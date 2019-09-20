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Разгром в Разграде

вчера, 00:46

ЦСКА потерпел самое крупное поражение в своей истории в Лиге Европы. «Соккер.ру» - о трагической поездке армейцев в гости к «Лудогорцу».

Дурные предчувствия могли накатить на болельщиков ЦСКА уже при взгляде на заявку команды. Без Сигурдссона, Щенникова, Набабкина, Дзагоева, Васина, Шарлия, Гогуа и Ефремова Виктору Ганчаренко пришлось в натуральном смысле скрести по сусекам, чтобы набрать более-менее боевой состав. Финальная версия стартового сочетания выглядела, мягко говоря, экзотично.

И сразу с двумя дебютантами еврокубков: 19-летним Игорем Дивеевым и 17-летним Вадимом Карповым. При этом Ганчаренко удалось приберечь Федора Чалова и Ильзата Ахметова – пару игроков, которые реально могли бы усилить состав по ходу матча. Если бы в начале второго тайма все не развивалось так драматично и стремительно.

Вторая волна дурных предчувствий накатила уже по ходу первого тайма. Да, гол Дивеева подарил веру в светлое будущее. Но ЦСКА с такой легкостью отдал мяч «Лудогорцу», что стало понятно мигом: будет терпеть. Болгарская атака же с такой лихостью прорывала армейские ряды, что нетрудно было догадаться: дотерпеть не удастся. Если только Игорь Акинфеев не выдаст шедевр. Но его гениальных спасений хватило на тайм.

Оборона старательно подставляла своего голкипера, который спасал, выкручивался и смог сделать так, чтобы на перерыв ЦСКА ушел с преимуществом в счете. Но уступая по всем остальным статистическим параметрам. В перерыве тренерскому штабу армейцев трудно было что-то «подкрутить» в команде, поскольку та, собранная из подручных материалов, пыхтела как могла. Разве что просить сыграть собраннее и внимательнее. Но кто из нас по щелчку пальцев повышает концентрацию внимания, когда для этого просто нет физической возможности.

Оборона ЦСКА, которая каким-то чудом выстояла в первом тайме, всего за семь минут второго тайма пропустила три мяча. Это даже переворотом трудно назвать. Все рухнуло прямо на глазах. И даже Акинфеев сломался под этим натиском беспросветного безобразия, творимого защитой. Игра ЦСКА на своей половине поля оказалась на деле рыхлой и податливой.

«Лудогорец» не показал ничего выдающегося, ничего гениального, но сумел разворошить защитные порядки армейцев так, словно в Болгарию приехала любительская команда. Количеством компенсировать нехватку качества в обороне не получилось. Дивеев, Карпов и Магнуссон в роли центральных защитников – это нечто невообразимое.

Они по возможности не успевали всюду, где можно было не успевать, оставляя гектары свободного пространства для атакующих игроков «Лудогорца», которые на таком фоне казались юркими и ловкими как Лео Месси. Когда Магнуссон проигрывает на трех шагах метр форы – это уже большой вопрос к профессионализму тех, кто подписывал его.

Вероятно, у скандинава есть сильные стороны, но «Лудогорец» демонстративно оголил все его слабости. Кажется, для Магнуссона матч еще и не начался – настолько медленно он все делал. На каждое его движение у болгарских футболистов было пять. И это не от большой их стремительности, а от необъяснимой медлительности исландца.

О талантах Дивеева и Карпова судить пока рано в силу их возраста, но молодость даже в матче с таким вроде как не слишком именитым соперником дала о себе знать – от суеты не спасало и присутствие рядом Марио Фернандеса с Акинфеевым, которые физически не могли всюду успеть и за всеми почистить. Тут бы помогла опорная зона, но спускавшиеся оттуда периодически Бистрович и Влашич ощутимо запаздывали, создавая для «Лудогорца» комфортную зону безопасности перед безоружной обороной ЦСКА.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 20 (10) – 12 (5)

Объяснимое и полное превосходство «Лудогорца» по ударам, причем тут они напрямую связаны с остротой. Больше ударов – больше созданных моментов и остроты. Да, у ЦСКА тоже были подходы, что только подчеркивает: армейцы проиграли не какому-то феноменально сыгравшему сопернику, а болгарскому клубу, который тоже ошибался, позволял многое. Только ЦСКА этим не пользовался и проиграл, не гениям, а посредственности, что должно быть обиднее, наверное.

Владение мячом (точность передач): 59% (84%) – 41% (80%)

Высокий процент точности передач обусловлен тем, что соперники не слишком друг друга прессинговали, позволяя в принципе раскатывать мяч, подводить его к штрафным. При этом гораздо лучше с ним обращались болгарские футболисты, которым ЦСКА сначала сознательно отдавал территорию, забив быстрый мяч, а потом уже поздно было что-то исправлять – разница в счете мигом стала большой. Наверное, при нынешней кадровой ситуации ЦСКА логично было не бороться за контроль мяча, а отдать его и рассчитывать на контратаки. Но по факту их не было, потому что когда у тебя раз за разом разваливается все в обороне, трудно смотреть вперед и работать на контрвыпады – нужно тушить пожары в тылу.

Наверное, ЦСКА мог сыграть иначе при большом везении. Но нельзя рассчитывать на большие свершения в нескольких турнирах, когда у тебя настолько скромный кадровый ресурс. Еврокубки еще только начались, а армейцы уже собирают состав «из остатков», а в оборону бросают просто тех, кто еще способен двигаться – уже не играть, а просто двигаться. Так большие команды не строятся. Можно сколько угодно говорить о молодости, о перспективности, о том, что такие поражения тоже нужны. Нет, никому они не нужны. Карпов и Дивеев не станут лучше играть после такого вот опыта. И не нужно свою прижимистость, нежелание тратиться в современном футболе на качественное усиление объяснять некой философией. Все хорошо в меру. А когда у тебя в защите дебютанты 19 и 17 лет, плюс Магнуссон, который двигается медленнее, чем старушка на утренней прогулке, это повод задуматься и не рассчитывать на успех даже в игре с болгарским клубом.

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Все комментарии
UrAn54
UrAn54 ответил neukomm
вчера в 21:56
Начнём с того, что сам Ганчар изначально показал игрокам, что матч несложный, выпустив в старте бездарное нападение, тем самым дав отдохнуть Чалову и Ко. До сих пор невозможно понять, что делает японец в команде, почему ему раз за разом выдают авансы. Если б тренер выпустил максимальный состав сразу, возможно (скорее всего) игра пошла по другому. Мяч абсолютно не цеплялся спереди, отсутствовала опорная зона, левый фланг провалился. Уже в 1 тайме это все видно было. Странно, что после перерыва сразу не выпустили замены. Полностью вина тренера по всем пунктам.
    Великолепный
    Великолепный
       97 / 989
    вчера в 18:10
    Повезло Лудогорцу, что у ЦСКА 8 человек травмировано + защита экспериментальная из за травм, пришлось да же 17- ти летнего Елеева вызывать из молодёжки.
    Hexenwind
    Hexenwind
       929 / 989
    вчера в 17:55
    Рад за Игоряна, хороших напропускал .целую авоську, + рекорд!
    mugik1973
    mugik1973 ответил oFANATo
       397 / 989
    вчера в 17:27
    От лудогорца влететь с таким счетом это что тогда?
    EzOp
    EzOp
    вчера в 15:45
    Скажу сразу что желал ЦСКА победы (будучи болельщиком Спартака) ибо не делю российские клубы на своих и чужих это глупо все кто играет от нас в еврокубках свои для одной страны добывают победы и не мало важно рейтинговые очки. Однако господам футболистам -миллионерам это всё до лампады у них дерби на носу или ещё какие там свои тараканы в головах .На болельщиков наплевали с высокой башни если не сказать наклали! А что ? Болелы умоются ничего не будет а унас вишь задачи вселенского масштаба. Да и проблем с составом многооооо........ Только вот всё это нытьё про то что лазарет полный это всё в пользу бедных разговоры! В общем и целом приходится признать в том числе и ФАНАТАМ этих клубов в частности ЦСКА что их любимцы на них как сказал выше клали с прибором и обделались весьма конкретно представляя собой своей игрой отстойное убожество. Посмотрим как они в воскресенье между собой "Лихо" играть будут на сэкономленных !!!!! Позорники.
    Stormtrooper-26
    Stormtrooper-26 ответил Bullкин
       177 / 989
    вчера в 14:36
    Ну у этих хоть отмаза есть - некем играть. Краснодар без отмазок прое..ал. Ну неужели такая разница в классе между этими и Локомотивом. Нет！Вопрос исключительно в настрое.
    Точно подмечено - именно ОТМАЗА что некем играть... А отмаза эта возникает потому что в ЦСКА не руководители, а руководятлы...
    Stormtrooper-26
    Stormtrooper-26
       177 / 989
    вчера в 14:31
    Честно говоря, не приемлю и не понимаю нытья о куче травмированных игроков в ЦСКА, нытья о том что некому играть, о том что, мол, чего вы хотите - в составе больше половины молодых и неопытных... Господа-товарищи, это детский сад какой-то! Хочется спросить у руководства команды: а почему же вы, уважаемые, допустили такую ситуацию, почему попросту довели команду до ручки??? Когда в ответственной игре тупо НЕКОГО ставить в состав! Где это видано??? Как такое вообще возможно в современном футболе и в российском топ-клубе??? Там в команде рулят дети малые или как??? Почему нет усиления? Кто вам не давал закупиться игроками? Может быть Мутко??)) Может хоть кто-нибудь мне объяснит сей нонсенс? Потому что лично у меня по этому поводу одни вопросы, на которые наверно никто не даст вразумительные ответы...
    BenderBender
    BenderBender
       194 / 989
    вчера в 13:43
    Просто не сработала обычная схема с заномом. Это вам не рпл. Позор
    BenderBender
    BenderBender ответил neukomm
       194 / 989
    вчера в 13:41
    Не. У вас, кого не аыпусти, один хрен. Дерби со спамом показало. Позор.
    BenderBender
    BenderBender ответил oFANATo
       194 / 989
    вчера в 13:38
    Нееет. Сам знаешь. 5-1 от лудогорца, вот верх позора. Ну и в дерби вы были рядом с таким же результатом. Жесть. Вот это позор!!!
    ekliziast
    ekliziast ответил oFANATo
       312 / 989
    вчера в 13:33
    Хуже позора это вылетать в квалификации ЛЕ от Браги.
    Не ровняй, Брага на выезде , англичан отимела.
    Bullкин
    Bullкин
       810 / 989
    вчера в 13:25
    Ну у этих хоть отмаза есть - некем играть. Краснодар без отмазок прое..ал. Ну неужели такая разница в классе между этими и Локомотивом. Нет！Вопрос исключительно в настрое.
    mugik1973
    mugik1973 ответил steelhead
       397 / 989
    вчера в 12:53
    Правильно тебе показалось, потому что Лудогорец пять раз нагнул коней
    petrovich58
    petrovich58
       645 / 989
    вчера в 12:43
    Праздник души прям! Спасибо, братушки! Игорёк растёт :=)
    petrovich58
    petrovich58
       645 / 989
    вчера в 12:40
    Праздник души прям! Спасибо, братушки! Игорёк бесподобен, а впереди ужасный Ференцварош, о, боже!!!! :=)
    steelhead
    steelhead ответил Maksim Perepyolkin
       380 / 989
    вчера в 12:09
    Игра была как под копирку со спартаком, только болгары лучше использовали свои шансы. Большой респект тренеру Лудогорца и огромный минус Гончаренко, видимо тактический разбор проиграного дерби не вёлся совсем.
    А мне показалось, что исполнители в Лудогорце уровня повыше, чем в Спартаке. Вообще, интересная и играющая команда, с техничными игроками, умеющая играть в атаку. Очень был удивлен, первый раз смотрел их игру.
    Stormtrooper-26
    Stormtrooper-26 ответил andromend
       177 / 989
    вчера в 11:24
    Бешенные деньги крутящиеся в российском футболе, его и погубят. Теряется стимул у игроков. Без игры, без результата, но все равно в шоколаде. Это касается не только своих, но и даже легов, большинство которых вообще не понятно для чего были в Россию приглашены.
    Одних бешеных денег мало, к этому желательно бы добавить светлые умы хозяйчиков команд, тогда глядишь и успех придёт. А пока футбольные клубы лишь игрушки в руках своих владельцев, то мы имеем то что имеем...
    Dirty_Harry
    Dirty_Harry ответил oFANATo
       340 / 989
    вчера в 11:21
    Ври, ври, да не завирайся. Рейнгольд говорил что хуже позора это спартак.
    Ну да немножко до 7-1 не дотянули, но Спартак хоть Ливерпулю проиграл, финалисту ЛЧ.
    Dirty_Harry
    Dirty_Harry ответил Stormtrooper-26
       340 / 989
    вчера в 11:20
    Тебе болезному всё неймётся? Твоя команда опозорила страну в матче с командой про которую не каждый россиянин слыхал до сей поры, но тебе всё божья роса... Вы переплюнули уже даже разгром СпаМа на Энфилде. Что бы с ЦСКА сделал нынешний Ливер - мне страшно представить) Но тебе ничего не докажешь, раз ты ставишь Лудогорец выше Браги, судя по одному из твоих постов...
    Теперь запомнят надолго.
    Stormtrooper-26
    Stormtrooper-26 ответил oFANATo
       177 / 989
    вчера в 11:14
    Хуже позора это вылетать в квалификации ЛЕ от Браги.
      oFANATo
      oFANATo ответил Dirty_Harry
         101 / 989
      вчера в 11:09
      Хуже позора это вылетать в квалификации ЛЕ от Браги.
      oFANATo
      oFANATo ответил Dirty_Harry
         101 / 989
      вчера в 11:08
      Ври, ври, да не завирайся. Рейнгольд говорил что хуже позора это спартак.
      Dirty_Harry
      Dirty_Harry
         340 / 989
      вчера в 11:02
      Что-то конских шутников не слышно, привыкли над Спартаком и Зенитом смеятся, теперь уже самим не смешно. Это хуже позора проиграть в чистую такому "гранду". Жадному Гинеру есть над чем задуматься
      andromend
      andromend
         376 / 989
      вчера в 11:00
      Бешенные деньги крутящиеся в российском футболе, его и погубят. Теряется стимул у игроков. Без игры, без результата, но все равно в шоколаде. Это касается не только своих, но и даже легов, большинство которых вообще не понятно для чего были в Россию приглашены.
      viv
      viv
         189 / 989
      вчера в 10:37
        ИГРОЧИШКА
        ИГРОЧИШКА
           131 / 989
        вчера в 10:19
        С каждым нашим клубом случаются такие оказии, но Гинеру надо понять, что на молодёжи и всяком шлаке не всегда выехать можно, надо вкладываться
        DDT
        DDT
           965 / 989
        вчера в 10:12
        >У ЦСКА есть 5 матчей чтобы реабилитироватся.
        >5 мячей*
        Zimka
        Zimka
           130 / 989
        вчера в 10:06
        У ЦСКА есть 5 матчей чтобы реабилитироватся.
        Aniva
        Aniva
           43 / 989
        вчера в 10:05
        В ЦСКА ошибся тренер с составом, Краснодар не готов к еврокубкам.
        Наталья Волчок
        Наталья Волчок
           254 / 989
        вчера в 10:04
        Да,,,рыбный четверг,,получился....клёв был отменный,наловили по пять штук...вот он уровень российского чемпионата и всего футбола в целом.Это столько нахватать от среднего уровня европейских команд.Физика напрочь отсутствует,хватает только на 20-45 минут,а потом уже никто не борется,не бежит.Позорище.
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