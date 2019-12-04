Он всегда будет благодарен Сульшеру

вчера, 17:00

«Соккер.ру» рассказывает о юном футболисте, завоевавшем место в основе «Манчестер Юнайтед».

Мы пока не знаем, сколько ещё времени пробудет на посту главного тренера «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер. Возможно, что он не досидит в своём кресле до Рождества и останется в истории клуба, как выдающийся нападающий и не самый успешный тренер. Но есть как минимум один человек, который будет благодарен норвежцу как тренеру. Ибо это Сульшер доверил место в основе 19-летнему футболисту.

У Брендона Уилльямса игровой номер 53. Что как бы указывало на его статус в команде. Футболист, которому 3 сентября исполнилось девятнадцать, считался одним из перспективных. Не более того. Но Сульшер, возможно, от безысходности, взял да выпустил Брендона в основном составе. И выяснилось, что юноша уже созрел для основы. В тех матчах, что Уилльямс выходил на поле, он был одним из лучших.

Молодой левый защитник выиграл большинство единоборств, не допустил грубых, простительных для его возраста ошибок, уверенно заменил на левом фланге куда более опытных коллег, - капитана команды Эшли Янга, вечно травмированного Люка Шоу, изначально левого защитника Маркоса Рохо. Забил важный мяч в ворота «Шеффилд Юнайтед». Выглядел хладнокровным и взрослым, вполне готовым для игры в основе великого клуба. Которым, несмотря ни на что, остаётся «Манчестер Юнайтед». Более того, своим примером Уилльямс показал воспитанникам клубной академии, что дорога в основной состав не закрыта. Что необязательно ждать годами, необязательно мотаться по арендам, теряя время и мотивацию. Нужно хорошо проявить себя на тренировке, получить свой шанс и воспользоваться им. Тренер молодёжной команды Нил Райан тоже отметил этот момент. «Пример Уилльямса - отличный стимул для остальных футболистов академии. Лифт в основу не закрыт. Есть у него и дверца, и кнопки. Надо их найти, зайти и нажать».

Внедрение Уилльямса в основу означает и изменение подхода клуба к собственным воспитанникам. Не секрет, что академия чаще работала на другие клубы. За последние годы из резервистов смогли шагнуть в главную команду только Джесси Лингард (через несколько аренд), Скотт МаКтоминэй и Маркус Рэшфорд. А ведь среди выпускников было немало сильных футболистов. В сборную Англии привлекается защитник Майкл Кин из «Эвертона». В кандидатах ходит Джеймс Тарковски из «Бернли». Есть шанс попасть примерить футболку с тремя львами у одноклубника Тарковски нападающего Дуайта Макнила. Это не полный список. Все они выросли в академию МЮ , все мечтали играть за родной коллектив, но их не разглядели. Брендону Уилльямсу повезло больше. Его заметил тренер основы.

Сульшер обратил внимание на подвижного юношу ещё весной и включил Брендона в состав делегации, отправившейся в Париж на ответную встречу с ПСЖ . Тогда «красные дьяволы» провели едва ли не лучший матч в прошлом сезоне, выбив чемпиона Франции и в очередной раз перечеркнув надежду Джанлуиджи Буффона выиграть Лигу чемпионов. Естественно, в такой схватке Уилльямс остался в роли зрителя. Не до него было. Но, тем не менее, Оле-Гуннар отметил старательность и целеустремлённость молодого футболиста. Осенью Брендон снова стал привлекаться в команду. И даже заменил на левом фланге оборону капитана команды Эшли Янга. Сначала в кубковой игре с «Рочдейлом», потом уже в играх с более серьёзными соперниками. Например, с «Партизаном» в Лиге Европы. Где молодой футболист был одним из лучших на поле. И в обороне сыграл безупречно, и пенальти заработал. Потом бешеная игра с «Шеффилд Юнайтед», завершившаяся весёлой ничьёй 3:3. Брендон открыл счёт своим взрослым голам. Первый есть, надеемся не последний. И вот уже Уилльямс игрок основы, а главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт приезжал на «Олд Траффорд». Для начала, просто посмотреть на Брендона. А там видно будет. Состав сборной Англии для участия в чемпионате Европы ещё не свёрстан.

Уилльямс - правша, но играет на левом фланге обороны. У него отличная скорость, как дистанционная, так и стартовая. Конечно, над отборами мяча и техникой надо ещё работать. Но Брендону всего девятнадцать. И как показывает его пока коротенькая карьера, он вполне обучаем. Он спокоен и уверен в себе. Словно выходит в основе не с осени, а уже несколько сезонов.

«Манчестер Юнайтед» знает, что Янг скоро отправится в МЛС . Травмы Шоу уже надоели, да и с Рохо пора расставаться. В клубе планировали покупку левого защитника «Лестера» Бена Чилуэлла. Ясно, что «лисицы» если и продадут Бена, то за очень большие деньги. Но в последнее время все работы по переговорам свёрнуты. Действительно, зачем клубу дорогой Чилуэлл, когда в своих рядах подрастает футболист с огромным потенциалом. А может уже и вырос. «Юнайтед» уже предложил игроку новый контракт, который Уилльямс скоро подпишет. И даже не будет особо торговаться. Для него, уроженца Манчестера других команд не существует. Это не Поль Погба, который будет торговаться за каждый цент и делать одолжение своим выходом. Тут иное. В том числе и такое забытое чувство, как клубный патриотизм.