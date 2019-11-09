7 причин не восторгаться интригой в Бундеслиге

сегодня, 19:40

«Соккер.ру» кается – плотность в таблице чемпионата Германии тоже подкупает. Но копнём глубже в день игры «Баварии» против «Боруссии» Д.

«Бавария» допустила ситуацию

Сама, без сторонней помощи. А Левандовски в настолько крутой форме, что может безнаказанно критиковать состав своей команды. Делал это и раньше, но теперь выделил Нойера и себя, возмущаясь, что не создали полноценный хребет – нет лидеров в центре защиты и полузащиты, как было раньше.

Или раньше тоже старт мог не впечатлить? Год назад «Бавария» после 10 туров была на третьей строчке – отставали от вершины на четыре пункта, как сейчас. Два сезона назад шли первыми, но не оторвались от преследователей, а еще раньше бежали наравне с «Лейпцигом». Не произошло ничего нового, «Бавария» часто плохо раскачивается – с ничьими и поражениями.

Дортмунд игнорирует кризис

Хакими – правый защитник, забил четыре гола в Лиге чемпионов. Значит ли это, что группа атаки Фавра хороша? Проигрывали дома «Интеру» 0:2, и хотя показали характер, одновременно Ханс Флик – временный наставник «Баварии», получил массу поводов зацепиться за ошибки Дортмунда сегодня по ходу центрального матча тура и первого круга.

Победа над «Интером» важна, ведь в Милане проиграли 2:0. Но как быть с тем, что у «Боруссии», как и у «Баварии», 5 матчей из 10 в Бундеслиге с потерянными очками? У Люсьена Фавра прекрасные молодые ребята – Санчо, Торган Азар и Хакими, есть опытный Хуммельс, в составе Ройс, Витсель и Гетце, но это снова та самая симпатичная «Боруссия» Д, что не может уверенно лидировать до 34-го тура включительно.

Медовые месяцы закончатся

На данный момент в первой пятерке Бундеслиги только один тренер работает со своей командой не с начала этого сезона. Розе в «Боруссии» М – текущий лидер, заступил летом, «Хоффенхайм» заранее знал, что Нагельсманн уходит в «Лейпциг», то есть занялась поисками своего Тен Хаага заранее – назначили бывшего ассистента из «Аякса», снова дебютант.

Наконец, у «Баварии» тоже будет новый тренер, у которого начнется медовый месяц – иначе не получится, ведь фаворит недобирает жестко, как и «Боруссия» Д со своими 4 ничьими в 10 турах. Получается, что многие команды – а у «Шальке» и «Вольфсбурга» тренеры тоже 2019 года выпуска, используют новизну как фактор. Если еще «Байер» уволит Боша, то в первой десятке останется три наставника, знающих свои команды. И только один работает давно.

Страдает сборная Германии

Не кажется ли вам, что когда в подвешенном состоянии сам Томас Мюллер – в тридцать лет пятое колесо атакующей телеги «Баварии», то это проблема для Бундестим? Йоахима Лева не всегда стоит ругать за резкие эксперименты. Стоит Зюле получить новую травму, или тер Штегену обозначить желание отправить Нойера на скамейку – а у Мануэля всякие матчи случались, не только мощные, как начинаются проблемы.

У сборной Германии, когда набирают состав из чемпионата с такой плотностью, всегда будут критики, причем активные. Тем более, «Боруссию» Д тащат вперед легионеры – Санчо, Азар и Хамики не подходят Леву. Левандовски и Коутиньо выручали «Баварию», лидеры «Боруссии» М – два француза, Тюрам и Плеа. Бундеслига, где всегда хватало людей на несколько составов сборной, в конкретном сезоне подчиняется воле легионеров и Вернера. Форвард у Лева есть, Гнабри тоже скорее в порядке, но это два человека из 11.

Мюнхен не потерял статус

«Бавария» по-прежнему и без вариантов однозначный фаворит сезона. Более того, неудачи на старте вынудили расстаться с Ковачем, что только улучшает ситуацию. И любой тренер, которого сейчас пригласят, будет по классу выше, чем Нико. Моуриньо, Аллегри, Венгер – не суть важно, «Бавария» исправляет ошибки с назначением хорвата в момент, когда до первого места всего четыре пункта.

Отыгрывали и не такой отрыв, а жалобы Левандовски скорее говорят о том, что некоторые молодые исполнители «Баварии» недоработали, нежели о слабости футболистов как таковой. Кто-то ведь отдавал те передачи, что стали 14 голами Роберта в чемпионате – у поляка ни одного ассиста. Гнабри, Киммих, Коутиньо и многие другие в заявке «Баварии» сочиняли правильные передачи. Даже недоработав, чемпион не провалился в середине таблицы.

Создается иллюзия борьбы

«Игра была равна». Дальше вы знаете. Сейчас в Бундеслиге, где сразу у девяти клубов положительная разница мячей, а «Байеру» - десятой команде в таблице, до зоны ЛЧ всего три пункта, а до первого места – семь, будут рассказывать, как все увлекательно и круто складывается. А на деле имеем «Боруссию» Д, где остались все минусы прошлого сезона – Фавр плохо контролирует команду, коллектив настроения.

«Айнтрахт» и «Байер» скорее сбавили, чем стали сильнее. «Хоффейнхайм» и «Боруссия» М в любой момент могут нырнуть ниже в таблице, поскольку запаса прочности там нет. «Лейпциг» - теневой фаворит Бундеслиги, поскольку Нагельсманн очень хитро выстраивает тактику, но у 32-летнего наставника тоже молодая команда, незрелая. «Зенит» им помог себя обыграть, а вот не проиграть «Фрайбургу» - куда сложнее. Кстати, эта команда тоже может быть в группе лидеров временно, ведь опыта многим не хватает.

В Бундеслиге брак стабильности

Вот в чем проблема и вторая сторона медали. Много лет «Бавария» допускала ужасные ошибки, но оставалась чемпионом. За годы в Бундеслиге не вырос ни один зрелый проект. Нет из этой лиги команды для победного финала Лиги чемпионов, хотя есть парочка кандидатов на роль «Аякса». Но в таком случае создают видимость настоящей интриги, а по факту стоит «Баварии» обыграть сегодня «Боруссию» Д – а в Мюнхене гостей часто громили, они не побеждали с 2014 года, и все вернется на круги своя.

Дождитесь нового главного тренера, проведите три тура – с «Фортуной», «Байером» и «Боруссией» М, и можете получить старого единоличного лидера в Германии. Плотность в таблице Бундеслиги связана не с тем, что все крутые и вдруг стали равными, а с нестабильностью целого ряда клубов – участники первой десятки в 10 турах проиграли 21 матч, а еще в 29 случаях подписали мировые. Большое количество осечек – у «Баварии» каждый второй матч неудачный, обеспечило меленький разрыв между первым местом и десятым – семь пунктов.

Но стоит «Баварии» угадать с тренером – Левандовски при поддержке Коутиньо и Гнабри вытащит их на вершину, а две «Боруссии» скорее привычно сдадутся, чем смогут навязать борьбу до победного конца. В Мюнхене приняли отставку Ковача, чтобы не затягивать процесс возвращения на привычное место. Сегодня рискуют проиграть «Боруссии» Д – команда с главным тренером всегда лучше той, у которого наставника нет, но глобально мало что изменилось. Бундеслига осталась веселой, зрелищной, но весьма предсказуемой – в Германии нет зрелых команд, поэтому в итоге побеждает всегда самая богатая.