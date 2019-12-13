Деньги не играют в футбол? Еще как играют!

«Соккер.ру» доказывает теорему на примере Лиги чемпионов.
Как часто приходилось слышать эту фразу: «Деньги не играют в футбол». Что-то в ней, конечно, есть, вот только это не правило, а скорее допущение. Деньги не всегда играют в футбол, но чаще всего они побеждают. Групповой этап нынешней Лиги чемпионов развеял последние сомнения и убил надежды романтиков. Достаточно принять один простой факт: в плей-офф не будет ни одной команды не из топ-5 чемпионов.
В 1/8 финала сыграют четыре испанских клуба («Реал», «Барселона», «Атлетико» и «Валенсия»), четыре английских («Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм» и «Челси»), три итальянских («Ювентус», «Наполи», «Аталанта»), три немецких («Бавария», дортмундская «Боруссия» и «РБ Лейпциг») и два французских (ПСЖ и «Лион»). А теперь заглянем в каждую группу и сравним результаты с ориентировочной стоимостью команд.
|Место в таблице
|Команда
|
Стоимость состава
|1
|ПСЖ
|1.05 млрд евро
|2
|«Реал»
|1.19 млрд евро
|3
|«Брюгге»
|139.5 млн евро
|4
|«Галатасарай»
|122.7 млн евро
|€€€
|Суммарная стоимость команд
|2.5 млрд евро
Единственная группа, в которой собрались два клуба-миллиардника. Естественно, ПСЖ и «Реал» спокойно заняли две первые строчки, у «Брюгге» и «Галатасарая» не было шансов априори. Кстати, это самый дорогостоящий квартет по сумме составов всех четырех клубов — 2.5 миллиарда евро!
|Место в таблице
|Команда
|Стоимость состава
|1
|«Бавария»
|882.7 млн евро
|2
|«Тоттенхэм»
|959.5 млн евро
|3
|«Олимпиакос»
|89.3 млн евро
|4
|«Црвена Звезда»
|63.5 млн евро
|€€€
|Суммарная стоимость команд
|2 млрд евро
В группе «B» разрыв в финансовом обеспечении между двумя представителями топ-чемпионатов и командами из Греции и Сербии был огромен, поэтому самая интересная борьба здесь получилась за третью строчку между «Олимпиакосом» и «Црвеной Звездой». Греки склонили чашу весов в свою пользу лишь за пять минут до конца очного матча в заключительном туре.
|Место в таблице
|Команда
|Стоимость состава
|1
|«Манчестер Сити»
|1.3 млрд евро
|2
|«Аталанта»
|284.9 млн евро
|3
|«Шахтер»
|137.4 млн евро
|4
|«Динамо Загреб»
|107.9 млн евро
|€€€
|Суммарная стоимость команд
|1.83 млрд евро
«Манчестер Сити» в два с половиной раза дороже трех своих противников вместе взятых, так что в успехе команды Гвардиолы изначально сомнений не было, а вот за вторую путевку в плей-офф была интересная драка, завершившаяся в последнем туре в пользу «Аталанты», которая, если отталкиваться от стоимости состава, взяла свое в дуэли с «Шахтером» и загребским «Динамо». И снова победили деньги!
|Место в таблице
|Команда
|Стоимость состава
|1
|«Ювентус»
|820 млн евро
|2
|«Атлетико»
|872.5 млн евро
|3
|«Байер»
|415.3 млн евро
|4
|«Локомотив»
|135.2 млн евро
|€€€
|Суммарная стоимость команд
|2.24 млрд евро
В группе «D» тоже без вариантов. «Локомотив» попытался внести смуту во многом случайной гостевой победой над «Байером» в первом туре, но железнодорожники досрочно лишились шансов на продолжение борьбы, в то время как немецкий клуб до последнего тура сохранял шансы на выход из группы, однако вдвое более дорогой «Атлетико» не дал шансов.
|Место в таблице
|Команда
|Стоимость состава
|1
|«Ливерпуль»
|1.18 млрд евро
|2
|«Наполи»
|630.7 млн евро
|3
|«Зальцбург»
|113 млн евро
|4
|«Генк»
|121.2 млн евро
|€€€
|Суммарная стоимость команд
|2,04 млрд евро
Действующий победитель Лиги чемпионов с миллиардным составом и кризисный представитель Серии A оказались выше симпатичного «Зальцбурга» и серенького «Генка». А кто-то разве удивлен? Сюрпризом стало скорее огромное преимущество австрийцев над бельгийцами при кажущемся равенстве возможностей.
|Место в таблице
|Команда
|Стоимость состава
|1
|«Барселона»
|1.18 млрд евро
|2
|«Боруссия Дортмунд»
|640.5 млн евро
|3
|«Интер»
|632.9 млн евро
|4
|«Славия»
|51.8 млн евро
|€€€
|Суммарная стоимость команд
|2.48 млрд евро
И ведь именно такой прогноз напрашивался накануне старта группового турнира: «Барселона» на 100% выйдет из группы, «Славия» останется на последнем месте, а «Интер» и «Боруссия» поборются за вторую путевку. Удача улыбнулась «шмелям» из Дортмунда, но даже если бы «нерадзурри» обыграли каталонских детишек в заключительном тоне, теория о власти денег не стала бы менее стройной, ведь у «Интера» и «Боруссии» похожие по производительности составы, и оба клуба представляют топ-чемпионаты.
|Место в таблице
|Команда
|Стоимость состава
|1
|«РБ Лейпциг»
|544.4 млн евро
|2
|«Лион»
|367.7 млн евро
|3
|«Бенфика»
|320 млн евро
|4
|«Зенит»
|212.6 млн евро
|€€€
|Суммарная стоимость команд
|1.44 млн евро
Второе место уплыло от «Зенита» вместе с голом Депая в ворота «РБ Лейпциг», вместе с этим команды расселись по местам «согласно купленным билетам», то есть в зависимости от стоимости составов. Кстати, «Зенит» играл в самой дешевой группе Лиги чемпионов — только 1.44 млрд евро.
|Место в таблице
|Команда
|Стоимость а
|1
|«Валенсия»
|495.5 млн евро
|2
|«Челси»
|842.8 млн евро
|3
|«Аякс»
|375.9 млн евро
|4
|«Лилль»
|233.6 млн евро
|€€€
|Суммарная стоимость команд
|1.95 млрд евро
Оказывается, у «Аякса» и не было шансов. Шутка, конечно, амстердамцы сами упустили путевку в плей-офф, но вышло показатель, ведь и в этой группе наверху оказались самые дорогие.
Резюме: представьте себе, в каждой из восьми групп Лиги чемпионов успеха добились команды, располагающие лучшими ресурсами, чем у конкурентов. Деньги все-таки играют в футбол!