Пустые кресла не преступление!  

вчера, 22:36

«Зенит» громит «Динамо», а «Соккер.ру» помогает увидеть то, что скрыло «Матч ТВ».

О футболе

Как таковой борьбы не получилось: «Динамо» начало матч с «Зенитом» бесстрашно, но именно на этом, похоже, и погорело. В первой же своей атаке «сине-бело-голубые» открыли счет в очень простой ситуации: Сутормин выполнил подачу, а Азмун с легкостью вышел на мяч, оторвавшись от закопавших ноги в газон защитников «Динамо». Первый гол оглушил «бело-голубых», и хотя они по инерции продолжили возиться с мячом, делали это как-то неосознанно, как машет кулаками боксер, переживший нокаут.

«Зенит» играл экономно, уверенно и простенько, напрягая «Динамо» флангами, откуда шли подачи на Дзюбу и Азмуна. С навеса «сине-бело-голубые» забили и второй гол, только сработал стандарт в виде углового и откликнувшийся на него Бранислав Иванович. Капитан отсалютовал фанатам «Зенита», которые уже стали посматривать на часы, готовясь к выходу с трибун. Третий гол Дзюбы они не увидели, его застали только динамовцы, чей протестный исход задержали в целях безопасности — во избежание столкновений с фанатами «Зенита». 3:0 к перерыву, и второй тайм превратился в формальность. Но игра и счет на табло — не самое важное, что случилось в этом матче.

Не о футболе

На 40-й минуте матча болельщики «Зенита» и «Динамо» в солидарность с фанатскими объединениями других клубов РПЛ присоединились к акции протеста, запущенной «Фратрией». Инициировавшая эту акцию организация фанатов «Спартака» призывала к уходу с трибун на 30-й минуте, но сути дела это ничуть не меняет: зенитовцы и динамовцы, как и болельщики «Арсенала» и «Локомотива» в параллельном матче, встали и ушли, причем не частями, а всей гурьбой. В пятницу никто не предал протест: фанаты всех четырех клубов выразили свое несогласие с методами работы правоохранительных органов.

Фанаты «Зенита» после себя оставили на «вираже» баннер со словами: «Фанат не преступник». Впрочем, ни этот баннер, ни массовый исход болельщиков по телевидению не показали и вообще постарались сделать вид, будто и не было никаких фанатов. Диалог двух комментаторов в конце первого тайма матча «Зенит» - «Динамо» прозвучал предельно неловко и натянуто.

Дмитрий Шнякин: «…и скоро совсем не останется болельщиков на трибуне „Зенита“. Они покидают стадион...»

Денис Казанский: (после паузы, во время которой, вероятно, не обошлось без экспрессивной мимики и жестов в сторону напарника) «Давайте посмотрим угловой».

Все, тема закрыта. Конечно же, исход сотен болельщиков с трибун — это не то, на что стоит обратить внимание хотя бы просто из журналистского любопытства и профессиональной этики. Это же не первых лиц «Зенита» показывают на весь экран. Видимо, логика у «Матч ТВ» такая: если мы это не показываем, то этого не существует. Максимальный испанский стыд, ведь тактика замалчивания — самая тупая стратегия, которую только можно было избрать в данной ситуации. Конечно, решение принимали не комментаторы, но прилетит в первую очередь им, так что удаляйтесь из «Твиттера», ребята. Скорее, пока мы всех отвлекаем тем, о чем вы промолчали!

Видите ли, к «Матч ТВ» в силу того, что холдинг входит в «Газпром-Медиа», и так постоянно возникают претензии и едкие вопросы. Почему «Зениту» достается так мало критики по сравнению с другими клубами? Почему режиссеры весьма избирательны в демонстрации повторов? Куда после «проблем со связью» пропал эксперт по судейству Игорь Федотов, посмевший сказать о том, что Сердар Азмун заслужил красную карточку в матче «Зенит» - ЦСКА ? И далее до бесконечности. Можно отшутиться, придумать оправдания, назвать сторонников теории заговоров параноиками, но после столь вопиющего случая объективность «Матч ТВ» можно и нужно ставить под сомнение в любой непонятной ситуации.

Судите сами: сотни людей во время двух матчей РПЛ уходят с трибун, Интернет трещит от видео и фотографий, но главный рупор российского спорта ничего не видит, ничего не слышит, никому ничего не сообщит. Такому цирку и Запашный не нужен! Комментаторы отмечают позитивную атмосферу на трибунах, умиляются тому, как болельщики зажигают фонарики, в упор не замечая пустых секторов за воротами. Оператор за центральной камерой старательно держит объектив так, чтобы в него не попали пустые кресла. Пару раз промахивается, после чего резче, чем следует, возвращается в правильную позицию. Режиссер трансляции увлекается крупными планами, звукорежиссер подмешивает интершум, чтобы никто ничего не понял. Хитро и коварно!

Но если честно, жаль всех этих людей. Искренне, откровенно жаль. Они ведь не по своей воле и не из-за непрофессионализма кастрировали футбольный репортаж. Просто так было нужно. А ведь комментаторы матча «Зенит» - «Динамо» могли объяснить причины, поспорить, потом успокоить телезрителей, провести воспитательную работу в эфире, тем более 3:0 после первого тайма располагали к разговорам не строго о происходящем на поле. Я пытаюсь найти аргументы не для совести (бессилен, простите), а для ума: это же была прекрасная возможность для канала, его покровителей и властей, которые должны быть обеспокоены ситуацией с фанатами, сделать программные заявления и подать ситуацию под правильным соусом. Увы, методички продвинутого уровня пока не завезли. Может быть, завтра. Может быть, никогда.