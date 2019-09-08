Смолов и другие слабые звенья фаворитов РПЛ

вчера, 17:00

Ведущие клубы страны провели активную трансферную кампанию, но «Соккер.ру» выделяет позиции, с которыми до сих пор связаны опасения.

Приятно, что переживать нужно лишь за парочку позиций, причем по принципу «ищем слабое звено среди сильных». Но для разрыва цепи достаточно найти одну хилую составляющую, поэтому пройдемся по составам фаворитов, выделяя тех, с кем связаны наибольшие опасения.

«Краснодар»

Центральный бек. Проблема Мартыновича и Спайича в целом общая. То показывают безупречный футбол, то чудят по очереди, заставляя Сафонова создавать сэйвы, которые легко запомнить. После ухода Гранквиста у «быков» нет монолитного защитника, ведущего игру. Швед тоже ошибался, это нормально, но Фьолусона мало, а Сорокина выкупили и оставили в «Рубине». Сезон долгий, а Спайич не всегда крут.

Опорный хавбек. Камболов играет хорошо, но не может успевать работать за двоих. Газинский вернется к работе, но Юрий, как помним по прошлому сезону, играм за сборную и голевым пасам, не второй Каборе. Наконец, и сам Руслан не Каземиро. Поэтому у «Краснодара» будут слабые матчи в защите в опорной зоне. Олссона держат, поскольку швед умеет работать на разных позициях, но тот же Вильена как помощник в разрушении – сомнительная ставка, не второй Вейналдум, скорее как Фернандеш, который тоже в прессинге не король.

«Зенит»

Вратарь. Лунев слишком резко поднялся из резерва «Уфы» к статусу чемпиона страны? Возможно, но Андрей – голкипер сборной, а его дублер Кержаков – опытный, бывалый вратарь, готовый сидеть на скамейке. И все-таки, если помнить о задачах в ЛЧ , Кубке России и РПЛ , то Семаку стоит переживать, что Лунев чередует слабые матчи с сильными.

Правый бек. У «Зенита» откровенно мало слабых позиций, что не совсем удивительно. В центре обороны, куда не добрался Ругани – Рибалта пытался затащить защитника «Ювентуса» в Россию, есть опытные Ракицкий и Иванович, а также резервисты. Хавбеки и вингеры тоже присутствуют, форвардов маловато, но двое основных играют здорово. Смольников же не всегда хорош, а Караваев – новичок.

«Ростов»

Голкипер. У Карпина довольно сбалансированный состав, поэтому не удивительно, что отыскать слабое звено в его составе достаточно сложно. Но если анализировать решения обороны, где Чистяков и Сигурдссон то очень круто смотрятся, то глуповато ошибаются, сразу возникает в памяти история вратаря Песьякова. Он ведь как «Тоттенхэм». Сергей – добротный голкипер, но огня, который был у Плетикосы или Джанаева под чутким управлением Кафанова, ему порой не хватает.

Центральный хавбек. Второй, рядом с Норманном, который едва не доигрался до приглашения в один из московских клубов этим летом. Норвежец очень перспективен, крайних защитников, ушедших за последний год, заменили, Байрамян с Ионовым – на своих местах, как и Ионов с Шомуродовым. Попов, которого Карпин видит вторым центральным, начал сезон нормально. Но не феерично. Раньше, когда в центре был Гацкан, «Ростов» лучше реагировал на атаки соперников. Но время легенды прошло, и если вылетят из игры Норманн или Попов – будут проблемы.

ЦСКА

Левый латераль. Людей много, но обратите внимание, что Ганчаренко даже схему подстраивает так, чтобы у соперников не получилось давить на фланги, а крайние игроки чаще использовались в атаке – Фернандес и Обляков, нежели в защите. Однако эти уловки в главных матчах сезона могут не пройти. Количественно людей на левый край полно – Щенников, Кучаев, Набабкин, Магнуссон и Обляков, а по факту никого равного Марио нет. Иван хорош как хавбек, но он не латераль.

Центральный хав. Понятно, что есть проблема в центре атаки, но там хотя бы к Чалову вопросов нет, а Лукас Сантос, Влашич и Сигурдссон попробуют создать достаточно моментов, чтобы Федор зимой не рвался в АПЛ . С другой стороны, тогда же можно подписать Комличенко или любого другого. А вот выбрать для ЦСКА правильного центрального хавбека куда сложнее. Ахметов – хороший футболист, но Бистрович тоже молодой, не опытный, и оба не опорники в чистом виде. А Бийол в центре не выходит, значит – не тянет.

«Локомотив»

Второй центрбек. Если Гильерме будет чудить, то попадет в список, однако пока кадровой проблемой Сёмина на старте сезона, где «Локомотив» пропустил уже восемь мячей (на уровне со «Спартаком»), является «проклятие ангелов Чарли». Ангелы-хранители нервных клеток Чорлуки и его напарники в обороне удивляют. Мурильо не впечатлил, Кверквелия никак не может вернуться в основу, а чемпион мира Хеведес удивлял ошибками. Людей много – игры нет, а впереди встреча с Роналду и Фелишем.

Центральный форвард. У «Локомотива» справа и слева в обороне бывают ошибки, но там много людей – кто-то да подойдет. В опорной зоне есть основной дуэт, там разве что подмены не хватает. В атаке собирается солидная компания даже без травмированного Фарфана. А вот в центре атаки Сёмину не на кого положиться. Смолов не впечатлил тренера – критиковал публично, Джорджевич начал с эпичного промаха, а Эдер забивает очень и очень редко. Пока центрфорварды играют отдельно от команды, это тактическая проблема.

«Спартак»

Правый защитник. В кои веки у «красно-белых» есть вратарь, два центральных и левый бек, способные одновременно выдать крутой матч. Скорее дефицит в центре атаки, где играет инсайд Шюррле, но там Понсе еще может разбегаться – не такой аргентинец безнадежный в роли автора голов, как был тот же Мелкадзе. А вот справа в обороне есть Ещенко с Рассказовым. Первый – суперстар, второй – непонятный. Николай, пожалуй, самого низкого класса в новой основе клуба, который юридически оформлен на Томаса Цорна, если базы данных не обманывают.

Опорный хавбек. Чех Крал может выиграть конкурс двойников Давида Луиса, но в матче против Косово Алекс сыграл в разрушении не совсем здорово. Если в «Спартаке» тоже будет лучше созидать, чем рушить чужие планы, ошибаясь позиционно, то возникнут проблемы. Умярову тренер не сильно доверяет, Гулиев – средний футболист, Зобнин – сильный игрок в плохой для себя форме. А позиция-то ключевая, балансировочная! Причем здесь, как справа, где Бакаев не помощник в обороне – нет подстраховки. Если Зобнин и Крал не сыграются, то оборону обязательно подставят и выхода в атаку не будет.

«Динамо»

Второй центрхав. Каборе в целом подошел «Динамо», умеет делать то, что Соу – разрушать. Так что претензии у Хохлова скорее не к нему, а ко второму хаву в схеме «4-2-3-1». Почти на всех позициях у «Динамо» теперь есть выбор. Вся четверка обороны заменяемая, крайние хавбеки – тоже, игрок «под нападающим» - аналогично, даже форвардов количественно много. В центре же рядом с Каборе могут играть Юсупов и Нойштедтер, и оба не хавбеки мечты, скорее середняки. Артур подходил, когда не было задачи быть шестыми, а сейчас ставки выше и нужны серьезные мастера.

Центральный нападающий. Повторяем как заклинание, но тут все вопросы не к оценщикам, а к Хохлову, Орещуку и спонсорам «Динамо». Как можно набрать целый состав, кроме нового вратаря, но не позаботиться в первую очередь о подписании нового Кураньи? Конечно, будут попытки поставить Филиппа в центр атаки, а поддержку ему обеспечить с помощью юркого Игбуна, который форвард и не форвард одновременно. Но Грулев и Шейдаев, как немец с нигерийцем, не машины голов при борьбе за высокие места. Или Жонатаса все-таки подпишут, если здоров?

Иногда возникает ощущение, что российским клубам скучно набирать основу без видимых слабых мест. Поэтому кое-кто важные трансферы отложил на последние дни лета – как «Зенит» покупку Караваева, которому теперь надо стартовать с места в карьер. Другие пытаются перебиваться с хлеба на воду и Бийола в атаке – как ЦСКА , где ждали форварда в помощь Чалову, но не дождались.

Пример «Динамо», если отказ от серьезного номинального центрального форварда будет стоить целого года и потери десятков миллионов евро, может стать хрестоматийным. Конечно же, у «Арсенала», «Урала», «Уфы», «Рубина» или «Ахмата» тоже есть слабые места. Как и у остальных клубов РПЛ . Но показательно, что после очень активного трансферного лета каждый номинальный фаворит – по бюджетам и составам, не избавлен от переживаний.