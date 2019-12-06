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Пустые кресла не преступление!  

вчера, 22:36

«Зенит» громит «Динамо», а «Соккер.ру» помогает увидеть то, что скрыло «Матч ТВ». 

О футболе

Как таковой борьбы не получилось: «Динамо» начало матч с «Зенитом» бесстрашно, но именно на этом, похоже, и погорело. В первой же своей атаке «сине-бело-голубые» открыли счет в очень простой ситуации: Сутормин выполнил подачу, а Азмун с легкостью вышел на мяч, оторвавшись от закопавших ноги в газон защитников «Динамо». Первый гол оглушил «бело-голубых», и хотя они по инерции продолжили возиться с мячом, делали это как-то неосознанно, как машет кулаками боксер, переживший нокаут. 

«Зенит» играл экономно, уверенно и простенько, напрягая «Динамо» флангами, откуда шли подачи на Дзюбу и Азмуна. С навеса «сине-бело-голубые» забили и второй гол, только сработал стандарт в виде углового и откликнувшийся на него Бранислав Иванович. Капитан отсалютовал фанатам «Зенита», которые уже стали посматривать на часы, готовясь к выходу с трибун. Третий гол Дзюбы они не увидели, его застали только динамовцы, чей протестный исход задержали в целях безопасности — во избежание столкновений с фанатами «Зенита». 3:0 к перерыву, и второй тайм превратился в формальность. Но игра и счет на табло — не самое важное, что случилось в этом матче. 

Не о футболе

На 40-й минуте матча болельщики «Зенита» и «Динамо» в солидарность с фанатскими объединениями других клубов РПЛ присоединились к акции протеста, запущенной «Фратрией». Инициировавшая эту акцию организация фанатов «Спартака» призывала к уходу с трибун на 30-й минуте, но сути дела это ничуть не меняет: зенитовцы и динамовцы, как и болельщики «Арсенала» и «Локомотива» в параллельном матче, встали и ушли, причем не частями, а всей гурьбой. В пятницу никто не предал протест: фанаты всех четырех клубов выразили свое несогласие с методами работы правоохранительных органов. 

Фанаты «Зенита» после себя оставили на «вираже» баннер со словами: «Фанат не преступник». Впрочем, ни этот баннер, ни массовый исход болельщиков по телевидению не показали и вообще постарались сделать вид, будто и не было никаких фанатов. Диалог двух комментаторов в конце первого тайма матча «Зенит» - «Динамо» прозвучал предельно неловко и натянуто.

Дмитрий Шнякин: «…и скоро совсем не останется болельщиков на трибуне „Зенита“. Они покидают стадион...»

Денис Казанский: (после паузы, во время которой, вероятно, не обошлось без экспрессивной мимики и жестов в сторону напарника) «Давайте посмотрим угловой». 

Все, тема закрыта. Конечно же, исход сотен болельщиков с трибун — это не то, на что стоит обратить внимание хотя бы просто из журналистского любопытства и профессиональной этики. Это же не первых лиц «Зенита» показывают на весь экран. Видимо, логика у «Матч ТВ» такая: если мы это не показываем, то этого не существует. Максимальный испанский стыд, ведь тактика замалчивания — самая тупая стратегия, которую только можно было избрать в данной ситуации. Конечно, решение принимали не комментаторы, но прилетит в первую очередь им, так что удаляйтесь из «Твиттера», ребята. Скорее, пока мы всех отвлекаем тем, о чем вы промолчали! 

Видите ли, к «Матч ТВ» в силу того, что холдинг входит в «Газпром-Медиа», и так постоянно возникают претензии и едкие вопросы. Почему «Зениту» достается так мало критики по сравнению с другими клубами? Почему режиссеры весьма избирательны в демонстрации повторов? Куда после «проблем со связью» пропал эксперт по судейству Игорь Федотов, посмевший сказать о том, что Сердар Азмун заслужил красную карточку в матче «Зенит» - ЦСКА? И далее до бесконечности. Можно отшутиться, придумать оправдания, назвать сторонников теории заговоров параноиками, но после столь вопиющего случая объективность «Матч ТВ» можно и нужно ставить под сомнение в любой непонятной ситуации. 

Судите сами: сотни людей во время двух матчей РПЛ уходят с трибун, Интернет трещит от видео и фотографий, но главный рупор российского спорта ничего не видит, ничего не слышит, никому ничего не сообщит. Такому цирку и Запашный не нужен! Комментаторы отмечают позитивную атмосферу на трибунах, умиляются тому, как болельщики зажигают фонарики, в упор не замечая пустых секторов за воротами. Оператор за центральной камерой  старательно держит объектив так, чтобы в него не попали пустые кресла. Пару раз промахивается, после чего резче, чем следует, возвращается в правильную позицию. Режиссер трансляции увлекается крупными планами, звукорежиссер подмешивает интершум, чтобы никто ничего не понял. Хитро и коварно!  

Но если честно, жаль всех этих людей. Искренне, откровенно жаль. Они ведь не по своей воле и не из-за непрофессионализма кастрировали футбольный репортаж. Просто так было нужно. А ведь комментаторы матча «Зенит» - «Динамо» могли объяснить причины, поспорить, потом успокоить телезрителей, провести воспитательную работу в эфире, тем более 3:0 после первого тайма располагали к разговорам не строго о происходящем на поле. Я пытаюсь найти аргументы не для совести (бессилен, простите), а для ума: это же была прекрасная возможность для канала, его покровителей и властей, которые должны быть обеспокоены ситуацией с фанатами, сделать программные заявления и подать ситуацию под правильным соусом. Увы, методички продвинутого уровня пока не завезли. Может быть, завтра. Может быть, никогда.

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Все комментарии
Олег Борткевич
Олег Борткевич ответил Правдин Семён
   188 / 987
вчера в 23:57
Минус в том, что деньги на билеты были потрачены. Ещё бы не было фанатов на следующих 2-3 матчах и без купленных билетов -было бы нагляднее.
В Питере отсутствие фанатов на трибунах вряд ли скажется на заполняемости стадиона. Возможно зрителей даже прибавится. Что то в зрелищности матчи потеряют, но не думаю, что критично. Возможно на Спартак болельщиков ходит меньше чем на Зенит, что слишком много оголтелых фанатов?
Дракон1988
Дракон1988 ответил Правдин Семён
   39 / 987
вчера в 23:57
Минус в том, что деньги на билеты были потрачены. Ещё бы не было фанатов на следующих 2-3 матчах и без купленных билетов -было бы нагляднее.
Вот и я не пойму,с одной стороны вроде это показательно,но с другой всё равно отдают деньги тем же властям.Как бы сказал Широков в старые времена- "лучше бы дома сидели ёп")))
-Хостинский-
-Хостинский- ответил kts
   709 / 987
вчера в 23:55
Та ты вообще вкурсе за что этого фаната отлучили от спортивных мероприятий пожизненно, что был заводилой на матче и во главе его оскорбляли деревянного 40а Дзюбу.
В стране свобода слова, темболее клубные качели
Не справедливо наказали фаната
Шишанутый
Шишанутый
   58 / 987
вчера в 23:49
    n272nm
    n272nm
       31 / 987
    вчера в 23:43
    nik9373

    Могли, но не обязаны. Вы, хрюшки, не обольщайтесь, у нас далеко не все поддерживают выходку наших фанатов. Оно понятно, что полицейский произвол имеет место быть, но поддержать свиней, которые полощут игрока Зенита, который стабильно показывает высококлассную игру, что в Зените, что в сборной - это, мягко скажем, крайне неоднозначное решение.
    Правдин Семён
    Правдин Семён
       158 / 987
    вчера в 23:43
    Минус в том, что деньги на билеты были потрачены. Ещё бы не было фанатов на следующих 2-3 матчах и без купленных билетов -было бы нагляднее.
    kts
    kts
       199 / 987
    вчера в 23:28
    Ни о чем. Вор должен сидеть в тюрьме а отморозков надо наказывать.
    nik9373
    nik9373
       129 / 987
    вчера в 23:26
    А ведь комментаторы матча «Зенит» - «Динамо» могли объяснить причины, поспорить, потом успокоить телезрителей, провести воспитательную работу в эфире...


    Объяснить причины,это признать ментовской беспредел и попирание прав простых людей в нашей стране.А как собака будет гавкать на своего хозяина?
    Сп62
    Сп62 ответил Ладожский
       175 / 987
    вчера в 23:26
    А почему же их тогда не показали? И для чего нужны комментаторы? Выполнять указ?
    Сантус
    Сантус
       104 / 987
    вчера в 23:22
    Смело....за экстремизм сесть не страшно?)А то...всяко случается...)Пы.Сы.Зайду завтра посмотреть,остался ли текст.Админы не дремлят...)
    Ладожский
    Ладожский
       64 / 987
    вчера в 23:19
    На пустые трибуны никто не обратил внимания, футбол был на первом месте.
    Авангардист
    Авангардист
       92 / 987
    вчера в 23:06
    В статье сквозит неприязнью к Зениту.
    Евгений Сибель
    Евгений Сибель
       608 / 987
    вчера в 23:02
    Позор российскому ТВ!
    Правду не скроешь!
    Свою цензуру пусть засунут в заднее место
    nubom
    nubom
       77 / 987
    вчера в 23:01
    По ТВ показали футбол. Вы ожидали другого?
    Сп62
    Сп62
       175 / 987
    вчера в 22:55
    Я болельщик Спартака. К "Фратрии" отношусь отрицательно. Но ещё больше я не приемлю попытки искажать реальные события. Замалчивание проблем почти всегда приводит к отягчающим последствиям при их запоздалых и неумелых устранениях. Это мы можем наблюдать не только в нашей стране.
    zenit_forever2014
    zenit_forever2014
       267 / 987
    вчера в 22:55
    Вы сегодня в одном ключе написали две однобокие статьи. ОЧЕНЬ ЖАЛЬ....это политика СОККЕРА или ваше без доказательное мнение....
    СаняШумок
    СаняШумок
       319 / 987
    вчера в 22:54
    А что вы хотели от гос канала? Власть никогда не будет транслировать давление на нее и не важно кто прав!
    plusnindimon
    plusnindimon ответил tuman960
       315 / 987
    вчера в 22:51
    и снова на арене Чистяков!!!Ему бы в дом-2 -любит копаться в грязном белье!!!!
      tuman960
      tuman960
         41 / 987
      вчера в 22:48
        FFZ
        FFZ
           547 / 987
        вчера в 22:43
        Позор матч тв!
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