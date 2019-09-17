10 лучших футболистов Англии 60-х годов.

вчера, 13:42

А теперь давайте поговорим о следующей эпохи и посмотрим кто входил в когорту топ-игроков Англии в 60-х годах ХХ века. И выберем из большого списка 10-ок великолепных мастеров мяча.

10. Дэйв Макай (Тоттенхэм) - по прозвищу «Тигр» принимал самое непосредственное участие в команде Билла Николсона, играя сначала на позиции свободного защитника, а позднее на левом фланге полузащиты. Был капитаном команды, и вместе со «шпорами» выиграл несколько весомых трофеев, среди них золотой дубль в 61-ом году, и первый еврокубок среди британских команд КОК 63-го. Он был неуступчивым футболистом, против которого боялись играть даже самые крутые игроки. Хорошо помним его стычку с футболистом «Лидса» Билли Бремнером. В конце 60-х годов он покинул клуб, и перебрался в клуб второго дивизиона «Дерби Каунти», и помог молодому специалисту Брайану Клафу выиграть второй дивизион, поднявшись вместе с ними в элиту футбола. А в середине 70-х годов уже в качестве наставника «баранов» выиграл с ними золотые медали первого дивизиона, повторив достижение команды 72-го года, став вторым после Клафа и Тейлора, кто смог их поднять на вершину.

9. Джек Чарльтон (Лидс Юнайтед) - всю свою карьеру играл за «павлинов», он был известен как «Большой Джек». Он был признан лучшим игроком в 1967 году. Он - старший брат великого футболиста из МЮ Бобби Чарльтона, также в 50-х годах играл его дядя Джеки Милберна за «Ньюкасл». Он был одной из главных фигур на поле, как в сборной, так и в составе «Лидса». В самом клубе он сыграл большую роль в том, когда помог клубу подняться из второго дивизиона до вершин первого, а также поиграл и в европейских кубках. Его лучшие годы смело пришлись на эпоху Дона Реви и его «грязного Лидса», такое название клуб получил из-за силовой игры и тактических хитростей. По мимо того, что он был классным защитником он часто был нацелен на ворота забив 95 голов. Партнерами его в сборной был легенда ВХ Бобби Мур, а в составе «белых» Норман Хантер по прозвищу «откусыватель ног», Джек прекрасно снимал все что летело сверху, а его партнер по клубу все что летело снизу, по этому имея в паре лучших напарников по защите тех лет добивался успеха, при этом и сам был значимой фигурой 60-х годов. Также был тренером сборной Ирландии с которой впервые пробился на ЧМ 90-го года и вместе с ней добрался до четвертьфинала.

8. Терри Пейн (Саутгемптон). Как и большинство знаменитых игроков клуба ,он был игроком атаки, нападающим или вингером. Футболист является чемпионом мира 1966 года, был приглашен Ремзи и попал в список 22 игроков вызванных на Мундиаль. На турнире провёл единственный матч против сборной Мексики, в котором получил травму. Он является рекордсменом по играм, проведенным за команду.в стане «святых» игрок провёл 808 матчей забив 183 гола во всех соревнованиях. Он вместе с Мик Чэнноном помог команде впервые в истории выйти в Первый дивизион в 1966 году. Его сильные черты в игре: дриблинг и удары с обеих ног.

на седьмую строчку я определю двух футболистов из «Манчестер Юнайтеда».

7. Джордж Бест (Манчестер Юнайтед) - в те времена он считался одним из величайших игроков, когда-либо игравших в эту игру. Его всегда можно встретить во всех топах о лучших игроках разных времен. Бест считается одним из лучших игроков обладающих феноменальным дриблингом, он играл на высокой скорости, его отличала прекрасная координация движений и прекрасная устойчивость на ногах, обладал великолепными навыками обводки, позволявшими ему обыгрывать сразу нескольких соперников подряд, а также мог выстрелить с обеих ног, при этом обладал развитым голевым чутьём. Он был известен своим образом жизни «поп-звезды», он является эталоном седьмого номера клуба. Джордж был одним из «Троицы Юнайтед» Бест, Чарльтон и Лоу, который помог «красным дьяволам» первым привести в Англию Кубок Европейских Чемпионов в 1968 году. По опросу был удостоен звания лучшего игрока сезона, и получил золотой мяч 68-го года. Провел за команду 11 лет, является еще их воспитанником. Бест признан одним из главных бомбардиров клуба, и на протяжении пяти сезонов являлся главной частью команды, которую создал сэр Мэтт Басби , а также до сих пор является лучшим бомбардиром «Манчестер Юнайтед» среди полузащитников за всю историю.

Деннис Лоу (Манчестер Юнайтед) - великолепный шотландец, который является символом 60-х годов МЮ и всего британского футбола, входит так в называемую «троицу» Лоу, Бест и Чарльтон, который вместе с клубом доберется до вершин, оформив чемпионство, а вскоре и КЕЧ . Он является великим голеодором в составе МЮ , также обладатель золотого мяча 64 года и звание лучшего футболиста. Также он известен еще и тем, что в начале поиграл за соседей из Манчестера в рядах «горожан», куда и вернулся в 70-х доигрывать, ну и его известный гол пяткой отправивший бывшую команду в низший дивизион. Однако его все-равно считают лучшим, и всегда связывают в большей степени только с красной командой из Манчестера. Его главным козырями на поле являлось голевое чутье, он мог забить любым способом будь то дальний удар, игра головой, на добивании, слёту, в падении через себя, грамотный выбор позиции, умение обходить соперников и многое другое, что его характеризовала, как первоклассного футболиста.

6. Роджер Хант (Ливерпуль) - великолепный игрок в истории «красных», выдающийся талант бомбардира, что позволяло ему на протяжении нескольких сезонов с 1962 по 1969 годы являться лучшим бомбардиром клуба, так скажем в сезоне 1961/1962 в 41 матче он забил 41 гол среди них 5 хет-триков. В истории «Ливерпуля» фанаты его запомнили, как преданного, быстрого, мощного и высокотехничного футболиста с прекрасно поставленным мощным ударом. Также является одним из триумфаторов чемпионата мира 1966 года. Всего за клуб забил 286 голов среди них 245 лишь в одной лиге, что по сей день является не превзойденным рекордом для всех футболистов команды, на «энфилде» забивал в 8 матчах подряд.

5. Джефф Херст (Вест Хэм) - символ «молотобойцев» и главный символ сборной Англии, именно его хет-трик в финале в матче против западной Германии позволил родоначальникам футбола у себя дома на Мундиале 66 года выиграть главный трофей сборных. По началу ему долго пришлось проявлять себя на поле прежде чем добиться мирового успеха, «Вест Хэм» никогда не выигрывал чемпионат, однако под руководством Гринвуда в те годы обзавелся парочкой трофеев, среди них кубок Англии 64 года, и КОК в 65-ом. Именно эти победы вместе с клубом позволили ему попасть в ряды национальной команды перед ЧМ 66 года, однако он был лишь вторым номером и дублером любимчика «Тоттенхэма» и местной публики Джимми Гривза, и его партнера по атаке Роджера Ханта из «Ливерпуля». Именно травма первого позволила вписать себя в футбольную историю сборной и чемпионатов мира.

4. Джимми Гривз (Тоттенхэм) - легенда Англии и лондонского «Тоттенхэма», обладал прекрасным даром забивать голы, что его делало часто первоклассным бомбардиром в чемпионате Англии, 6 раз был лучшим голеодором первенства, лучший бомбардир в истории «шпор» и лиги. Также он является ключевым футболистом в завоевании первого еврокубка для британского футбола в составе «Тоттенхэма» оформив дубль в ворота «Атлетико» в финале КОК 63-го года, а матч завершился полным доминированием команды Билла Николсона со счетом - 5:1. Также один из футболистов триумфаторов ЧМ 1966 года, однако легендарный нападающий на групповой стадии отыграл, в плей-офф он получил травму, и его заменил Херст. Также поиграл в других командах Лондона это «Челси», коем воспитанником он и является, а также и в составе «молотобойцев».

3. Гордон Бэнкс (Лестер Сити) - легендарный вратарь мирового уровня защищавший цвета скромного «Лестера» и сборной Англии, этот голкипер являлся вишенкой на этом торте. Он входил в тройку сильнейших вратарей Туманного Альбиона того времени. После проведённого опроса среди мировых футбольных экспертов Бэнкс занял второе место в списке сильнейших вратарей XX века после Льва Яшина. Он является триумфатором Чемпионата Мира 1966 года в составе национальной сборной, в составе «лис» выиграл лишь кубок лиги 64 года, в остальных финалах им не хватала какой-то выдержки, также был игроком команды Мэтта Гиллиса, которые получили прозвище «короли льда».

2. Бобби Мур (Вест Хэм) - легендарный капитан «молотобойцев» и сборной трех львов. Это футболист вел за собой лондонский коллектив и сборную, был выдающимся защитником, и является лучшим эталоном игрока обороны всех времен. По мимо того, что он был игроком оборонительного плана, также мог выступать и в роли плеймекера, который точно раздавал пасы на партнеров, и развал атаку команды, отдавал пас на большие расстояния в одно касание, его ненужно было даже страховать, когда Мур подключался к атакам, он прекрасно чувствовал ритм игры, и грамотно отыгрывал на своей позиции без ошибочно. Он был силен в борьбе за мяч, никогда не пониковал, ни халтурил и во время игры и во время тренировок, превосходно читал игру опережая соперников или не позволяя тем добраться до мяча. Он был удостоен капитанской повязки, так как блестяще всегда справлялся с данной ролью, был любимцем публики. И главный триумф конечно это победа на родном для родоначальников футболе ЧМ 1966 года, где на «Уэмбли», как капитан поднял заветный трофей сборных.

1. Бобби Чарльтон (Манчестер Юнайтед) - легендарная личность в составе сборной Англии и «Манчестер Юнайтед», где долгое время считался лучшим бомбардиром. Сэр Бобби считается одним из величайших полузащитников всех времен. Он был настоящим лидером на поле, приведя национальную сборную к победе на Кубке Мира в 1966-ом, после чего получил абсолютно заслуженный золотой мяч того года Он участник четырех чемпионатов мира (1958, 1962, 1966 и 1970). Он был также триумфатором 68 года выиграв главный трофей Европы КЕЧ 68 года. Блестящий футболист, вот таки и должен быть современный игрок «Манчестер Юнайтед», думаю и сейчас сэр Бобби Чарльтон, для многих послужить быть кумиром, и это не смотря на то, что играл в 60-х годах прошлого века, ведь история футбола и имена футболистов живут вечно, и им не страшно время. За «павлинов» выступал его брать Джек.

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