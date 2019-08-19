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А фаворит кто? «Спартак» и ЦСКА запутали накануне дерби

вчера, 17:30

Перестройка «Спартака» и травмы форвардов ЦСКА увеличивают число переменных накануне дерби. «Соккер.ру», как и вы, теряется в догадках. 

Новости команд

«Спартак»

Собственно, из-за «красно-белых» главное дерби Москвы вынесено на понедельник, ведь в прошедший четверг «Спартак» решал задачу по выходу в раунд плей-офф Лиги Европы. Решил, и теперь в ближайший четверг начнет схватку с «Брагой» в Португалии. Повлияет ли приближение важного еврокубкового противостояния на «Спартак» в дерби? По идее, не должно. Минимальная ротация состава обеспечивается за счет Тиля и Ларссона, которые не могут играть в квалификации Лиги Европы, так как уже заиграны там за свои бывшие клубы. С другой стороны, Эсекьель Понсе не сможет выйти на поле против ЦСКА, так как дисквалифицирован в РПЛ на три матча из-за грубого приемчика против Антона Шунина. 

Вот и разница в две позиции, хотя, если бы все игроки были доступны в обоих турнирах, возможно, «Спартак» играл бы одним составом и в РПЛ, и в Лиге Европы. Во-первых, для клуба и Кононова остро стоит вопрос результата в обоих турнирах. Во-вторых, нельзя терять время, нужно наигрывать основу, ведь состав только-только сформировался (да и то пока не до конца). В-третьих, в начале сезона не должен остро стоять вопрос о физических кондициях: усталость еще не успела накопиться, а большое количество игровой практики у ведущих футболистов можно компенсировать облегченными тренировками. 

ЦСКА

Если «Спартак» в тонусе и проводит матчи каждые 3-4 дня, то ЦСКА в последний раз выходил на поле 8 дней назад. В прошлое воскресенье армейцы не смогли обыграть на своем поле «Сочи» (0:0) и получили поводы для тревоги за двух основных форвардов — Чалова и Сигурдссона. Арнору потребовалась замена еще в первом тайме, его участие в дерби до сих пор под вопросом, а вот Федор, которому Миладинович в концовке игры разбил нос, тренировался в общей группе и наверняка появится с первых минут в защитной маске. 

ЦСКА накануне дерби тренировался в закрытом режиме, есть только обещание подойти к матчу со «Спартаком» в хорошей форме, а детали, даже малейшие, в открытый доступ не просачиваются. Впрочем, у ЦСКА всегда так, и это тоже один из краеугольных камней успеха. Настрой у армейцев будет боевой, но тут, как говорится, важно найти золотую середину между горячим сердцем и холодной головой. От излишнего давления, генерируемого внутри, молодая команда может и лопнуть, и перегореть, и забыть о футболе за настроем. Такое уже случалось с этим ЦСКА накануне важных матчей.

А судьи кто?

Столичное дерби должен был судить Алексей Еськов, но арбитра пришлось менять из-за травмы. Болельщики «Спартака», памятуя о дерби, в котором ЦСКА отыгрался с 0:2, а Сергей Карасев назначил два пенальти (оба по делу), видят в смене арбитра «руку Гинера». Возможно, они не будут столь категоричны, если учтут парочку фактов. 

Во-первых, Сергей Карасев точно не «ручной Карась» Гинера, как его любят называть. Достаточно просто взглянуть на статистику матчей ЦСКА под свисток Карасева: из 20 встреч армейцы выиграли только 5 — всего 25% от общего числа, 7 раз сыграли вничью и 8 раз проиграли. Не слишком здорово для «ручного судьи», а? 

Во-вторых, к замененному Еськову у спартаковцев должно быть куда больше вопросов. Известно, что Евгений Гинер очень близко дружил с дядей Алексея Еськова, а для становления молодого арбитра сделал очень многое, всячески опекая его в жестоком футбольном мире. Вроде бы даже есть родственные связи через супругу Евгения Ленноровича, но это не точно, а точно то, что при судействе Еськова ЦСКА выиграл 6 матчей из 10, проиграв лишь однажды, в самой первой игре. И в чью же пользу замена арбитра перед дерби? 

Составы и тактика 

«Спартак»

Лучший свой матч в сезоне «Спартак» провел в Грозном против «Ахмата». Повторить победный состав в игре с «Туном» у Кононова не было возможности из-за отсутствия в заявке на Лигу Европы Тиля и Ларссона, но против ЦСКА он должен это сделать. 

«Спартак» (4-3-3): Максименко — Ещенко, Жиго, Джикия, Айртон — Зобнин, Гулиев, Тиль — Ларссон, Бакаев, Шюррле.

Сомнения скорее только по позиции правого защитника, куда рано или поздно должен вернуться Рассказов, но в пекло дерби Николай вряд ли будет брошен, лучше проверенный ветеран Ещенко с известным количеством брака. Тиль поможет сбалансировать полузащиту Зобнину и Гулиеву, Бакаев отправится на левый фланг, Ларссон займет его позицию справа, Шюррле в качестве блуждающего форварда. 

ЦСКА

Стабильность состава — это чуть ли не отличительная черта клубного менталитета ЦСКА, но есть кадровые вопросы с двумя ответами или, как в случае Сигурдссона, пока вовсе без ответов. Проиграв в первом туре в Самаре по схеме 4-3-3, армейцы вернулись к прошлогодней расстановке 3-4-3, которая помогла выдать серию из трех побед и ничьей. В дерби ЦСКА не откажется от обкатанной схемы. Известно, кто сыграет в воротах, и в средней линии, но можно поспорить о кандидатурах в тройку защитников. Шарлия и Магнуссон должны выйти 100%, а кто с ними? Васин или Дивеев? В атаке будут Чалов и Влашич, а третьим может оказаться и Бийол, и Кучаев, и Нисимура. Это если состояние Сигурдссона не позволит ему выйти на поле с первых минут, так-то Арнор — первый выбор.

ЦСКА (3-4-3): Акинфеев — Шарлия, Дивеев, Магнуссон — Фернандес, Ахметов, Бистрович, Обляков — Влашич, Бийол (Сигурдссон), Чалов. 

Кто победит?

Этот вопрос волнует всех! Но точного ответа никто не знает. Конечно, в родном отечестве тысячи пророков, мнения некоторых из них даже печатают в газетах, а самые выдающиеся попадают на страницы «Соккер.ру», но в действительности самый точный прогноз на дерби звучит так: «Без понятия». Все, что идет после этих слов или особенно вместо — для поддержания разговора, а иногда и вовсе чистое шарлатанство. У меня нет для вас готовой ставки на матч «Спартак» - ЦСКА, я не знаю, кому улыбнется удача. Идите и смотрите футбол, чтобы узнать.

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Все комментарии
Расул Манаев
Расул Манаев ответил AmIIIeR89
   87 / 1003
вчера в 23:35
Спартак за 10 дней сыграл 4 матча
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   82 / 1003
вчера в 22:39
Запоздалое вью. Матч окончен. Результат известен.
Levadia
Levadia ответил oFANATo
   58 / 1003
вчера в 19:47
Сегодня гоняйте сколько сможете,а вот с Брагой пускай Спартак гоняет!
mugik1973
mugik1973 ответил AmIIIeR89
   385 / 1003
вчера в 19:42
Ты бы лучше помолчал и вспомнил как по просьбе Гинера внесли изменения в регламент РПЛ чтобы ЦСКА играл на день позже или раньше.
112910415
112910415
   42 / 1003
вчера в 19:38
За Спартак !
oFANATo
oFANATo
   48 / 1003
вчера в 18:46
Ну что, погоняем поросят по полю, а в четверг их уже добьет Брага.
Багров-брат
Багров-брат
   142 / 1003
вчера в 18:30
Честной и красивой игры!...)))
Temarika
Temarika
   428 / 1003
вчера в 18:28
НИЧЬЯ
AmIIIeR89
AmIIIeR89
   172 / 1003
вчера в 18:27
Кто додумался главное дерби страны проводит в понедельник? Ну сыграли бы мясо на 3 день, что такого то? Так все еврокубковые играют, И ЦСКА и Локо играли в таком темпе в прошлом сезоне, никто не ныл (кроме Палыча конечно). В сезоне, когда ЦСКа дошел до 1/4 ЛЕ, сыграли 4 матча за 11 дней, а тут СПаму нужен лишний день отдыха после величайшего Туна. Хз
Miaf
Miaf
   2 / 1003
вчера в 18:26
Хорошей красивой игры сегодня.
Мишаня Дмитриев
Мишаня Дмитриев
   88 / 1003
вчера в 18:24
А канделакиТв дерби не покажет у меня всё...
МКС
МКС
   16 / 1003
вчера в 18:04
Ну чисто по составу - кони тихо и нервно курят в сторонке

А вот по игре

Даже самые ярые Спартачи не знают

В какую сторону у нашего физрука крутанется извилина
Serg_Diamond
Serg_Diamond
   105 / 1003
вчера в 17:35
Правильно. Игра рассудит.
Gelious
Gelious
   170 / 1003
вчера в 17:28
Спартак никогда и ни с кем не является фаворитом. Запомните это.
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