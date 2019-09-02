А «Витесс»-то выше всех

вчера, 12:25

Первое место команды Слуцкого, первый гол Промеса за «Аякс», первая победа «Фейеноорда» и первые неудачи«Алкмара» и «Спарты» - всё это в обзоре «Соккер.ру».

Победные пенальти

Пятый тур Эредивизие был полнокровным и богатым на события. Но начнём, пожалуй, с игры Арнеме, где «Витесс» принимал «Алкмар», который не только не проигрывал в текущем чемпионате, но и не пропускал мячей. У гостей в составе отсутствовал Томас Увежан, которого наигрывали на месте Гууса Тиля. «Алкмар» вышел вперёд на 33 минуте. Майрона Боаду снесли в штрафной «Витесса», и новый капитан АЗ Теун Купмейнерс реализовал 11-метровый. Но завершить первый тайм в свою пользу гостям не хватило концентрации. Опытнейший Рон Влар не уследил за Тимом Матавжем, и словенец отправил мяч в ворота непробиваемого доселе Марко Бизо. Во втором тайме в составе гостей на поле появился юноша по имени Закария Абухляль. 19-летний нападающий мог стать героем встречи, но дебют оказался смазанным. Сначала Закария пару-тройку раз простил «орлов», а в уже добавленное время сыграл рукой недалеко от собственных ворот. Матуш Беро бил дважды. Его первый гол был отменен благодаря VAR , товарищи Матуша поспешили забежать в штрафную. Словак снова подошёл к точке и снова переиграл Бизо. Гол был засчитан. Команда Леонида Слуцкого выиграла 2:1 и вышла на первое место. Вячеслав Караваев отыграл все 90 минут, которые может занести себе в актив. Правда, этот матч может оказаться для российского защитника последним в составе «Витесса». В услугах Вячеслава заинтересован «Зенит».

Лидировавший после шести туров «Виллем II» к тому времени успел проиграть у себя в Тилбурге «Фейеноорду». Первую победу «Фейе» также принёс удачно исполненный пенальти. За 16 минут до финального свистка Стевен Бергейс переиграл с точки вратаря «гвардейцев» Тимона Велленройтера.

Теневые лидеры

Разогнавшаяся на старте «Спарта» была полна решимости обыграть дома «Аякс». Однако чемпион смог спустить спартанцев с небес на землю, разгромив их со счётом 4:1. Оказалось, что Квинси Промесу вполне можно найти место в стартовом составе без ущерба для Душана Тадича, Хакима Зиеша и Давида Нереса. Бывший спартаковец и забил первый мяч в матче, открыв счёт своим голам за «Аякс». Потом в воротах старейшего клуба Голландии побывало ещё три мяча - два от Зиеша, один от Тадича. «Спарта» смогла лишь размочить Андре Онана, Халил Дервишоглу забил и тут же был заменён. Одержав убедительную победу,«Аякс» стал одним из теневых лидеров. Не забываем, что амстердамцы сыграли на матч меньше подопечных Леонида Викторовича.

Словосочетание одним из теневых лидеров предполагает существование, как минимум, ещё одного. Так и есть. ПСВ выиграл у другого представителя Северного Брабанта – «Валвейка» 3:1 и набрал 10 очков в 4 встречах. Как и аяксиды. Скромный «Валвейк» бойко начал встречу с именитыми соседями и выиграл первый тайм за счёт гола защитника Молле Молестейна. Но вторая половина игры показала, кто тут дебютант, а кто – вице-чемпион. Сначала голландец с чешским паспортом Пол Куастен поразил собственные ворота, а потом взялись за дело новички ПСВ . Сначала немецкий защитник Тимо Баумгартль вывел гостей вперёд. А потом в составе эйндховенцев впервые появился Костас Митроглу, переарендованный у «Марселя». Вторую половину прошлого сезона грек провёл в «Галатасарае», где ему очень не понравилось. Почему – догадайтесь сами. Зато в ПСВ Костас чувствует себя неплохо. Свой дебют он отпраздновал голом, снявшим все вопросы о победителе.

Маленькая Испания

Продолжает удивлять «Твенте». Вернувшийся в элиту коллектив по-прежнему не знает поражений. Более того, клуб из Энсхеде уверенно обыграл дома бодро стартовавший «Утрехт» 3:1. Два раза и оба успешно подходил к 11-метровой отметки Айтор Канталапьедра, ещё один мяч, уже четвёртый в чемпионате записал на свой счет Харис Вучкич. Успехи «Твенте» можно связать с работой Гонсало Гарсии. Интересная личность, между прочим. Уругваец с испанском паспортом, воспитанник «Реала», поигравший много где, в том числе и в «Херенвене» с «Гронингеном». В прошлом сезоне 35-летний «Рекоба» (Гонсало внешне похож на знаменитого земляка, отсюда и прозвище) был помощником Марино Пушича. После того, как Пушич ушёл в «Алкмар» на должность второго тренера, «Рекоба» получил самостоятельную практику. И пока получается неплохо. В составе «Твенте» играют сразу пять испанских футболистов, трое из которых получили образование в «Барселоне».

Вторую победу подряд одержал «Ден Хааг». Игроки «Венло» взяли под усиленный конвой лидера «аистов»Томаша Нецида, но не помогло. Чех заработал пенальти, который реализовал молодой защитник Шакил Пинас. Впервые смог победить «Зволле», обыгравший в гостях «Эммен» 3:1. Все мячи были забиты до перерыва. Избавился от нуля в графе победы «Хераклес», взявший три очка в Гронингене. Единственная в туре ничья была зафиксирована в Херенвене, где одноимённый клуб не справился с «Фортуной» 1:1.

Бомбардирскую гонку возглавляют сразу четыре футболиста, забивших по четыре мяча. Двое из них – Хаким Зиеш и Душан Тадич представляют «Аякс». Компанию им составляют уже упомянутый Харис Вучкич из «Твенте» и Василис Павлидис из «Виллема Второго».