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Символическая сборная 11-го тура: новые лидеры и южный десант

сегодня, 13:26
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Нобоа Кристиан
Нобоа Кристиан
Полузащитник
Крыховяк Гжегош
Крыховяк Гжегош
Полузащитник
Джанаев Сослан
Джанаев Сослан
Вратарь

После 11-го тура в РПЛ сменился лидер: теперь выше всех ЦСКА. Всего лишь один матч завершился вничью. «Соккер.ру» сделал трудный выбор по итогам бескомпромиссного тура.

Вратарь

Сослан Джанаев («Сочи»)

Сослан Джанаев проявил себя во всей красе в день, когда был объявлен состав сборной России на октябрьские матчи. Страж ворот «Сочи» входит во вратарскую бригаду национальной команды, которая полностью устраивает Станислава Черчесова, причем в свете последних выступлений Джанаева и Лунева кажется, что первый за спиной у Гильерме уже Сослан, а не Андрей. В матче с «Ахматом» у Джанаева поначалу не было работы, но потом он набрал 6 сэйвов, некоторые были весьма зрелищные.

Защитники

Андрей Малых («Оренбург»)

Правый защитник «Оренбурга» и с прямыми обязанностями справился на «отлично», и забил гол, после которого «Спартак» уже не оклемался. Перед самым перерывом Айртон получил травму, «красно-белые» остались в меньшинстве, а Малых прочувствовал этот момент и результативно закрыл дальнюю штангу, воспользовавшись отсутствием штатного защитника. Гол в раздевалку лишил «Спартак» воли и положил начало четвертому подряд поражению москвичей в РПЛ. Впрочем, спартаковские болельщики в свете последовавшего ухода Олега Кононова могут вспоминать Андрея Малых с теплотой, как некогда Ивана Тричковски, чей гол «уволил» Дмитрия Аленичева.

Дмитрий Чистяков («Ростов»)

К защитнику «Ростова» теперь удвоенное внимание, ведь он получил первый в карьере вызов в национальную сборную. Накануне знаменательного события провел на высоком уровне матч против «Динамо», по традиции выиграл кучу верховых единоборств и в целом обошелся без помарок, хотя неделю назад Чистяков был в антисборной. Умение правильно реагировать на свои ошибки отличает сильного игрока.

Хордур Магнуссон (ЦСКА)

Традиционно исландец начинает атаки ЦСКА, но в Екатеринбурге он еще и завершал. Гол Магнуссона в дебюте матча раскрепостил армейцев и дал им необходимую свободу, чтобы после перерыва раскатывать «Урал» до разгромного конца.

Евгений Чернов («Ростов»)

Классный матч в исполнении левого бека «Ростова». Шимански не доставил проблем цепкому Чернову, зато сам он эффективно действовал не только в обороне, но и в атаке. Евгений был главной движущей силой в первой голевой атаке, когда отдал результативный пас на Попова, а после перерыва едва не застал Лещука врасплох дальним ударом.

Полузащитники

Матиас Норманн («Ростов»)

В «Ростове» могут с теплотой вспоминать Александра Гацкана как символ, легенду и многолетнего капитана, но в футбольном смысле «желто-синие» точно не проиграли, заменив на позиции опорного полузащитника ветерана на норвежца Норманна. Норвежец в кратчайшие сроки стал ключевой фигурой в построениях команды Карпина, во многом именно благодаря наличию полузащитника с таким объемом работы в центре поля «Ростов» показывает гремучий атакующий футбол. Кстати, и сам Матиас не лишает себя удовольствия участвовать в наступательных действиях: в игре с «Динамо» и бил опасно, и «ассистом» отметился.

Гжегош Крыховяк («Локомотив»)

Мы не шутили, когда говорили, что Крыховяк прописался в составе символической сборной «Соккер.ру». Не шутили, называя Гжегоша лучшим игроком РПЛ здесь и сейчас. Поляк снова это подтвердил, причем в матче с действующим чемпионом. Во-первых, хозяйничал в центре поля, заставив Барриоса, Оздоева и Дриусси испытывать приступы клаустрофобии, во-вторых, забил победный мяч. Герой центрального матча тура. Вне всяких сомнений.

Иван Обляков (ЦСКА)

«Разводящий» ЦСКА в центре поля, вся игра в Екатеринбурге в основном шла через Ивана, Ахметов действовал ближе к своим воротам, Влашич разменялся на обманные маневры. Обляков отдал 86% точных передач, одна из которых оказалась результативной. Вызов в сборную России пока не заслужил, но в символическую сборную по итогам 11-го тура отправляется.

Нападающие

Андрей Мостовой («Сочи»)

Нападающий «Сочи» буквально затерзал оборону «Ахмата», в начале матча комментаторы устали произносить его фамилию, потому что Андрей постоянно был с мячом, шел в дриблинг, искал возможности для обостряющих передач, а потом и сам откликнулся на прострел Бурмистрова и забил. Поучаствовал Мостовой и во второй результативной атаке, а еще был момент в первом тайме, когда форвард получил желтую карточку якобы за симуляцию, хотя повторы убеждают, что контакт с ногами Семенова был, пусть и неумышленный со стороны защитника. Такие эпизоды нужно как-то регламентировать: здесь атакующий игрок получил предупреждение, а в матче «Зенит» - «Ахмат» защитник Уциев был удален, когда бегущий впереди Ерохин попал подошвой бутсы ему в колено.

Магомед-Шапи Сулейманов («Краснодар»)

Из 20 ударов «Краснодара» по воротам «Арсенала» 7 на счету Шапи, который был явно в ударе воскресным вечером. Бил, бил и забил, установив в середине второго тайма счет 2:0. Когда Сулейманов в хорошем настроении, остановить его практически невозможно.

Александр Соболев («Крылья Советов»)

Одно из открытий первой трети чемпионата России, форвард «Крыльев Советов» обеспечил своей команде победу над «Тамбовом» и, как минимум, отсрочил отставку Миодрага Божовича. Соболев реализовал пенальти, а потом создал гол для Максима Канунникова, совершив шикарный проход с точнейшей финальной передачей партнеру «на блюдечке».

Тренер. Юрий Семин («Локомотив»)

Да простит нас Владимир Федотов, обыгравший «Спартак» на «Открытие Арене», но с учетом состояния «красно-белых» эту победу уже нельзя назвать подвигом. Уверенных побед добились команды Божовича, Карпина, Ганчаренко, Мусаева и Точилина, но Юрий Семин выиграл у «Зенита», причем «Локомотив» обошелся без травмированных лидеров — братьев Миранчуков. Браво, Палыч!

Символическая сборная 11-го тура: новые лидеры и южный десант

Гол тура. Кристиан Нобоа («Сочи»)

Полузащитник «Сочи» сотворил шедевр. Когда-то в РПЛ бразилец Алекс забивал похожий гол — подсечкой над вратарем из-за пределов штрафной, цитата Нобоа получилась не менее впечатляющей: Кристиан блестяще завершил свой проход.

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Все комментарии
Иван Тасминский
Иван Тасминский ответил zenit_forever2014
   324 / 915
сегодня в 18:26
Я говорю всё верно....я ведь не про отмененный гол....там была рука...я про 100 пенальти на Оздоеве на второй минуте....который судья ошибочно не поставил...признали все пенальти был...а его ошибочно не поставили....дав шанс Локо...и подарив очередные два очка.
Понял, сорян.
Никита Бычков
Никита Бычков
   443 / 915
сегодня в 18:14
Акинфеев где?
cska plus
cska plus
   9 / 915
сегодня в 17:50
Надо было к Облякову ещё 10 хрющек добавить.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответил pam06
   75 / 915
сегодня в 17:47
Спартак сейчас в глубоком нагдауне. Устраивает ответ.???
pam06
pam06 ответил Владимир_Спартак
   61 / 915
сегодня в 17:06
А Чалов где???.... 😁
А что Чалов, ну не попал в этом туре. Ничего страшного польза от него на поле для команды бесспорная.
Встречный вопрос:
- а Спартак где???
Ответа в РИФМУ не прозвучит, но предполагается!
pam06
pam06
   61 / 915
сегодня в 16:58
Автор жжет, не просто жжет а выжигает.Можно соглашаться по персоналиям полевых игроков или нет - не все однозначно. Но вот по вратарю однозначно прокол. Джанаев явно не лучший в этом туре. Как он сыграли многие, даже его оппонент по матчу Городов сыграл не хуже, по меньшей мере спасений было больше 5 - против 2 у Джанаева. А автору вопрос откуда могут взяться 6 сейвов когда в створ нанесено 4 удара??? А реально заслуживает места в сборной АНДРЕЙ КЛИМОВИЧ. Вот у него как раз и есть эти 6 сейвов, именно он не дал Спартаку хотя бы отыграться. Джанаев сыграл не хуже, но и не лучше других и место в сборной не его.
Absinthe2
Absinthe2
   28 / 915
сегодня в 15:53
"В «Ростове» могут с теплотой вспоминать Александра Гацкана" - что значит "могут"? Кэпа только с теплотой и благодарностью и вспоминаем!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответил Армейская душа
   75 / 915
сегодня в 15:27
А при чем тут Чалов и тренера Спартаковские??? Чалов у вас, а наши тренера у нас. Не понял суть ответа.
Армейская душа
Армейская душа ответил Владимир_Спартак
   16 / 915
сегодня в 14:36
А Чалов где???.... 😁
В команде, занимающей на данный момент 1-е место в чемпионате. Я думал спартачи за футболом следят, а они способны только своих тренеров гнобить
zenit_forever2014
zenit_forever2014 ответил Иван Тасминский
   497 / 915
сегодня в 14:35
Вилков всё правильно решил, не неси ересь, там была явная игра рукой
Я говорю всё верно....я ведь не про отмененный гол....там была рука...я про 100 пенальти на Оздоеве на второй минуте....который судья ошибочно не поставил...признали все пенальти был...а его ошибочно не поставили....дав шанс Локо...и подарив очередные два очка.
Иван Тасминский
Иван Тасминский ответил zenit_forever2014
   324 / 915
сегодня в 14:32
Так всё и регламентировано....Андрей молодец...но тут он искал столкновения...и начал заваливаться до эпизода....а Ерохин бежал впереди и выходил чисто один на один. Судьи правильно разобрались в обоих эпизодах. Кстати, когда будут писать антисборную надеюсь напишут и о Вилкове с Варом, которые подарили 3 очка Локо.
Вилков всё правильно решил, не неси ересь, там была явная игра рукой
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
   75 / 915
сегодня в 14:29
А Чалов где???.... 😁
Dubliniys
Dubliniys
сегодня в 14:20
Гол у Нобоа действительно получился супер.!
zenit_forever2014
zenit_forever2014
   497 / 915
сегодня в 14:15
Так всё и регламентировано....Андрей молодец...но тут он искал столкновения...и начал заваливаться до эпизода....а Ерохин бежал впереди и выходил чисто один на один. Судьи правильно разобрались в обоих эпизодах. Кстати, когда будут писать антисборную надеюсь напишут и о Вилкове с Варом, которые подарили 3 очка Локо.
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