Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА

сегодня, 08:33

После еврокубковых матчей, состоявшихся на этой неделе, Португалия ещё больше увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА .

Таблица коэффициентов УЕФА :

1. Испания — 93,426

2. Англия — 82,033

3. Германия — 65,355

4. Италия — 63,367

5. Франция — 53,582

6. Португалия— 47,249

7. Россия — 45,216

Рейтинг страны определяется как сумма коэффициентов страны за последние пять сезонов. Итоговое место в этом рейтинге определяет представительство страны в еврокубках через сезон.