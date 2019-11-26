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Депай не поможет «Лиону» в матче с «Зенитом»

сегодня, 08:54
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб ЛионЛионЗавтра в 20:55 Не начался

Пресс-служба «Лиона» в твиттере объявила список игроков, включенных в заявку на матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Зенита».

В матче не примут участия нападающий Мемфис Депай и хавбек Уссем Ауар.

Заявка «Лиона»:

Вратари: Антони Лопеш, Чиприан Тэтэрушану, Антони Рачоппи.

Защитники: Лео Дюбуа, Рафаэл да Силва, Кенни Тете, Жезон Денайер, Марсело Фильо, Йоаким Андерсен, Юссуф Коне, Марсал.

Полузащитники: Максанс Какре, Люка Тузар, Максвелл Корне, Жан Лукас, Тиаго Мендес, Бертран Траоре, Жефф Рен-Аделаид, Мартен Терье, Райан Шерки.

Нападающие: Мусса Дембеле, Амин Гуири.

Французская команда уже прилетела в Санкт-Петербург.

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Все комментарии
Гавриленко
Гавриленко
   3 / 855
сегодня в 12:12
Понятно, готовится договорняк. Назначили Депая капитаном, а потом не взяли.

Очень стыдно за зенит.
Лиговский
Лиговский
   283 / 855
сегодня в 10:40
Удачи Зениту!
Литейный 4
Литейный 4 ответил Gourcuff Yohanne
   2 / 855
сегодня в 10:24
Удачи моему Олимпику
Попутного ветра с Олимпиаком. Тут речь о Лионе. Гыгыгы
Gourcuff Yohanne
Gourcuff Yohanne
   737 / 855
сегодня в 10:13
Удачи моему Олимпику
Grey33
Grey33
   346 / 855
сегодня в 10:06
Зенит уже год играет без своего лучшего нападающего и ничего, справляется.
Cremen
Cremen
   58 / 855
сегодня в 09:38
А с кем сегодня играет спартак, что-то давно не видно?
25процентный клоун
25процентный клоун
   13 / 855
сегодня в 09:35
Газпром и не такое может.
Лучший игрок евроотбора наравне с Куинси
Одержимый хряк
Одержимый хряк
   50 / 855
сегодня в 09:33
Зениту крупной победы!
feris1
feris1
   111 / 855
сегодня в 09:20
Надеюсь это поможет Зениту.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   23 / 855
сегодня в 09:20
Проще было назвать ветку :
"Никто и ничто не поможет Лиону в матче с Зенитом"...
STVA 1
STVA 1
   105 / 855
сегодня в 08:57
Ну и хорошо...
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