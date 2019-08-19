А фаворит кто? «Спартак» и ЦСКА запутали накануне дерби

вчера, 17:30

Перестройка «Спартака» и травмы форвардов ЦСКА увеличивают число переменных накануне дерби. «Соккер.ру», как и вы, теряется в догадках.

Новости команд

«Спартак»

Собственно, из-за «красно-белых» главное дерби Москвы вынесено на понедельник, ведь в прошедший четверг «Спартак» решал задачу по выходу в раунд плей-офф Лиги Европы. Решил, и теперь в ближайший четверг начнет схватку с «Брагой» в Португалии. Повлияет ли приближение важного еврокубкового противостояния на «Спартак» в дерби? По идее, не должно. Минимальная ротация состава обеспечивается за счет Тиля и Ларссона, которые не могут играть в квалификации Лиги Европы, так как уже заиграны там за свои бывшие клубы. С другой стороны, Эсекьель Понсе не сможет выйти на поле против ЦСКА , так как дисквалифицирован в РПЛ на три матча из-за грубого приемчика против Антона Шунина.

Вот и разница в две позиции, хотя, если бы все игроки были доступны в обоих турнирах, возможно, «Спартак» играл бы одним составом и в РПЛ , и в Лиге Европы. Во-первых, для клуба и Кононова остро стоит вопрос результата в обоих турнирах. Во-вторых, нельзя терять время, нужно наигрывать основу, ведь состав только-только сформировался (да и то пока не до конца). ​ В-третьих, в начале сезона не должен остро стоять вопрос о физических кондициях: усталость еще не успела накопиться, а большое количество игровой практики у ведущих футболистов можно компенсировать облегченными тренировками.

ЦСКА

Если «Спартак» в тонусе и проводит матчи каждые 3-4 дня, то ЦСКА в последний раз выходил на поле 8 дней назад. В прошлое воскресенье армейцы не смогли обыграть на своем поле «Сочи» (0:0) и получили поводы для тревоги за двух основных форвардов — Чалова и Сигурдссона. Арнору потребовалась замена еще в первом тайме, его участие в дерби до сих пор под вопросом, а вот Федор, которому Миладинович в концовке игры разбил нос, тренировался в общей группе и наверняка появится с первых минут в защитной маске.

ЦСКА накануне дерби тренировался в закрытом режиме, есть только обещание подойти к матчу со «Спартаком» в хорошей форме, а детали, даже малейшие, в открытый доступ не просачиваются. Впрочем, у ЦСКА всегда так, и это тоже один из краеугольных камней успеха. Настрой у армейцев будет боевой, но тут, как говорится, важно найти золотую середину между горячим сердцем и холодной головой. От излишнего давления, генерируемого внутри, молодая команда может и лопнуть, и перегореть, и забыть о футболе за настроем. Такое уже случалось с этим ЦСКА накануне важных матчей.

А судьи кто?

Столичное дерби должен был судить Алексей Еськов, но арбитра пришлось менять из-за травмы. Болельщики «Спартака», памятуя о дерби, в котором ЦСКА отыгрался с 0:2, а Сергей Карасев назначил два пенальти (оба по делу), видят в смене арбитра «руку Гинера». Возможно, они не будут столь категоричны, если учтут парочку фактов.

Во-первых, Сергей Карасев точно не «ручной Карась» Гинера, как его любят называть. Достаточно просто взглянуть на статистику матчей ЦСКА под свисток Карасева: из 20 встреч армейцы выиграли только 5 — всего 25% от общего числа, 7 раз сыграли вничью и 8 раз проиграли. Не слишком здорово для «ручного судьи», а?

Во-вторых, к замененному Еськову у спартаковцев должно быть куда больше вопросов. Известно, что Евгений Гинер очень близко дружил с дядей Алексея Еськова, а для становления молодого арбитра сделал очень многое, всячески опекая его в жестоком футбольном мире. Вроде бы даже есть родственные связи через супругу Евгения Ленноровича, но это не точно, а точно то, что при судействе Еськова ЦСКА выиграл 6 матчей из 10, проиграв лишь однажды, в самой первой игре. И в чью же пользу замена арбитра перед дерби?

Составы и тактика

«Спартак»

Лучший свой матч в сезоне «Спартак» провел в Грозном против «Ахмата». Повторить победный состав в игре с «Туном» у Кононова не было возможности из-за отсутствия в заявке на Лигу Европы Тиля и Ларссона, но против ЦСКА он должен это сделать.

«Спартак» (4-3-3): Максименко — Ещенко, Жиго, Джикия, Айртон — Зобнин, Гулиев, Тиль — Ларссон, Бакаев, Шюррле.

Сомнения скорее только по позиции правого защитника, куда рано или поздно должен вернуться Рассказов, но в пекло дерби Николай вряд ли будет брошен, лучше проверенный ветеран Ещенко с известным количеством брака. Тиль поможет сбалансировать полузащиту Зобнину и Гулиеву, Бакаев отправится на левый фланг, Ларссон займет его позицию справа, Шюррле в качестве блуждающего форварда.

ЦСКА

Стабильность состава — это чуть ли не отличительная черта клубного менталитета ЦСКА , но есть кадровые вопросы с двумя ответами или, как в случае Сигурдссона, пока вовсе без ответов. Проиграв в первом туре в Самаре по схеме 4-3-3, армейцы вернулись к прошлогодней расстановке 3-4-3, которая помогла выдать серию из трех побед и ничьей. В дерби ЦСКА не откажется от обкатанной схемы. Известно, кто сыграет в воротах, и в средней линии, но можно поспорить о кандидатурах в тройку защитников. Шарлия и Магнуссон должны выйти 100%, а кто с ними? Васин или Дивеев? В атаке будут Чалов и Влашич, а третьим может оказаться и Бийол, и Кучаев, и Нисимура. Это если состояние Сигурдссона не позволит ему выйти на поле с первых минут, так-то Арнор — первый выбор.

ЦСКА (3-4-3): Акинфеев — Шарлия, Дивеев, Магнуссон — Фернандес, Ахметов, Бистрович, Обляков — Влашич, Бийол (Сигурдссон), Чалов.

Кто победит?