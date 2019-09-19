Мамаев и Кокорин вернулись на свободу. Но вернутся ли они в футбол?

вчера, 15:24

Кокорин и Мамаев на свободе, но что их ждет дальше? Попытка разобрать ситуацию - в материале «Соккер.ру».

Мыльная опера с Павлом Мамаевым и Александром Кокориным в главных ролях, длившаяся почти год, наконец подошла к логической развязке. Ребята вышли на свободу, и я этому рад. Как, думаю, и большинство адекватных людей. Оба они – и Александр, и Павел – футболисты отнюдь не бесталанные, кое-что выигравшие и доказавшие, хоть Кокорин, на мой взгляд, до сих пор не реализовал свой талант в полной степени – он был способен на гораздо большее. Сможет ли он сделать это теперь, после года без футбола, причём проведённого вовсе не на курорте, для меня вопрос. Даже на свой прежний уровень после подобного простоя вернуться ему будет чрезвычайно трудно. Хотя я ему этого всячески желаю.

В ментальности нашего народа, воспитанного на советской киноклассике и ненависти ко всем богатым и успешным, крепко сидит постулат «Вор должен сидеть в тюрьме». Это во многом справедливо – любое преступление должно влечь за собой адекватное наказание.

Но здесь есть несколько нюансов. Во-первых, ключевое слово тут – «адекватное». И речь не только про итоговый приговор суда, но и про всю процедуру следствия. По-моему, всем и каждому совершенно понятно, что вся эта история явственно отдаёт фарсом и что она приобрела черты показательной порки двух попавшихся на глупости мажоров. Ощущение фейковости происходящего лично меня не покидало практически с самого начала всего этого действа. Здесь в принципе что-либо комментировать излишне – наша судебная и правоохранительная системы в очередной раз показали себя во всей красе. Всё понятно без лишних слов. Во-вторых, один из столпов христианства – принцип прощения людям их грехов, признание того, что каждый человек имеет право быть прощённым за своё злодеяние в случае искреннего раскаяния. По крайней мере, в случае с Кокориным, мне кажется, это раскаяние имело место.

По примеру многих людей, я писал ему письма в СИЗО со словами поддержки. Во-первых, исходя из присущего мне гуманизма (такие письма я писал не только Кокорину); во-вторых, потому что Александр мне действительно импонирует как футболист с большим талантом. Который, опять-таки, мне кажется, он мог бы раскрыть в гораздо большей степени.

Спору нет, Александр и Павел совершили правонарушение, за которое должны были ответить. И здесь я не согласен с двумя противоположными точками зрения: как с теми, кто говорил, что ребята, мол, не совершили ничего страшного и максимум, чего они заслужили – 15 суток, так и с теми, кто яростно требовал их крови и желал, чтобы они пострадали как можно серьёзнее. Всё должно быть по закону, чётко в рамках существующих норм и правил. То же, что мы увидели, к торжеству правосудия и справедливости имело весьма косвенное отношение. Хотя многим наверняка грела душу картина этапирования двух набедокуривших мажоров-шалопаев в колонию. Мол, так им и надо, туда и дорога. Это очень многое говорит о состоянии нашего общества, и вообще о нашей горемычной российской жизни.

Теперь главный вопрос – что будет с Павлом и Александром дальше, каковы их чисто футбольные перспективы. Понятно, что они люди не бедные, и даже если у них не выйдет вернуться в футбол, то на беззаботную старость им хватит уже ранее накопленного. Но подозреваю, что они всё же приложат максимум усилий, чтобы полноценно вернуться на зелёный газон и по-серьёзному, «во весь голос» напомнить о себе. Во-первых, футбол – это вся их жизнь, и вряд ли они смогут найти себя в каких-то далёких от него сферах. Во-вторых, их обоих наверняка гложет мысль о том, что в футболе они ещё не сказали своего последнего слова, и им есть ещё что доказать и себе, и остальным. Да и пополнить коллекцию трофеев не грех. Кроме того, наверняка они не прочь восстановить своё изрядно запятнанное доброе имя. А лучший для них способ сделать это – именно через футбол, яркую игру и победы.

Получится ли? Оба они ещё далеки от футбольной старости – Кокорину 28 лет, Мамаеву 30. Это ещё не пенсия. Но перспективы обоих весьма туманны. У Кокорина ситуация чуть проще – «Зенит» не бросил своего игрока в беде и не выставил на улицу, а всячески, преимущественно через Сергея Семака, декларирует свою в нём заинтересованность. Мамаеву же, судя по всему, дорога в «Краснодар» закрыта. Сейчас вокруг их будущего много инсинуаций и домыслов, и что-то определённое сказать довольно трудно. Теоретически и на того, и на другого спрос в нашем футболе есть – тот же Рамзан Кадыров заявлял о том, что готов принять обоих на «перевоспитание». Есть слухи и про другие клубы. В любом случае всё это носит чисто декларативный характер.

Понятно, что Кокорин и Мамаев – люди с именем, поигравшие на серьёзном уровне в больших клубах, и на словах многие тренеры и руководители команд РПЛ были бы рады видеть их в своих рядах. Но есть суровая реальность. Она заключается в том, что даже при самых лучших раскладах свой первый официальный матч они смогут сыграть нескоро. Как-никак, год простоя – это не шутки. Можно вспомнить Егора Титова, который пропустил полгода из-за дисквалификации, а потом не смог вернуться на былой уровень. С другой стороны, есть Роман Ерёменко, ещё на больший срок отлучённый от футбола, который нынче является одним из лидеров «Ростова». Поэтому загадывать что-то крайне трудно. Любые прогнозы – дело неблагодарное. Пока многочисленные вопросы повисают в воздухе, и ответить на них сможет только время. Заниматься же гаданием на кофейной гуще большого смысла нет.

Вместо этого можно порадоваться хотя бы тому факту, что тремя людьми (вместе с младшим братом Кокорина Кириллом) на свободе в нашей стране стало больше. Учитывая довольно немалое общее количество лагерного населения в России, это позитивное обстоятельство. Я лично никому не пожелаю очутиться на нарах, тем более отечественных. Дай Бог, чтобы ребята вынесли правильные уроки из случившегося, что-то для себя осознали и переосмыслили, а не только поиграли на зоне в футбол. Это, конечно, тоже важно, но без серьёзной работы над ошибками именно на уровне сознания проку от этого будет мало.