Солдаты неудачи. Арбитры убили надежды ЦСКА

вчера, 21:01

Российские судьи так долго смотрят повторы, что молодые «армейцы» успели постареть? «Соккер.ру» рассказывает, как ЦСКА обокрали.

Российская футбольная система старается дискредитировать повторы, но скорее дискредитирует себя – о российских рефери узнали все, что нужно. Они, к сожалению, не готовы к судейству нового времени.

Арбитр Казарцев делал невероятно длинные и бессмысленные паузы – повтор готов за секунды, можно сразу смотреть, а не вести непродуктивные переговоры с помощниками, чтобы потом… Побежать смотреть повтор, ломая темп игры.

Красоваться и набивать цену можно в других профессиях, футбольный судья – обслуживающий персонал, дотошный знаток правил. А Казарцев допускал детские ошибки. Давайте начнем с простого, чтобы найти точку соприкосновения и не было пустых споров.

Да, «Краснодар» против ЦСКА сыграл с позиции силы и опыта. По ударам, владению, точности паса, обводкам, победам на втором этаже победили. Но «быки» были не очень эффективными – по точным ударам счет 4:4, на табло – ничья. «Краснодар» сравнял счет с пенальти, и по ходу эпизода мяч ударился в руку Ари.

На повторе видно четко, причем форвард именно принял мяч верхней конечностью. Сразу цитируем правила:

Является нарушением, если игрок:

• получает владение/контроль над мячом после того, как мяч коснулся его руки, и затем:

- возникает возможность забить гол.

Пенальти – возможность, Ари сыграл рукой в атаке, что по новым правилам, если дальше последовал голевой эпизод, заставляет арбитра реагировать. Нет понятия «умышленность», есть только «мяч коснулся руки». Казарцев видел руку, но забыл правила футбола. «Бывает», как говорит Егоров?

Идем дальше, к более сложному эпизоду. Чалов в штрафной площади «быков» с мячом, который находится в правой от него стороне. А слева подкат Мартыновича. Защитник своими ногами блокирует продвижение Чалова вперед – контакт явный, а потом бедром касается соперника. Мяч перед контактом не выбивает – это важно. Снова читаем правила:

Штрафной удар (пенальти) назначается, если игрок совершает любое из следующих нарушений против соперника в манере, которую судья расценит как неосторожную, безрассудную или с использованием чрезмерной физической силы:

• подкатывается или бросается;

• делает или пытается сделать подножку.

Если нарушение произошло с физическим контактом, оно наказывается штрафным или 11-метровым ударом.

Мартынович сделал подкат, а получилась в итоге подножка, ведь Чалов упал. Там нет безрассудства или чрезмерной силы, но есть неосторожная игра. Карточка не требует, но это – нарушение правил. Еще одна понятная цитата:

Штрафной удар (пенальти) назначается, если игрок совершает следующее нарушение:

• мешает продвижению соперника с физическим контактом.

Описание эпизода. Мартынович сыграл бы по правилам, если сначала явно выбил мяч, а потом по инерции зацепил форварда. Но порядок обратный, значит - пенальти. Наконец, третий эпизод – падение в штрафной Набабкина. Здесь можно понять арбитра, ведь в действиях Кирилла было то, чего не сделал Чалов.

Защитник ЦСКА сначала нанес удар, потом перед его ногами в подкате пролетел соперник, который не сбил Набабкина сразу, но позже рукой зацепил «армейца». Лишь после этого контакта видим паузу от Кирилла, а затем – падение. Даже с учетом, что Чалов тоже подставлялся – на что имеет право, ведь тот же Ари выбросил ногу, чтобы Обляков в нее сыграл, разница понятная.

В сухом остатке получаем, что Казарцев несколько раз тратил минуты жизней зрителей поединка, и лишь в последнем случае – при счете 1:1, принял решение, которое можно обосновать. Жаль, что Акинфеев не взял чуть раньше пенальти и не восстановил справедливость. Жаль, что все увидели руку Ари, кроме арбитров.

Но вспомните, что даже когда Обляков забил, арбитры пытались придраться – в голевой атаке Ари подставил спину, махал руками, но рефери дотошно искали фол против бразильца с российским паспортом. Гол не отменили – все чисто, но это далеко не первый случай, когда в игре «армейцев» видим странные решения.

Вспомните середину августа. «Сочи» играет против ЦСКА , Виталий Мешков – главный. Итоговый счет – два нуля, вот только Чалову так разбили нос, что у Федора были кровавые доказательства удара. Но Мешков не дал ЦСКА право на пенальти, хотя позже за этот эпизод игрока «Сочи» наказали дисквалификацией на четыре матча. Потом, правда, по-тихому сократили до трех.

Еще был поединок «Зенита» против ЦСКА – работал Вилков, события вы точно помните. А теперь Казарцев принял ряд решений, которые привели к тому, что отрыв «Зенита» от ЦСКА увеличился до одиннадцати пунктов. «Краснодар» отстает на десять, но только после ошибки судьи вырвали ничью. И это еще Сафонов потащил удар Набабкина!

Но все перипетии поединка меркнут, ведь на результат явно повлияли решения судьи. У «армейцев» был шанс удвоить преимущество с пенальти, выиграть у «Краснодара» и сократить отставание от лидера РПЛ до девяти пунктов. Не сложилось, остается только возмущаться. И нужно возмущаться! Последние годы убедили, что в российском футболе есть только один действенный механизм реформирования – общественный резонанс.

Действует далеко не всегда, однако если бы все просто соглашались с официальными оценками Егорова и РФС по арбитрам, то не было и тех перестановок, что начались сейчас. Ведь официально все замечательно. Но если новое руководство судейского корпуса оставит все так, как сейчас – очевидно, что сегодня никто не помогал «Краснодару», не в «Краснодаре» дело, то никаких протестов не хватит.

Во всех развитых странах знают, что борьба за свои права – единственный метод их получить. Фанаты борются за то, чтобы их в случайном порядке не хватали. За последние годы сотни случаев отлучений от футбола без веской аргументации. Просто раньше работали тихо, и только со спартаковскими фанатами сглупили, о чем уже пожалели. Хватают всех подряд, именно поэтому нужно поддерживать инициативу болельщиков клубов РПЛ – нельзя терпеть нечеловеческое отношение, иначе это войдет в привычку и все скажут: «Так было всегда».

В племенах каннибалов всегда ели людей, но разве это делает такие действия законными или высокоморальными? Футбольное сообщество должно бороться. Если можно передать столько «приветов» Гинеру, то поверьте – остальных сотрут в порошок. Ведь имеем два скандала подряд! В прошлом туре Акинфееву забили после офсайда – по ходу победной голевой атаки «Арсенала» у автора ассиста. Помощник судьи находился в двух метрах от эпизода...

Сейчас Гинер наговорил на суд и разбирательства в КДК РФС , но его эмоции можно понять. Косяками пошли ошибки, даже VAR не мешает действовать так, как арбитру хочется. Это ужасно, дико и надоело, поскольку постоянно! Чему Казарцев учит молодых футболистов ЦСКА ? Тому же, чему их учили Мешков и Вилков. Федотов бросил свое детище – «Оренбург», устал от дурного арбитража, и пойдет, похоже, в «Сочи» - там во втором круге будут веселые матчи, вот увидите.

Пока же занялись мелочью – расчистили чемпионское поле. «Локомотив» никто на место особо не ставил, сами подставились, устали, тоже могут взбрыкнуть при случае по теме судейства, клуб Сухины коллеги унижают редко. А вот ЦСКА сейчас не мустанг, которого не смогут приручить несколькими свистками. По самой скромной оценке у «армейцев» могло быть на пять пунктов больше. По нескромной – на семь, но тогда у «Зенита» следовало отнять очко.