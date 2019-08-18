«Локомотив» не бежал, но Чип и Дейл пришли на помощь

вчера, 21:50

Братья Миранчуки перечеркнули бодрый старт «Динамо», а «Соккер.ру» интересно, готов ли Сёмин к Лиге чемпионов?

Можно ли требовать одинаково сильный футбол от «Динамо» и «Локомотива», если между командами огромная разница? В основе первых было восемь летних новичков и резервный голкипер, только Рыков и Шунич играли раньше. А у Сёмина в старте ни единого человека, которому нужна адаптация.

Конечно же, «бело-голубые» могли предложить рвение, старания, пока хватало сил. Или попытку поставить на индивидуальные качества – проходы Паршивлюка и Н’Жие двумя флангами, попытки Филиппа цепляться за мяч, отборы Шунича. Но «железнодорожникам» оставалось не сломаться под напором и дождаться шанса.

Так что равенство первого тайма – по количеству ударов, владению мячом и голам, а еще схожесть по нарушениям и точным выстрелам, это скорее маленький комплимент «Динамо», чем вице-чемпионам России. «Локомотиву» через месяц играть в ЛЧ , но не контролировали ход матча против команды, где девять новых людей в основе, а три важнейшие линии обновлены на 100 %.

Конечно, «Динамо» по привычке могло завершить первый тайм без голов, однако Филипп красиво забил со штрафного – мяч отскочил от перекладины в Гильерме, а позже в ворота. А вот если бы Рыков не пошел в отбор – Крыховяк не получал возможность пробить, капитан «бело-голубых» поспешил, то «Локомотив» мог уйти на перерыв, уступая в один мяч.

Но пенальти по делу, а из забавного - судья заставил Алексея Миранчука исполнять приговор дважды (в первом случае игроки вбежали в штрафную до удара), и оба раза хавбек «Локомотива» совладал с нервами. Поскольку суммарно было всего 10 ударов на две команды за тайм, то дерби получалось напряженным, но без ворот. После перерыва добрали выстрелов, а самая главная перемена – «Локомотив» собрался и после своих ошибок заставлял ошибаться «Динамо».

Цифровое измерение московского дерби

6 против 7 – счет по точным ударам чуть лучше отражает ход матча, чем разница в выстрелах в целом – 12:21. С Панченко на поле у «Динамо» могло быть еще 9 ударов мимо, а вот точные попытки лучше иллюстрируют структуру дерби. Но есть одна важная деталь…

0.48 против 2.35 – разница в опасности моментов в xG. Это значит, что подходы «Динамо» не были завершенными, гол забили после штрафного – не по центру ворот, теоретически не самый опасный. А вот Лещук вытащил непростой удар после стандарта и еще несколько раз спас. «Локомотив» был четче в завершении, что понятно – сыграннее.

9 против 15 – разница по перехватам. Травма Шунича, как и отсутствие Шунина, повлияла на оборону «Динамо». В прошлом году Тони был в лучшей форме, чем сейчас, вся команда Хохлова успешнее держала удар. Сейчас смелее и линию держат выше, за что расплачиваются. И когда некому прочитать игру резко, то соперник получает преимущество.

9 против 27 выносов от ворот. А вот этот показатель важен, поскольку «Локомотив» постоянно играл в защите примитивно. Хотя у них лучше владение и чуть больше передач, на самом деле подопечные Семина тоже много чудили – 20 потерь мяча против 11 у «Динамо», но дрались. И раз Гильерме пропустил лишь раз, то гостям хватило для победы двух ударов.

Респект матча. Болельщики команд

В дебюте встрече отлично было слышно фанатов «Динамо». Они повлияли на темп старта, хорошо поддерживали команду. После игры футболисты пошли к поклонникам и построили диалог без слов на взаимных аплодисментах. Обидно уступать в дерби, но фанаты понимают – новая команда лишь создается.

А на гостевом секторе «Локомотива» заметным был баннер, посвященный памяти известного фаната «Спартака». Нет сомнений, что «динамовцы» тоже сочувствуют родным и близким Алексея «Бахыта» Васюка, который погиб по дороге из футбольного выезда. Спортивное соперничество важно, но беда есть беда.

Выделились. Крыховяк, Н’Жи, Лещук и братья Миранчуки

Гжегош – игрок очень высокого класса, у него даже ошибки со смыслом и пенальти хитро заработал, грамотно подставился. Н’Жи активно работал на фланге, хотя пока нет командной игры, то эффективностью похвастаться сложно. А братья Миранчуки, не будучи самыми заметными, сделали результат. Алексей реализовал пенальти (два раза подряд), а Антон забил победный мяч. Одного героя нет, но все перечисленные, а также Лещук с 5 сэйвами, отметились с положительной стороны.

«Локомотив» успеет набрать форму к Лиге чемпионов?

Проиграли ЦСКА – молодежи из Лиги Европы. Обыграли «Зенит» в Суперкубке, но после того, как один игрок решил, что без трофея покидать стадион не собирается. С «Рубином» ничья (могло быть поражение, знай судья правила), с «Тамбовом» дома победа в один мяч. Против «Крыльев Советов» снова разница в один гол, и только «Урал» посыпался, разбили.

А с «Динамо» довольно вялый и непоследовательный футбол, что ставит представленный выше вопрос ребром. Успевает ли Сёмин подготовить «Локомотив» к ЛЧ , не будет стыдно за московский клуб? В прошлом году, хотя попалась самая легкая группа из возможных – благодаря нахождению в первой корзине, ничего не получилось, даже в плей-офф ЛЕ не забрались.

Теперь опыта больше, состав сыгранный. Но ошибки в обороне в наличии – начиная с непонятных разовых действий Гильерме. Опорная зона состоит из двух крутых игроков – Баринов и Крыховяк среди лучших в команде. Зато когда им нужно страховать другие зоны, то появляются пустоты, которыми быстрые соперники пользуются. Например, штрафной «Динамо» получило, когда Баринов оказался на правом фланге.

Пенальти, штрафные и комбинации от братьев Миранчуков это плюс, но Игнатьев и Идову в обороне ошибались, а Федор Смолов не выделялся в атаке, хотя ему подвезли конкурента в лице Джорджевича для мотивации. «Локомотив» мог не наиграть на победу по таком дерби. И особенно удивило, что второй тайм прошел под девизом «родились уставшими».

С минуты 70-й появились ошибки, которые характерны для 110-120 минут, когда все ждут пенальти и ползают полем. Темпа поединку не хватало, поскольку почти все участники матча набегались намного быстрее, чем рассчитывали тренеры. Не упрек, но констатация – видать, в середине августа функционально команды в точке, когда нельзя требовать большего.

«Динамо» в новом составе может сложиться в крутую команду? Отвечаем хором – если Орещук привезет результативного центрального форварда. Ну, и пора поиграть против середняков. Серия со «Спартаком», «Зенитом» и «Локомотивом» слишком жесткая для любого клуба РПЛ . Но если вдруг Хохлов не даст победный бой «Тамбову», «Крыльям Советов», «Уфе» и «Сочи», то вы знаете, что произойдет.

Семина никто в отставку не отправит, а «Локомотив» теперь на втором месте – поравнялись с «Краснодаром», но на команду из Лиги чемпионов по качеству игры не похожи. А календарь-то у Юрия Павловича зловещий. Сначала «Краснодар» и «Ростов», а потом «Сочи» и «Оренбург». И вы знаете, за кого будут рубиться середняки в матче с конкурентом «Зенита». Так что вымученная победа с «Динамо» не повод расслабляться, хотя повод похвалить братьев Миранчуков.

Даже в матче, где игра у них в целом не получилась, молодые хавбеки нашли моральные силы, чтобы идеально сработать в завершении.