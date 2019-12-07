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Солдаты неудачи. Арбитры убили надежды ЦСКА

вчера, 21:01

Российские судьи так долго смотрят повторы, что молодые «армейцы» успели постареть? «Соккер.ру» рассказывает, как ЦСКА обокрали.

Российская футбольная система старается дискредитировать повторы, но скорее дискредитирует себя – о российских рефери узнали все, что нужно. Они, к сожалению, не готовы к судейству нового времени.

Арбитр Казарцев делал невероятно длинные и бессмысленные паузы – повтор готов за секунды, можно сразу смотреть, а не вести непродуктивные переговоры с помощниками, чтобы потом… Побежать смотреть повтор, ломая темп игры.  

Красоваться и набивать цену можно в других профессиях, футбольный судья – обслуживающий персонал, дотошный знаток правил. А Казарцев допускал детские ошибки. Давайте начнем с простого, чтобы найти точку соприкосновения и не было пустых споров.

Да, «Краснодар» против ЦСКА сыграл с позиции силы и опыта. По ударам, владению, точности паса, обводкам, победам на втором этаже победили. Но «быки» были не очень эффективными – по точным ударам счет 4:4, на табло – ничья. «Краснодар» сравнял счет с пенальти, и по ходу эпизода мяч ударился в руку Ари.

На повторе видно четко, причем форвард именно принял мяч верхней конечностью. Сразу цитируем правила:

Является нарушением, если игрок:

• получает владение/контроль над мячом после того, как мяч коснулся его руки, и затем:

- возникает возможность забить гол.

Пенальти – возможность, Ари сыграл рукой в атаке, что по новым правилам, если дальше последовал голевой эпизод, заставляет арбитра реагировать. Нет понятия «умышленность», есть только «мяч коснулся руки». Казарцев видел руку, но забыл правила футбола. «Бывает», как говорит Егоров?

Идем дальше, к более сложному эпизоду. Чалов в штрафной площади «быков» с мячом, который находится в правой от него стороне. А слева подкат Мартыновича. Защитник своими ногами блокирует продвижение Чалова вперед – контакт явный, а потом бедром касается соперника. Мяч перед контактом не выбивает – это важно. Снова читаем правила:

Штрафной удар (пенальти) назначается, если игрок совершает любое из следующих нарушений против соперника в манере, которую судья расценит как неосторожную, безрассудную или с использованием чрезмерной физической силы:

• подкатывается или бросается;

• делает или пытается сделать подножку.

Если нарушение произошло с физическим контактом, оно наказывается штрафным или 11-метровым ударом.

Мартынович сделал подкат, а получилась в итоге подножка, ведь Чалов упал. Там нет безрассудства или чрезмерной силы, но есть неосторожная игра. Карточка не требует, но это – нарушение правил. Еще одна понятная цитата:

Штрафной удар (пенальти) назначается, если игрок совершает следующее нарушение:

• мешает продвижению соперника с физическим контактом.

Описание эпизода. Мартынович сыграл бы по правилам, если сначала явно выбил мяч, а потом по инерции зацепил форварда. Но порядок обратный, значит - пенальти. Наконец, третий эпизод – падение в штрафной Набабкина. Здесь можно понять арбитра, ведь в действиях Кирилла было то, чего не сделал Чалов.

Защитник ЦСКА сначала нанес удар, потом перед его ногами в подкате пролетел соперник, который не сбил Набабкина сразу, но позже рукой зацепил «армейца». Лишь после этого контакта видим паузу от Кирилла, а затем – падение. Даже с учетом, что Чалов тоже подставлялся – на что имеет право, ведь тот же Ари выбросил ногу, чтобы Обляков в нее сыграл, разница понятная.

В сухом остатке получаем, что Казарцев несколько раз тратил минуты жизней зрителей поединка, и лишь в последнем случае – при счете 1:1, принял решение, которое можно обосновать. Жаль, что Акинфеев не взял чуть раньше пенальти и не восстановил справедливость. Жаль, что все увидели руку Ари, кроме арбитров.

Но вспомните, что даже когда Обляков забил, арбитры пытались придраться – в голевой атаке Ари подставил спину, махал руками, но рефери дотошно искали фол против бразильца с российским паспортом. Гол не отменили – все чисто, но это далеко не первый случай, когда в игре «армейцев» видим странные решения.

Вспомните середину августа. «Сочи» играет против ЦСКА, Виталий Мешков – главный. Итоговый счет – два нуля, вот только Чалову так разбили нос, что у Федора были кровавые доказательства удара. Но Мешков не дал ЦСКА право на пенальти, хотя позже за этот эпизод игрока «Сочи» наказали дисквалификацией на  четыре матча. Потом, правда, по-тихому сократили до трех.

Еще был поединок «Зенита» против ЦСКА – работал Вилков, события вы точно помните. А теперь Казарцев принял ряд решений, которые привели к тому, что отрыв «Зенита» от ЦСКА увеличился до одиннадцати пунктов. «Краснодар» отстает на десять, но только после ошибки судьи вырвали ничью. И это еще Сафонов потащил удар Набабкина!

Но все перипетии поединка меркнут, ведь на результат явно повлияли решения судьи. У «армейцев» был шанс удвоить преимущество с пенальти, выиграть у «Краснодара» и сократить отставание от лидера РПЛ до девяти пунктов. Не сложилось, остается только возмущаться. И нужно возмущаться! Последние годы убедили, что в российском футболе есть только один действенный механизм реформирования – общественный резонанс.

Действует далеко не всегда, однако если бы все просто соглашались с официальными оценками Егорова и РФС по арбитрам, то не было и тех перестановок, что начались сейчас. Ведь официально все замечательно. Но если новое руководство судейского корпуса оставит все так, как сейчас – очевидно, что сегодня никто не помогал «Краснодару», не в «Краснодаре» дело, то никаких протестов не хватит.

Во всех развитых странах знают, что борьба за свои права – единственный метод их получить. Фанаты борются за то, чтобы их в случайном порядке не хватали. За последние годы сотни случаев отлучений от футбола без веской аргументации. Просто раньше работали тихо, и только со спартаковскими фанатами сглупили, о чем уже пожалели. Хватают всех подряд, именно поэтому нужно поддерживать инициативу болельщиков клубов РПЛ – нельзя терпеть нечеловеческое отношение, иначе это войдет в привычку и все скажут: «Так было всегда».

В племенах каннибалов всегда ели людей, но разве это делает такие действия законными или высокоморальными? Футбольное сообщество должно бороться. Если можно передать столько «приветов» Гинеру, то поверьте – остальных сотрут в порошок. Ведь имеем два скандала  подряд! В прошлом туре Акинфееву забили после офсайда – по ходу победной голевой атаки «Арсенала» у автора ассиста. Помощник судьи находился в двух метрах от эпизода...

Сейчас Гинер наговорил на суд и разбирательства в КДК РФС, но его эмоции можно понять. Косяками пошли ошибки, даже VAR не мешает действовать так, как арбитру хочется. Это ужасно, дико и надоело, поскольку постоянно! Чему Казарцев учит молодых футболистов ЦСКА? Тому же, чему их учили Мешков и Вилков. Федотов бросил свое детище – «Оренбург», устал от дурного арбитража, и пойдет, похоже, в «Сочи» - там во втором круге будут веселые матчи, вот увидите.

Пока же занялись мелочью – расчистили чемпионское поле. «Локомотив» никто на место особо не ставил, сами подставились, устали, тоже могут взбрыкнуть при случае по теме судейства, клуб Сухины коллеги унижают редко. А вот ЦСКА сейчас не мустанг, которого не смогут приручить несколькими свистками. По самой скромной оценке у «армейцев» могло быть на пять пунктов больше. По нескромной – на семь, но тогда у «Зенита» следовало отнять очко.

Тогда разрыв получался не одиннадцать пунктов, а всего три. Совсем другая история! Несколькими свистками вчерашних детей, которые и сами много ошибаются на поле – реализация у ЦСКА хромая, уничтожили как борца за титул. И мы говорим строго о фактах, никаких полутонов. Явно разбили нос Чалову, явно был офсайд в атаке  «Арсенала», явно мяч попал в руку Ари. Не получилось техничного убийства надежд ЦСКА, топорная работа в простых эпизодах. Подскажите, что идет после наглости? Грань уже перешли, нужно новое определение.

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Все комментарии
d_fincher
d_fincher
   29 / 1017
сегодня в 06:38
Зенит тащат на всех парах всеми способами. Судьи за него, РФС за него, ВАР за него, Сочи и Оренбург за него, финансовый фейрплей за него. И всё это, конечно, по чистой случайности.

При этом Зенит чувствует себя оскорбленным. И его Дзюба посылает всех и называет фашистами. И Дзюбе за это ничего нет, он же Зениту продал своё спартаковское детство.
d_fincher
d_fincher
   29 / 1017
сегодня в 06:36
Горин очень переживает за ЦСКА, очень возмущен. Но когда речь о Спартаке в той же ситуации - он использует сарказм и иронию, чтобы преуменьшить её значимость. А здесь статья наполнена праведным гневом, переходящим в пафос. По делу, конечно, но очень уж заметна разница.
d_fincher
d_fincher ответил nubom
   29 / 1017
сегодня в 06:24
Никак не пойму: почему, если в России нас засуживают, то в Европе нас обыгрывают? – жаловался Гинер Горину...
Ой, а то Зенит в Европе всех рвет. Скорее от Зенита всех рвет.
Alean
Alean ответил Правдин Семён
   420 / 1017
сегодня в 06:23
Все не так однобоко. Хотелось бы разбора всех результативных косяков судей по сезону в одной статье для наглядности.
Согласен, косяков судейских в этом сезоне хватает. Интересно если все перечислять, портянка на сколько листов будет?
d_fincher
d_fincher
   29 / 1017
сегодня в 06:18
В России ВАР работает против соперников Зенита. После нынешнего сезона это совершенно очевидно. Сколько уже пострадало команд. Но не Зенит.
ОлегаТэ
ОлегаТэ
   261 / 1017
сегодня в 05:43
Я долго смеялся, когда выяснилось, что в моменте с пенальти свистун после долгих раздумий пошёл смотреть момент не с целью определиться с игрой рукой Ари, а лишь только решить, "горчичник" Ване оформить или удалить его уже для верности.
Кю! 👎👎👎👎👎
papic337
papic337
   211 / 1017
сегодня в 05:29
Чего армейцы ноют про судейский беспредел? Пусть вспомнят как судейка Игорь Низовцев убивал Мордовию в матче с ЦСКА. Первый тайм закончился со счётом 3-0 в пользу Мордовии. Причём ЦСКА остались в десятером. У них удалили игрока прямой красной карточкой за неприличный жест в сторону трибун. Начался второй тайм и Низовцев удаляет игрока Мордовии. Причём телевизионная бригада, обслуживавшая этот матч, не смогла найти эпизод с нарушением, чтобы показать его. Дальше было, что любое касание игрока ЦСКА это фол. Были назначены совершенно липовые пенальти. Короче говоря, Мордовию убили. Матч закончился со счётом 6-4 в пользу ЦСКА. Низовцева после этого сослали пожизненно в ФНЛ. Тогда армейские болельщики с пеной у рта доказывали, что всё правильно. Что так и надо судить. Теперь аукается. Лично мне армейцев совершенно не жалко. Когда судьи убивают Спартак и другие команды они радуются, а как только судьи ошибаются против ЦСКА, то начинается вселенский вопль: "Расстрелять, дисквалифицировать, пусть сам застрелится" и т.д А по судейству этого матча можно только сказать что у наших судей очень низкая квалификация или они все куплены.
ОлегаТэ
ОлегаТэ ответил СаняШумок
   261 / 1017
сегодня в 05:23
Точно. В ничьей краснодара и цска виноват зенит)) в том что цска играет донно сам по себе-виноват зенит))) смешно)) только в сочи и сегодня цска могли иметь очки и то, пенальти это не гол. С зенитом на 80 оц минуте удаление азмуна бы ничего не дало. С арсеналом тоже что-то не забили. В ле нет победы ни одной. О чем говорит автор?) единица за статью. А судейству так же, ведь везде ошибаются.
Трошки ашипся, дружисче, Азмун на "красную" ещё на 7-й минуте нарвался, но "ручной мишка" даже за "жёлтой" не потянулся. Ну а дальше всем всё стало понятно... 👎👎👎
Миша Вилков
Миша Вилков
   363 / 1017
сегодня в 05:15
Более позорного и продажного чемпионата в Европе нет. Спасибо газпром тебе за это.
rialek
rialek
сегодня в 04:18
угорщина
rialek
rialek
сегодня в 03:59
лудоГорцы
minai
minai ответил mangoх12
   252 / 1017
сегодня в 03:00
а причем тут судейский беспредел и газон ??
Дело было не в газоне, а в административном ресурсе. Чё непонятного ?
mangoх12
mangoх12
   17 / 1017
сегодня в 02:54
Ахахха почитал комменты, все жалуются на судейство вспоминают когда их засудили, но как Гинер стал гонять Егорова все заднюю дали.. значит вам все нравится. вот такие крашенные оказались
mangoх12
mangoх12 ответил minai
   17 / 1017
сегодня в 02:47
Сезон 16-17. Слуцкий слёзно просит Арсенал перенести осеннюю встречу ЧР в Москву, ссылаясь на сложный календарь ( Еврокубки - ответственные матчи). Арсенал соглашается. Весной тот же Слуцкий невероятно возмущён "состоянием газона" в Туле и с маниакальной настойчивостью добивается переноса матча .. снова в Москву. Не Коням рассуждать о справедливости. Поделом.
а причем тут судейский беспредел и газон ??
mangoх12
mangoх12
   17 / 1017
сегодня в 02:45
Я бы не валил все на Зенит и отрыв, тут дело в том, что нас топят не первый год и не важно с какой командой мы играем, так с тем же Краснодаром раньше вообще земляка Иванова назначали и все помним как он свистел в одну сторону. То, что у судей на Гинера зуб известно давно, пусть считаю что он жмот, но он не хочет платить этим беспредельщикам и правильно делает . Да еще 4 года назад Слуцкий про них все сказал, вот они и топят нас при любой возможности.
mangoх12
mangoх12 ответил zenit_forever2014
   17 / 1017
сегодня в 02:38
Не все считают, что там была рука. Эксперт по судейству в сэ тоже не считает, что была....люди смотрящие матч тоже не все считают, что была рука....я вообще не понимаю как мяч мог попасть именно в руку, если нога Ари была ближе к воротам, а мяч отскочил от штанги....как мяч миновал ногу и сразу попал в руку. Лично как по мне что 10 очков, что 9, даже 8 ничего нам не гарантированно....весной 11 игр, в розыгрыше 33 очка....вся борьба впереди.
смотри лучше уже все давно все разобрали по секундам

mangoх12
mangoх12 ответил radist_21
   17 / 1017
сегодня в 02:36
Да утрите уже слезки,не по мужски как то!
Так и будь мужиком признай ошибку или забыл свои слезки ?
minai
minai
   252 / 1017
сегодня в 02:24
Сезон 16-17. Слуцкий слёзно просит Арсенал перенести осеннюю встречу ЧР в Москву, ссылаясь на сложный календарь ( Еврокубки - ответственные матчи). Арсенал соглашается. Весной тот же Слуцкий невероятно возмущён "состоянием газона" в Туле и с маниакальной настойчивостью добивается переноса матча .. снова в Москву.
Не Коням рассуждать о справедливости. Поделом.
СаняШумок
СаняШумок
   285 / 1017
сегодня в 01:47
Точно. В ничьей краснодара и цска виноват зенит)) в том что цска играет донно сам по себе-виноват зенит))) смешно)) только в сочи и сегодня цска могли иметь очки и то, пенальти это не гол. С зенитом на 80 оц минуте удаление азмуна бы ничего не дало. С арсеналом тоже что-то не забили. В ле нет победы ни одной. О чем говорит автор?) единица за статью. А судейству так же, ведь везде ошибаются.
prinzЫп
prinzЫп
   565 / 1017
сегодня в 01:36
Горин, всё правильно и правду написал, молодец! Осталось только избавиться от Газпрома и всё! Хочет каждый год быть чемпионом, тогда пусть Зенит играет сам с собой. Такой беспредел в футболе и во всей стране, только в России. Две главные беды - правительство и Газпром.
Правдин Семён
Правдин Семён
   155 / 1017
сегодня в 01:21
Все не так однобоко. Хотелось бы разбора всех результативных косяков судей по сезону в одной статье для наглядности.
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   23 / 1017
сегодня в 00:50
В общем ничего не меняется. Судьи «ошиблись» в пользу Московской команды - пренебречь, вальсируем.
Судьи ошиблись против Московской команды - истерика, завывания, угрозы жизни главе судейского корпуса.

Коням хочется сказать, что не отечественные судьи помогали Лудогорцу.
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   23 / 1017
сегодня в 00:42
Судьи только у коней очки отбирают? Прибавьте тогда очки Зениту в играх с Локо, Тереком, Уфой итд

А Егоров редкостный злыдень. Мало того что в РПЛ коням все портит, так ещё и в ЛЕ с Лудогорцами устраивает нужный результат.
Великолепный
Великолепный
   197 / 1017
сегодня в 00:41
Прав был Слуцкий своим знаменитым высказыванием про судей.
KURUM
KURUM
   724 / 1017
сегодня в 00:31
Разговоров до весны..
А дело то и яйца не стоит..
Союзник противников
Союзник противников
   216 / 1017
сегодня в 00:20
Пустое...Игроки психуют,а Гончар их не окорачивает и психует сам,апеллируя (как детсадовский мальчик)к трибунам и резервным судьям.При этом сам ломает более-менее сложившуюся игру,ставя нового защитника под непонятные цели и задачи,а затем выпуская ещё одного "сомнительного креативщика",в лицеАхметова.А скамья на матч впервые полноценная и длиннее краснодарской.Это что,ему этих игроков навязали,или он сам их привёл? И никогда ни слова о собственных ошибках и просчётах. И даже Гинер запсиховал и бросается непотребными,недостойными его положения, словами.Что тогда должны думать,говорить ,и как себя вести игроки? Что ВАРево-никчемное 62о в руках неквалифицированных(не буду бросаться словами,привычными для всех)людей-так это мне всегда было ясно.А у нас он просто убивает зачатки футбола,и все стороны недовольны.
-Хостинский-
-Хостинский- ответил 25процентный клоун
   324 / 1017
вчера в 23:52
Дело не в моём клубе, а цена одной ошибки судьи стоимостью в итоге около 25 млн евро, это не просто потеря очков а важные очки забрал беспредел, которых в итоге не хватило на ЛЧ
oFANATo
oFANATo ответил Hasselby
   54 / 1017
вчера в 23:50
Причем здесь победная игра или не победная, это лирика. А факт остаётся фактом, что быки ушли от поражения с помощью ошибки Судьи. И что интересно это уже не в первый раз такое случается. В матче с игрушкой Миллера, в матче с Арсеналом, и в матче с быками. Минимум уже пять очков украли судьи.
Hasselby
Hasselby
вчера в 23:49
раньше свиньи хрюкали на судей, теперь кони. Я смотрел матч, и победной игры ни у коней ни у краснодара не увидел.
oFANATo
oFANATo ответил -Хостинский-
   54 / 1017
вчера в 23:49
Точно было такое. А все уже наверно и подзабыли про тот беспредел.
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