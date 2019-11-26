Давид или Кепа? А может Пау?

сегодня, 10:00

«Соккер.ру» выясняет, кто будет первым номером сборной Испании на чемпионате Европы.

Перед чемпионатом мира такого вопроса не возникало. В сборной Испании существовало чёткое распределение ролей. Давид Де Хеа - основной вратарь, Кепа Аррисабалага – второй, Пепе Рейна – третий. И это положение дел устраивало всех трёх голкиперов.

Но Давид не лучшим образом сыграл на мировом первенстве, да и у себя в «Манчестер Юнайтед» играет ниже установленного им же самим высокого уровня. Кепа сменил «Атлетик» на «Челси» и стал самым дорогим вратарём мира. Ветеран Пепе оставил «красную фурию» и доигрывает в «Милане». Зато появился Пау Лопес, начинавший отборочный турнир игроком «Бетиса» и проданный летом в «Рому» за двадцать три с половиной миллиона евро. Кепа, если кто забыл, обошёлся «Челси» в восемьдесят миллионов. Если кто-то решит купить у МЮ Де Хеа, то должен будет заплатить примерно столько же. Поэтому вратарская бригада сборной Испании – самая дорогая в мире. Но кто в ней первый, кто второй, а кто третий – ещё пока неизвестно.

Де Хеа на российских полях неважно смотрелся в матче против португальцев. Да и с командой Марокко испанец мог бы сыграть лучше. В одной восьмой финала против нашей сборной Давид оказался в тени Игоря Акинфеева, особенно в серии пенальти. Затем осенью, в Лиге Наций испанцы проиграли в Севилье англичанам 2:3, затем хорватам в Загребе с тем же счётом. Накопившаяся усталость давала о себе знать. И Луис Энрике, руководивший «красной фурией», решил, что Де Хеа стоит дать передохнуть.

У Кепы первый английский сезон получился противоречивым. С одной стороны, баск освоился в английской Премьер-Лиге. Более того, он почти избавился от своей «фирменной» ошибки, - неважного приёма мяча, В «Атлетике» Аррисабалага сначала гасил полёт мяча, а потом фиксировал его. Понятно, что такой приём мяча создавал дополнительные трудности. В «Челси» самый дорогой вратарь мира с помощью тренера Илариу если не избавился от этого дефекта, то хотя бы свёл его к минимуму. Но уже будучи стражем ворот «синих», он пропустил шесть мячей в Манчестере от будущего чемпиона. Подобного в Испании с ним не случалось – ни в «Атлетике», ни в «Вальядолиде», где будущий голкипер сборной набирался опыта. Потом, опять же в игре с «Манчестер Сити», а именно в финале Кубка Лиги, Аррисабалага отказался покидать поле, когда Маурицио Сарри хотел его заменить перед серией пенальти. После этой выходки многие требовали разрыва контракта со строптивцем. Но Сарри предпочёл помириться с вратарём. А потом итальянец ушёл сам.

На таком, повторюсь, весьма неоднозначном фоне, Кепа стал основным вратарём сборной Испании. Причём, баска предпочитали как Луис Энрике, так и сменивший его Роберт Морено. Аррисабалага сыграл в семи матчах отборочного турнира Евро-2020, Де Хеа в трёх, причём в одном из них – со шведами он был заменён по ходу встречи. Ещё одну встречу отыграл Пау Лопес.

Пау ровесник 25-летнего Кепы и на четыре года моложе Давида. Каталонец, воспитанник «Жироны», он мечтал играть за «Барселону», но в итоге оказался в «Эспаньоле». Где сначала был сменщиком Кике Касильи, а когда тот заработал красную карточку, встал в ворота «попугаев» и не растерялся. Когда Касилья собрался заменить Икера Касильяса в «Реале», Лопес стал основным в «Эспаньоле». Потом сорвался зачем-то в «Тоттенхэм», где только потерял время. Вернулся домой, отыграл ещё год, после чего сдал полномочия однофамильцу Давиду Лопесу и перешёл в «Бетис». Через год Пау был продан в «Рому», где играет постоянно и получает отличные отзывы. В «Эспаньоле» и «Бетисе» Лопес мог пропустить сколько угодно, не самая прочная оборона тому оправдание. Но вратарь он сильный, мастеровитый и вполне соответствует уровню сборной. Если бы сборная Каталонии могла участвовать в официальных турнирах, Пау был бы её первым номером. Но в команде единой Испании он пока третий – после кастильца Де Хеа и баска Аррисабалаги.

Пока Пау сложно мечтать о свитере с первым номером. Он третий в очереди и постарается закрепиться на этой позиции. О тех, кто может ему помешать немного позже. Пока неясно, кому достанется единичка. Вернувшемуся в сборную тренеру Луису Энрике предстоит сделать нелёгкий выбор между Давидом и Кепой. И решающими будут матчи за свои клубы. Пока преимущество на стороне баска. Его клуб выглядит лучше, да и сам Аррисабалага ошибается куда реже. Пропускает тоже меньше. Но в очной встрече «Манчестер Юнайтед» разгромил «Челси» 4:0. И это тоже может быть учтено. Наверное, Луис Энрике ещё сам не определился.

Кто ещё может попасть в заявку «красной фурии» при непредвиденных обстоятельствах? Серхио Рико пока не имеет игровой практики в «Пари Сен-Жермен». Травма Кейлора Наваса оказалась несерьёзной, и испанец снова присел на лавочку. А там его вряд ли заметит Луис Энрике. Давид Лопес из «Эспаньола» староват, ему недавно исполнилось 38 лет. Свой единственный матч в составе «красной фурии» Давид сыграл десять лет назад. Маловероятно, что об опытном страже ворот снова вспомнят в испанской сборной. Унаи Симон из «Атлетика», напротив, довольно молод - 22 года, и опыта у баска маловато. Он, скорее, вратарь на перспективу. Никто из тройки голкиперов «красной фурии» ещё не перешагнул тридцатилетний рубеж. Серхио Асенхо из «Вильярреала» заслужил быть хотя бы третьим. Но два порванных креста на левом колене, два – на правом, заметно исковеркали его карьеру. А когда-то Серхио котировался выше Де Хеа. Хоэль Роблес тащит на себе «Бетис», удачно заменив Пау Лопеса. Но пока его шансы попасть в сборную мизерны. Как и у Давида Сории («Хетафе») и Хоэля Масипа («Вальядолид»).