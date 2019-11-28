Сердце, отданное «Реалу»

вчера, 18:59

«Соккер.ру» рассказывает о короткой карьере чемпиона Европы Рубена де ла Реда.

Не так давно наш сайт писал о драме английского полузащитника , который был вынужден оставить футбол в 23 года. За три с половиной года до несчастья, случившегося с Фабрисом, нечто похожее произошло с полузащитником «Реала» и сборной Испании . Ему тоже было 23 года.

Во время матча Кубка Испании между «Реалом» и «Унионом» после одной из атак де ла Ред упал на газон. Испания, годом ранее пережившая трагедию с защитником «Севильи» , была напугана. Рубена вынесли с поля и доставили в больницу. Сам футболист, очнувшись, даже не понял, что с ним произошло. Де ла Ред никогда не жаловался на здоровье, даже напротив, отличался выносливостью и работоспособностью.

Угрозы жизни не возникало, однако Рубен ещё долго находился под наблюдением врачей. «Я скоро вернусь на поле», - оптимистически заявлял футболист. Но чем дольше длились обследования, тем меньше оставалось поводов для оптимизма. Медики посоветовали Рубену завершить выступления, и чем скорее, тем лучше. Никто не мог гарантировать, что подобное больше не повторится. И следующий раз может быть более серьёзным, ведь в первый раз полузащитник «Реала» ограничился лёгким испугом.

В январе, через три месяца после случившегося, де ла Ред взял паузу в карьере. Его восемнадцатый номер отдали новичку Раулю Альбиолю. Рубен хотел отдохнуть, привести организм в порядок, но врачи настояли на окончательном завершении карьеры. «Я вынужден заявить о вынужденном уходе. Я больше не выйду на поле, но моё сердце навсегда принадлежит „Реалу“», - сказал де ла Ред. Так на взлёте оборвалась карьера одного из перспективных футболистов Испании, за несколько месяцев до рокового обморока ставшего чемпионом Европы.

Рубен де ла Ред - воспитанник «королевского клуба», и в «Реале» на него, с одной стороны, рассчитывали. Тренер Хувениле (юношеской команды) Кике Флорес считал, что Рубен станет ключевым игроком Мадрида. С другой стороны, Рубену не очень-то доверяли. До своей аренды в «Хетафе» за два года Рубен лишь десять раз выходил на поле. Увы, в «Реале» не всегда доверяют собственным воспитанникам. , возглавлявший «сливочных», говорил Рубену, что рассчитывает на него, но стоит провести год-другой в аренде, получить практику, закалиться в матчах взрослых команд. Вот и отправился де ла Ред с ещё двумя молодыми игроками в другой мадридский коллектив – «Хетафе», где провёл прекрасный и, по сути, своей единственный полнокровный сезон.

Де ла Ред был центральным полузащитником, одинаково успешно действовавшим в атаке и обороне. Он обладал хорошей техникой и скоростью, габариты позволяли испанцу уверенно играть в воздухе (рост - 186 сантиметров). Будучи парнем крепким, плечистым и мускулистым, Рубен выходил победителем в большинстве единоборств. Со временем он мог стать игроком примерно такого же плана, как каталонец . А может, и сильнее, учитывая умение де ла Реда поддерживать атаки. В «Хетафе» де ла Реду пришлось действовать на разных позициях – атакующего полузащитника, опорного хавбека. Немало встреч он вынужденно провёл в центре обороны и не разочаровал. сделал Рубена ключевым игроком «Хетафе», который наделал шуму в Европе, добравшись до четвертьфинала Кубка УЕФА . В равной борьбе испанцы уступили «Баварии».

Возглавлявший сборную Испании вызвал де ла Реда в команду, и полузащитник «Хетафе» провёл свои первые матчи в красной футболке национальной команды. И, видимо, Рубен оправдал надежды шефа «красной фурии», раз он оказался в списке 23 футболистов, вошедших в окончательную заявку сборной Испании на чемпионат Европы.

Было ощущение, что футболист не из самого именитого клуба, за спиной у которого был всего один полнокровный сезон, поедет на Евро туристом. В матчах со сборными России и Швеции Рубен просидел в запасе, но в игре с греками, которая мало что решала, Арагонес провёл ротацию состава, и Рубен вышел с первых минут. Более того, де ла Ред забил один из мячей.

Больше на том чемпионате де ла Ред не играл, но свою золотую медаль заработал честно. Выкупить чемпиона Европы «Хетафе» не мог, да и сам Рубен хотел играть в «Реале». Тренер , сменивший Капелло, весьма прохладно отнёсся к вернувшемуся в команду игроку, но был вынужден учесть пожелания руководства. Кроме того, Шустер и сам вскоре убедился, что де ла Ред – сильный футболист, вокруг которого нужно стоить игру команды в середине поля.

Но раскрыться в «Реале» у Рубена не получилось. Всего одиннадцать встреч он успел провести за «Реал» после возвращения, на двенадцатую не хватило здоровья. В общей сложности карьера де ла Ред уместилась в 79 матчей, 27 из которых пришлись на «Реал».

Вынужденный досрочно завершить карьеру футболиста Рубен стал тренером. Сначала работал с молодёжью «Реала», потом отправился по проторенной дорожке в «Хетафе», где тренировал вторую команду. Сейчас ему 34 года. По неподтверждённым пока сведениям, рассматривает кандидатуру де ла Реда как потенциального члена тренерского штаба «Тоттенхэма». Жозе ещё двенадцать лет назад говорил, что у Рубена имеются задатки хорошего тренера.

Тем временем в одной из детских команд «Реала» играет десятилетний нападающий Каэтано де ла Ред - старший из трёх сыновей Рубена. Возможно, что Каэтано суждено стать легендой «королевского клуба» и сделать то, что не получилось у отца.