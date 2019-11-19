Непотопляемая эскадра

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«Соккер.ру» рассказывает о блестящей отборочной кампании итальянской сборной.

Ровно два года назад Италия погрузилась в уныние. Национальная сборная уступила в переходных матчах шведам и не попала на чемпионат мира 2018. Впервые за долгие годы мировое первенство прошло без «голубой эскадры». И хотя чемпионат мира, проходивший в нашей стране, был признан одним из лучших в истории, согласитесь, итальянцев на нём не хватало.

Прошло ровно два года, и сборная Италии, выиграв десять встреч из десяти, заняла первое место в группе J. Вишенкой на торте стал разгром сборной Армении в Палермо с результатом 9:1. Впервые в истории итальянская команда одержала десять, а с учётом товарищеского матча с американцами, одиннадцать побед подряд. Превосходный результат команды Роберто Манчини. Бывший тренер «Зенита» времени не терял, работал на совесть и получил желаемый результат. А заодно и установил рекорд. Хотя вряд ли Манчини ставил цель непременно выиграть все встречи. Достижение это весьма относительное. Провалят итальянцы финальный турнир, и кто вспомнит их подвиги в отборочном турнире.

У Манчини были разные пути. Можно было сохранить прежнюю сборную Италии и доказать предшественнику Джампьеро Вентуре, что тот неправильно распоряжался имеющимися у него футболистами. Или напротив, разогнать к чёртовой матери старую команду и резко омолодить состав. Благо, итальянская земля не перестала рожать футбольные дарования. 2018 год ушёл у нового тренера на усушку и утряску. В товарищеских матчах и играх Лиги Наций Манчини провёл смотр сил и сделал соответствующие выводы. С кем продолжать работу, а с кем попрощаться.

В результате новый тренер провёл чистку личного состава, изрядно обновив ряды. Из тех, кто играл в стыковых матчах со шведами, в строю остались: нападающие Чиро Иммобиле, Андреа Белотти, Лоренцо Инсинье, полузащитники Жоржиньо и Алессандро Флоренци, защитники Леонардо Бонуччи, Франческо Ачерби и Алессио Романьоли. А также вратари Джанлуиджи Доннарумма и Сальваторе Сиригу, ранее смотревшие, как играет их старший коллега Джанлуиджи Буффон. Стефан Эль-Шаарави своим отъездом в Китай несколько усложнил своё попадание в основу сборной. По-прежнему привлекаются в команду полузащитник Марко Вератти, Маттиа Ди Шильо и Бриан Кристанте. Остальные все - новые люди. При Манчини через сборную прошло около двух десятков футболистов. Из них только один - натурализованный бразилец Эмерсон Палмиери. А года три назад создавалось ощущение, что натурализация южноамериканцев будет поставлена на поток.

Манчини привлёк в сборную немало молодняка - полузащитников Николо Дзаньоло, Лоренцо Пеллегрини (оба - «Рома») и Николо Бареллу («Кальяри», теперь «Интер»), Гаэтано Кастровилли («Фиорентина»), Сандро Тонали («Брешиа»), Роландо Мандрагору («Удинезе»), Стефано Сенси («Сассуоло», ныне «Интер»). Из хавбеков старого призыва остался только Жоржиньо. Средняя линия обновлена полностью. В атаке появился Риккардо Орсолини и сразу забил мяч в ворота несчастной сборной Армении. В оборону пришли более возрастные парни, которым лет по 26-28 - Эмерсон Палмиери («Челси»), Джованни Ди Лоренцо («Наполи»), Армандо Иццо («Торино»), Кристиано Бираги и Данило Д’Амброзио (оба «Интер»), Кристиано Пиччини («Валенсия»), Леонардо Спинаццола («Рома»). Чуть моложе однофамилец тренера Джанлука Манчини из «Аталанты». Основным вратарём стал тёзка Буффона Доннарумма, которому всего двадцать лет. Состав сборной Италии обновился процентов на 70-75% и продолжает обновляться. Манчини находится в постоянном поиске. Он просматривает несколько матчей Серии А еженедельно, отмечает футболистов, способных усилить национальную команду. Эксперименты продолжаются.

Конечно, через полгода может произойти и откат назад. Есть вероятность, что восстановится после травмы «крестов» и вернётся в команду её капитан Джорджо Кьеллини. Не исключён приток ещё нескольких опытных футболистов. Но, скорее всего, Роберто Манчини хочет завершить смену поколений, которую откладывали его предшественники.

Вы обратили внимание, что в нынешней сборной Италии нет ни одного темнокожего футболиста. Жоржиньо не отличается от остальных итальянцев, Эмерсон Палмиери весьма смуглый, но никак не темнокожий. Ни Марио Балотелли, ни Моизе Кин в сборную давно не привлекались. Анджело Огбонна вряд ли рассчитывал на звонок из тренерского штаба. Но Балотелли не раз говорил о желании снова надеть синюю футболку национальной сборной, а Кин и вовсе дебютировал, причём блестяще, при Манчини. Но в осенних матчах ни одного, ни второго в сборной не было. Расизм? Отнюдь. Главный тренер неоднократно говорил, что для Балотелли двери открыты. Но Марио сам должен доказать целесообразность своего присутствия в команде. Линия атаки у итальянцев сильна и без него. Молодому Кину также нужно сначала заиграть в «Эвертоне», а потом уже думать о чемпионате Европы. Всё в руках молодого футболиста. Проще всего объяснить причину своего невызова расизмом.

Будет ли сборная Италии бороться на чемпионате Европы за самые высокие места. Да вообще-то надо бы. Сборная Италии первый и единственный раз выигрывала европейское золото в 1968 году. Сколько воды утекло. Но не забудем, что ремонт ещё не закончился, а потому возможны разные издержки. В уходящем календарном году сборная Италии выглядела непотопляемой эскадрой. Но согласитесь, состав группы J был таков, что итальянцы выглядели априори сильнее. Однако следующим летом ситуация будет совсем иной. Сборной Армении там не предвидится. И потому, дорогие любители итальянского футбола, не стройте иллюзий. Пусть лучше «голубая эскадра» преподнесет вам сюрприз.