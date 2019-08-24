Чемпионом Италии 2020 станет...

вчера, 17:30

Снова «Ювентус»? Поклонники Роналду и не только могут выбрать любимого фаворита Серии А на «Соккер.ру».

Проблема итальянской лиги в том, что больше не создает сложные для анализа смыслы? Там до сих пор непростая тактическая игра, раз Роналду не зашел за порог с 30 голами, но Криштиану адаптировался и еще может выиграть конкурс снайперов в пожилом для форварда возрасте. Особенно если Сарри и португалец поставят задачу.

Мощный «Ювентус» с высокой долей вероятности – старый, действующий и будущий чемпион в одном лице. Всевластие клуба клана Аньелли не просто поднадоело, а портит турнир? Но кто соперникам доктор? Даже когда команда Аллегри глупила, теряя немало пунктов, то никто не смог поднять упавшую на газон корону. И ее забирал тот, кто потерял.

Ужасная ситуация, если говорим о привлечении нового внимания, но снова и вновь перед прямыми конкурентами две задачи: показать максимум и сбить «Ювентус» с ног общими усилиями. Оценим, готовы ли самые сильные и величественные клубы Серии А к настоящей борьбе, или в очередной раз за пределами Турина выдают желаемое за действительное.

«Наполи» - чемпион Италии 2020

Было бы забавно – праздновали бы неделю. Стоит ли начинать разговор о южанах с констатации, что коэффициент на победу «Ювентуса» в районе 1.3, а на первого в списке преследователей – Анчелотти, всего 6.0? Это уже не фаворит даже, а от силы преследователь. Впрочем, пренебрежительное отношение к шансам клуба из родины настоящей итальянской пиццы справедливо. «Ювентус» оступился в 10 матчах из 38, а «Наполи» отстал на целых 11 пунктов, проиграв семь раз.

Значит, могут отработать успешнее в новом чемпионате? Тренер – знатный, изучил команды вдоль и поперек, состав – крепкий, потерь – нет, ведь Диавара не Жоржиньо, бразилец ушел годом ранее, а Кулибали не покинул Неаполь, где к нему хорошо относятся. Результативный Лосано – интересная ставка, Манолас пришел – дорогой защитник, с характером. Вместе с Кулибали могут зажечь, и в атаке у «Наполи» шесть интересных разноплановых игроков. Анчелотти мечтает о том, что не получилось ранее – свергнуть «Ювентус», с которым у него давние личные счеты.

«Милан» - чемпион Италии 2020

Паоло Мальдини вернулся в родной клуб, но Андрей Шевченко зря отвешивает ему царские комплименты – вряд ли «россонери» сразу окажутся там, где были давным-давно с новым техническим директором. Команда, разумеется, не безнадежная, назначение тренером Джампаоло – попытка найти своего Сарри, как «Наполи» когда-то. Но вспомните, что Маурицио так и не стал обладателем Скудетто. Марко тоже будет далеко не первым в списке преследователей «Ювентуса», поскольку «Милан» банально слабее.

Доннарумма всегда на чемоданах – это плохо для голкипера, особенно молодого и с грубыми ошибками от потери концентрации. Защитная линия не ужасная, ведь Романьоли остался, в «Ювентус» пока не убежал. Но до элитных стандартов плей-офф Лиги чемпионов им всем далеко, раз пропустили вперед «Аталанту». «Милан» не вкладывал огромные деньги в состав – Романьоли, Сусо и Пентек хороши, но не лучше Де Лигта, Пьянича и Роналду, которые есть у «Ювентуса» в тех же линиях, но немного на других ролях. У «россонери» интересная команда, но верится в короткий рывок, не на 38 туров.

«Рома» - чемпион Италии 2020

«Зебра» хищник, «волк» - нет, парадоксы Серии А. Набор игроков пестрый, и пока у них не команда. Слабо верится в римлян, как и в «Милан», но всякое в футболе бывает. Если «Аталанте» с отвлечением на Лигу чемпионов, или «Лацио» без серьезной кадровой подпитки скорее светит борьба с «Фиорентиной» Рибери и Кьезы за места ниже четвертого (и «Торино» не забываем – интересная команда), то «волки» все-таки готовились к борьбе за Скудетто годами. И каждый раз их ждало разочарование…

То тренер неподходящий, то футболисты не готовы рвануть в марафоне, то глупые ошибки вмешиваются за полем, начинают ссориться директора с императорами. Фонсека пришел в команду, где нет ни Мончи, ни Тотти. Полуфинал ЛЧ остался в прошлом, а в настоящем состав со слабыми местами – купили за большие деньги еще одного вратаря, пробуют найти правильный баланс в опорной зоне. Новому тренеру будет сложно. Фонсека не как Капелло, Дзаньоло не второй Тотти, а Джеко - не Батистута. Вряд ли вернут свой 2001 год.

«Интер» - чемпион Италии 2020

Клуб, в котором знают врага изнутри, что всегда важно. Маротта ушел из «Ювентуса» не в Федерацию Футбола Италии, а в «Интер». Конте вернулся на родину не для работы с «Миланом» - там задача была скромнее, вернуться в Лигу чемпионов. Но экс-игрок «Ювентуса» принял приглашение команды, которая давным-давно враждует с туринским грандом. Бывшие лидеры «Ювентуса» зашли в «Интернационале». В клубе, где беспорядочно тратили китайские деньги, сейчас попытаются навести порядок.

В городе большой моды играли скучно, а чистоту подхода к серьезной работе описывает капитан команды – неприкаянный Икарди, меняющий номера и явно управляемый женой. С Конте «Интер» может заиграть мощнее, разнообразнее, ведь четвертое место при равенстве пунктов с «Аталантой» точно не потолок состава. Лукаку, если наберет форму и освоится в Серии А, легко может наколотить много мячей. Атакующий потенциал миланцев не был раскрыт, чаще Ханданович отдувался за всю команду. С Годином – когда восстановится от травмы, может вступать в игру реже. «Интер» интересен, особенно если получится успешно сыграть по схеме «3-5-2».

«Ювентус» - чемпион Италии 2020

Может показаться, что Аньелли начал бредить Лигой чемпионов. Настолько, что готов был ввязаться в драки за Лукаку и Неймара, лишь бы навредить Маротте и разозлить Переса с Бартомеу. Но явное желание перестроить ЛЧ под себя не означает, что «Ювентус» сдаст позиции в Серии А. Дело ведь не в Роналду – «Реал» с Криштиану много раз сливал национальное первенство в Испании. Не в возвращении Буффона, уходе Барцальи, приходе Де Лигта, возможности расстаться с Дибалой или прощании с Кином. Дело в том, что «Ювентусу» надоела Серия А – очевидно не первый год, а Серии А надоел вечный чемпион.

Но они как тухлая супружеская пара – до поры до времени не называют вещи своими именами. И, кажется, не разведутся. Снова все решится в марафоне, где туринский клуб не покажет рекордный результат, но окажется самым выносливым. Слишком мощные, чтобы приход Сарри – быстрого ему выздоровления после пневмонии, означал провал и развал. Хотя… Именно от качества футбола и внутреннего состояния в «Ювентусе» зависит интрига. Немножко унизительно для «Наполи», «Интера» или «Ромы», но пока дела обстоят именно так. Новый чемпион возможен, если старый поможет. А если нет – на неделе открытия нового сезона вы уже знаете, чем все закончится.

Причем если во Франции были исключения – «Монпелье» и «Монако», если «Бавария» играла с огнем и Дортмундом буквально в прошлом сезоне, то итальянцы стали скучными. Кофе по утрам не бодрит, как раньше, ведь не похожи команды Анчелотти, Конте или Фонсеки на чемпионские. Это омрачает старт, но вспомните об амбициях итальянцев. Вечный чемпион – мощный диктатор, но время и не таких демонов переживало. И опять возвращаемся к тому, что для смены победителя в самом «Ювентусе» нужны скандалы, несовпадение Сарри и команды тактически, травмы и плохая форма лидеров.

Но все вместе одновременно вряд ли случится, так что борьба за второе, третье и четвертое места будет крутой, а вот удержать лидерство до конца любому из претендентов будет невероятно сложно. «Ювентус» - лучшая команда Италии. Пока именно так.