Депай не поможет «Лиону» в матче с «Зенитом»

Пресс-служба «Лиона» в твиттере объявила список игроков, включенных в заявку на матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Зенита».
В матче не примут участия нападающий Мемфис Депай и хавбек Уссем Ауар.
Заявка «Лиона»:
Вратари: Антони Лопеш, Чиприан Тэтэрушану, Антони Рачоппи.
Защитники: Лео Дюбуа, Рафаэл да Силва, Кенни Тете, Жезон Денайер, Марсело Фильо, Йоаким Андерсен, Юссуф Коне, Марсал.
Полузащитники: Максанс Какре, Люка Тузар, Максвелл Корне, Жан Лукас, Тиаго Мендес, Бертран Траоре, Жефф Рен-Аделаид, Мартен Терье, Райан Шерки.
Нападающие: Мусса Дембеле, Амин Гуири.
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