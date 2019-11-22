Миранчук в «Ювентусе». Взгляд из Италии

сегодня, 17:30

Вчера в Италии появились слухи о переходе Алексея Миранчука в «Ювентус», а сегодня газета Tuttosport вышла с полузащитником «Локо» на обложке. «Соккер.ру» заинтригован.

Слухи есть слухи, кто бы ни являлся их источником, однако разговоры о футболе на 70% состоят из слухов и домыслов, потому что когда доходит до фактов, многие начинают откровенно скучать. Мы относимся к разговорам о переходе Алексея Миранчука в «Ювентус» изрядной долей скептицизма, но не можем не отреагировать на обсуждение такой возможности в Италии, тем более применительно к столь великому клубу, как «Ювентус».

Не каждый день в странах развитого футбола говорят о наших игроках, а Алексей Миранчук попал в объектив итальянской прессы, его лицо на обложке Tuttosport — газеты не просто итальянской, а именно туринской. Как минимум, это повод изучить заметку издания, проживающего с «Ювентусом» в одном городе, а еще посмотрим на мнения болельщиков «Старой Синьоры», которые уже успели проанализировать перспективы Алексея в «Юве» и вынести ему вердикт. Пожалуй, это самое интересное.

О чем сообщает Tuttosport?

В электронной версии издания под заголовком «„Юве“ забронировал Миранчука за 20 миллионов евро» нам сообщают о том, что «Старая Синьора» опережает конкурентов в борьбе за талантливого нападающего (именно так и написано - «attaccante») «Локомотива» Алексея Миранчука. По информации Tuttosport, авторизованным посредником в переговорах является Габриэле Джуффрида, который принимает деятельное участие в судьбе многих европейских футболистов.

Так вот, благодаря Джуффриде в переговорах между «Локомотивом» и «Ювентусом» наступил прорыв — «значительный, если не окончательный», подчеркивает автор статьи. Здесь же мы узнаем, что за Миранчуком охотятся многие серьезные европейские клубы, а Алексей получает такую характеристику: «Электрический нападающий, который может сыграть и в центре атаки, и на позиции плеймейкера, и на фланге в роли вингера».

Нам напоминают, что «Ювентус» убедился в способностях россиянина в недавних матчах Лиги чемпионов, пропустив от Миранчука в каждой из встреч с «Локомотивом». Автор заметки считает любопытным тот факт, что «Ювентус» третий сезон подряд может купить футболиста, от которого пропустил в Лиге чемпионов: предшественниками Миранчука были Криштиану Роналду (забивал за «Реал») и Матийс де Лигт (отметился в составе «Аякса»).

Важно подчеркнуть, что в Турине называют сумму сделки в районе 20 миллионов евро, ни о каких обсуждаемых в России 40 миллионах речи не идет. Знают в Tuttosport и об опровержении, которое дал агент Алексея Миранчука, но продолжают настаивать на том, что в Турине состоялась встреча Джуффриде с представителями «Юве», на которой обсуждался российский футболист, и были достигнуты договоренности об условиях его трансфера.

Как болельщики «Ювентуса» относятся к Миранчуку?

Под статьей можно найти интерактивный блок со статистикой Миранчука в Лиге чемпионов. Например, можно узнать, что 27.6% передач Алексей отдает в левую половину поля и только 19.7% пасов идут направо. 28.9% - назад, 23.7% - строго вперед. В среднем отдает 38 передач за игру. В общем, если интересуетесь продвинутой статистикой, можете посмотреть, что насчитали итальянцы, а мы переходим к самому «вкусному» - комментариям болельщиков «Юве» под постом о Миранчуке. Сложилось общее впечатление, что в Италии отношение к российскому футболисту лучше, чем у нас: есть скептики, но нет повального «да кому он здесь нужен!»

palla in rete: «В обоих матчах против нас этот парень был активным и даже опасным. Неспроста забил два мяча, ведь всегда находился там, где должен. Тактически грамотный футболист, при этом динамично действует с мячом в середине поля».

Corner: «Допустим, игрок неплохой, но нужен ли он нам? Кажется, те участки поля, где он может сыграть, и так многолюдны в „Ювентусе“».

Davide69: «Я с самого начала чемпионата говорю, что Игуаину нужен сменщик, который в идеале сможет сыграть как первым темпом, так и вторым. Дибала с этой ролью не справился, Сарри ошибочного надеялся на него. Не видел этого игрока из России, кроме как в матчах с „Ювентусом“, но если он таков, как описан в статье, и его можно подписать уже в январе, то он может стать частью решения проблемы…»

SimoShark: «Не могу вынести суждение об уровне и перспективах Миранчука на основании двух матчей с „Юве“, но если селекционный отдел выберет его, мне это кажется хорошей инвестицией: 15-20-30 миллионов евро за трансфер, низкая зарплата… Клуб практически ничего не теряет, футболиста всегда можно будет продать за эти же деньги, только потому что его однажды выбрал „Ювентус“, а если выстрелит в Турине — будет стоит 100 миллионов».

IlGobbodiNotreDame: «Миранчукнон игрок „Ювентуса“? Ага. А на чьем месте он будет играть? Об этом вы подумали?» (написание фамилии россиянина сохранено — примечание «Соккер.ру»).

Gattosilvestro1313: «Ну, по крайней мере, мы начали смотреть на молодых игроков…»

Onkologo_Olandese: «В 10 раз сильнее Белотти».

Giovanni visentini: «А давайте в следующий раз вместо того, чтобы покупать, того, кто забил нам в Лиге чемпионов, просто не позволим ему забить? Хотя и бездоказательно, но, скорее всего, если бы против „Локомотива“ играл Кьеллини, мы бы сейчас не говорили об этом парне».