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Ибрагимович не перешел в шведский «Хаммарбю», а стал его совладельцем

сегодня, 10:54

Нападающий Златан Ибрагимович вчера, 26 ноября, намекнул на связь с клубом из Швеции «Хаммарбю», чем вызвал слухи в прессе о своем переходе в клуб из Стокгольма. В итоге оказалось, что Златан стал совладельцем команды. 38-летний швед выкупил у компании AEG 50% доли в клубе из Стокгольма. 

«Хаммарбю» — прекрасный клуб со страстными болельщиками и всеми признанной историей в Стокгольме и по всей Швеции. Я всегда восхищался «Хаммарбю» и его болельщиками, также я впечатлён достижениями клуба за последние годы как на поле, так и за его пределами. Я рад возможности продолжить мои отношения с AEG, поддерживая один из самых интересных и влиятельных клубов в Швеции.

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Дрючик 76
Дрючик 76
сегодня в 15:41
Шах и мат!!!)))
milanetto10
milanetto10
   701 / 866
сегодня в 13:32
ну можно было догадаться
STVA 1
STVA 1
   123 / 866
сегодня в 13:24
а что не купить то
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   16 / 866
сегодня в 12:57
Респект Златану! Вложил заработанные деньги в клуб своей родины.
Не то что прощелыги типа Абрамовича, Рыболовлева и прочих...
Absinthe3
Absinthe3
   85 / 866
сегодня в 12:44
Ибрагимович не перешел в Хаммарбю, Хаммарбю перешел к Ибрагимовичу
cska plus
cska plus
   20 / 866
сегодня в 12:33
Фантастика!
Суеверный
Суеверный
   262 / 866
сегодня в 12:16
Золтан уже всем доказал что он футболист от Бога. Шедевральные голы за разные клубы и за сборную... Межгалактических турниров пока еще нет и вроде не будет на моей жизни. С уважением. Всех благ.
minai
minai
   391 / 866
сегодня в 11:40
Лучше бы вложил в Северный Поток - 2, идиот.
ДСА
ДСА
   332 / 866
сегодня в 11:34
Теперь дела клуба пойдут в гору.
kotmyshka
kotmyshka
   312 / 866
сегодня в 11:32
Молодец
Морозовский
Морозовский
   11 / 866
сегодня в 11:30
Будет тиранить футболистов.
Big krendel
Big krendel
   31 / 866
сегодня в 11:20
Хороший ход. Не берёте игроком, так я куплю клуб и буду в нём играть :))))
NEADEKVAT
NEADEKVAT
   311 / 866
сегодня в 11:12
А у нас курят кальян на господдержке, а на потом обваливать ресторанный рынок лол
obana777
obana777
   66 / 866
сегодня в 11:05
О, как! Златан смотрит в будущее. Футбол уже на финише.
particular
particular
   13 / 866
сегодня в 11:01
Плавный переход от футбола к бизнесу... Прагматично и своевременно...
Aндрей Сибиряков
Aндрей Сибиряков
   84 / 866
сегодня в 11:00
То же дело.
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