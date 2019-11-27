Ибрагимович не перешел в шведский «Хаммарбю», а стал его совладельцем

Нападающий Златан Ибрагимович вчера, 26 ноября, намекнул на связь с клубом из Швеции «Хаммарбю», чем вызвал слухи в прессе о своем переходе в клуб из Стокгольма. В итоге оказалось, что Златан стал совладельцем команды. 38-летний швед выкупил у компании AEG 50% доли в клубе из Стокгольма.
«Хаммарбю» — прекрасный клуб со страстными болельщиками и всеми признанной историей в Стокгольме и по всей Швеции. Я всегда восхищался «Хаммарбю» и его болельщиками, также я впечатлён достижениями клуба за последние годы как на поле, так и за его пределами. Я рад возможности продолжить мои отношения с AEG, поддерживая один из самых интересных и влиятельных клубов в Швеции.
Не то что прощелыги типа Абрамовича, Рыболовлева и прочих...
Не то что прощелыги типа Абрамовича, Рыболовлева и прочих...