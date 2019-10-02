Выбор для Царя. Шевченко по дороге в «Милан»

сегодня, 15:31

«Соккер.ру» оценивает плачевное состояние великого итальянского клуба и идею Мальдини – пригласить украинского тренера.

«Россонери» нужны спасители

«Милан» выдал худший старт в Серии А за 81 год – с 1938-го, довоенного. Причем за всю историю клуба было лишь два таких позорных дебюта, еще в 1930-м опростоволосились. Сейчас Марко Джампаоло с подопечными делит 13-17 места по очкам, набрали 6 пунктов из 18, полный провал с 4 поражениями и 2 победами.

Паоло Мальдини – новый технический директор «Милана», которого назначили американские владельцы, поставившие президентом банкира из корпорации Ротшильдов и директора нефтегазовой компании – Паоло Скарони, а также Бобан – председатель футбольного департамента, рискуют своими постами. Поражение от «Фиорентины» лично видел Гордон Сингер – сын владельца компании, купившей «Милан».

Разумеется, в клубе активно анализируют провал, Марко Джампаоло могут отправить в отставку в ближайшее время, нужен новый главный тренер. И предлагают выбрать именно Шевченко. На интуитивном уровне бывший форвард феноменально понимает футбол. Сам родился талантливым, смотрел на работу легенд – Лобановского, Анчелотти и Моуриньо, а все они – неоднократные победители еврокубков.

Не удивительно, что Шевченко становится лучшим тренером, чем могли подумать изначально. Ему всего 43 года, сборная Украины под руководством Андрея Николаевича с июля 2016 года провела 26 игр и только в 5 уступила. Попалась непростая группа по пути на ЧМ -2018 – уступили Исландии и будущим финалистам из Хорватии, опередив Турцию, но теперь прибавляют.

А если говорить об интересе «Милана» к Шевченко, то Мальдини нужен «полный пакет». В штабе есть тот самый Тассотти, а еще аналитик Андреа Малдера, который с юности был в «Милане» и ушел вместе с Мауро – некогда правой рукой Анчелотти. Добавьте тренера вратарей Педро Хару – испанец из «Реала» ушел в «Днепр», а потом оказался в сборной Украины, и получите преимущество Шевченко.

У Андрея Николаевича сильный интернациональный штаб, с которым можно сразу идти в «Милан». Сам Шевченко, Тассотти и Малдера знают все ходы и выходы на базе клуба. Это не гарантия успеха, но у Джампаоло не получилось, пора реагировать.

Шевченко не стоит спешить

Пожалуй, самым умным советом будет тот, что включает отказ от предложения здесь и сейчас. Во-первых, «Милан» – гиблое место, где переплавили тренерские амбиции Леонардо, Зеедорфа, Индзаги, Михайловича, Брокки и Гаттузо. Во-вторых, рано или поздно за Шевченко придут, особенно если сборная Украины успешно выступит на Евро-2020, или хотя бы не провалится, как во Франции без него.

В-третьих, Андрей Николаевич вправду не хочет бросать молодую сборную на полпути. Нужно заработать путевку в финальную часть чемпионата Европы в ближайших матчах. Нужно время, чтобы оценить положение дел в «Милане». В-четвертых, если Шевченко возвращается, то лучше делать это после прямой сделки с руководством клуба. Мальдини не подставит давнего напарника, но есть спонсоры «россонери», которые не представили стратегию развития.

Шевченко может стать в меру успешным тренером «Милана», если попадет туда в пору, когда Мальдини и Бобан покажут себя сильными организаторами, а Андрей использует опыт великого футболиста, чтобы мотивировать команду на реальную борьбу за четвертое место в Серии А и возвращение в ЛЧ . Но идти посреди сезона в раненый клуб и убитую предыдущими тренерами команду слишком рискованно для самого Шевченко.

История красивая – возвращается Царь, которого любили и продолжают уважать, ведь успели простить неудачное решение поиграть в гольф с Абрамовичем. Шевченко лучшие решения принимал, когда не спешил и не слушал жену, которая явно хотел из Милана в Лондон. Например, со сборной Украины работает в свое удовольствие, что дает плоды. Не стоит рваться в «Милан» преждевременно, а особенно плохой является идея совмещения двух должностей – в клубе и сборной.

Слуцкий на днях намекнул на то, что Черчесов подумывает совмещать работу в «Спартаке» и сборной, заявив, что по собственному опыту знает – хуже будет и национальной команде, и большому клубу. Шевченко тоже не стоит играть в сложные игры, будучи молодым наставником.

«Милан» выпал из элитной обоймы

Венгер с радостью возглавит «россонери» – не исключено, что за пару лет на любимое место запрыгнет, но Аллегри, Конте или Моуриньо, как видите, в «Милан» не спешили. Так что у Шевченко есть козыри по сравнению со всеми, кто может зайти после Джампаоло. Это уже не клуб уровня тренера Аллегри, а наставников уровня Гаттузо украинский специалист обойти в новой карьере точно может.

Главное – идеально выбрать время. Сборная Украины, раз правильно настроена тренерским штабом Шевченко, не пропадет, если наставник вдруг решит уйти в «Милан» прямо сейчас. Ведь есть Маркевич, есть Вернидуб и еще парочка свободных тренеров, что подойдут команде с Ярмоленко, Коноплянкой и более молодыми ребятами, вроде Цыганкова и Зинченко. Но можно оставить сборную, у которой победа над Сербией 5:0 и ничья с португальцами в гостях, а прийти в состав, что проиграл «Удинезе».

«Милан» от тренера Шевченко, как и тренер Шевченко от «Милана», похоже, не убегут – догадывались с первых матчей, в которых у сборной Украины появился современный прессинг, стало понятно, что с командой начал работать сильный тренерский штаб. Ужасное положение «россонери» требует от Бобана и Мальдини кардинальных решений – возвращение Гаттузо таковым не является, а Спаллетти не спешит на электрический стул. Тем более фанаты «Интера» ему приход в «Милан» не простят.

Так что у великого клуба не так много хороших вариантов, а плохие уже не сработали. Идея с Шевченко тоже рискованная, но у Андрея Николаевича нет заметных провалов на тренерском посту, а для «Милана» такой популистский ход, раз нет своего Клоппа под руками, как подвернулся «Ливерпулю», может быть выгодным. Причем ход хитрый из-за того, что Шевченко не сам по себе, а со штабом, где есть люди из «Милана».

Паоло Мальдини знает, почему связывается с Андреем Николаевичем, но украинец мог поставить условия: «Сначала решу задачу со сборной, потом приду спасать „Милан“, а параллельно попробую совместить должности до конца чемпионата Европы, ведь мне 43 года, все успею». Тренерский максимализм понятен, но Серия А не настолько простой турнир, чтобы все получилось.

Так что нужно выбирать: или сборная, или «Милан». А если клуб, то нужны ясные гарантии от американцев, что до лета 2020 года самого Шевченко не уволят. На перестройку нужно время. Команда в плачевном состоянии, конкурентам уступает показательно, клуб не управляется так искусно, как во времена молодых Берлускони и Галлиани. Не факт, что современный «Милан» как команда интереснее той же «Фиорентины», которой на днях проиграли на «Сан-Сиро» 1:3.

Клубу уже не один год нужна глубокая перезагрузка, особенно с учетом, что миланцы собираются вкладывать деньги в новый стадион, который должен быть забит под завязку. Шевченко – рискованный, но логичный кандидат в спасители, причем не опасных вариантов у «Милана» нет. Тут скорее Андрей Николаевич должен осторожничать. Клубным тренером быть куда сложнее, чем наставником сборной, пусть вес одного поражения во втором случае выше.

Леонардо, Брокки, Индзаги, Зеедорф и Гаттузо подмочили себе тренерскую репутацию, связавшись с клубом, который им многое дал как игрокам. Один Аллегри выжил, еще и чемпионами сделал, хотя Массимилиано как раз недооценивали и ругали – тут и мы тоже, помнится, просчитались. «Милан» давно не тот, что раньше, и хотя Шевченко – амбициозный человек и как тренер абсолютно точно растет, для него лично удачным может стать решение сначала сыграть в финальной части Евро-2020, а потом идти в «Милан».

Лучше заходить в проблемные клубы летом, когда свои трансферы, можно строить стратегию. И за время до Евро Шевченко и его штаб идеально изучат ту команду, что не может опередить «Аталанту» в борьбе за четвертое место. Клуб из Бергамо проиграл «Динамо» из Загреба и «Шахтеру» в Лиге чемпионов, не добравшись до «Манчестер Сити». А «Милану» и «Торино» не по зубам сейчас. Худший старт за восемь десятилетий – сумма ошибок последних лет, «россонери» на дне.