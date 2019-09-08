7 неудачников отбора ЧМ-18 рвутся на Евро

вчера, 12:30

Расширение турнира – зло? «Соккер.ру» доказывает обратное, знакомя с попытками любопытных сборных исправить ошибки свежего прошлого.

Опасения бурчащих по поводу расширения финальной части Евро до 24 участников три года тому назад не оправдались. Турнир во Франции получился напряженным и неожиданным, вот только на ЧМ -18 доехали далеко не все интересные европейские сборные. Стало быть, ждем часть из них на Евро-2020, а об их борьбе расскажем подробнее.

Украина

Сборная Украины легко и уверенно обыграла в гостях команды Литвы при отличной поддержке своей публики, улучшила и без того нормальное положение в группе, где привезла из Португалии ничью, а самое главное – обыграла Сербию со счетом 5:0. Плюс вчера Роналду помог отодвинуть главного конкурента команды Шевченко.

У украинцев есть игра, молодой состав, прибавляющий тренерский штаб, желание перекрыть неудачи. Первое или второе место в своей группе должны занять. В отборе к ЧМ -18 пропустили вперед Исландию и Хорватию, но из группы с чемпионами Европы должны выходить. Зинченко, Малиновский, Марлос, Яремчук и Миколенко в полном порядке.

Италия

Уже лучше, чем было, ведь было ужасно. «Скуадра» никогда в своей славной истории не пропускала два крупных турнира подряд, и хотя отбор на Евро раньше был куда сложнее – поэтому были промахи, с 1996 года проходят квалификацию стабильно. Даже назначение Манчини главным тренером никак не влияет на перспективы, поскольку на родине Роберто работает усерднее, чем в России.

Сейчас состав не такой, как в 2006 году, а в группе крепкие середняки – финны, боснийцы, армяне и греки, но Италия стартовала с пяти побед, а разница мячей – 16:2. Доннарумма, Флоренци, Романьоли, Жоржиньо, Верратти, Кьеза и меняющиеся форварды – Белотти, Квальярелла и Инсинье забили по два мяча, приносят результат. А на подходе такие ребята, как Дзаньоло. Италия возвращается?

Косово

Любопытный факт: сборная Косово не проигрывает в 15 поединках подряд. Что делает ее обладательницей самой длительной серии без поражений среди европейских национальных команд. Одна из самых молодых сборных зоны УЕФА не смогла усилить состав Джакой, Шакири и остальными звездами с косовскими корнями, но попала в нормальную группу.

В прошлый раз напоролись на Исландию, Хорватию, Украину, Финляндию и Турцию – исход понятный, 9 поражений и 1 ничья. А сейчас в компании с Англией и неудачниками из Чехии, Болгарии и Черногории стартовали с 2 ничьих и 2 побед. Конечно, шансы Косово на успех куда ниже, чем украинские или итальянские, но что им терять? А вот характер есть – одержали волевую победу над чехами.

Турция

Во всем мире снова убедились, насколько турки любят футбол, когда на днях в Стамбуле встречали Фалькао – как рок-звезду. А поскольку турецкая команда по составу далеко не худшая в Европе, а исландцы подустали всех впечатлять, то у Шенола Гюнеша есть шанс сыграть на Евро. Тем более, Молдова, Албания и Андорра – соперники, которых можно обставить.

Турки далеко не всегда показывают мощный футбол, скорее дерутся за результат, как помните по матчам против России в Лиге Наций. Однако Чалханоглу, Юндер, Тосун и вечный Эмре в составе. Решающей станет битва против Исландии дома. И хотя списывать сборную с футболистами ЦСКА не спешим – фавориты, а Гюнеш - аутсайдер, у южан появился шанс, ведь отборы к Евро традиционно проводят успешнее, чем к ЧМ .

Финляндия

Никогда в своей истории сборная Финляндии не играла в финальных частях крупных турниров. Но сейчас близки к успеху, ведь одержали четыре победы, а проиграли только Италии. Сегодня новая встреча с фаворитом, домашняя, и если команда Пукки урвет хотя бы ничью – получат фору, ведь Манчини может помочь в будущем отсеять остальных конкурентов.

Кроме звезды «Норвича», у финнов есть опытный Спарв, из Северной Америки получили парочку футболистов – воспитываются и растут в тамошних клубах. Плохо лишь, что Роман Еременко не помогает сборной Финляндии. Ему всего 32 года – не критический возраст, а пасы уровня хавбека «Ростова» отдавать у финнов некому. Пора тренеру сборной смотреть игры РПЛ ? Роман мог бы стать секретным оружием.

Ирландия

Учитывая силу сборной Швейцарии, именно эта команда может в итоге завершить отборочный турнир на первом месте в группе. Но пока лидирует Ирландия, сыгравшая вничью с фаворитом 1:1 на своем поле. И хотя Дания не отстала окончательно и, скорее всего, навяжет островитянам борьбу, почему бы им не порадовать веселую зеленую публику?

На чемпионатах мира Ирландии не было с 2002 года, когда Робби Кин и компания вышли в плей-офф, где уступили по пенальти сборной Испании, а вот на европейских первенствах играют успешнее – побывали на турнире в Польше и Украине, а во Франции даже вышли в плей-офф. Сейчас должны опередить швейцарцев или датчан, но шансы остаются, ведь у Маккарти не звездная, но боевитая команда.

Нидерланды

Пропустили два подряд крупных турнира, на которых та же сборная России играла – пускай на Евро-2016 провалились, но дома на мундиале выступили успешно. А голландцы наблюдали за большими чемпионатами без участия «апельсинов», хотя в Бразилии стали призерами и показали пример тактической ловкости. Сейчас у Кумана нет особых изысков, разве что Депай освоился в роли «ложной девятки», зато есть победы.

Пусть вас не смущает временное лидерство Северной Ирландии в группе – они обставили аутсайдеров, но еще играть против немцев и голландцев. Команда, которая настреляла Нойеру четыре гола за второй тайм и была в финале Лиги Наций, способна выйти на Евро-2020. Многие соскучились по заводному футболу Нидерландов, так что их возвращение - хорошая новость. На турнире ждем талантов, вроде де Лигта и де Йонга, а также старых знакомых, как Промес.

На Евро-2020 снова будут сенсации?

Неудачники отбора на ЧМ -18, который завершали менее двух лет тому назад, неплохо ведут борьбу за путевки в финальную часть Евро-2020, который будет необычным. Когда турнир пройдет в разных странах от Лондона до Баку, то вероятность сенсаций лишь вырастет. Поэтому, хотя в представленном выше списке ни голландцы, ни итальянцы первыми фаворитами не являются, их прошлые неудачи не будут иметь значения.

Пример Уэльса помним, как и Хорватии. В Европе действительно полно крутых сборных, и не обязательно быть настолько мощными, как французы, чтобы добраться до полуфинала как минимум. Причем здесь только те, кто не доехал в Россию годом ранее, и рядом с крепкими середняками классические фавориты разных десятилетий. Чем сборная Нидерландов не подходит на роль финалистов Евро-2020 с ван Дейком, де Лигтом, де Йонгом, Блиндом, Вейналдумом, Промесом и Депаем в составе?