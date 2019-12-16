Состоялась жеребьёвка 1/8 финала ЛЧ и 1/16 финала ЛЕ

вчера, 10:00

В Швейцарии определят будущее фаворитов главных еврокубков. О составах корзин и нюансах – на «Соккер.ру».

Жеребьевка Лиги Европы. Дорога в Гданьск

Начало – в 15:00 по московскому времени.

Даты проведения матчей 1/16 финала: 20 и 27 февраля.

Участники

Как обычно, в число «сеяных» попали 12 победителей групп ЛЕ и четыре лучших клуба из главного кубка – третьи в четверках ЛЧ . К «несеяным» отправились четыре худших и 12 команд, занявших в квартетах ЛЕ вторые места.

Сеяные (выделены представители топ-5): «Арсенал» (Англия), «Аякс» (Нидерланды), «Базель» (Швейцария), «Бенфика» (Португалия), «Брага» (Португалия), «Гент» (Бельгия), «Зальцбург» (Австрия), «Интер» (Италия), «Истанбул» (Турция), ЛАСК (Австрия), «Мальме» (Швеция), «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Порту» (Португалия), «Севилья» (Испания»), «Селтик» (Шотландия), «Эспаньол» (Испания).

Несеяные: «Айнтрахт» (Германия), АЗ (Голландия), АПОЕЛ (Кипр), «Байер» (Германия), «Брюгге» (Бельгия), «Вольфсбург» (Германия), «Копенгаген» (Дания), «Лудогорец» (Болгария), «Олимпиакос» (Греция), «Рейнджерс» (Шотландия), «Рома» (Италия), «Спортинг» (Португалия), «Хетафе» (Испания), «ЧФР Клуж» (Румыния), «Шахтер» (Украина).

• сразу попасть друг на друга не могут представители одной группы или одной страны;

• «Брага» и «Порту» географически базируются недалеко, по регламенту УЕФА не могут сыграть в один день. Раз «драконы» выше финишировали в прошлом чемпионате Португалии, то «Браге» поменяют местами домашний и гостевой матчи – вторую игру сыграет на выезде;

• другие сеяные клубы проведут ответные матчи дома – получают преимущество, ведь могут в первой игре забить на выезде или выиграть с комфортным счетом.

Какие интересные пары возможны?

• «Арсенал» или МЮ могут сыграть против «Айнтрахта» - полуфиналиста Лиги Европы, «Байера», «Вольфсбурга» или «Ромы».

• из первой корзины, кроме команд топ-5, никому не хочется попасть на «Аякс» - полуфиналисты Лиги Европы составят конкуренцию любому, с кем встретятся;

• «Севилья» - «Рома» - еще одна возможная крутая пара, хотя испанцам могут достаться также представленные выше немцы, как и «Интеру», ведь банда Конте попала в список сеяных;

• тренер Джеррард, который впервые за долгое время вернул «Рейнджерс» в плей-офф еврокубков, может встретиться с пятью разными клубами из топ-5. В списке «Интер», «Арсенал» и МЮ – получим настоящий бой Давида и Голиафа;

• особый интерес представляет жребий для четырех португальских клубов - соперников РПЛ . Троим, кроме «Спортинга», могут достаться оппоненты уровня «Лудогорца», АПОЕЛа, АЗ или «Клужа», что плохо. Хотя есть шанс на жребий с немцами или «Ромой». Но нетрудно набрать очков, если у тебя четыре клуба в плей-офф ЛЕ .

Жеребьевка Лиги чемпионов. Дорога в Стамбул

Начало – в 14:00 по московскому времени.

Даты проведения матчей 1/8 финала: 18, 19, 25 и 26 февраля – первые матчи. 10, 11, 17 и 18 марта – ответные поединки.

Участники

Тут все просто, зато элитно – восемь победителей групп, восемь вторых команд квартетов, и ни одной команды вне пределов топ-5. Разговоры о создании Суперлиги вернулись, хотя противников много.

Например, тренеры, которым жаль футболистов, или представители АПЛ , что не хотят жертвовать количеством команд в своем чемпионате ради участника в элитном кубке с круговой системой. Пока все по старинке – ждем образования восьми пар.

Сеяные: ПСЖ (Франция), «Бавария» (Германия), «Манчестер Сити» (Англия), «Ювентус» (Италия), «Ливерпуль» (Англия), «Барселона» (Испания»), «Лейпциг» (Германия), «Валенсия» (Испания).

Несеяные: «Реал» (Испания), «Тоттенхэм» (Англия), «Аталанта» (Италия), «Атлетико» (Испания), «Наполи» (Италия), «Боруссия» Д (Германия), «Лион» (Франция), «Челси» (Англия).

• как и в Лиге Европы, сеяные клубы проведут ответные матчи дома. Учитывая класс соперников, это может быть важным преимуществом – сильный гостевой поединок упростит жизнь при родных трибунах;

• клубы из одной группы и одной ассоциации сразу пересечься между собой не могут. Проще говоря, не будет сразу Эль-Класико или пары «Манчестер Сити» против «Челси»;

• в УЕФА обещают огласить еще какие-то детали перед самой жеребьевкой. Но это будут организационные нюансы, не более.

Какие интересные пары возможны?

• начнем с «Реала», ведь не сыграют против ПСЖ (из одной группы), «Барселоны» и «Валенсии» (одна лига), но выбор соперников скверный. Рискуют сразу встретить «Баварию», МС , «Ювентус» и «Ливерпуль». Или «Лейпциг», если немцам не повезет, а клубу Переса – наоборот;

• финалист Лиги чемпионов «Тоттенхэм» тоже в непростом положении. Ему не достанутся англичане – команды Гвардиолы или Клоппа, однако ПСЖ , «Ювентус» или «Барселона» - в числе вероятных соперников Моуриньо. Будет интересно, если именно одного из этих крутых оппонентов получат;

• у «Атлетико» нет в потенциальных соперниках «Ювентуса», «Барселоны» или «Валенсии». Однако есть ПСЖ , «Бавария», «Манчестер Сити», «Ливерпуль» или «Лейпциг». Похоже, многие элитные несеяные мечтают попасть на победителя группы «Зенита». Вариант сложный, но остальные – еще хуже;

• у «Челси» та же история, что у «Атлетико», только из списка соперников вычеркиваем англичан и «Валенсию», а добавляем как раз испанцев. Проще говоря, из второй корзины все хотят получить «Лейпциг» и «Валенсию», если правила жеребьевки позволяют;

• из первой корзины никто не хочет увидеть «Реал» или «Атлетико», зато согласны на «Аталанту» или «Лион». А вот «Боруссия» Д, «Челси» или «Тоттенхэм» - промежуточные варианты, напоминание, что даже вторые места в квартетах занимали очень и очень крутые команды.

Тестовая жеребьевка на «Соккер.ру»

По традиции, чтобы показать одну из множества опций, проведем традиционную жеребьевку Лиги чемпионов. Получилось пять зверских пар и две более скромные, хотя тоже – интересные:

ПСЖ – «Боруссия» Д

«Бавария» - «Челси»

«Манчестер Сити» - «Атлетико»

«Ювентус» - «Тоттенхэм»

«Ливерпуль» - «Лион»

«Барселона» - «Наполи»

«Лейпциг» - «Реал»

«Валенсия» - «Аталанта»

Онлайны реальных жеребьевок плей-офф пока единственных европейских кубков – в 2021 году появится также Лига конфедераций, ждите на нашем сайте в 14:00 и 15:00 по московскому времени. А пока предлагайте свои варианты самых интересных пар. Делитесь, что подсказывает вам интуиция, а чуть позже сравним прогнозы и реальность.

Жеребьевка 1/8 финала ЛЧ . LIVE

14.00 Стартует жеребьевка плей-офф раунда Лиги чемпионов.

14.05 УЕФА представляет участников традиционным видеорядом.

14.15 Никак не начнется непосредственно жеребьевка, идут скучные разглагольствования на отвлеченные темы.

14.17 Наконец-то начался процесс жребия. Первую пару составили «Боруссия» и ПСЖ .

14.18 «Реал» - МС и «Аталанта» - «Валенсия». Вот такой контраст получился.

14.18 «Атлетико» - «Ливерпуль».

14.19 «Челси» сыграет с «Баварией».

14.20 «Лион» - соперник «Ювентуса», «Тоттенхэм» сыграет с «Лейпцигом».

14.21 Последнюю пару составили «Наполи» и «Барселона».