Из пушки по воробьям

вчера, 22:30

«Спартак» водрузился в группу лидеров после победы в Самаре. «Соккер.ру» - о непростом противостоянии с «Крыльями Советов».

У «Спартака» не бывает все просто. Пожалуй, только красно-белые способны выиграть матч, в котором они одновременно и доминировали, и проявили героическое спасение. Кажется, что эти вещи прямо противоречат друг другу. Но в Самаре пришлось показать такой финт. Тонкая душевная организация «Спартака» подразумевает, что любой успех может повлечь за собой провал, как и любой провал может повлечь за собой новую неурядицу. Поэтому болельщики настороженно ждали поединок с «Крыльями Советов», хотя в последние годы в целом с самарцами у красно-белых все складывается более чем удачно.

Ротация состава

Вся эта летняя трансферная магическая кутерьма затевалась в «Спартаке» не только для того, чтобы восполнить потери в составе, но и чтобы иметь резерв для ротации. И сейчас настал как раз тот отрезок, когда необходимо применять это полезное, но не всеми правильно используемое решение. Тяжелое дерби с ЦСКА , потом тяжелый матч в Португалии посреди недели. Логично вытекал вывод – нужны изменения в составе. Но Олег Кононов пошел по пути наименьших потерь, проведя перестановки там, где риск минимален.

Например, понятно, что учитывая отсутствие Джордана Ларссона и Гууса Тиля в игре с «Брагой», они обязаны были появиться с первых минут в Самаре. Также Кононов решил доверить место на левом фланге Рассказову, а в центр с первых минут выпустить Умярова, который в Браге выходил на концовку вместо Гулиева и кое-как даже оживил игру. А на фланг атаки был помещен Мирзов, к которому были определенные претензии. Хотя, забегая вперед, можно отметить, что они и сейчас не исчезли.

Беспорядочная пальба

«Спартак» себя в Самаре поначалу ощущал очень вольготно, был настоящим хозяином положения. Видимо, отсутствие ряда игроков у «Крыльев Советов», включая Гацкана, сказывалось на плотности игры в центре поля. Середину красно-белые проходили легко и обеспечивали осаду практически, при этом хорошо двигали мяч, динамично, что создавало эффект доминирования.

Вот только на подготовительной к завершению стадии была лишняя суета и торопливость. Это с одной стороны обеспечило тотальное превосходство по числу ударов, а с другой – снижало качество этих попыток. Хотя попадание Шюррле в штангу могло стать фатальным для хозяев. Забегая вперед скажем, что «Спартак» в общей сложности нанес по воротам соперника 28 ударов против девяти.

Но в створ красно-белые попали девять раз, а «Крылья» - четыре. Точности попыткам гостей не хватало. В атаке немного выпадали как раз Ларссон и Мирзов – крылья. Джордан вообще растворился и был первым кандидатом на замену, если бы не забил в самом начале второго тайма в том числе по счастливой случайности. А Мирзов снова тащил одеяло на себя и утыкался в противников, не всегда видя варианты продолжения игры впереди через пас.

Да, у него была парочка эпизодов, когда он классно обострил передачей. Но чаще всего это те самые затыки в стену. Впрочем, энергии и динамики у Мирзова полно, так что этот напор пригодится непременно. Но не в Самаре на этот раз.

Чутье Соболева

«Спартаку» помимо обескровленных «Крыльев Советов», которые боязливо прижались, противостоял еще и Александр Соболев, который, между прочим, лидирует в гонке бомбардиров в Премьер-Лиге. И в этой встрече он показал, что обеспечивает ему такие показатели – невероятное бомбардирское чутье и умение оказываться в нужной позиции вовремя.

Контратака «Крыльев», прошедшая слева, с одной стороны подчеркнула не лучшую эффективность фланга Ларссона-Рассказова, а с другой – показала, как Канунников может ассистировать, а Соболев замыкать, опережая защитников. Так «Крылья» вышли вперед под занавес первого тайма, когда доминировал вовсю «Спартак». Если Соболев продолжит в том же духе, не избежать ему перехода в «Зенит». Тысяч за 50.

Спасатели «Спартака»

Думаем, что даже фанаты «Крыльев» вряд ли думали, будто победа их команды при такой игре стала бы справедливой. Все-таки «Спартак» действительно играл - и играл эффектнее. Даром что палил из пушек по воробьям, но традиционных претензий от взыскательных персон и заявлений о нелепости игры красно-белых не увидите. Кононов, наверное, рад в итоге, что не стал менять Ларссона сразу, о чем были наверняка мысли.

Джордан исправился, смог сравнять счет, сделав ситуацию для гостей не такой потенциально стыдной. Далее тренерский штаб гостей делал напрашивающиеся вещи. В частности, выпустил Зелимхана Бакаева вместо Мирзова, чтобы напору добавить еще и разнообразия, и большей глубины осмысления атак. В центре произошла, по сути, обратная португальской перестановка: Умяров уступил место Гулиеву.

Только в конце уже ушел Ларссон, а вышел брат Зелимхана Солтмурад Бакаев. С такой вариацией «Спартак» продолжил играть агрессивно, но менее беспорядочно, ожидая традиционной прибавки, которая у команды происходит во вторых таймах. А вместо прибавки под занавес мог получить второй гол. Максименко в паре эпизодов буквально спас команду и оставил ее в игре, ожидая ответной благодарности.

Преподнесли ее Зелимхан Бакаев и Гуус Тиль, который, кстати, весь матч работал очень хорошо, не проседал и не возвышался в отличие от многих других на поле. Он действовал на стабильно приличном уровне, организовал первый гол во многом и, собственно, забил решающий, технично ударив под защитником – хладнокровно и расчетливо в сложной ситуации цейтнота и давления – чего не хватало предыдущим пушечным ударам спартаковцев.

«Спартак» победил заслуженно, по игре, как говорят. Наконец-то была видна работа игровой мысли, ее развитие по ходу сюжета, не ощущалось, что команда просто бесконтрольно телепается по простору самарского стадиона, то взлетая, то опускаясь. Теперь эту стабильность одной игры нужно перенести на стабильность на отрезке в сезоне. И тогда будет счастье. К тому же конкуренты позволяют приближаться.