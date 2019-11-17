Растущий организм

вчера, 09:59

«Соккер.ру» рассказывает, почему сборная Голландии скоро может стать такой же звёздной, как команда соседней Бельгии.

Свершилось. Сборная Нидерландов, пропустившая два крупных турнира – чемпионат Европы 2016 и чемпионат мира 2018, завоевала заветную путёвку на Евро. Голландцы снова в числе сильнейших сборных. Рональд Куман сумел собрать из сильных игроков мощный коллектив. И хотя в Белфасте «оранжевые» не впечатлили, потенциал их остаётся высоким. Даже очень.

Лет восемь назад я написал статью «Красные дьяволята», в которой говорил о том, что скоро сборная Бельгии станет одной из сильнейших в мире. И надо сказать, тогда мои доводы были восприняты скептически. Подумаешь - Лукаку или Азар. Нет команды, нет тренера. Но прошло несколько лет, а сборная Бельгии расцвела, да так, что стала третьей командой чемпионата мира и первой в рейтинге ФИФА . Сейчас могу сказать, что в ближайшем будущем мы увидим очень сильную сборную Голландии. Которая затмит соседей и не только.

Пока в сборной Голландии нет звёзд уровня Эдена Азара, Ромелу Лукаку и Кевина Де Брюйне. Если только Вирджил ван Дейк. Но и бельгийские лидеры не сразу получили высокое признание. Вратарь Тибо Куртуа со всеми его ошибками и гастритом также сильнее любого из голландских голкиперов, включая Яспера Силессена. Однако Ханс ван Брёкелен тоже уступал и Жан-Мари Пфаффу, и Мишелю Прюдомму, что не помешало именно его сборной стать чемпионом Европы. Эдвин ван дер Сар не сразу стал основным и в «Аяксе», и в сборной Голландии. Кроме того, Куман ещё не пробовал в большом деле лучших вратарей Эре – Марко Бизо («Алкмар») и Серджио Падта («Гронинген»). Может быть, они окажутся теми, кто нужен «оранжевым». Растёт в «Утрехте» голкипер Мартейн Пас. К сожалению, присел на лавочку «Фейеноорда» Джастин Бейлоу.

Команда Кумана уже созрела для больших дел. В составе «оранжевых» есть и звезда первой величины - Вирджил ван Дейк, и стремительно прогрессирующие Матийс де Лигт и Френки де Йонг, просто очень сильные по европейским меркам футболисты - Жоржиньо Вейналдум, Мемфис Депай, Квинси Промес, Кевин Стротман, Стевен Бергейс и целая группа талантливой молодёжи – Донуэлл Мален, Джастин Клюйверт, Донни ван де Бек, Майрон Боаду, Стевен Бергвейн. На подходе Теун Купмейнерс, Кельвин Стенгс, а также спартаковец Гус Тиль не будет находиться в вечной депрессии. Ещё заиграет. Перечислять полностью состав голландской сборной не имеет смысла. В распоряжении Рональда Кумана без малого три десятка игроков, из которых можно создать очень мощную боевую единицу. Нужно время.

Чья сборная сильнее сейчас? Однозначно бельгийская. Сейчас в распоряжении Роберто Мартинеса какая-то машина, готовая смести всё на своём пути. Хотя в прошлом году команды играли в товарищеском матче, причём в Брюсселе, и тогда была ничья. Но опять же, в отборочных матчах чемпионата Европы «красные дьяволы» смотрелись куда убедительнее и ярче. Но до чемпионата Европы еще полгода. И вполне вероятно, что на Евро появится несколько иная сборная Голландии. Более сыгранная, более хищная, закалённая на сборах. «Оранжевым» ещё есть куда расти. И не удивляйтесь, если 128-я встреча соседей в истории придётся на поздние стадии первенства континента. Возможно, и на финал.

Ресурсы голландского футбола будут богаче, чем у соседей бельгийцев. Академии ведущих клубов ежегодно выпускают десятки способных ребят, которым не всегда хватает места в родных коллективах. Например, Квинси Промес, который прежде чем стать одним из лидеров воспитавшего его «Аякса», заявил о себе в «Твенте», вырос в большого мастера в «Спартаке» и потерял сезон в «Севилье». У голландского футбола есть две сокровищницы – Суринам и Индонезия против одной бельгийской – Конго. Кроме того, конголезцев активно привлекают в свои ряды и соседи-французы, хорошо, что у них есть тоже бывшая колония с таким же названием. У голландцев очень толковый молодняк. Появилась группа футболистов, которые родились уже в новом веке. Эти ребята скоро будут не просто стучаться, а ломиться в двери сборной. Майрон Боаду уже переступил порог. Готовится занести ногу Мохаммед Ихаттерен из ПСВ , если его не переманят в команду Марокко.

Многое будет зависеть от Кумана, а именно от того, уйдёт ли Рональд после чемпионата Европы работать в «Барселону» или продолжит трудиться в сборной. Никто не отрицает тренерского таланта бывшего защитника-бомбардира. Более того, из звёзд той голландской сборной он лучше всех проявил себя как тренер. Правда, Лигу чемпионов не выигрывал, как забросивший тренерскую практику Франк Райкард, но добивался результатов со многими клубами. И он куда успешнее, чем Марко ван Бастен и Руд Гуллит. Хотя и у Кумана случались громкие падения – в «Валенсии», «Алкмаре», «Эвертоне». И прежде чем согласиться на возвращение в «Барселону» в новой роли, он сто раз подумает, а надо ли. Если в сборной Голландии у него всё получается.

Как всё получается в сборной Бельгии и у Роберто Мартинеса. Не самый успешный по английским меркам тренер (в Испании о существовании такого специалиста узнали лишь после назначения Роберто в бельгийскую команду) оказался на своём месте и довёл до совершенства доставшееся ему от Марка Вилмотса наследство. «Кабана» (прозвище Вилмотса) часто ругали за то, что сборная Бельгии, составленная из прекрасных футболистов, играет скучно и недостаточно эффективно. Что отчасти было верно. Но фундамент побед заложил именно «Кабан». Но все похвалы и награды достались невысокому испанцу, который нашёл своё место и вряд ли куда-то будет стремиться.

Рональд Куман не хочет возделывать поле, а потом смотреть, как другие собирают за ним урожай. Он хочет воспользоваться плодами своей работы. И если сборная Голландии успешно выступит на Евро, то Рональду не стоит её покидать. Если он сможет не просто возродить «оранжевых», а сделать их лидером европейского (и не только футбола), то зачем искать что-то ещё.