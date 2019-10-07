Обиженные «Фортуной»

сегодня, 17:31

События девятого тура чемпионата Голландии в традиционном обзоре «Соккер.ру».

Но позвольте начать с не совсем футбольного события. Правительство Нидерландов рекомендовало отказаться от использования слова Голландия во всех сферах. Что вообще-то верно по сути. Нидерланды - это не только Голландия, даже не две Голландии - Северная и Южная, но и Фрисландия, Северный Брабант, Утрехт, Гелдерланд, Гронинген и другие провинции. И, конечно, инициатива правильна по сути. Другое дело - традиции. А с ними расставаться не хочется, и поэтому блог Новая Голландия не будет переименован в Новые Нидерланды.

Две парочки

А теперь о делах девятого тура. Начнём с лидеров, которые записали в таблицу по три очка, не испытав особого напряжения. «Аякс» выиграл в Гааге 2:0. По мячу в ворота «Ден Хааг» провели Клас-Ян Хунтелаар и Давид Нерес. Хаким Зиеш на этот раз ушёл с поля без гола, но сделал две изумительных голевых передачи. Квинси Промес провёл на поле 80 минут. Был активен, но не более.

ПСВ тоже победил соперника одной левой и чуточку приблизился к амстердамцам, ибо выиграл с крупным счётом. «Венло» продержался первый тайм, треть второго, после чего сложил голову на плаху. Донуэлл Мален к восьми имевшимся голам добавил ещё два, достигнув показателя прошлого сезона. В воротах «браантцев» не оказалось Йеруна Зута, его заменил вернувшийся из английских скитаний Роббин Рёйтер, некогда ходивший в кандидатах в сборную Нидерландов.

Оба лидера набрали по 23 очка и продолжают делить первую строчку. А в трёх очках расположилась ещё одна парочка. «Витесс» Леонида Слуцкого одержал нелёгкую победу над «Утрехтом». Гости могли рассчитывать на ничью, но их подвёл молодой вратарь Маартен Пас, пропустивший мяч после слабенького удара Тима Матавжа. Мяч после удара словенца катился в руки вратарю, но миновал ладони Маартена, юркнул между ног и пересёк линию ворот. Обидный гол, тем более что в остальных эпизодах Пас смотрелся достойно.

Столько же, сколько «орлы» Слуцкого, очков набрал и «Алкмар», довольствовавшийся ничьей в Тилбурге. Могло и этого не быть, забей Вангелис Павлидис пенальти на 86 минуте. Но грек запустил мяч куда-то в небеса. В итоге ничья 1:1, но АЗ в конце лишился Майрона Боаду, заработавшего две жёлтых карточки.

Забейте нам, сколько хотите...

Главная неожиданность тура произошла в Ситтарде, где «Фортуна» одержала свою первую победу. Да какую - 4:2, да над кем - над самим «Фейеноордом». Конечно, можно возразить, что «Фейе» нынче не тот, но это мало что меняет. «Фортуна» в начале сезона выглядела неважно, хуже только «Ваалвейк». Но в игре с одним из грандов «жёлто-зелёные» прыгнули выше головы. Ещё до перерыва Кеннет Вермеер вытащил из ворот три мяча. Два от Амаду Сисса. 20-летний сенегалец отпраздновал взятие ворот роскошными, почти цирковыми сальто. Ещё один добавил Киан Харрис. Защита гостей во всех трёх случаях даже не «смотрела футбол», вообще отсутствовала. Да и в четвёртом случае Бассала Самбу бил без помех. Стевен Бергёс помог «Фейеноорду» избежать крупного поражения, и на том спасибо. Под Япом Стамом начало дрожать кресло. Бывшего игрока сборной Голландии назначили руководить одним из грандов вовсе не за тем, чтоб проигрывать «Фортуне».

«Фортуна» не только одержала престижную победу, она ещё отдалилась от последнего места, на котором прочно увяз «Ваалвейк». Несчастный клуб получил три безответных гола от «Гронингена». Который наконец-то перестал быть самым незабивным коллективом Эредивизие, отдав это малопочётное звание поверженному сопернику.

Что же ты, Плегесуэло

На пятое место поднялась «Спарта», одолевшая в Роттердаме «Твенте» 2:1. Спартанцы вовсе не производят впечатление новобранцев. Да и «Твенте» до последнего времени выглядел прилично. Но потом что-то сломалось, и команда из Энсхеде в третий раз подряд покинула поле побеждённой. В Роттердаме можно было зацепить ничеечку, но не дотерпел, удалился на 86-й минуте защитник Хулио Плегесуэло. Через две минуты Бриан Смит реализовал численное преимущество.

«Эммен» в трёх предыдущих турах забивал по три мяча, одержав две победы при трёх ничьих. Но в игре с «Хераклесом» продолжения банкета не последовало, - проигрыш 0:2. Но без гола игроки «Эммена» с поля не ушли. Защитник Кезайя Веендорп срезал мяч в свои ворота, сделав сопротивление своей команды бессмысленным.

Самым бедным на голы оказался матч в Херенвене, где местный клуб принимал «Зволле». Однако саму игру скучной не назовёшь. Вратари Вернер Хан и Хавьер Моус точно не согласятся с этим утверждением. ибо скучать им не приходилось. За несколько секунд до перерыва гости позволили себе расслабиться и позволили фризам провести контратаку. Не такую уж и быструю. Игроки «Зволле» вернулись в игру, когда Митчел ван Берген уже ворвался в штрафную. Рывок Моуса не встречу бьющему был эффектен, но бесполезен. Во втором тайме счёт не изменился. «Херенве» одержал третью победу и делит с «Фейеноордом» и «Виллемом Вторым» места с 8 по 10.

В споре бомбардиров, как вы уже знаете, наметился отрыв. Донуэлл Мален из ПСВ забил 10 мячей. В то время, как Уссамма Идрисси («Алкмар») и Вангелис Павлидис («Виллем II») в очной встрече обошлись без голов и остались с шестью мячами на брата.

Чемпионат Голландии, как остальные первенства, взял перерыв на матчи сборных. 10 октября голландцы примут в Роттердаме сборную Северной Ирландии, а 13 числа выйдут в Минске против команды Белоруссии.