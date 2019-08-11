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Назревшие вопросы тренеру Кононову

вчера, 15:00

Олег Георгиевич должен найти ответы для футболистов «Спартака», ведь везучесть не отменяет отсутствия достойной игры. 

«Спартак» старта нового сезона состоит из оправданий. Команда у них молодая, строится. Были ошибки арбитров? Случалось со многими, с ЦСКА, «Зенитом» и «Локомотивом». Причиной верить и ждать служит также туз в рукаве – самый дорогой новичок Тиль готовится к дебюту. 

Также есть набранные очки – «Спартак» проиграл только «Тамбову», но это тоже оправдание, как рвение Бакаева с Шюррле или напоминание о потерях Фернандо и Луиса Адриано – игроков недавней основы. Но накануне матча против Глушакова накопились вопросы именно к тренеру.  

Как «Спартак» будет выходить в атаку?

«Build up» это не нечто удивительное, придуманное Гвардиолой, чтобы закосить под модного и умного. Выход в атаку был важным всегда. Короткий пас Жиго на Ещенко не работает. Андрей слишком медленный, а Рассказов – примитивный, чтобы стать «спартаковским» Александером-Арнольдом с ассистами и проходами. 

Объективные данные подсказывают, что «Спартак» выходил в атаку по правилу: отдай мяч Фернандо – толстячок разберется. Но бразилец уехал. Нет также удачных лонгболлов от Джикии и Жиго, Максименко вдвое чаще вводит мяч в игру длинным пасом. Отсюда успешный прессинг соперников, ведь «Спартак» не знает, что делать с мячом на старте атаки.  

Команда надолго отказалась от навесов?

В прошлом сезоне одной из проблем «красно-белых» было почти полное отсутствие кроссов – подач с фланга верхом. А ведь из форвардов Зе Луиш провел на поле в РПЛ больше всех минут - рослый нападающий, умеющий сыграть головой. Но «Спартак» потерял автора подач Промеса – в пяти первых турах набил рекордный средний показатель навесов за игру. 

Фернандо пытался добавлять навесы со штрафных, но Петкович, Самедов, Еременко, Ханни, Айртон и даже Комбаров провалились в компоненте. Сейчас вроде и нет форварда для борьбы на втором этаже, ведь Ларссон не гренадер. Зато полно фланговых игроков. Так Кононов сознательно отказался от кроссов. Или убогие показатели говорят лишь об отсутствии слаженной игры флангами? 

Тиль заиграет, где Еременко не смог?

Роман хорош в «Ростове», но вспомните его матчи за «Спартак» - смотрелся иначе, хуже. Причина та же, что в случае с Широковым, Ханни или Джано. Тренеры «красно-белых» не смогли выстроить схему «4-2-3-1», где всем уютно, а нелепые попытки сделать из Гулиева и Зобнина «Еременко на минуту» провалились.

Джано видит мяч раз в четыре минуты, а моментов создал, как центрхав Зобнин. Вот и возникает вопрос. Заиграет ли Тиль в команде, где точно нужен плеймейкер, но нет выстроенной командной игры? Гуус – крутой парень, многое может сделать сам, но ведь опытный финн не сдюжил. Неужели улыбчивый голландец хитрее? 

До новой покупки нет опорной зоны?

Кононов не отвечает за трансферы, однако именно покупки ждет тренер, чтобы показать новый «Спартак». Странная концепция, ведь обещали комбинации, а получается «бей-беги» с серьезными ошибками при работе без мяча. У Зобнина и Гулиева пока отборов столько же, как и у Ломовицкого. 

Эти два хавбека несостоятельные, поскольку тут нет ни чистого Канте, ни чистого Жоржиньо. И Кононов не Сарри, чтобы у него опорник стал игроком группы атаки, или люди с 35-40 пасами за игру контролировали ее так, как бразилец из «Челси». Зобнин в странной форме, а Гулиев явно влетит на скамейку, как только Цорн привезет замену Фернандо. Очевидно, что это будет иностранец. 

В атаке ждут озарения индивидуалистов?

В РПЛ голы забивали защитники – мощная реклама «атакующего футбола» Кононова, особенно с учетом, что Жиго забил не по правилам. А Луис Адриано, который собрал 40 чемоданов добра, забрал российскую девушку и отправился на родину. Слаженной игры нет, Ташаев не попадает, Ломовицкий уехал в аренду, фактически ждут прозрений двух человек.

Закройте Бакаева – отрежете последний пас, хотя автор 9 передач под удары и сам выпадал порой. Не дайте Шюррле часто бить по воротам – Андре на голову выше по классу, чем многие напарники, и Кононов будет разводить руками на бровке, понятия не имея, что делать в атаке. Конечно, можно и дальше плыть на эгоистах – Мирзов и Тиль вписывают в систему «лебедь, рак и щука». Но учтите, что в таком квартете нет игрока одного важного амплуа. 

Будут играть с «ложной девяткой»?

Ларссон – надежда, но не самый результативный и мощный парень. Продажа Зе Луиша и Луиса Адриано подразумевает или превращение Мелкадзе в голевого монстра, или же нужен центральный форвард, который дополнит набор хавбеков. Понсе, даже если наберет форму, таковым не является – неуютно на острие, как и Шюррле. Впрочем, класс позволяет немцу оказываться на правильной позиции в штрафной площади. 

Но такая схема – «4-2-4-0» слишком сложная для «Спартака». Кононову нужно сделать из Андре то, что до него не сделали из Промеса, Тиль и левый вингер будут делить с немцем свои зоны, а Бакаев получится эдаким Роббеном. Подобная карусель сработала там, где был Месси, но эксперименты проводились много лет. В команде без поставленной игры на длительной дистанции не сработает. Проверочное слово – «Динамо». Там тоже набрали армию без снайпера.  

Сохранят ли темп при игре один в один?

Завелись в меньшинстве в дерби, провалили отрезок против «Туна», но победили, ведь нет проблем с обводками на любой из половин поля. «Спартак» - однозначный лидер по успешному применению дриблинга в РПЛ. «Локомотив» и «Ахмат» держатся неплохо, но уступают команде, где нет игры, много новичков, но немало людей, которые умеют обыгрывать соперников, не полагаясь на напарников. 

Конечно, лидерство – заслуга Бакаева и Айртона, на их счету 40 % обводок. Но Шюррле, Понсе, Зобнин, Ларссон, Мирзов и Тиль относятся к игрокам, которые способны применить финт без ущерба. Следовательно, «Спартаку» надо извлечь выгоду с умения разогнать быструю атаку. Вот только последний пас есть у одного Бакаева пока. Фактически все зависит от готовности Тиля и Шюррле. Новички спасут – Кононов получит голы против таких команд, как «Ахмат» или «Тун». 

Почему в «Спартаке» незаметен тренер?

Максименко себя показывал сэйвами, Жиго – захватами соперников, Джикия отличился голом. Шюррле выделился ударами, Бакаев проснулся, вспомнив удачные сборы, собирает обводки. Видели индивидуальную игру Ещенко и Айртона, наблюдали за не всегда удачными, но пока не совсем трагичными действиями Зобнина и Гулиева. Оценили потуги Мирзова, который пока словно Ломовицкий 2018 года. 

Но где во всей этой конструкции главный тренер? Схема «4-2-3-1» классическая, но даже она не работает до конца. Выдающихся связок на флангах вроде как быть не может – новички пришли в атаку, но старые латерали к сезону не готовы. В опорной зоне и с Фернандо ничего нового не увидели, как в атаке с Луисом Адриано. Когда говорят, что Кононова оправдывает класс исполнителей, то забывают спросить: а что, собственно, тренер привнес в игру «красно-белых»? 

Футболистов ведь других не будет, только те, кто есть. А ни основного плана нет, ни запасного. Не стоит переоценивать словоблудие наставника – обещание за четыре месяца поставить игру, ведь в таком случае ждите манну небесную в середине ноября, учитывая летние покупки Цорна. Но если разобрать игру «Спартака», то видим многое – и хорошее, и плохое, а не наблюдаем главного тренера. Набор игроков есть, отдельные - интересные, как Шюррле, стартовый состав вырисовался, а крепкой руки архитектора в проекте не видно. 

Снова, как годом ранее, ставка на стандарты – в РПЛ пока забивали только так, но моментов маловато – по xG «Спартак» на 12-м месте, по шансам соперников – на 14-м. Если в ближайших матчах – с «Ахматом», «Туном» и ЦСКА, увидим тренерские решения уровня начальной школы и эксплуатацию индивидуальных качеств футболистов, то смысла ставить на Кононова не останется. Раз «Спартак» решили облагородить перед продажей трансферами – отступили от изначального плана, то сейчас шансов на успех чуть больше, но крутые команды вопреки тренерам – редкость. 

Все цинично, но справедливо. Не будет ответов в ближайшие недели – не будет Кононова на бровке.  

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Все комментарии
Спартач-болельщик
Спартач-болельщик
   20 / 883
вчера в 21:14
...асоциальное сообщество и их союзники - жеребятки , так и норовят сплавить великий Спартак туда , где они сами постоянно обитали в своей истории...
...НЕ дождётесь ...
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
   641 / 883
вчера в 19:43
надо задать такой вопрос: сможет ли Спартак избежать очищение пердивом?)
EAGinLE
EAGinLE
   11 / 883
вчера в 18:25
Кононов привел Бакаева и Мирзова в Арсенал .
Арсенал их наиграл .
Теперь они будут определять игру Спартака .
Кононов пошел ва-банк . Пан или пропал .
Удачи Кононову .
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Дед за ЦСКА
   90 / 883
вчера в 18:20
Что то зачастили статьи о СпаМе, видать не к добру это ))).
Неужели к продаже? цену сбивают. подчеркивая никчемность этого клуба?
Правдин Семён
Правдин Семён
   50 / 883
вчера в 18:05
"Понсе неуютно на острие"? Где же тогда его место? ))
Армейская душа
Армейская душа
   130 / 883
вчера в 18:01
Ничего - сейчас Цорн Тумбу и Юмбу привезёт и все вопросы решатся сами собой. Ну и Черчесов поможет на посту гт спартака
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   58 / 883
вчера в 17:44
Что то зачастили статьи о СпаМе, видать не к добру это ))).
Absinthe2
Absinthe2
   79 / 883
вчера в 17:35
Думаю, у спартачей один вопрос к Кононову: Когда слиняешь уже?)
d_fincher
d_fincher
   33 / 883
вчера в 17:24
Уже на словах про Фернандо "толстячок разберется" понял, кто автор статьи. Только Горин так отзывается о Спартаке и его игроках.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
   49 / 883
вчера в 17:07
Спартак не "потерял" Промеса - он его продал. Это разные вещи. Тут не стечение обстоятельств, а осознанные действия
Сп62
Сп62
   121 / 883
вчера в 17:03
Интересно, когда-нибудь этот базар закончится. Вроде бы этот сайт футбольный. Или нет?
Литейный 4
Литейный 4 ответил Коля58
   12 / 883
вчера в 16:53
Я Здесь )) Я Точно за Тун! Всю жизнь и душой и телом ))
И я за Тун. Вся страна за Тун. Кого он там разыскивает? Гыгыгы
mugik1973
mugik1973
   144 / 883
вчера в 16:38
Быстрей бы его выгнали
Мишаня Дмитриев
Мишаня Дмитриев ответил Коля58
   44 / 883
вчера в 16:38
Я Здесь )) Я Точно за Тун! Всю жизнь и душой и телом ))
судя по числу - 58 - то ты стар уже для этого де..ьма, тут другой почерк, почерк 8-10-го класса
Je suis КСИР
Je suis КСИР ответил Xeniumv387
   85 / 883
вчера в 16:37
Я не мясной, но мне кажется Валера это то что просто олицетворяет Спартак. Во всех смыслах!
Даже если и так -- то сам Валера брезгует и падать вниз не планирует. Он прекрасно себя ощущает в ростовском клубе с нормальным руководством и достойными болельщиками.
Xeniumv387
Xeniumv387 ответил Коля58
   248 / 883
вчера в 16:36
мямля прямой путь к очистке пердивом
Je suis КСИР
Je suis КСИР ответил Faserkop
   85 / 883
вчера в 16:34
Я считаю что Кононов отличный тренер для Спартака. Нужно просто подождать хотя бы годик
Я тоже считаю, что Кононов отличный тренер для Спартака.
Они соответствуют уровню друг друга.
Хочется, чтоб Кононов и Спартак оставались неразлучны и в первой лиге, и во второй, и в любителях. Желаю Кононову богатырского здоровья и долгих лет жизни.
Хорошо бы, на нём история советского профсоюзного проекта и закончилась, поскольку и советы, и профсоюзы давно уже ждут Спартак там, где ему самое место.
Xeniumv387
Xeniumv387
   248 / 883
вчера в 16:34
Я не мясной, но мне кажется Валера это то что просто олицетворяет Спартак. Во всех смыслах!
Коля58
Коля58 ответил Мишаня Дмитриев
   289 / 883
вчера в 16:31
"С детства за Тун", ты где, отзовись?
Я Здесь )) Я Точно за Тун! Всю жизнь и душой и телом ))
Коля58
Коля58
   289 / 883
вчера в 16:30
Если Кононов приведет Тарасовку к заветному пункту (ФНЛ) он станет тренером года ))
Мишаня Дмитриев
Мишаня Дмитриев
   44 / 883
вчера в 16:30
"С детства за Тун", ты где, отзовись?
Коля58
Коля58 ответил Faserkop
   289 / 883
вчера в 16:29
Я считаю что Кононов отличный тренер для Спартака. Нужно просто подождать хотя бы годик
Лучше три )) За это время из ФНЛ может вылетит Команда Римских 777! ))
Коля58
Коля58 ответил Sully
   289 / 883
вчера в 16:27
интересно если сегодня Пиджак сольет Тереку, все гудбайпиджакбой?
Нет Федун в Пиджак верит ))
Коля58
Коля58
   289 / 883
вчера в 16:26
Пиджак!
Веди уверенной походкой Пищевик в ФНЛ ))
Верим в тебя!! )) Гы гы гы ))
Sully
Sully
   42 / 883
вчера в 16:25
интересно если сегодня Пиджак сольет Тереку, все гудбайпиджакбой?
Сп62
Сп62
   121 / 883
вчера в 16:23
Почему опять Кононов? Есть Хохлов, есть Евсеев, есть другие. Понятно, что это Спартак. Но ведь никто не понёс таких потерь в составе, как Спартак. Почему не критикуют Цорна, а все шишки на Кононова. Правильно, Цорн где то далего, а этот рядом. И мало того, что болельщики выражают своё недовольство, масло в огонь подливают журналисты. Даже Моуриньо не мог поднять МЮ, чего же мы хотим от Кононова. Дайте человеку время, а потом судите!
Литейный 4
Литейный 4
   12 / 883
вчера в 16:20
Кононова никто не спрашивает. Что Цорн впарит за дорого Федуну с тем и будет играть, вернее мучиться. Гыгыгы
yasukuni
yasukuni
   374 / 883
вчера в 16:19
Вопрос ровно один: когда именно Конон-OFF?!
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
   519 / 883
вчера в 16:09
Отличный тренер, пусть будет) лучше его был только валера
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
   66 / 883
вчера в 16:09
Автор наверное лучше нас знает, что к сезону готовился один Спартак, а сейчас играет другой. Команда строится, даже опорника нет до настоящего времени. Так зачем же писать столько много всякой галиматьи.
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