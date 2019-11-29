Португалия увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА

После еврокубковых матчей, состоявшихся на этой неделе, Португалия ещё больше увеличила отрыв от России в таблице коэффициентов УЕФА.
Таблица коэффициентов УЕФА:
1. Испания — 93,426
2. Англия — 82,033
3. Германия — 65,355
4. Италия — 63,367
5. Франция — 53,582
6. Португалия— 47,249
7. Россия — 45,216
Рейтинг страны определяется как сумма коэффициентов страны за последние пять сезонов. Итоговое место в этом рейтинге определяет представительство страны в еврокубках через сезон.
Напомним, что Португалия обогнала Россию в таблице коэффициентов УЕФА в конце октября.