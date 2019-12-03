Меж двух берегов

вчера, 11:45

«Соккер.ру» рассказывает об одном из сильнейших латералей Серии А, который рискует пропустить чемпионат Европы.

В прошлом сезоне «Аталанта» удивила, поднявшись на невиданную для себя высоту - третье место в чемпионате Италии и билет в Лигу чемпионов. «Соккер.ру» рассказывал об этом подвиге «богини». Славно поработал тренер Джан Пьеро Гасперини, отлично выступили все без исключения игроки бергамасков.

Одним из героев прошлого сезона стал левый защитник «Аталанты» Робин Госенс. Впрочем, назвать этого футболиста исключительно защитником было бы неверно. При Гасперини, который является сторонником схемы 3-5-2, диапазон работы Робина заметно увеличился. Он стал отвечать за весь левый фланг, атаке уделял времени больше, нежели обороне. Очень быстрый, настойчивый и неутомимый игрок оказался мотором. За 90 минут игры Госенс бесчисленное число раз пробегал стометровку от своих ворот к чужим и наоборот. И это была не пустая беготня. Робин забивал сам, отдавал результативные передачи, поддерживал атаки. Он перехватывал мячи на самых разных участках поля, чем срывал чужие наступательные действия и начинал свои. Его подкатами можно любоваться не меньше, чем голами. При этом Госенс сам умеет уходить от подкатов соперника. Со своей непосредственной работой в обороне восьмой номер «богини» тоже справлялся. Вот так не самый примечательный в прежние годы футболист вдруг вырос в одного из сильнейших левых латералей Серии А. В новом сезоне Госенс также хорош. В 12 матчах Робин забил 4 мяча и дважды ассистировал партнёрам. При этом он проходит по всем документам защитником.

А ещё во всех документах рядом с фамилией Госенс размещён флаг Германии, что указывает на его принадлежность. Но это верно лишь отчасти. Робин не только немец, но ещё и гражданин Нидерландов. Отец Робина - голландец, мать немка.

Но при этом столь сильный игрок рискует пропустить чемпионат Европы. Футболист, имеющий два паспорта, ни разу не привлекался ни в сборную Германии, ни в сборную Нидерландов. Более того, даже не рассматривался в качестве кандидата. Обе сборные уже укомплектованы. Поэтому ни тренер Манншафт Йоахим Лёв, ни его коллега из «оранжевых» Рональд Куман пока не видят Робина в составе.

Сам Робин имеет право выбирать. Начинал в Германии, продолжил учиться в Нидерландах, где закончил школу «Витесса». Очень хотел играть в дортмундской «Боруссии», прибыл на просмотр. Но дортмундцы забраковали 18-летнего футболиста, назвав его бесперспективным. Расстроенный Робин вернулся в «Витесс», где тоже не играл. Он даже подумывал о завершении карьеры, но возник вариант с «Дордрехтом». Аренда в не самом сильном коллективе удержала Госенса в футболе. Потом был «Хераклес» из Алмело, где молодой футболист отыграл два года. После чего голландцы продали Робина «Аталанте». Инициатива исходила от тренера бергамасков Гасперини. Который разглядел в Робине не просто защитника.

В первом сезоне Госенс только притирался к итальянскому футболу. Но во втором расцвёл. Как и вся команда. Говорят, что Робин - любимец тренера, что Гасперини больше всех с ним общается. Вряд ли. Просто во время игры левый крайний «Аталанты» находится ближе всех к скамейке запасных. Поэтому тренер часто общается с ближайшим игроком и передаёт через него свои установки и пожелания. За два года выступлений в Бергамо Робин хорошо овладел итальянским, поэтому вполне способен донести мысли тренера игрокам.

Но вернёмся к сборным. В Германии, похоже, не все знают, что Госенс имеет право играть за сборную. Там и про его существование не всем известно. Правда «Шальке» дважды интересовался левым крайним «Аталанты». Один раз при Доменико Тедеско, второй раз уже при Давиде Вагнере. Но далее интереса дело не продвинулось. Хотя быстрый, работоспособный и агрессивный Госенс немцам бы не помешал. Тем более что в сборной Германии на левом фланге играют Йонас Гектор и Марцель Хальстенберг. С ними Робину по силам побороться. Однако может не подойти схема с четырьмя защитниками. С ней Госенсу придётся уделять больше времени обороне, а также ограничить забеги к чужим воротам.

В сборной Голландии, скорее всего, знают про Госенса. Ведь Куман регулярно вызывает в команду его одноклубников - Ханса Хатебура и Мартена де Рона. Хатебур, например, занимается тем же, что Госенс, только справа. Может, в штабе «оранжевых» полагают, что Робин - не их человек. Хотя фамилия выдаёт в нём голландца, а не немца. Неизвестно пока, почему Куман игнорирует Госенса, который, кстати, выглядит интереснее коллеги Хатебура. И который моложе. Но до начала чемпионата Европы есть время признать Робина своим. И у немцев, и у голландцев.

Сам же Робин пока молчит насчёт сборной. Кто знает, выбрал ли он команду для себя, или будет рад выступать за любую из них. От его выбора мало что зависит. Шансы Госенса не сыграть на Евро велики. Больше, нежели возможности сыграть за сборную Германии или Голландии. Но лишним он не будет.

А пока Госенсом интересуются только на клубном уровне. Вспомнил про него «Зенит», наблюдавший за восьмым номером «Аталанты» год назад. Вряд ли забыл про 25-летнего футболиста Доменико Тедеско. Госенс был бы полезнее Айртона. Помнит о футболисте и «Шальке». Тем более что пока Госенс не заигран ни за одну из сборных, ценник на него не столь высок. Сейчас трансфермаркт оценивает игрока в 12 миллионов евро. За два с небольшим года Робин подорожал в 12 раз. Заиграет в одной из сборных, стоимость подскочит минимум в два раза.