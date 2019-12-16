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Состоялась жеребьёвка 1/8 финала ЛЧ и 1/16 финала ЛЕ

вчера, 10:00

В Швейцарии определят будущее фаворитов главных еврокубков. О составах корзин и нюансах – на «Соккер.ру».

Жеребьевка Лиги Европы. Дорога в Гданьск

Начало – в 15:00 по московскому времени.

Даты проведения матчей 1/16 финала: 20 и 27 февраля.

Участники

Как обычно, в число «сеяных» попали 12 победителей групп ЛЕ и четыре лучших клуба из главного кубка – третьи в четверках ЛЧ. К «несеяным» отправились четыре худших и 12 команд, занявших в квартетах ЛЕ вторые места.

Сеяные (выделены представители топ-5): «Арсенал» (Англия), «Аякс» (Нидерланды), «Базель» (Швейцария), «Бенфика» (Португалия), «Брага» (Португалия), «Гент» (Бельгия), «Зальцбург» (Австрия), «Интер» (Италия), «Истанбул» (Турция), ЛАСК (Австрия), «Мальме» (Швеция), «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Порту» (Португалия), «Севилья» (Испания»), «Селтик» (Шотландия), «Эспаньол» (Испания).

Несеяные: «Айнтрахт» (Германия), АЗ (Голландия), АПОЕЛ (Кипр), «Байер» (Германия), «Брюгге» (Бельгия), «Вольфсбург» (Германия), «Копенгаген» (Дания), «Лудогорец» (Болгария), «Олимпиакос» (Греция), «Рейнджерс» (Шотландия), «Рома» (Италия), «Спортинг» (Португалия), «Хетафе» (Испания), «ЧФР Клуж» (Румыния), «Шахтер» (Украина).

• сразу попасть друг на друга не могут представители одной группы или одной страны;

• «Брага» и «Порту» географически базируются недалеко, по регламенту УЕФА не могут сыграть в один день. Раз «драконы» выше финишировали в прошлом чемпионате Португалии, то «Браге» поменяют местами домашний и гостевой матчи – вторую игру сыграет на выезде;

• другие сеяные клубы проведут ответные матчи дома – получают преимущество, ведь могут в первой игре забить на выезде или выиграть с комфортным счетом.  

Какие интересные пары возможны?

«Арсенал» или МЮ могут сыграть против «Айнтрахта» - полуфиналиста Лиги Европы, «Байера», «Вольфсбурга» или «Ромы».

из первой корзины, кроме команд топ-5, никому не хочется попасть на «Аякс» - полуфиналисты Лиги Европы составят конкуренцию любому, с кем встретятся;

«Севилья» - «Рома» - еще одна возможная крутая пара, хотя испанцам могут достаться также представленные выше немцы, как и «Интеру», ведь банда Конте попала в список сеяных;

тренер Джеррард, который впервые за долгое время вернул «Рейнджерс» в плей-офф еврокубков, может встретиться с пятью разными клубами из топ-5. В списке «Интер», «Арсенал» и МЮ – получим настоящий бой Давида и Голиафа;  

• особый интерес представляет жребий для четырех португальских клубов  - соперников РПЛ. Троим, кроме «Спортинга», могут достаться оппоненты уровня «Лудогорца», АПОЕЛа, АЗ или «Клужа», что плохо. Хотя есть шанс на жребий с немцами или «Ромой». Но нетрудно набрать очков, если у тебя четыре клуба в плей-офф ЛЕ.

Жеребьевка Лиги чемпионов. Дорога в Стамбул

Начало – в 14:00 по московскому времени.

Даты проведения матчей 1/8 финала: 18, 19, 25 и 26 февраля – первые матчи. 10, 11, 17 и 18 марта – ответные поединки.

Участники

Тут все просто, зато элитно – восемь победителей групп, восемь вторых команд квартетов, и ни одной команды вне пределов топ-5. Разговоры о создании Суперлиги вернулись, хотя противников много.

Например, тренеры, которым жаль футболистов, или представители АПЛ, что не хотят жертвовать количеством команд в своем чемпионате ради участника в элитном кубке с круговой системой. Пока все по старинке – ждем образования восьми пар.

Сеяные: ПСЖ (Франция), «Бавария» (Германия), «Манчестер Сити» (Англия), «Ювентус» (Италия), «Ливерпуль» (Англия), «Барселона» (Испания»), «Лейпциг» (Германия), «Валенсия» (Испания).

Несеяные: «Реал» (Испания), «Тоттенхэм» (Англия), «Аталанта» (Италия), «Атлетико» (Испания), «Наполи» (Италия), «Боруссия» Д (Германия), «Лион» (Франция), «Челси» (Англия).

• как и в Лиге Европы, сеяные клубы проведут ответные матчи дома. Учитывая класс соперников, это может быть важным преимуществом – сильный гостевой поединок упростит жизнь при родных трибунах;

• клубы из одной группы и одной ассоциации сразу пересечься между собой не могут. Проще говоря, не будет сразу Эль-Класико или пары «Манчестер Сити» против «Челси»;

• в УЕФА обещают огласить еще какие-то детали перед самой жеребьевкой. Но это будут организационные нюансы, не более. 

Какие интересные пары возможны?

• начнем с «Реала», ведь не сыграют против ПСЖ (из одной группы), «Барселоны» и «Валенсии» (одна лига), но выбор соперников скверный. Рискуют сразу встретить «Баварию», МС, «Ювентус» и «Ливерпуль». Или «Лейпциг», если немцам не повезет, а клубу Переса – наоборот;

• финалист Лиги чемпионов «Тоттенхэм» тоже в непростом положении. Ему не достанутся англичане – команды Гвардиолы или Клоппа, однако ПСЖ, «Ювентус» или «Барселона» - в числе вероятных соперников Моуриньо. Будет интересно, если именно одного из этих крутых оппонентов получат;

• у «Атлетико» нет в потенциальных соперниках «Ювентуса», «Барселоны» или «Валенсии». Однако есть ПСЖ, «Бавария», «Манчестер Сити», «Ливерпуль» или «Лейпциг». Похоже, многие элитные несеяные мечтают попасть на победителя группы «Зенита». Вариант сложный, но остальные – еще хуже;

• у «Челси» та же история, что у «Атлетико», только из списка соперников вычеркиваем англичан и «Валенсию», а добавляем как раз испанцев. Проще говоря, из второй корзины все хотят получить «Лейпциг» и «Валенсию», если правила жеребьевки позволяют;

• из первой корзины никто не хочет увидеть «Реал» или «Атлетико», зато согласны на «Аталанту» или «Лион». А вот «Боруссия» Д, «Челси» или «Тоттенхэм» - промежуточные варианты, напоминание, что даже вторые места в квартетах занимали очень и очень крутые команды.  

Тестовая жеребьевка на «Соккер.ру»

По традиции, чтобы показать одну из множества опций, проведем традиционную жеребьевку Лиги чемпионов. Получилось пять зверских пар и две более скромные, хотя тоже – интересные:

ПСЖ – «Боруссия» Д

«Бавария» - «Челси»

«Манчестер Сити» - «Атлетико»

«Ювентус» - «Тоттенхэм»

«Ливерпуль» - «Лион»

«Барселона» -  «Наполи»

«Лейпциг» - «Реал»

«Валенсия» - «Аталанта»

Онлайны реальных жеребьевок плей-офф пока единственных европейских кубков – в 2021 году появится также Лига конфедераций, ждите на нашем сайте в 14:00 и 15:00 по московскому времени. А пока предлагайте свои варианты самых интересных пар. Делитесь, что подсказывает вам интуиция, а чуть позже сравним прогнозы и реальность.  

Жеребьевка 1/8 финала ЛЧ. LIVE

14.00 Стартует жеребьевка плей-офф раунда Лиги чемпионов.

14.05 УЕФА представляет участников традиционным видеорядом.

14.15 Никак не начнется непосредственно жеребьевка, идут скучные разглагольствования на отвлеченные темы.

14.17 Наконец-то начался процесс жребия. Первую пару составили «Боруссия» и ПСЖ.

14.18 «Реал» - МС и «Аталанта» - «Валенсия». Вот такой контраст получился.

14.18 «Атлетико» - «Ливерпуль».

14.19 «Челси» сыграет с «Баварией».

14.20 «Лион» - соперник «Ювентуса», «Тоттенхэм» сыграет с «Лейпцигом».

14.21 Последнюю пару составили «Наполи» и «Барселона».

Жеребьевка 1/16 финала ЛЕ
Вулверхэмптон Эспаньол
Спортинг Истанбул
Хетафе Аякс
Байер Порту
Копенгаген Селтик
АПОЭЛ Базель
Клуж Севилья
Олимпиакос Арсенал
АЗ ЛАСК
Брюгге МЮ
Лудогорец Интер
Айнтрахт Зальцбург
Шахтер Бенфика
Вольфсбург Мальме
Рома Гент
Рейнджерс Брага
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Все комментарии
mc_key
mc_key
вчера в 15:34
Мне тестовая жеребьевка ЛЧ от соккер.ру больше понравилась!!
Maski-Show
Maski-Show ответил sihafazatron
вчера в 15:09
Любая команда со второго места хочет валенсию или юве)
Сучка не захочет- кобель не вскочет.
bsww
bsww
   338 / 928
вчера в 14:22
Боруссия - ПСЖ. У ПСЖ есть шансы и не плохие на выход в 1/4 финала, так как и у немцев. Можно даже сказать 50-50.
Реал Мадрид - МС. Вот тут не повезло обоим клубам, но я за МС.
Аталанта - Валенсия. На бумаге фаворит испанцы, но для макаронников это самый хороший жребий наравне с Лейпцигом.
Атлетико - Ливерпуль. Атлетико всегда играет на 1-0 и из-за этого сам и пострадает. Ливер фаворит на бумаге
Челси - Бавария. Тут я за Челси, хотя немцы и фавориты
Лион - Ювентус. Лягушки сотворят чудо?
Тоттенхем - Лейпциг. Жозе повезло с первым соперником, поэтому хорошие шансы увидеть англичан в 1/4
Наполи - Барселона. По идее Барса должна и обязана быть в 1/4, но у них проблемы с гантикапом, соперники их отыгрывают
juvenale
juvenale ответил ilyafrom
   11 / 928
вчера в 14:22
Ювентус тащат как могут. Позор
хахах первый раз нормальная жеребьевка за 10 лет)))зато мешок отправят уже в 1/8
cannongun
cannongun
   194 / 928
вчера в 14:20
Лейпциг ттх норм
ilyafrom
ilyafrom
   393 / 928
вчера в 14:20
Ювентус тащат как могут. Позор
ilyafrom
ilyafrom
   393 / 928
вчера в 14:17
До свидания Реал, Сити - победитель
cannongun
cannongun
   194 / 928
вчера в 14:17
Ахаха не занес шейх
cannongun
cannongun
   194 / 928
вчера в 14:11
Барса - пенсы, шпоры - юва/валя
juvenale
juvenale ответил Да ладно вам
   11 / 928
вчера в 13:57
Ювентус - Реал Ювентус - Челси Ювентус - Тоттенхэм Ювентус - Боруссия .............................................. теряем старую синьору Ювентус - Лион .............................................. пройдут в 1/4-ю. Бай-бай, гоббы, в общем.
ббиланист лучше о своем середняке думай,который за выживание в серии-а борется
Roger Young
Roger Young
   147 / 928
вчера в 13:48
в этом году очень статусный состав в плей-офф ЛЧ
bsww
bsww
   338 / 928
вчера в 13:48
Поскольку следующий сезон у наших клубов последний с 3 клубами в ЛЧ, то надеюсь, что Зенит "сольёт" чемпионат и займёт третье место, он же побогаче остальных наших, то лучше пускай он в квалификации сыграет, ибо на бумаге у него больше шансов пройти квалификацию и заявить три клуба в группе ЛЧ. И желательно как и в этом сезоне с Краснодаром по пути в группу получить Португальцев и лично лишить их шанса на 2 клуба. ТОЛЬКО ТАК у нас будет шанс сыграть с 2 клубами в ЛЧ только один сезон
LOpp
LOpp
   15 / 928
вчера в 13:41
уже состоялась жеребьевка в ЛЧ на сезон 2020-2021
Вот одна из групп:

Тюрк-Кипчак
Тюрк-Кипчак
   148 / 928
вчера в 13:19
Даешь Реал, пусть Зидан уничтожит команду.
RUSTY8
RUSTY8
   201 / 928
вчера в 13:11
Перец и на тестовой жеребьевке шары согрел))
viv
viv
   63 / 928
вчера в 13:06
Не пропустим......
Bom Bom
Bom Bom ответил Dirty_Harry
   249 / 928
вчера в 12:59
Что то не видно российских супер клубов
Чтобы Зенит вышел из группы, нужно ему в соперники дать Сочи, Оренбург и Зенит-2. В противном случае ждет фиаско. Про Локо и говорить нечего...
Dirty_Harry
Dirty_Harry
   233 / 928
вчера в 12:11
Что то не видно российских супер клубов
Ruslan3132
Ruslan3132
   155 / 928
вчера в 12:01
не хотелось бы Лейпциг(это ЛЧ, хочется ТОП матчей) или Ливерпуль. Остальные пусть будут.
на коленях в жалкой позе - я слегка религиозен
на коленях в жалкой позе - я слегка религиозен
вчера в 11:50
Удачи Сити и ПСЖ!
Bom Bom
Bom Bom
   249 / 928
вчера в 11:25
Ювентус - Челси была бы классная пара, сразу вспоминается 2009 год. Только исход другой желательно)
sihafazatron
sihafazatron ответил LOpp
   17 / 928
вчера в 10:59
удачного жребия российским клубам.
Наши клубы не играют во второсортных турнирах, вот кубок России- другое дело уже)
LOpp
LOpp
   15 / 928
вчера в 10:42
удачного жребия российским клубам.
ОПС
ОПС
   334 / 928
вчера в 10:28
Все хороши, так что будем посмотреть.
Да ладно вам
Да ладно вам
   25 / 928
вчера в 10:22
Зенита что-то не увидел. Наверное, ему не место среди этих плебеев и по традиции в турнир войдут на стадии полуфинала.
sihafazatron
sihafazatron ответил Да ладно вам
   17 / 928
вчера в 10:22
Ювентус - Реал Ювентус - Челси Ювентус - Тоттенхэм Ювентус - Боруссия .............................................. теряем старую синьору Ювентус - Лион .............................................. пройдут в 1/4-ю. Бай-бай, гоббы, в общем.
Любая команда со второго места хочет валенсию или юве)
Да ладно вам
Да ладно вам
   25 / 928
вчера в 10:20
Ювентус - Реал
Ювентус - Челси
Ювентус - Тоттенхэм
Ювентус - Боруссия
.............................................. теряем старую синьору
Ювентус - Лион
.............................................. пройдут в 1/4-ю.

Бай-бай, гоббы, в общем.
ФК Пупсик
ФК Пупсик
вчера в 09:59
У меня мбаппе был капитаном, играл весь матч, забил два гола, карточек не получал. Должны были 20 за него, а дали только 4.
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