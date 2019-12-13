Деньги не играют в футбол? Еще как играют!

вчера, 20:30

«Соккер.ру» доказывает теорему на примере Лиги чемпионов.

Как часто приходилось слышать эту фразу: «Деньги не играют в футбол». Что-то в ней, конечно, есть, вот только это не правило, а скорее допущение. Деньги не всегда играют в футбол, но чаще всего они побеждают. Групповой этап нынешней Лиги чемпионов развеял последние сомнения и убил надежды романтиков. Достаточно принять один простой факт: в плей-офф не будет ни одной команды не из топ-5 чемпионов.

В 1/8 финала сыграют четыре испанских клуба («Реал», «Барселона», «Атлетико» и «Валенсия»), четыре английских («Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм» и «Челси»), три итальянских («Ювентус», «Наполи», «Аталанта»), три немецких («Бавария», дортмундская «Боруссия» и «РБ Лейпциг») и два французских ( ПСЖ и «Лион»). А теперь заглянем в каждую группу и сравним результаты с ориентировочной стоимостью команд.

Группа А Место в таблице Команда Стоимость состава 1 ПСЖ 1.05 млрд евро 2 «Реал» 1.19 млрд евро 3 «Брюгге» 139.5 млн евро 4 «Галатасарай» 122.7 млн евро €€€ Суммарная стоимость команд 2.5 млрд евро

Единственная группа, в которой собрались два клуба-миллиардника. Естественно, ПСЖ и «Реал» спокойно заняли две первые строчки, у «Брюгге» и «Галатасарая» не было шансов априори. Кстати, это самый дорогостоящий квартет по сумме составов всех четырех клубов — 2.5 миллиарда евро!

Группа В Место в таблице Команда Стоимость состава 1 «Бавария» 882.7 млн евро 2 «Тоттенхэм» 959.5 млн евро 3 «Олимпиакос» 89.3 млн евро 4 «Црвена Звезда» 63.5 млн евро €€€ Суммарная стоимость команд 2 млрд евро

В группе «B» разрыв в финансовом обеспечении между двумя представителями топ-чемпионатов и командами из Греции и Сербии был огромен, поэтому самая интересная борьба здесь получилась за третью строчку между «Олимпиакосом» и «Црвеной Звездой». Греки склонили чашу весов в свою пользу лишь за пять минут до конца очного матча в заключительном туре.

Группа С Место в таблице Команда Стоимость состава 1 «Манчестер Сити» 1.3 млрд евро 2 «Аталанта» 284.9 млн евро 3 «Шахтер» 137.4 млн евро 4 «Динамо Загреб» 107.9 млн евро €€€ Суммарная стоимость команд 1.83 млрд евро

«Манчестер Сити» в два с половиной раза дороже трех своих противников вместе взятых, так что в успехе команды Гвардиолы изначально сомнений не было, а вот за вторую путевку в плей-офф была интересная драка, завершившаяся в последнем туре в пользу «Аталанты», которая, если отталкиваться от стоимости состава, взяла свое в дуэли с «Шахтером» и загребским «Динамо». И снова победили деньги!

Группа D Место в таблице Команда Стоимость состава 1 «Ювентус» 820 млн евро 2 «Атлетико» 872.5 млн евро 3 «Байер» 415.3 млн евро 4 «Локомотив» 135.2 млн евро €€€ Суммарная стоимость команд 2.24 млрд евро

В группе «D» тоже без вариантов. «Локомотив» попытался внести смуту во многом случайной гостевой победой над «Байером» в первом туре, но железнодорожники досрочно лишились шансов на продолжение борьбы, в то время как немецкий клуб до последнего тура сохранял шансы на выход из группы, однако вдвое более дорогой «Атлетико» не дал шансов.

Группа Е Место в таблице Команда Стоимость состава 1 «Ливерпуль» 1.18 млрд евро 2 «Наполи» 630.7 млн евро 3 «Зальцбург» 113 млн евро 4 «Генк» 121.2 млн евро €€€ Суммарная стоимость команд 2,04 млрд евро

Действующий победитель Лиги чемпионов с миллиардным составом и кризисный представитель Серии A оказались выше симпатичного «Зальцбурга» и серенького «Генка». А кто-то разве удивлен? Сюрпризом стало скорее огромное преимущество австрийцев над бельгийцами при кажущемся равенстве возможностей.

Группа F Место в таблице Команда Стоимость состава 1 «Барселона» 1.18 млрд евро 2 «Боруссия Дортмунд» 640.5 млн евро 3 «Интер» 632.9 млн евро 4 «Славия» 51.8 млн евро €€€ Суммарная стоимость команд 2.48 млрд евро

И ведь именно такой прогноз напрашивался накануне старта группового турнира: «Барселона» на 100% выйдет из группы, «Славия» останется на последнем месте, а «Интер» и «Боруссия» поборются за вторую путевку. Удача улыбнулась «шмелям» из Дортмунда, но даже если бы «нерадзурри» обыграли каталонских детишек в заключительном тоне, теория о власти денег не стала бы менее стройной, ведь у «Интера» и «Боруссии» похожие по производительности составы, и оба клуба представляют топ-чемпионаты.

Группа G Место в таблице Команда Стоимость состава 1 «РБ Лейпциг» 544.4 млн евро 2 «Лион» 367.7 млн евро 3 «Бенфика» 320 млн евро 4 «Зенит» 212.6 млн евро €€€ Суммарная стоимость команд 1.44 млн евро

Второе место уплыло от «Зенита» вместе с голом Депая в ворота «РБ Лейпциг», вместе с этим команды расселись по местам «согласно купленным билетам», то есть в зависимости от стоимости составов. Кстати, «Зенит» играл в самой дешевой группе Лиги чемпионов — только 1.44 млрд евро.

Группа H Место в таблице Команда Стоимость а 1 «Валенсия» 495.5 млн евро 2 «Челси» 842.8 млн евро 3 «Аякс» 375.9 млн евро 4 «Лилль» 233.6 млн евро €€€ Суммарная стоимость команд 1.95 млрд евро

Оказывается, у «Аякса» и не было шансов. Шутка, конечно, амстердамцы сами упустили путевку в плей-офф, но вышло показатель, ведь и в этой группе наверху оказались самые дорогие.

Резюме: представьте себе, в каждой из восьми групп Лиги чемпионов успеха добились команды, располагающие лучшими ресурсами, чем у конкурентов. Деньги все-таки играют в футбол!