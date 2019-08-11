Назревшие вопросы тренеру Кононову

вчера, 15:00

Олег Георгиевич должен найти ответы для футболистов «Спартака», ведь везучесть не отменяет отсутствия достойной игры.

«Спартак» старта нового сезона состоит из оправданий. Команда у них молодая, строится. Были ошибки арбитров? Случалось со многими, с ЦСКА , «Зенитом» и «Локомотивом». Причиной верить и ждать служит также туз в рукаве – самый дорогой новичок Тиль готовится к дебюту.

Также есть набранные очки – «Спартак» проиграл только «Тамбову», но это тоже оправдание, как рвение Бакаева с Шюррле или напоминание о потерях Фернандо и Луиса Адриано – игроков недавней основы. Но накануне матча против Глушакова накопились вопросы именно к тренеру.

Как «Спартак» будет выходить в атаку?

«Build up» это не нечто удивительное, придуманное Гвардиолой, чтобы закосить под модного и умного. Выход в атаку был важным всегда. Короткий пас Жиго на Ещенко не работает. Андрей слишком медленный, а Рассказов – примитивный, чтобы стать «спартаковским» Александером-Арнольдом с ассистами и проходами.

Объективные данные подсказывают, что «Спартак» выходил в атаку по правилу: отдай мяч Фернандо – толстячок разберется. Но бразилец уехал. Нет также удачных лонгболлов от Джикии и Жиго, Максименко вдвое чаще вводит мяч в игру длинным пасом. Отсюда успешный прессинг соперников, ведь «Спартак» не знает, что делать с мячом на старте атаки.

Команда надолго отказалась от навесов?

В прошлом сезоне одной из проблем «красно-белых» было почти полное отсутствие кроссов – подач с фланга верхом. А ведь из форвардов Зе Луиш провел на поле в РПЛ больше всех минут - рослый нападающий, умеющий сыграть головой. Но «Спартак» потерял автора подач Промеса – в пяти первых турах набил рекордный средний показатель навесов за игру.

Фернандо пытался добавлять навесы со штрафных, но Петкович, Самедов, Еременко, Ханни, Айртон и даже Комбаров провалились в компоненте. Сейчас вроде и нет форварда для борьбы на втором этаже, ведь Ларссон не гренадер. Зато полно фланговых игроков. Так Кононов сознательно отказался от кроссов. Или убогие показатели говорят лишь об отсутствии слаженной игры флангами?

Тиль заиграет, где Еременко не смог?

Роман хорош в «Ростове», но вспомните его матчи за «Спартак» - смотрелся иначе, хуже. Причина та же, что в случае с Широковым, Ханни или Джано. Тренеры «красно-белых» не смогли выстроить схему «4-2-3-1», где всем уютно, а нелепые попытки сделать из Гулиева и Зобнина «Еременко на минуту» провалились.

Джано видит мяч раз в четыре минуты, а моментов создал, как центрхав Зобнин. Вот и возникает вопрос. Заиграет ли Тиль в команде, где точно нужен плеймейкер, но нет выстроенной командной игры? Гуус – крутой парень, многое может сделать сам, но ведь опытный финн не сдюжил. Неужели улыбчивый голландец хитрее?

До новой покупки нет опорной зоны?

Кононов не отвечает за трансферы, однако именно покупки ждет тренер, чтобы показать новый «Спартак». Странная концепция, ведь обещали комбинации, а получается «бей-беги» с серьезными ошибками при работе без мяча. У Зобнина и Гулиева пока отборов столько же, как и у Ломовицкого.

Эти два хавбека несостоятельные, поскольку тут нет ни чистого Канте, ни чистого Жоржиньо. И Кононов не Сарри, чтобы у него опорник стал игроком группы атаки, или люди с 35-40 пасами за игру контролировали ее так, как бразилец из «Челси». Зобнин в странной форме, а Гулиев явно влетит на скамейку, как только Цорн привезет замену Фернандо. Очевидно, что это будет иностранец.

В атаке ждут озарения индивидуалистов?

В РПЛ голы забивали защитники – мощная реклама «атакующего футбола» Кононова, особенно с учетом, что Жиго забил не по правилам. А Луис Адриано, который собрал 40 чемоданов добра, забрал российскую девушку и отправился на родину. Слаженной игры нет, Ташаев не попадает, Ломовицкий уехал в аренду, фактически ждут прозрений двух человек.

Закройте Бакаева – отрежете последний пас, хотя автор 9 передач под удары и сам выпадал порой. Не дайте Шюррле часто бить по воротам – Андре на голову выше по классу, чем многие напарники, и Кононов будет разводить руками на бровке, понятия не имея, что делать в атаке. Конечно, можно и дальше плыть на эгоистах – Мирзов и Тиль вписывают в систему «лебедь, рак и щука». Но учтите, что в таком квартете нет игрока одного важного амплуа.

Будут играть с «ложной девяткой»?

Ларссон – надежда, но не самый результативный и мощный парень. Продажа Зе Луиша и Луиса Адриано подразумевает или превращение Мелкадзе в голевого монстра, или же нужен центральный форвард, который дополнит набор хавбеков. Понсе, даже если наберет форму, таковым не является – неуютно на острие, как и Шюррле. Впрочем, класс позволяет немцу оказываться на правильной позиции в штрафной площади.

Но такая схема – «4-2-4-0» слишком сложная для «Спартака». Кононову нужно сделать из Андре то, что до него не сделали из Промеса, Тиль и левый вингер будут делить с немцем свои зоны, а Бакаев получится эдаким Роббеном. Подобная карусель сработала там, где был Месси, но эксперименты проводились много лет. В команде без поставленной игры на длительной дистанции не сработает. Проверочное слово – «Динамо». Там тоже набрали армию без снайпера.

Сохранят ли темп при игре один в один?

Завелись в меньшинстве в дерби, провалили отрезок против «Туна», но победили, ведь нет проблем с обводками на любой из половин поля. «Спартак» - однозначный лидер по успешному применению дриблинга в РПЛ . «Локомотив» и «Ахмат» держатся неплохо, но уступают команде, где нет игры, много новичков, но немало людей, которые умеют обыгрывать соперников, не полагаясь на напарников.

Конечно, лидерство – заслуга Бакаева и Айртона, на их счету 40 % обводок. Но Шюррле, Понсе, Зобнин, Ларссон, Мирзов и Тиль относятся к игрокам, которые способны применить финт без ущерба. Следовательно, «Спартаку» надо извлечь выгоду с умения разогнать быструю атаку. Вот только последний пас есть у одного Бакаева пока. Фактически все зависит от готовности Тиля и Шюррле. Новички спасут – Кононов получит голы против таких команд, как «Ахмат» или «Тун».

Почему в «Спартаке» незаметен тренер?

Максименко себя показывал сэйвами, Жиго – захватами соперников, Джикия отличился голом. Шюррле выделился ударами, Бакаев проснулся, вспомнив удачные сборы, собирает обводки. Видели индивидуальную игру Ещенко и Айртона, наблюдали за не всегда удачными, но пока не совсем трагичными действиями Зобнина и Гулиева. Оценили потуги Мирзова, который пока словно Ломовицкий 2018 года.

Но где во всей этой конструкции главный тренер? Схема «4-2-3-1» классическая, но даже она не работает до конца. Выдающихся связок на флангах вроде как быть не может – новички пришли в атаку, но старые латерали к сезону не готовы. В опорной зоне и с Фернандо ничего нового не увидели, как в атаке с Луисом Адриано. Когда говорят, что Кононова оправдывает класс исполнителей, то забывают спросить: а что, собственно, тренер привнес в игру «красно-белых»?

Футболистов ведь других не будет, только те, кто есть. А ни основного плана нет, ни запасного. Не стоит переоценивать словоблудие наставника – обещание за четыре месяца поставить игру, ведь в таком случае ждите манну небесную в середине ноября, учитывая летние покупки Цорна. Но если разобрать игру «Спартака», то видим многое – и хорошее, и плохое, а не наблюдаем главного тренера. Набор игроков есть, отдельные - интересные, как Шюррле, стартовый состав вырисовался, а крепкой руки архитектора в проекте не видно.

Снова, как годом ранее, ставка на стандарты – в РПЛ пока забивали только так, но моментов маловато – по xG «Спартак» на 12-м месте, по шансам соперников – на 14-м. Если в ближайших матчах – с «Ахматом», «Туном» и ЦСКА , увидим тренерские решения уровня начальной школы и эксплуатацию индивидуальных качеств футболистов, то смысла ставить на Кононова не останется. Раз «Спартак» решили облагородить перед продажей трансферами – отступили от изначального плана, то сейчас шансов на успех чуть больше, но крутые команды вопреки тренерам – редкость.

Все цинично, но справедливо. Не будет ответов в ближайшие недели – не будет Кононова на бровке.