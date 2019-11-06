Два отличных матча – ноль очков

вчера, 23:40

От «Локомотива» в Лиге чемпионов не ждали больших подвигов, но железнодорожники заставили себя уважать всех. «Соккер.ру» - о яркой битве с «Ювентусом».

Предыдущий заход «Локомотива» в группу Лиги чемпионов оказался более чем удручающим. Когда «Локомотив» пробился в очередной раз в групповой этап, очень многие поклонники российского футбола, не связанные клубными пристрастиями, утверждали, что это будет полный провал, и лучше бы на месте «Локомотива» оказался какой-нибудь симпатичный «Краснодар» или цепкий ЦСКА . Когда жеребьевка отрядила в компанию к «Локомотиву» «Ювентус», «Атлетико» и «Байер», на команде поставили крест.

Но уже в первом туре железнодорожники заставили посмотреть на себя иначе, когда в Германии победили «Байер». Потом дома уступили ожидаемо «Атлетико». А затем наступили спаренные матчи с «Ювентусом». И вот тут-то «Локомотив» показал, что достоин большего уважения. Причем в обоих матчах команде Семина приходилось переживать нестандартные ситуации. Например, в Турине «Локомотив» неожиданно повел в счете и действовал в игре с «Ювентусом», опираясь на это, не сдюжив лишь в самой концовке и пропустив два обидных мяча.

По настроению этот матч получился примерно таким же, хотя сценарий вышел совсем иным. Теперь «Локомотив» получил новое испытание, пропустив быстрый гол, причем после грубой ошибки вратаря. Многие «поплыли» бы после такого, тем более что «Ювентус» не стал особо сбавлять обороты и старался контролировать игру. Но «Локомотив» не только собрался, зрело отреагировав на неприятности, но и сумел сравнять счет очень быстро, проведя серию очень эффектных и острых атак.

Более того, при равном счете в остроте «Локомотив» противнику не уступал, а в самоотдаче и резкости порой превосходил. Если в матче «Зенита» с «Лейпцигом» накануне мы отмечали, насколько немецкие игроки шустрее и динамичнее российских, то в игре «Локомотива» с «Ювентусом» в подвижности разницы в классе не наблюдалось вовсе. Не было выпадающих элементов, все были настроены проводить очень собранный и качественный матч. Были сделаны уроки из предыдущей игры, «Локомотив» более грамотно распределял физические силы, чтобы не утомиться излишне в конце, но при этом регулярно атаковал и напрягал защиту «Ювентуса», был упущен шикарный момент в концовке, когда вынес мяч с ленточки.

«Локомотив» не подсел. Но сыграл фактор индивидуального мастерства. Пожалуй, единственный фактор, который в этом матче мог быть на стороне «Ювентуса». И за счет дриблинга буквально облапошил оборону «Локомотива», блестяще подыграл ему пяткой, и туринцы оформили эффектный гол за полторы минуты до конца времени матча. Это очень обидно. Можно гадать теперь, что обиднее: пропустить два в конце за пару минут в Турине или вот таким образом. И после обоих матчей с «Ювентусом» «Локомотив» оставил приятнейшее впечатление, показав, что туринцы при уже не выглядят непоколебимыми колоссами, что у них можно отыскивать слабые зоны и пространство внутри штрафной, где вроде как вообще ничего «Ювентус» не позволял противникам.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 16 (5) – 17 (9)

«Локомотив» не уступил «Ювентусу» в интенсивности создаваемых острых моментов. У железнодорожников было не меньше голевых эпизодов, чем у туринцев, что кажется удивительным, учитывая как раз ту разницу в исполнителях. Тем не менее, «Локомотив» бил почти так же часто, как и «Ювентус». Только итальянцы делали это поточнее, поэтому Гильерме приходилось реабилитироваться за свою результативную ошибку и не раз спасать в эффектных бросках команду. Но и Войцеха Щенсны железнодорожники заставили отрабатывать зарплату. Это был обоюдоострый матч.

Владение мячом (точность передач): 34% (75%) – 66% (87%)

В контроле мяча «Локомотив» не мог соперничать с «Ювентусом» по все тем же техническим и мастерским причинам. Но при этом железнодорожники неплохо справлялись с переходом из обороны в атаку при дефиците времени распоряжения мячом. Три из четырех передач оказывались точными. Зачастую для выведения на ударную позицию при контратаках и этого достаточно. Это такой обязательный минимум, чтобы сохранять остроту, не имея мяча, что «Локомотив» и показал. А владеющий мячом противник в такой ситуации часто набивает точность короткими и поперечными пасами, ища подход к воротам. При этом «Локомотив» всего совершил 264 точные передачи, а «Ювентус» - 677.

«Локомотив», кстати, достойно себя проявил и в организационной работе. Прямо во время матча выяснилась масштабная махинация. Некто распространял билеты (а кто-то утверждает, что такие были куплены на официальном сайте клуба), который оказались фальшивками. Причем пострадавших оказались десятки, и они не могли попасть на стадион. А билеты в основном были непростые – VIP и наиболее дорогие, то есть речь шла о потерях в сотни тысяч рублей, если кто-то приезжал семьей и из другого далекого города. Пишут, что даже родственники Руслана Нигматуллина, прилетевшие из Казани, оказались в числе обманутых. Осознав масштаб происшествия и оценив обстановку, руководство «Локомотива» относительно быстро сориентировалось и нашло места для десятков обманутых людей, собравшихся у стадиона – их пропустили. Так что «Локомотив» поправил противостоянием с «Ювентус» и спортивную, и общечеловеческую репутацию. Остается сожалеть, что очковую копилку не пополнил.