодня в 08:36
Пруфы?
Hesus_4erez_us
Hesus_4erez_us ответил oFANATo
   776 / 988
сегодня в 08:11
Надоели уже со своим Краснодаром. Они чудом прошли команду, которую только-только собрали. Команду, которая провела в сезоне 3 матча, 2 из которых-с Краснодаром. При этом неистово отбивались и чудом удержали победу.
Hesus_4erez_us
Hesus_4erez_us ответил 25процентный клоун
   776 / 988
сегодня в 08:09
По количеству ошибок Спартак впереди планеты всей
112910415
112910415
   56 / 988
сегодня в 05:02
Динамо выходит на приличный уровень. Теперь станут быстро набирать очки.
25процентный клоун
25процентный клоун
   23 / 988
сегодня в 00:06
Все таки по количеству судейских ошибок с пользой сейчас все выровнялись, и уже не скажешь что где то Спартак затащили а где-то локо. Всем помогли "ошибки", всем лидерам
oFANATo
oFANATo ответил Дед за ЦСКА
   51 / 988
вчера в 23:07
Главное что теперь Порту им не попадется в ЛЧ. Как в прошлой ЛЧ.
Краснодар постарался. Должны им спасибо сказать.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   120 / 988
вчера в 22:48
Хорошая статистика игры, Горину +.
Динамо ПОКА не конкурент для Локо. Желаю Локо хорошей игры и побед в ЛЧ ( хоть и трудновато будет).
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