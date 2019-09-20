Разгром в Разграде

вчера, 00:46

ЦСКА потерпел самое крупное поражение в своей истории в Лиге Европы. «Соккер.ру» - о трагической поездке армейцев в гости к «Лудогорцу».

Дурные предчувствия могли накатить на болельщиков ЦСКА уже при взгляде на заявку команды. Без Сигурдссона, Щенникова, Набабкина, Дзагоева, Васина, Шарлия, Гогуа и Ефремова Виктору Ганчаренко пришлось в натуральном смысле скрести по сусекам, чтобы набрать более-менее боевой состав. Финальная версия стартового сочетания выглядела, мягко говоря, экзотично.

И сразу с двумя дебютантами еврокубков: 19-летним Игорем Дивеевым и 17-летним Вадимом Карповым. При этом Ганчаренко удалось приберечь Федора Чалова и Ильзата Ахметова – пару игроков, которые реально могли бы усилить состав по ходу матча. Если бы в начале второго тайма все не развивалось так драматично и стремительно.

Вторая волна дурных предчувствий накатила уже по ходу первого тайма. Да, гол Дивеева подарил веру в светлое будущее. Но ЦСКА с такой легкостью отдал мяч «Лудогорцу», что стало понятно мигом: будет терпеть. Болгарская атака же с такой лихостью прорывала армейские ряды, что нетрудно было догадаться: дотерпеть не удастся. Если только Игорь Акинфеев не выдаст шедевр. Но его гениальных спасений хватило на тайм.

Оборона старательно подставляла своего голкипера, который спасал, выкручивался и смог сделать так, чтобы на перерыв ЦСКА ушел с преимуществом в счете. Но уступая по всем остальным статистическим параметрам. В перерыве тренерскому штабу армейцев трудно было что-то «подкрутить» в команде, поскольку та, собранная из подручных материалов, пыхтела как могла. Разве что просить сыграть собраннее и внимательнее. Но кто из нас по щелчку пальцев повышает концентрацию внимания, когда для этого просто нет физической возможности.

Оборона ЦСКА , которая каким-то чудом выстояла в первом тайме, всего за семь минут второго тайма пропустила три мяча. Это даже переворотом трудно назвать. Все рухнуло прямо на глазах. И даже Акинфеев сломался под этим натиском беспросветного безобразия, творимого защитой. Игра ЦСКА на своей половине поля оказалась на деле рыхлой и податливой.

«Лудогорец» не показал ничего выдающегося, ничего гениального, но сумел разворошить защитные порядки армейцев так, словно в Болгарию приехала любительская команда. Количеством компенсировать нехватку качества в обороне не получилось. Дивеев, Карпов и Магнуссон в роли центральных защитников – это нечто невообразимое.

Они по возможности не успевали всюду, где можно было не успевать, оставляя гектары свободного пространства для атакующих игроков «Лудогорца», которые на таком фоне казались юркими и ловкими как Лео Месси. Когда Магнуссон проигрывает на трех шагах метр форы – это уже большой вопрос к профессионализму тех, кто подписывал его.

Вероятно, у скандинава есть сильные стороны, но «Лудогорец» демонстративно оголил все его слабости. Кажется, для Магнуссона матч еще и не начался – настолько медленно он все делал. На каждое его движение у болгарских футболистов было пять. И это не от большой их стремительности, а от необъяснимой медлительности исландца.

О талантах Дивеева и Карпова судить пока рано в силу их возраста, но молодость даже в матче с таким вроде как не слишком именитым соперником дала о себе знать – от суеты не спасало и присутствие рядом Марио Фернандеса с Акинфеевым, которые физически не могли всюду успеть и за всеми почистить. Тут бы помогла опорная зона, но спускавшиеся оттуда периодически Бистрович и Влашич ощутимо запаздывали, создавая для «Лудогорца» комфортную зону безопасности перед безоружной обороной ЦСКА .

Цифры

Удары по воротам (в створ): 20 (10) – 12 (5)

Объяснимое и полное превосходство «Лудогорца» по ударам, причем тут они напрямую связаны с остротой. Больше ударов – больше созданных моментов и остроты. Да, у ЦСКА тоже были подходы, что только подчеркивает: армейцы проиграли не какому-то феноменально сыгравшему сопернику, а болгарскому клубу, который тоже ошибался, позволял многое. Только ЦСКА этим не пользовался и проиграл, не гениям, а посредственности, что должно быть обиднее, наверное.

Владение мячом (точность передач): 59% (84%) – 41% (80%)

Высокий процент точности передач обусловлен тем, что соперники не слишком друг друга прессинговали, позволяя в принципе раскатывать мяч, подводить его к штрафным. При этом гораздо лучше с ним обращались болгарские футболисты, которым ЦСКА сначала сознательно отдавал территорию, забив быстрый мяч, а потом уже поздно было что-то исправлять – разница в счете мигом стала большой. Наверное, при нынешней кадровой ситуации ЦСКА логично было не бороться за контроль мяча, а отдать его и рассчитывать на контратаки. Но по факту их не было, потому что когда у тебя раз за разом разваливается все в обороне, трудно смотреть вперед и работать на контрвыпады – нужно тушить пожары в тылу.