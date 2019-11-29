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Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА

сегодня, 08:33

После еврокубковых матчей, состоявшихся на этой неделе, Португалия ещё больше увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА.

Таблица коэффициентов УЕФА:

1. Испания — 93,426
2. Англия — 82,033
3. Германия — 65,355
4. Италия — 63,367
5. Франция — 53,582
6. Португалия— 47,249
7. Россия — 45,216

Рейтинг страны определяется как сумма коэффициентов страны за последние пять сезонов. Итоговое место в этом рейтинге определяет представительство страны в еврокубках через сезон.

Напомним, что Португалия обогнала Россию в таблице коэффициентов УЕФА в конце октября.

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Все комментарии
Командир танка
Командир танка
   419 / 940
сегодня в 09:40
спартак помощь провалу оказал непомерную, остальные все подсобили
beefs
beefs
   194 / 940
сегодня в 09:37
Ничего удивительного, а кто-то сомневался?
cska plus
cska plus ответил Big krendel
   12 / 940
сегодня в 09:36
Кони подсобили.
Почему кони, больше подсобили свиньи.
koke90
koke90
   545 / 940
сегодня в 09:36
молодцы
чемпионство с душком
чемпионство с душком
   459 / 940
сегодня в 09:36
Похоже рос. чемпионат на долго потерял 6 место
Barcelona
Barcelona
   355 / 940
сегодня в 09:19
Соккер где новость что сегодня Барсе исполнилось 120 лет?
Don trambon
Don trambon
   320 / 940
сегодня в 09:13
Ну наконец-то и на соккере появились такие тесты. Продолжайте в том же духе, молодцы.
Дрессировщик хряков
Дрессировщик хряков
   587 / 940
сегодня в 09:13
Свиньи и кони постарались.
Конкурс бот
Конкурс бот
   838 / 940
сегодня в 09:00
serega810 больше всех вчера набрал очков в Соккер-Мании - 173. Поздравляем! Лига Европы 2019/2020
25процентный клоун
25процентный клоун
   16 / 940
сегодня в 08:57
Тедеско нагонит, и начнет в выходные, скандинавов отмывать
mihaluch
mihaluch
   95 / 940
сегодня в 08:56
После следующего тура разрыв должен увеличиться.
Big krendel
Big krendel
   35 / 940
сегодня в 08:45
Кони подсобили.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
   385 / 940
сегодня в 08:43
Спасибо всем.
КЭТиК
КЭТиК
   148 / 940
сегодня в 08:39
Уже очень много отстаем.
Гоша Тамбовский
Гоша Тамбовский
   42 / 940
сегодня в 08:37
Меньше спартаков попадут в еврокубки, все равно очки не зарабатывают.
Смольчик
Смольчик
   787 / 940
сегодня в 08:36
ЦСКА помог.
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