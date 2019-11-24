Ремонт на ходу

сегодня, 15:30

«Соккер.ру» рассказывает, как сборная Чехии преодолела кризис и пробилась на чемпионат Европы.

Ещё в прошлом году чешская сборная представляла собой нечто печальное. Мимо чемпионата мира чехи в очередной раз пролетели. В Лиге Наций уступили сборной Украины. В товарищеских матчах выглядели неважно. И после разгрома с результатом 1:5, учинённого сборной России в Ростове-на-Дону, тренер Карел Яролим был отправлен в отставку. Его место занял Ярослав Шилхави, работавший в сборной в качестве помощника Кареля Брюкнера. В последнее время Шилхави тренировал пражскую «Славию».

И хотя в первом же матче под руководством нового тренера чехи снова проиграли сборной Украины в Лиге Наций, команда пошла на поправку. Два выигрыша у соседей-словаков, победа над другими соседями - поляками. Но наступил 2019 год, а вскоре начался и отборочный турнир Евро-2020. Старт оказался кошмарным. С 0:5 на «Уэмбли» от англичан. А через несколько дней 1:3 в товарищеской игре с бразильцами. Болельщики сборной Чехии пребывали в минорном настроении вплоть до начала июня.

Но в игре с болгарами Патрик Шик сделал дубль, чем обеспечил волевую победу 2:1. Потом со счётом 3:0 были биты черногорцы. А это уже второе место. Проигрыш команде Косово снова усложнил жизнь чехам. Выигрыш в Черногории с тем же счётом, что и в Праге, конечно, пошёл на пользу. Но борьба с косоварами за второе место обещала быть сложной. К тому же чехи ждали в гости сборную Англии, которая била всех, кто возникал на её пути.

Уже на пятой минуте в ворота сборной Чехии был назначен пенальти, который реализовал Харри Кейн. Наметилось повторение лондонского сценария. Но через четыре минуты Якуб Брабец перечеркнул планы англичан. Ничейный счёт держался вплоть до 85-й минуты, пока Зденек Ондрашек не пробил в ближний от Джордана Пикфорда угол. Вратарь ожидал удара в дальний. Чехи показали серьёзный футбол. Новым лидером проявил себя полузащитник Алекс Крал. Если до игры с англичанами о новичке «Спартака» говорили так, словно он переоцененный футболист, то после этой встречи отношение к кудрявому пареньку изменилось. В важнейшей игре со сборной Косово Крал снова был лучшим. Сравнял счёт на 70-й минуте дальним ударом, а потом соорудил и второй гол. Быть бы дублю, но последним мяча коснулся защитник Ондржей Челустка. Его имя и занесли в протокол. Сборная Чехии добыла заветную путёвку, дающее право снова сыграть на чемпионате Европы. Болгарам можно было и проиграть.

За весь календарный год Ярослав Шилхави проверил в деле 35 (!) игроков в десяти встречах. Но это при том, что ресурсы чешского футбола не безграничны. И это при том, что восемь матчей были официальными. Тренер проводил настоящий ремонт. Привлекал одних, убирал других, испытывал разные связки и сочетания. Только два футболиста провели все 10 матчей - защитник Ондржей Челустка и полузащитник Лукаш Масопуст. По девять раз выходили на поле Алекс Крал, Томаш Соучек и Якуб Янкто. Эти игроки и составят основу сборной. Остальным придётся доказывать целесообразность своего присутствия в национальной команде.

Уход Петра Чеха, сначала из сборной, а потом и из большого футбола, сделал вратарскую проблему одной из самых острых. Томаш Коубек, Томаш Вацлик, Иржи Павленка, Ондржей Коларж - мастеровитые вратари, но до уровня Чеха до них никто не дотягивает. Кроме того, они могут, как выдать превосходную игру, так и пропустить всё, что только можно. Испытав в деле всех Шилхави остановил свой выбор на Томаше Вацлике из «Севильи». Он чаще других играл в отборочном турнире. Павленка после пяти мячей На «Уэмбли» и Коубек, пропустивший столько же в Ростове, видимо, в меньшем почёте у тренера. В игре с болгарами ворота защищал Коларж, хорошо знакомый наставнику по работе в «Славии». Но выбор в пользу Вацлика пока не окончателен.

Шилхави начинает постепенно избавляться от футболистов, которые находятся на излёте. После игры с бразильцами перестали привлекаться в сборную Милан Шкода, Боржек Дочкал, Марек Фридек и Теодор Гебре Селассие. Из ветеранов в строю пока Марек Сухи, Владимир Дарида и Ондржей Челустка. Но окончательного прощай вышеуказанным ветеранам пока не сказано, и все они имеют шанс вернуться под знамёна национальной сборной. Если возникнет на то необходимость.

Алекс Крал ещё не волшебник, он только учится. Главная звезда сборной нынешней сборной Чехии - нападающий Патрик Шик, забивший несколько важных мячей в отборочном турнире. Но у Патрика есть одна проблема, - а именно практика в клубе. В своё время ушёл из «Сампдории» в «Рому» и стал выходить лишь на замену. Отсюда и заметное снижение результативности. Летом Шика арендовал немецкий «РБ Лейпциг». Но лучше бы Патрик не переходил. Если в «Роме проводил неполные матчи, чаще выходя на замену, то в Лейпциге чех лишь дважды появлялся на поле. Поэтому, чтобы подойти к чемпионату Европы в хорошем состоянии, Патрику нужно что-то предпринимать. Впору разрывать арендный договор и искать себе новую команду.

Очень интересен центральный полузащитник Томаш Соучек, который после чемпионата Европы будет продан „Славией“ за большие деньги. Высокий, хорошо видящий поле, прекрасно играющий головой футболист, выполняет огромный объём работы в центре поля. Как оборонительной, так и созидательной. Рядом с Соучеком раскрылись его одноклубники - нынешний Лукаш Масопуст и недавний Алекс Крал. Весьма крепкой выглядит и линия обороны - Павел Кадержабек и Ян Боржил соответственно справа и слева, и два центральных - Якуб Брабец и уже упоминавшийся Ондржей Челустка.

Ремонт в сборной Чехии ещё не закончен. Ярослав Шилхави весь в работе: ищет, просматривает, прикидывает. Успеет ли собрать команду к лету - увидим. Но сборная Чехии вряд ли окажется подарком для соперников. Даже англичане уже побаиваются чехов. А клубы Премьер-Лиги вовсю просматривают Соучека и Крала.