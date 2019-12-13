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Деньги не играют в футбол? Еще как играют!

вчера, 20:30

«Соккер.ру» доказывает теорему на примере Лиги чемпионов.

Как часто приходилось слышать эту фразу: «Деньги не играют в футбол». Что-то в ней, конечно, есть, вот только это не правило, а скорее допущение. Деньги не всегда играют в футбол, но чаще всего они побеждают. Групповой этап нынешней Лиги чемпионов развеял последние сомнения и убил надежды романтиков. Достаточно принять один простой факт: в плей-офф не будет ни одной команды не из топ-5 чемпионов.

В 1/8 финала сыграют четыре испанских клуба («Реал», «Барселона», «Атлетико» и «Валенсия»), четыре английских («Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм» и «Челси»), три итальянских («Ювентус», «Наполи», «Аталанта»), три немецких («Бавария», дортмундская «Боруссия» и «РБ Лейпциг») и два французских (ПСЖ и «Лион»). А теперь заглянем в каждую группу и сравним результаты с ориентировочной стоимостью команд.

Группа А
Место в таблице Команда

Стоимость состава
1 ПСЖ 1.05 млрд евро
2 «Реал» 1.19 млрд евро
3 «Брюгге» 139.5 млн евро
4 «Галатасарай» 122.7 млн евро
€€ Суммарная стоимость команд 2.5 млрд евро

Единственная группа, в которой собрались два клуба-миллиардника. Естественно, ПСЖ и «Реал» спокойно заняли две первые строчки, у «Брюгге» и «Галатасарая» не было шансов априори. Кстати, это самый дорогостоящий квартет по сумме составов всех четырех клубов — 2.5 миллиарда евро!

Группа В
Место в таблице Команда Стоимость состава
1 «Бавария» 882.7 млн евро
2 «Тоттенхэм» 959.5 млн евро
3 «Олимпиакос» 89.3 млн евро
4 «Црвена Звезда» 63.5 млн евро
€€€ Суммарная стоимость команд 2 млрд евро

В группе «B» разрыв в финансовом обеспечении между двумя представителями топ-чемпионатов и командами из Греции и Сербии был огромен, поэтому самая интересная борьба здесь получилась за третью строчку между «Олимпиакосом» и «Црвеной Звездой». Греки склонили чашу весов в свою пользу лишь за пять минут до конца очного матча в заключительном туре.

Группа С
Место в таблице Команда Стоимость состава
1 «Манчестер Сити» 1.3 млрд евро
2 «Аталанта» 284.9 млн евро
3 «Шахтер» 137.4 млн евро
4 «Динамо Загреб» 107.9 млн евро
€€€ Суммарная стоимость команд 1.83 млрд евро

«Манчестер Сити» в два с половиной раза дороже трех своих противников вместе взятых, так что в успехе команды Гвардиолы изначально сомнений не было, а вот за вторую путевку в плей-офф была интересная драка, завершившаяся в последнем туре в пользу «Аталанты», которая, если отталкиваться от стоимости состава, взяла свое в дуэли с «Шахтером» и загребским «Динамо». И снова победили деньги!

Группа D
Место в таблице Команда Стоимость состава
1 «Ювентус» 820 млн евро
2 «Атлетико» 872.5 млн евро
3 «Байер» 415.3 млн евро
4 «Локомотив» 135.2 млн евро
€€€ Суммарная стоимость команд 2.24 млрд евро

В группе «D» тоже без вариантов. «Локомотив» попытался внести смуту во многом случайной гостевой победой над «Байером» в первом туре, но железнодорожники досрочно лишились шансов на продолжение борьбы, в то время как немецкий клуб до последнего тура сохранял шансы на выход из группы, однако вдвое более дорогой «Атлетико» не дал шансов.

Группа Е
Место в таблице Команда Стоимость состава
1 «Ливерпуль» 1.18 млрд евро
2 «Наполи» 630.7 млн евро
3 «Зальцбург» 113 млн евро
4 «Генк» 121.2 млн евро
€€€ Суммарная стоимость команд 2,04 млрд евро

Действующий победитель Лиги чемпионов с миллиардным составом и кризисный представитель Серии A оказались выше симпатичного «Зальцбурга» и серенького «Генка». А кто-то разве удивлен? Сюрпризом стало скорее огромное преимущество австрийцев над бельгийцами при кажущемся равенстве возможностей.

Группа F
Место в таблице Команда Стоимость состава
1 «Барселона» 1.18 млрд евро
2 «Боруссия Дортмунд» 640.5 млн евро
3 «Интер» 632.9 млн евро
4 «Славия» 51.8 млн евро
€€€ Суммарная стоимость команд 2.48 млрд евро

И ведь именно такой прогноз напрашивался накануне старта группового турнира: «Барселона» на 100% выйдет из группы, «Славия» останется на последнем месте, а «Интер» и «Боруссия» поборются за вторую путевку. Удача улыбнулась «шмелям» из Дортмунда, но даже если бы «нерадзурри» обыграли каталонских детишек в заключительном тоне, теория о власти денег не стала бы менее стройной, ведь у «Интера» и «Боруссии» похожие по производительности составы, и оба клуба представляют топ-чемпионаты.

Группа G
Место в таблице Команда Стоимость состава
1 «РБ Лейпциг» 544.4 млн евро
2 «Лион» 367.7 млн евро
3 «Бенфика» 320 млн евро
4 «Зенит» 212.6 млн евро
€€€ Суммарная стоимость команд 1.44 млн евро

Второе место уплыло от «Зенита» вместе с голом Депая в ворота «РБ Лейпциг», вместе с этим команды расселись по местам «согласно купленным билетам», то есть в зависимости от стоимости составов. Кстати, «Зенит» играл в самой дешевой группе Лиги чемпионов — только 1.44 млрд евро.

Группа H
Место в таблице Команда  Стоимость а
1 «Валенсия» 495.5 млн евро
2 «Челси» 842.8 млн евро
3 «Аякс» 375.9 млн евро
4 «Лилль» 233.6 млн евро
€€€ Суммарная стоимость команд 1.95 млрд евро

Оказывается, у «Аякса» и не было шансов. Шутка, конечно, амстердамцы сами упустили путевку в плей-офф, но вышло показатель, ведь и в этой группе наверху оказались самые дорогие.

Резюме: представьте себе, в каждой из восьми групп Лиги чемпионов успеха добились команды, располагающие лучшими ресурсами, чем у конкурентов. Деньги все-таки играют в футбол!

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Все комментарии
yasukuni
yasukuni ответил AmIIIeR89
   96 / 1029
сегодня в 06:21
Основная доля денег с продажи телеправ. Там весь футбол по тв платный, причем недешевый. А у нас жилятся 300р в месяц отдать. С чего бы клубам зарабатывать?
Платить за застольный футбол? Еще не хватало. Это клубы должны платить тем, кто это б...о терпит.
yasukuni
yasukuni
   96 / 1029
сегодня в 06:20
В применении к РПЛ это звучит иначе. "Дюков не играет в футбол? Еще как играет!!!"
ОПС
ОПС
   447 / 1029
сегодня в 04:33
Деньги играют футболом.
Ген Геныч
Ген Геныч ответил pomor 445
   26 / 1029
сегодня в 02:46
Но этих подготовленных ими игроков оптом и в розницу скупают богачи и оставляют производителей футбольных талантов за бортом борьбы за титулы на главных этапах, в которой и сгребают основную массу бабла. Аякс в прошлом сезоне добрался до полуфинала ЛЧ, а в этом не вышел из группы. К тому же доходы от продажи игроков почти вдвое ниже доходов от телеправ.
В чемпионате то Голландии или Португалии с Бельгией?!!!!!!!Ну не надо врать то!!!!Вот в топ 5 это да,а вот после них там уже дыра!!!!!!
Ваня лучший
Ваня лучший ответил pomor 445
   111 / 1029
сегодня в 02:27
У нас уже много частных лиц, но нет честных и способных вести дело без коррупционной связи с казной.
Я правильно понял, что это намёк на Миллера, который, являясь госслужащим, спокойно запускает руку в казну и оттуда щедро кормит зенит.? Также щедро Белозеров из казны кормит Локо, Костин динамо и т. д. Система сложилась, а у кого нет широкого доступа к казне тот прозябает. А не пора ли это прекращать? Пусть названные люди купят клубы и щедро кормят их из своего кармана, как Галицкий и Федун.
ДельБоске
ДельБоске
   349 / 1029
вчера в 22:58
не совсем согласен с посылом статьи, но почитать и посмотреть суммы было интересно )
phantom-k
phantom-k
вчера в 22:36
А автор не задумался над простым вопросом - курица или яйцо? Они так играют потому что столько стоят или столько стоят потому что так играют? Тот же Лейпциг не может похвастаться мировыми звёздами, однако их игра и повышает их стоимость. Боруссия давно уже прекрасный полигон для развития молодых талантов. Поэтому их стоимость и выше. Потому что они играют круче. Тот же Миранчук близко не Промес и уж тем более не Санчо, но тем не менее за него ломят неадекватный ценник вместо того чтоб отпустить человека расти дальше. И это тоже плод лимита.
pomor 445
pomor 445 ответил Ген Геныч
   108 / 1029
вчера в 22:06
Автор ,вот только ты забыл сказать,что это ни гос компании финансируют клубы а частные лица!!!!!!!!!Это ни Газпром или РЖД!!!!!!!!!!!!а теперь еще и ВЭБ!!!!!!!!!!!! Это настоящий позор б..ь!!!В Европе везде частные клубы-от этого и зависит прогресс клуба!!!!!!!Клуб должен зарабатывать деньги а ни получать их на халяву!!!!!!!!От этого просто умирает молодежь !!!!!!!!!!
У нас уже много частных лиц, но нет честных и способных вести дело без коррупционной связи с казной.
pomor 445
pomor 445 ответил Ген Геныч
   108 / 1029
вчера в 22:00
Как это делают в Португалии и Голландии-путем продажи игроков!!!!!!!!!!!
Но этих подготовленных ими игроков оптом и в розницу скупают богачи и оставляют производителей футбольных талантов за бортом борьбы за титулы на главных этапах, в которой и сгребают основную массу бабла. Аякс в прошлом сезоне добрался до полуфинала ЛЧ, а в этом не вышел из группы. К тому же доходы от продажи игроков почти вдвое ниже доходов от телеправ.
tuman960
tuman960
   68 / 1029
вчера в 21:57
есть пословица-деньги к деньгам,так и в футболе больше денег -больше побед(без побед денег не будет)!!!!Всё закономерно!!!!
pomor 445
pomor 445 ответил AmIIIeR89
   108 / 1029
вчера в 21:55
Основная доля денег с продажи телеправ. Там весь футбол по тв платный, причем недешевый. А у нас жилятся 300р в месяц отдать. С чего бы клубам зарабатывать?
Наследие СССР - халява - ещё долго будет составлять основу российского менталитета.
pomor 445
pomor 445
   108 / 1029
вчера в 21:53
Давно понятно, что главной задачей любого клуба является увеличение своего бюджета, а в условиях ФФП УЕФА это можно сделать только через наращивание собственных доходов, чего наши клубы не умеют абсолютно. По данным Делойти в этом отношении в лучшую сторону отличается Зенит, но и у него бюджет по евромеркам существенно ниже среднего. Пока это не поправить, заметных успехов ждать не стоит. Удел малобюджетных клубов - производить отдельные громкие сенсации типа победы над немотивированным Реалом, или провалившейся в отдельно взятой игре Барселоной.
pomor 445
pomor 445 ответил Triem
   108 / 1029
вчера в 21:46
По логике статьи, победителем в этом году станет Реал, как самый дорогой клуб. Чтож, посмотрим!
Вот среди богатых между собой эта логика не срабатывает. Слишком невелика разница.
tuman960
tuman960
   68 / 1029
вчера в 21:29
новость открыл))))чем больше бюджет, тем лучше игроки,тем сильнее клуб!!!!
Triem
Triem
   307 / 1029
вчера в 21:28
По логике статьи, победителем в этом году станет Реал, как самый дорогой клуб. Чтож, посмотрим!
Action
Action
   346 / 1029
вчера в 21:04
Интер самый дорогой вылет.
Все-таки Конте хорош в чемпионате, а не в кубках!
mars6791
mars6791 ответил ПерекатиПоле
   457 / 1029
вчера в 20:59
Не смешите людей, институт частной собственности. Институт присвоенной собственности, это вот реально.
Ген Геныч
Ген Геныч ответил ПерекатиПоле
   26 / 1029
вчера в 20:51
Ты видишь клубы в топе из соц. лагеря? И я не вижу. С какого перепуга должны появиться клубы на деньги частников, если институт частной собственности у нас появился всего 30 лет назад? Поэтому и гос бабки в футболе, до других ещё не доросли.
Краснодар ,Спартак почему то вкладывают свои!!!!!!!!!Не дорос это у тебя только в воображении!!!!!Голландия(особенно),Португалия,Бельгия(особенно)!!!!!!!Там игроков покупают за копейки а чаще выращивают своих и продают потом за хорошие деньги!!!!!!!!!!!У нас же все это убито теми же РЖД,Газпромом и вот теперь и ВЭБ!!!!!!!Через год,другой и проект №2 убьет свою академию,вслед за Локо и проектом №1!!!!!!!!
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле ответил Ген Геныч
   35 / 1029
вчера в 20:45
Ты видишь клубы в топе из соц. лагеря? И я не вижу.
С какого перепуга должны появиться клубы на деньги частников, если институт частной собственности у нас появился всего 30 лет назад?
Поэтому и гос бабки в футболе, до других ещё не доросли.
Ген Геныч
Ген Геныч ответил AmIIIeR89
   26 / 1029
вчера в 20:44
Основная доля денег с продажи телеправ. Там весь футбол по тв платный, причем недешевый. А у нас жилятся 300р в месяц отдать. С чего бы клубам зарабатывать?
Как это делают в Португалии и Голландии-путем продажи игроков!!!!!!!!!!!
AmIIIeR89
AmIIIeR89 ответил Ген Геныч
   123 / 1029
вчера в 20:43
Автор ,вот только ты забыл сказать,что это ни гос компании финансируют клубы а частные лица!!!!!!!!!Это ни Газпром или РЖД!!!!!!!!!!!!а теперь еще и ВЭБ!!!!!!!!!!!! Это настоящий позор б..ь!!!В Европе везде частные клубы-от этого и зависит прогресс клуба!!!!!!!Клуб должен зарабатывать деньги а ни получать их на халяву!!!!!!!!От этого просто умирает молодежь !!!!!!!!!!
Основная доля денег с продажи телеправ. Там весь футбол по тв платный, причем недешевый. А у нас жилятся 300р в месяц отдать. С чего бы клубам зарабатывать?
Ген Геныч
Ген Геныч
   26 / 1029
вчера в 20:37
Автор ,вот только ты забыл сказать,что это ни гос компании финансируют клубы а частные лица!!!!!!!!!Это ни Газпром или РЖД!!!!!!!!!!!!а теперь еще и ВЭБ!!!!!!!!!!!!

Это настоящий позор б..ь!!!В Европе везде частные клубы-от этого и зависит прогресс клуба!!!!!!!Клуб должен зарабатывать деньги а ни получать их на халяву!!!!!!!!От этого просто умирает молодежь !!!!!!!!!!
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