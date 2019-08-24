«Арсенал» на миллионы миль отстает от «Ливерпуля»?

вчера, 12:30

Так считает легенда «канониров», а «Соккер.ру» предлагает мыслить критически и проверить броское утверждение.

Рэй Парлор сыграл свыше трехсот матчей за «Арсенал» и выиграл девять трофеев, в том числе трижды побеждал в АПЛ . Имеет право на ценное мнение:

Я слышал некоторые мысли, что мы можем побороться за победу в этом сезоне, но на данный момент мы в миллионах миль позади «Манчестер Сити» и «Ливерпуля».

Ничего криминального не сказал, обычный комментарий в стиле того же Скоулза о состоянии МЮ . У британцев вообще есть привычка вертеть словами, чтобы понравиться – говорить то, что публика хочет услышать. Шутки, абсурд и преувеличение – все работает. Хитрый словоблуд договорился до главного поста в Великобритании прямо сейчас…

Так что Парлор специально сказал именно про «миллионы миль», никого выражение «в двух шагах» не впечатлило бы. Рэй, разумеется, прав о разнице как таковой, «Арсенал» позади. Но накануне важного очного матча интересно сравнить и понять, есть ли у Эмери и его футболистов инструменты преодолеть отставание в погоне за победителями ЛЧ ?

Последние матчи между собой

«Ливерпуль» и «Спартак» в семи шагах друг от друга, когда говорим о матче на «Энфилд Роуд»? Но в Москве был счет 1:1, если помните, и такой же результат увидели в Лондоне в прошлом сезоне. А вот в Ливерпуле, где сыграют сегодня, «красные» разбили английского «красно-белого» соперника 5:1. Если брать именно матчи на поле Клоппа, то «Арсенал» не выигрывал с 2012 года, шесть осечек подряд.

Разница очевидна? Да. «Ливерпуль» с 2015 года «Арсеналу» не проигрывал ни дома, ни в гостях – 8 матчей, серия о многом говорит.

Атакующие показатели команд

Берем прошлый сезон. «Ливерпуль» забил на 16 голов больше, хотя команды заняли соседние места по результативности в АПЛ – второе и третье. Но по качеству моментов разница была заменой, так что Фирмино, Мане и Салах работали лучше, чем друзья Обамеянг и Ляказетт вместе с подельниками по атакующим преступлениям. В новом сезоне достойной выборки нет, но по xG снова разница. «Арсенал» всего 12-й по качеству моментов, а «Ливерпуль» - второй. И по голам счет 6:3.

Разница очевидна? Рэй снова не промахнулся. Хотя в первых турах разница по точным ударам за игру не в миллионы миль – 6.5 против 5.5 в пользу «Ливерпуля».

Успехи главных тренеров

Эмери проиграл первый еврокубковый финал с «Арсеналом» и во второй попасть будет сложно. Клопп дважды слил решающие матчи – в ЛЕ и в ЛЧ , а третья попытка оказалась удачной. Юрген заслужил звание «лучший тренер года», а Унаи никто и не ждал в топ-10. А если перейти на уровень цифр, то в АПЛ у немца уже 146 матчей, 88 побед, всего 20 поражений и 2.07 пункта за матч – лучший показатель, чем в Бундеслиге. Испанец в РПЛ набирал по 1.71 очка за матч, а вот в Англии идет лучше – 1.9. Но хуже, чем его конкурент.

Разница очевидна? В целом – да, а вот между собой у тренеров ничья. «Севилья» обставила «Ливерпуль» в финале ЛЕ , «Арсенал» Эмери добрал ничью и поражение с «Ливерпулем» Клоппа.

Оборонительные показатели

По отборам команды, которые владеют мячом, не показывают удивительных результатов. «Ливерпуль» в новом сезоне 17-й, а «канониры» - на предпоследнем 19-м месте. Но прессинг позволяет сформировать разницу. Клопп заставил свою команду перехватывать мячи чаще многих – четвертое место на старте чемпионата, а «канониры» снова 19-е. Учитываем, что команда Эмери возила мяч 60 % времени – рекорд первых двух туров, но «Ливерпуль» ведь второй по параметру – 57 %, так что лишь владением отставание не объяснить.

Разница очевидна? Нет, если уточнить выводы по прошлому сезону. «Арсенал» тоже успешно прессинговал. И блокируют мячи лучше, чем «Ливерпуль», который порой заигрывался, надеясь на Ван Дейка и Алиссона.

Умение не пропускать голы

Тут все просто, если помнить, у кого «Золотая перчатка»? Зато параметр важен здесь и сейчас, поскольку нет сомнений в большом атакующем потенциале и тех, и других. Значит, ошибки в защите определят судьбу матча. Сезоном ранее «Арсенал» был пятым по ударам в АПЛ , но сейчас лишь на 11-м месте, тогда как «Ливерпуль» - четвертый. А вот по попаданиям они на 2-м и 5-м местах, как годом ранее. Одним словом, классные атаки встретят разные защиты. И вот тут сюрприз – с Давидом Луисом вратарь Лено пропустил лишь раз, а у «Ливерпуля» травмы голкиперов и два пропущенных. Поскольку у Обамеянга из слабых мест только стиль одежды – как пошутил Клопп, то ждем моменты у двух ворот.

Разница очевидна? Уже нет. У «Ливерпуля» к матчу готовится Адриан, который способен начудить, и доверие Гомесу от Клоппа может усложнить жизнь Ван Дейку.

Класс и форма футболистов

Салах опережает Пепе – не только потому, что последний адаптируется в новой команде, но не на миллион миль. Мане и Фирмино крутые, но Обамеянг и Ляказетт – тоже. Гомес легко может допустить столько же ошибок, как Сократис и Александер-Арнольд. Робертсон круче коллег с флангов «Арсенала», но Лено сильнее, чем второй голкипер Клоппа. И чем третий – тоже. Гендузи, Джака и Себальос могут спеться в будущем в бермудский треугольник для самолетов соперника, и хотя Хендерсон, Фабиньо и Вейналдум уместно смотрятся в конструкции «Ливерпуля», посмотрите на траты «Арсенала». Пусть это мультимиллионеры-неудачники, которых в футболе еще поискать, но в состав вбухано полмиллиарда евро за 3.5 сезона.

Разница очевидна? Очевидно по Суперкубкам Англии и УЕФА , что «Ливерпуль» далеко не на пике формы. Состав Клоппа органичнее, сбалансирован, но футболистам Унаи многое нужно доказать. По готовности «канониры» не обязательно хуже.

Неужели «Арсенал» во всем слабее «Ливерпуля»?

Клопп круче Эмери, «красные» в целом мощнее «красно-белых», и страдания – способ существования фанатов «Арсенала», если они болеют за лондонский, а не тульский клуб. С другой стороны, британские «пушкари» богатые, знаменитые, некогда успешные и выиграли два матча из двух в АПЛ , пусть это и дежурная программа, если верить Парлору.

Но ведь целых 6 пунктов на всю лигу, кроме «Арсенала», только у «Ливерпуля». Играют лидеры после двух туров, а результат матча в итоге может повлиять на весь сезон. Не верится, что «канониры» вправду пойдут за трофеем – им бы в четверку для начала, но поскольку на «Энфилд Роуд» годами выступают ужасно, не пора ли изменить подход?

Играют две атакующие команды, которые могут рискнуть. Эмери приехал в гости к клубу, который в 39 домашних матчах АПЛ не знает поражений. И хотя никого не удивит еще один вынос тела – в районе 3:1, ведь у «Ливерпуля» не случайно 22 гола в последних шести домашних играх против «Арсенала» (3.7 в среднем за матч), не стоит переоценивать готовность одного из фаворитов в августе месяце.

Гранды лишь входят в сезон. А вот претенденты на путевку в Лигу чемпионов должны рвать с места в космос. Сегодня большой тест для «Арсенала». Хотя эта команда уступает сопернику практически по всем основным пунктам, конкурируя лишь во второстепенных, Парлор использовал выражение, которое ему припомнят, если Эмери окажется готовым к сезону вместе со своей командой.

Конечно, когда на флангах «Арсенала» появятся Бельерин и Тирни, когда спаяют франкоговорящее трио атаки, то будут еще опаснее для всех и «Ливерпуля» в частности. А пока понятный на десять одиннадцатых вице-чемпион – лишь голкипер новый, встретит «канониров», у которых по важной перемене в каждой из полевых линий. Причем все новички могут сыграть ключевую роль уже сегодня.

«Арсенал» из прошлого влетал на «Энфилде» крупно - 5:1, 4:0 и 3:1. А сегодня оценим обновленный вариант, которому не стоит тушеваться наперед. Гвардиола и Лэмпард не проиграли Клоппу в финалах – было две ничьи с сериями пенальти, а в АПЛ «Ливерпуль» пока настолько сильных соперников, как «Арсенал», не встречал. И раз оппонент для команды Юргена удобный, то давление на «красных» еще больше.