Замыкая круг. «Зенит», ЦСКА, футбол!

сегодня, 22:00

Отличные матчи нас ждут в заключительном туре первого круга. «Зенит» против ЦСКА — это классика российского футбола. «Соккер.ру» готовится к завтрашней схватке.

5 фактов о противостоянии «Зенита» и ЦСКА

1. «Зенит» и ЦСКА — самые титулованные клубы России в XXI веке. Армейцы выиграли шесть чемпионатов, «Зенит» - пять. С 2003 года только пять раз победителями РПЛ становились не ЦСКА или «Зенит», а они на двоих взяли 11 титулов. Кроме того, каждый из этих клубов обзавелся европейским трофеем — Кубком УЕФА (а «Зенит» еще и Суперкубком УЕФА ).

2. У ЦСКА всего одна победа над «Зенитом» в последних 12 официальных матчах, одержана она в первом круге прошлого сезона — 2:0 с голами Чалова и Сигурдссона.

3. Беспроигрышная серия «Зенита» в матчах с ЦСКА на своем поле насчитывает 8 матчей и продолжается больше восьми лет. За это время «сине-бело-голубые» одержали 5 домашних побед над армейцами и трижды сыграли вничью, разница забитых и пропущенных мячей — 13:4. В прошлом сезоне на «Газпром-Арене» (и одновременно последнем матче этих команд) «Зенит» уже в статусе чемпиона выиграл 3:1, все голы забили аргентинские легионеры (дважды Дриусси и Ригони).

4. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак — легенда ЦСКА , он провел в армейском клубе 11 сезонов, сыграл 329 матчей (пятый гвардеец в истории клуба) и забил 84 гола (второй бомбардир в истории ЦСКА ). Носил капитанскую повязку, в частности, был капитаном в год первого российского триумфа армейцев, в 2003-м.

5. Предыдущее место работы обоих главных тренеров — футбольный клуб «Уфа». Ганчаренко после полугода работы ушел из «Уфы» и возглавил ЦСКА в конце 2016-го, его преемником в команде из столицы Башкирии стал Сергей Семак, который через полтора года получил вызов из «Зенита».

5 реплик о «Зените»

1. Накануне матча с ЦСКА «Зенит» разгромил «Томь» в 1/8 финала Кубка России со счетом 4:0. Голами отметились Смольников, Сутормин, Ерохин и Шатов.

2. «Зенит» одержал победы в четырех подряд матчах на внутренней арене, общий счет — 15:2.

3. Артем Дзюба — лидер РПЛ по системе «гол + пас», форвард «Зенита» забил 9 мячей и сделал 8 «ассистов». В последних пяти матчах, включая игры за сборную России, Дзюба набрал 12 баллов результативности.

4. В кубковом матче с «Томью» Сергей Семак предоставил отдых большинству игроков основного состава: Михаил Кержаков, Иванович, Дуглас Сантос, Оздоев, Барриос, Дриусси и Дзюба на поле не появились, Азмун сыграл около 15 минут, Караваев и Жирков поделили игровое время, Ракицкий был заменен в концовке.

5. Основная схема «Зенита» - 4-4-2, но не исключено, что против ЦСКА , играющего по схеме с тремя центральными защитниками, Сергей Семак изберет похожую тактику. Прецеденты были: «сине-бело-голубые» играли по схеме 3-5-2 против «Лиона» в Лиге чемпионов и против «Урала» в РПЛ .

5 реплик о ЦСКА

1. ЦСКА в среду вырвал победу у «Уфы» в кубковом матче благодаря голу Яки Бийола на 90+3 минуте.

2. Победа над «Уфой» стала для ЦСКА первой за месяц, в пяти предыдущих матчах армейцы один раз сыграли вничью и четырежды проиграли.

3. Накануне матча с «Зенитом» полноценный отдых получили Марио Фернандес и Хордур Магнуссон, Федор Чалов сыграл против «Уфы» около получаса, а Никола Влашич — считанные минуты.

4. Лучший бомбардир прошлого сезона РПЛ Чалов в текущем чемпионате забил всего лишь 4 гола в 14 матчах (один из них с пенальти). Федор — даже не самый результативный игрок в своей команде, у Влашича 5 забитых мячей в РПЛ . Если же брать в расчет все турниры, то у Чалова один гол в последних 12 матчах.

5. ЦСКА в РПЛ 2019/20 шесть раз бил пенальти, но удачными оказались только 50% попыток. Федор Чалов мазал дважды, еще один промах добавил Никола Влашич, который в матче предыдущего тура с «Динамо» даже не попал в створ ворот.

Пятиминутка троллинга

Накануне матча с ЦСКА негодует ветеран «Зенита» Алексей Игонин, которому не понравилось, что на матч против армейцев назначили бригаду во главе с Михаилом Вилковым, который судил матч «Локомотив» - «Зенит» месяц назад. «Сине-бело-голубые» проиграли 0:1, а в начале матча Вилков, даже будучи вооруженным VAR , не увидел состава преступления в действиях Гжегоша Крыховяка, когда поляк в штрафной сбил Магомеда Оздоева. В «Зените» считают (и небезосновательно), что пенальти был. Так вот, слово Игонину:

Они там при назначении арбитров лохотрон крутят?! Это же не нормально, что на такой важный матч назначают того же судью, который месяц назад не совсем справился с матчем «Локомотив» - «Зенит». Этот арбитр не всегда соответствует уровню сложных матчей, а тут его ставят на такую игру, в Петербурге на стадионе соберется 60 000 человек. Он точно готов психологически? Другое дело, есть полная уверенность: «Зенит» справится и с ЦСКА , и с VAR , и с Вилковым.

Вот это точно, Алексей! С Вилковым «Зенит», кроме последнего матча, справляется действительно неплохо. Примите как данность такую статистику: в 32 матчах под свисток Вилкова «Зенит» одержал 23 победы, 7 раз сыграл вничью и лишь дважды был бит. «Сине-бело-голубые» пробили 6 пенальти, в свои ворота получили 3. У зенитовцев 77 желтых и 3 красных карточки против 88 предупреждений и 7 изгнаний у соперников. Разница забитых и пропущенных мячей — 67:16. Это похоже на шедевр. Всё и все против «Зенита»!