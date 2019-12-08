Обидчик «Баварии»

вчера, 19:00

«Соккер.ру» знакомит читателей с главным героем центрального матча 14-го тура Бундеслиги Рами Бенсебаини.

Вообще-то в сегодняшний выпуск блога «Будем знакомы» планировался другой футболист. Но пришлось пропустить без очереди защитника мёнхенгладбахской «Боруссии». Встреча с «Баварией» стала бенефисом Рами Бенсебаини, забившего оба мяча в ворота чемпиона. Кто знает, может, эти голы станут судьбоносными в чемпионской гонке.

Гол защитника – всегда событие, а дубль – тем более. Когда же игрок обороны забивает два мяча в центральном матче, - это уже повод рассказать о нём. Рами, который в «Боруссии» без году неделя, вышел в стартовом составе, нейтрализовал опытнейшего Томаса Мюллера, а в конце встречи вызвался бить пенальти. Столько всего в один вечер. Теперь Бенсебаини знает вся Германия. А баварцы наверняка научились произносить его фамилию без запинки.

На самом деле Рами Бенсебаини не такой уж мистер Икс. В нынешнем году он в составе сборной Алжира выиграл Кубок Африканских наций. Рами получил хорошую прессу, мог попасть в символическую сборную турнира, но организаторы посчитали, что пятерых алжирцев там достаточно. Уже после Кубка Африки в августе «Боруссия» заплатила «Ренну» за 24-летнего алжирца 8 миллионов евро. А ещё за спиной у Бенсебаини было четыре полнокровных сезона во французской Лиге 1 – один в «Монпелье» и три в «Ренне».

Но у «Боруссии» на левом фланге обороны уже много лет играет Оскар Вендт. Шведу уже 34 года, собственно Рами и покупали как потенциального сменщика. Но в начале сезона позиции Оскара были сильны. Он был по-прежнему надёжен, быстр и активен. Да и не рискнул Марко Розе выставлять сразу двух новых игроков на фланги обороны. Штефан Лайнер очень быстро обжился справа. А слева по-прежнему играл Вендт. И тому было несколько причин.

Во-первых, когда большинство футболистов отдыхали и начинали подготовку к сезону, Рами сражался на египетских полях за Кубок Африки. Потом две недели отдыха, и начало сезона алжирец встретил растренированным. Пришлось форсировать подготовку. Кроме того, существовал определённый языковой барьер. Бенсебаини не знал ни слова по-немецки. Конечно, большая франкоязычная компания внутри команды на произвол судьбы не бросила. Но Рами засел за учебники, и теперь он может понимать установки тренера Марко Розе. А тот вводил новичка постепенно. Сначала на лавочку. В середине сентября Рами вышел в стартовом составе против «Кёльна». Отбегал все 90 минут и снова присел на два тура. Сыграл с «Аугсбургом» и снова выпал из основы. Ещё и травму на тренировке получил. Вышел с «Вердером», забил гол, но не доиграл до финального свистка из-за двух жёлтых карточек. Пришлось пропустить встречу с «Унионом». Но с «Фрайбургом» алжирец снова был в строю. А потом уже была «Бавария», после которой Бенсебаини, скорее всего, вытеснит из состава ветерана Вендта.

Баварцы ждали неприятностей от Маркуса Тюрама, Алассана Плеа, вышедшего с первых минут Ларса Штиндля, но вряд ли предполагали, что их остановит рослый, смуглый парень с левого фланга. Первый гол Рами провёл после розыгрыша углового. Второй с 11-метрового, назначенного за снос Тюрама. Маркус видимо вспомнил, что в прошлом сезоне запорол несколько важных ударов с точки, поэтому предоставил право пробить левому защитнику. Мануэль Нойер угадал направление удара, но не более того. «Боруссия» выиграла, сохранила за собой первое место и теперь опережает «Баварию» на 7 очков. Чемпион пока не попадает в зону еврокубков. Конечно, мюнхенцы исправят ситуацию и продолжат чемпионскую гонку. Но дубль молодого алжирца может стать решающим фактором в споре за титул. А сам Бенсебаини, забивший в пяти матчах три мяча (столько же, сколько за три года в «Ренне»), ещё долго будет слушать овации с трибун «Боруссия Парк». Ещё и кричалку сочинят, а то и песенку. Если уже не сочинили.

Рами Бенсебаини в отличие от многих товарищей по сборной страны самый настоящий, коренной алжирец, а не француз алжирского происхождения, отправившийся на помощь команде своей исторической родины. Родился в городе Константина, там же начинал играть. Первая футбольная профессия – центральный полузащитник, но затем уже повзрослевшего игрока в интересах команды перевели на левый фланг обороны. Но в опорной зоне Рами тоже может сыграть, что он неоднократно делал в чемпионате Франции.

Когда Рами исполнилось 18 лет, его пригласили в столичный клуб «Параду», игравший в высшей лиге чемпионата страны. Вскоре о существовании молодого футболиста узнали в «Арсенале», и Бенсебаини был приглашён на стажировку в Лондон. Пробыл он там недолго, но Арсен Венгер дважды выпускал алжирца в товарищеских матчах с клубами низших дивизионов. Не ищите его фамилию на сайте «канониров», Рами проходил в отчётах, как безымянный trialist. В «Арсенале» он не задержался, но довольно скоро перебрался в Европу – в бельгийский «Льерс». А там карьера пошла по восходящей. Из Бельгии позвали во Францию. Сначала в «Монпелье», где молодой футболист играл будучи арендованным. Рами нравилось на юге Франции, но вскоре пришлось отправиться на север. «Ренн» выкупил алжирца, предложив «Параду» большую, нежели «Монпелье» сумму – 2 миллиона евро.

Возможно, Бенсебаини играл бы в «Ренне» до сих пор. Его там всё устраивало. Отыграл три из четырёх предусмотренных контрактом года, ждал, когда ему предложат новый договор. Но всё изменил столь успешный для алжирской сборной Кубок Африканских наций. Там-то его и присмотрели посланцы «Боруссии».

А остальное вы уже знаете. И сейчас Рами переживает минуты славы. Пока этот скромный парень в очках (на поле выходит в контактных линзах) побаивается камер и микрофонов. Не привык. А может, ещё стесняется своих скромных познаний в немецком языке. Зато на поле ничего не боится. И это главное.