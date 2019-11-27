Ибрагимович не перешел в шведский «Хаммарбю», а стал его совладельцем

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Нападающий вчера, 26 ноября, намекнул на связь с клубом из Швеции «Хаммарбю», чем вызвал слухи в прессе о своем переходе в клуб из Стокгольма. В итоге оказалось, что Златан стал совладельцем команды. 38-летний швед выкупил у компании AEG 50% доли в клубе из Стокгольма.