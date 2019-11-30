Главный матч декабря. «Зенит» против «Спартака»

вчера, 18:58

Неважно, на каких они местах, важен контекст и подтекст. «Соккер.ру» готовится к невероятно принципиальной встрече.

Фанаты «Спартака» подогрели градус противостояния, оскорбляя Дзюбу. И хотя Артем отреагировал максимально вяло – стоило защитить себя сразу, а не отмалчиваться, удаляя из друзей напарников по сборной России, которые якобы слабо поддержали, всегда есть универсальный метод – ответить на поле.

Тедеско понимает, что старт его работы будут оценивать не по нулевым ничьим против «Рубина» или «Урала», не по количеству атак на чужие ворота – тем более, голами завершаются редкие из них, а именно по результату и наполнению поединка против «Зенита». Существует расклад, при котором Доменико примут даже после поражения!

«Спартаку» важно сыграть достойно и не хуже, чем «Зенит». Команды, которым есть что вспомнить, должны отбегать так, чтобы обсуждали только аномально крутой для РПЛ футбол. Впрочем, есть опасения, что как раз на качество поставить не получится.

Слишком важное противостояние, невзирая на разрыв в турнирной таблице.

Тактические схемы и кадровый потенциал

Начнем с гостей, поскольку у «Зенита» все традиционно. Семак вряд ли поставит три центральных против трех центральных Тедеско – странно дома подыгрывать сопернику, поднимая свою небыструю линию обороны выше, оставляя на флангах атакующего Караваева и оголяя тылы. С «Лейпцигом» ведь пытались удивить – не получилось.

У «Спартака» сейчас тренер той же школы, что у немецкого клуба – Тедеско тоже невероятно молодой для главного специалиста в большом клубе, как и Нагельсманн. Семака стариком тоже не назовем. Но у него нет того природного драйва, что у немца с итальянской кровью и темпераментом. И апеннинской тактической моделью.

«Спартак» к схеме привык, поскольку Кутепов, Жиго и Джикия готовы лучше, чем любой человек на правый фланг, ради которого стоило бы отправить одного из тройки на скамейку. Зобнин исполняет роль правого латераля, но есть такое ощущение, что Тедеско может удивить – поставить Мельгарехо, Рассказова или Ещенко, ведь у Романа на фланге не все получается.

Впрочем, Сантос и Дриусси – опасные соперники, нужна подстраховка от Кутепова для любого из перечисленных кандидатов на роль Марио Фернандеса. Также важно позволить Айртону атаковать не меньше, чем получится у Караваева. Хотя схемы разные – «4-4-2» и «3-5-2», структурно «Спартак» и «Зенит» имеют достаточно общего. Например, Барриос ныряет в линию обороны при начале атак команды Семака – вот вам и «3-5-2» по ситуации.

Но есть большая разница в атаке, ведь Дзюба и Азмун – два центральных форварда, которые научились делить пространство и разобрались с личными задачами. А вот Ларссон и любой из его напарников – Понсе или Шюррле, не спелись, так что фактически схема «Спартака» скорее «3-4-2-1», для игры в два форварда в линию не хватает взаимопонимания, а Бакаев заваливается на правый фланг, что позволяет менять построения довольно часто и разнообразно.

Также у команд разные подходы в опорной зоне. Оздоев – довольно атакующий, но не Барриос, а вот Умяров и Крал – парочка рисковых парней. Наиль умнее работает с мячом, Алекс – резче двигается, и завтра Тедеско должен ценить именно скорость, ведь «Зенит» после изнурительной победы над «Лионом» в Лиге чемпионов получил заметно меньше дней на восстановление, и заменами освежить команду Семак не сможет – нельзя убирать лучших.

У «Спартака» же резервистов, которые могут значительно изменить не схему, а подход, полно. Зобнин, Мельгарехо, Баду или Ещенко справа – сразу четыре варианта в заявке. Тиль, Шюррле, Мирзов или Понсе в атаке – четыре стиля футбола, представители схожих, но смежных амплуа. Кстати, голландец уже пробовался именно как человек из двойки в атаке, но пока у Тедеско не заиграл. Но если у «Спартака» не сработает изначальный план – пойдут замены, увидим риск и эксперименты.

«Зенит» в плане тактики обычно скучнее, хотя у них тоже есть выбор справа в атаке. И даже Дриусси не является человеком, которого нельзя убрать, если у Себастьяна снова не пойдет игра. Конечно, нет повода обязательно выпускать Жиркова с первых минут, оставив аргентинского бунтаря на скамейке, но «Спартак» и «Зенит» объединяет потребность в запасных вариантах, ни один из которых не натренирован. Разве что выходы Ерохина иногда обостряют игру сразу.

Ориентировочные составы:

«Зенит» (4-4-2): Кержаков – Караваев, Иванович, Ракицкий, Сантос – Кузяев, Оздоев, Барриос, Дриусси (Жирков) – Дзюба, Азмун.

«Спартак» (3-4-2-1): Максименко – Кутепов, Жиго, Джикия – Зобнин (Мельгарехо, Ещенко), Крал, Умяров, Айртон – Бакаев, Шюррле (Понсе, Тиль) – Ларссон.

Интересные факты накануне матча

- «Спартак» с Тедеско пропустил в РПЛ всего один гол в пяти поединках – от «Арсенала». У «Зенита» в пяти последних встречах чемпионата три пропущенных мяча, но ни один не стал для соперников победным;

- последний раз «Зенит» не забил в РПЛ в конце сентября, когда уступил в гостях «Локомотиву» со счетом 1:0. А «Спартак» при Тедеско взял за привычку радовать голами через раз именно в чемпионате. В прошлом туре не отличились, хотя моменты создавали;

- если у «Зенита» отсутствуют по разным причинам люди, которые мечтали бы зацепиться за основу, или хотя бы получить практику в матче против «Спартака» - Малком, Лунев, Маммана и Кокорин, то у «красно-белых» травмирован только Селихов. Тедеско имеет полный доступ к тем, кого ему передал Кононов;

- «Зенит» не проигрывает дома в РПЛ на протяжении 14 матчей, то есть не уступил ни разу в 2019 году. Классическая домашняя команда, хотя вспомним, что 9 декабря 2019 «Рубин» нанес им поражение со счетом 1:2. Почти год держатся, а теперь в гостях – «Спартак»;

- поединки «Зенита» и «Спартака» в Санкт-Петербурге были очень результативными. Но есть одна особенность. Если взять серию знаменитых побед северян – 5:2, 4:2 и 5:1, то получите по 6.3 гола за игру в среднем. А вот когда добавите две нулевые ничьи – упадете до 3.8. Отмечаем, что голевой водопад не всегда, но часто;

- «Спартак» ни разу не переигрывал «Зенит» в гостях именно на «Газпром Арене». А если ищите последнюю гостевую победу в любом из турниров – отправляйтесь в весну 2012 года, когда москвичи выиграли 2:3. Сегодня у столичного клуба один из самых неудобных выездов сезона.

Прогноз «Соккер.ру » : победа «Зенита» - самый вероятный результат, исходя из готовности команд, хотя ничья их тоже устоит, особенно если «Спартак» сыграет лучше, чем ЦСКА , но не получит те же палки в колеса.

А если отталкиваться от хулиганского подхода, то нужно ставить на отчасти сенсационную победу «Спартака», вроде 1:2. Впрочем, как основной прогноз выбираем ничью – 1:1 или 2:2, ведь «Зенит» сделает все, чтобы не проиграть.